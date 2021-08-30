Журналіст Ткач про Трухіна і ДТП: Він дружить із Тищенком, а це значить, що на нас чекає ще одна блискавична історія порятунку ще одного "слуги народу"
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Серед гостей на дні народженні дружини нардепа "СН" Миколи Тищенка під час карантину був депутат "СН" Олександр Трухін. А якщо Трухін приходить на день народження (навіть не Тищенка) дружини Тищенка, то це означає, що у них дуже близькі стосунки. Тищенко - кум керівника Офісу Президента Єрмака.
Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.
"Трухін і ДТП. Проблема кумівства вона ж не просто так стала проблемою. Не просто тому що це негарно або блокує потрапляння у владу гідгих людей. Кумівство - це монолітна основа всього того проти чого президент Зеленський обіцяв боротися: нерівні права, нерівні можливості, корупція. І побороти одне без іншого неможливо. Перемогти корупцію, розмножуючи кумівство, це все одно що вливти у човні, пробиваючи нові дірки під ногами. От, наприклад, понабирав президент Зеленський собі у фракцію 90% кумів, братів, сестер, дружин, бізнес-партнерів, кумів своїх друзів, друзів своїх кумів. І тепер що ми маємо? А маємо ми те що всі ці люди попри паперове скасування депутатської недоторканності - продовжують користуватись депутатською недоторканністю. Ну як ти штурхнеш товариша кума свого товариша? А ніяк", - розповів Ткач.
"Наприклад, депутат від "Слуги народу" Трухін. Новину про те що депутат потрапив у ДТП, в якій постраждало багато людей, вже прибрали з надцяти сайтів. Недостовірна, мовляв, інформація. Крок другий - залякувати свідків. Бо будь-яке свідчення, відео чи фото доводитимуть хто саме був за кермом. І все тому що депутат Трухін це не просто Поляков чи Юрченко, яких набирали жменями, коли закінчились бідні родичі. Депутат Трухін - депутат сімейний", - зазначив журналіст.
"Пам‘ятаєте навесні цього року я знімав святкування під час карантинних обмежень Дня народження дружини ще одного впливого "слуги народу" заступника керівника фракції президента депутата Миколи Тищенка? Серед гостей було декілька колег по фракції. Серед них - депутат Трухін. А якщо Трухін приходить на День народження (навіть не Тищенка) дружини Тищенка, то це означає що у них дуже близькі стосунки. Тищенко - кум керівника офіса президента Єрмака. І, авжеж, уникнув покарання та політичної відповідальності за цілих два випадки порушення закону. Трухін дружить родинами з Тищенком, а це означає що на нас чекає ще одна блискавична історія порятунку ще одного "слуги народу", - акцентує Ткач.
"Плюс кумів, сватів і друзів у владі - це стовідсоткова лояльність. В команді Зеленського неодноразово виправдовувались тим, що брали у владу тих кому довіряли. І Трухін цю довіру виправдовує до копійки. Страхує "велике будіництво" для президента своїми законопроектами розподіляючи кошти. За потреби ходить до Шустера захищати президента особисто. Як любить казати перший помічник президента Сергій Шефір, пояснюючи свої візити додому до Ахметова: все що я роблю - я роблю в інтересах держави. Ось і Трухін, ну майже напевно, поспішав у державних справах. Просто закон який звільняє від відповідальності за порушення закону у випадку коли дії були вчинені в інтересах держави скоріше за все планують проголосовати вже під час другої каденції президента "слуги народу"", - додав він.
"Мінус кумівства в тому що як би не "веслував" президент, кількість пробоїн від непокараних "кумів", братів і друзів постійно збільшується і призводить до того що корабель тоне швидше ніж його рухає президент. Бо відповідь на запит суспільства на справедливість - це те без чого жоден президент в цій країні не зможе переобратись вдруге. Не вірите? Спитайте в попередника", - резюмував Ткач.
Раніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.
Будь ласка, зачекайте...
миромкольором мазане.
Олександр Трухін, який 23 серпня бувши на підпитку влаштував автотрощу, прийшов в "Слугу народу" як зять бізнес-партнера Коломойського.
"Чисто для розширення контексту про Олександра Трухіна - "слугу народу", який влаштував п'яне ДТП (шестеро постраждалих), і новини, які зняли з купи інтернет-ЗМІ. Трухін приходив в "Слугу народу" як зять Олександра Мартинова, бізнес-партнера Коломойського. Але коли він в парламенті став заступником голови бюджетного комітету Юрія Арістова (безпосереднього бізнес-партнера Зеленського) - то увійшов в тему "Великого будівництва". Саме він рік тому спорудив законопроєкт про те, щоб 3 млрд грн зняти з житлових субсидій українців і 2 млрд віддати Укравтодору, а ще один - Авакову", - йдеться в дописі на сторінці в Facebook Юрія Ніколова.За його словами, також саме Трухін був автором недавньої ініціативи вивести з відкритих торгів закупівлі на 5 млрд грн на честь Дня Незалежності, куди й записали будівництво аеродромів та інше "Велике будівництво".
"За моїми відомостями, Трухін - це дуже не остання особа в угрупованні Тимошенко-Кубракова-Голика, які займаються парламентським напрямком. І дивний збіг. Разом з Трухіним в п'яному ДТП також постраждав глава Комітету арбітрів Української Федерації футболу (УАФ) Лучано Луччі", - додав він.
Нагадаємо, дорожньо транспортна пригода сталася 23 серпня у Дарницькому районі.
"Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху. Він зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження", - зазначило джерело агентства "Центр новин".
Згодом стало відомо, що в редакцію Інформаційне Агентство "Центр новин" прийшли "листи щастя" з вимогою видалити новину про ДТП Трухіна.
Згодом виявилось, що нардеп Трухін, який є ймовірним винуватцем страшної ДТП, є членом делегації Володимира Зеленського до США.
І взагалі де докази?
Тут большой вопрос, как это все лечить, если смена президента не помогает, иначе при такой системе развития не будет?
Міністр юстиції України Денис Малюська взяв на роботу у своє відомство довічно засуджену злочинницю, яка відбуває покарання.
Про це він розповів у Facebook, підбиваючи підсумки свого перебування на посаді.
«Як і обіцяв, розповідаю: довічного (а точніше довічну) я на роботу в Мін'юст таки взяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені», - написав Малюська.
ЗЕлений міністр-дебіл повідомив, що «взагалі працювати треба усім працездатним».
(с)
https://poltava.to/news/62356/
а теперь давно уже "полный писец"
чесно, не бачу жодної проблеми, що зустріч між Байденом і Зеленським знову перенесли
Знаєте чому? Тому що вперше за багато часу у мене немає жодних очікувань від зустрічі двох президентів.
Не чекаю від неї жодних реальних результатів.
Від слова взагалі
Чому? все просто… перед тим як щось отримати від американців (зброю, гроші, політичний статус) Зеленському потрібно було щось дати Байдену.
Цей алгоритм чітко розуміли Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко.
Саме тому вони завжди їхали у Вашингтон або з дарами, або з виконаним домашнім завданням
А цього разу Зеленському немає що везти Байдену
Дарів не має, домашнє завдання, яке перед нами ставили американці напочатку літа - не виконали
Закон про СБУ не ухвалений, реальної боротьби з корупцією не почали, реформу корпоративного управління не те що не врятували. Монобільшість її добила.
Не формальне прохання американців - «привезти голову Коломойського» проти якого в США активно ідуть судові процеси - проігнорували
Навіть не так - все гірше. Ми не просто нічого з цього не зробили.
Зеленський у четвер демонстративно захистив публічно Коломойського виступиши у прайм-тайм на «1+1».
Подібної «демонстративної глухоти» на свої прохання американці не пробачають.
Відповідно якщо вони не отримають нічого від України то і у відповідь нічого не дадуть…
Максимум, що отримає Украіна традиційну ритуальну фоточку двох президентів Білому домі.
Все….
Тому друзі зрада не у переносі дати.
Зрада в тому, що Білому Дому не має про що з нами говорити і домовлятись.
Вони розуміють, що з нинішньою владою говорити не має жодного сенсу.
Адже команда Зеленського систематично демонстративно не чує і не бачить прохання американців
Саме тому американці вирішили, що ритуальне фото це добре, але зараз є сенс починати говорити і домовлятися з тими хто прийде після Зеленського.
І саме пошуками альтернативи та веденням переговорів з ними американці активно займаються останні пів-року.
Але це трошки інша історія
Rostyslav Pavlovych
@novichok_1
·46 мин
@prm_ua
Кого з "СН" не копни - г**но.
Сейчас у власти истинный украинец, все довольны?
Експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко вважає, що влада не реагуватиме на інцидент з народним депутатом від партії "Слуга народу" Олександром Трухіним, який 23 серпня будучи на підпитку влаштував автотрощу, внаслідок якої постраждали шестеро осіб.
"Така вже традиція склалася у "слуг народу", що Володимир Олександрович діє за принципом генерала Франко: своїм все нормально, а іншим - закон. Згідно з цією парадигмою свої не наказуються жодним чином, ніяк і в жодному разі. Тому ні Трухіна, ні Брагара, ні Юрченка не покарають. Юрченко офіційно не є "слугою", тому що там зашкварів настільки багато, що виявилось краще дистанціюватися від нього; він де-юре не у партії, але де-факто він "слуга". Вони будуть ганятися за ким завгодно, за будь-якими депутатами, але своїх людей, хай навіть вони були п'яними за кермом, та хоч вивалюватися будуть, вони не визнають цього ніколи", - сказав експерт в ефірі "Прямого".
Бобиренко також припустив, що влада не реагуватиме на скандальний інцидент з представником монобільшості.
"Глянемо на того ж Юрченка. Він вважається членом команди, йому допомагають, зокрема й грошима. Тобто конверт йому вручається, голосує він правильно, як партія накаже. І це просто невеличка формальність, що він де-юре не вважається членом "Слуги народу". Так само буде і з Брагаром, так само буде і з Трухіним Олександром Миколайовичем", - підсумував експерт.
Нагадаємо, дорожньо транспортна пригода сталася 23 серпня у Дарницькому районі.
"Водій автомобіля Audi не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху. Він зіткнувся з автомобілем Ford, після чого перший транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди шість осіб, серед яких двоє дітей та Голова Комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, отримали тілесні ушкодження", - зазначило джерело агентства "Центр новин".
Згодом стало відомо, що в редакцію Інформаційне Агентство "Центр новин" прийшли "листи щастя" з вимогою видалити новину про ДТП Трухіна.
Згодом виявилось, що нардеп Трухін, який є ймовірним винуватцем страшної ДТП, є членом делегації Володимира Зеленського до США.
Нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін поки не буде виключений з фракції та залишиться членом офіційної делегації України, яка поїде до Вашингтону, де пройде зустріч президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Таку думку в ефірі "Прямого" озвучив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев.
"Позиція нашої фракції досить однозначна і непохитна щодо будь-яких порушників: ми приймали неодноразово рішення про виключення з фракції людей, які підозрювалися у вчиненні тих, чи інших злочинів. Навіть підозрювалися, я не кажу вже про вчинення….Наша позиція щодо засудження таких осіб є також однозначною. Щодо пана Трухіна, давайте розберемося: у нас є відео з телеграм-каналів, щодо тієї чи іншої ДТП. Є з цих же самих телеграм-каналів інформація про те, що можливо хтось в процесі скоєння цієї ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Можливо був, можливо не був. У нас є певного року чутки, які розповсюджуються телеграм-каналами", - розповів Гетьманцев.
Він також прокоментував ймовірне виключення нардепа Трухіна зі складу делегації, яка поїде наприкінці серпня до США. Гетьманцев, з його слів, не вбачає нічого незвичайного в тому, аби Трухін поїхав до США у складі делегації. На його думку, візит народного депутата, що ймовірно влаштував п'яне ДТП у складі офіційної української делегації, не вплине на репутацію України.
"В мене нема переконання в тому, що відправляти з президентом до Сполучених Штатів - це якась нагорода, якої ми повинні людину позбавити у зв'язку з тими чи іншими обставинами. Мені здається, він працювати туди їде. А імідж нашої країни буде стійким, коли ми будемо засуджувати і давати оцінки на підставі фактів", - наголосив Гетьманцев. Але не зміг підтвердити чи спростувати інформацію, щодо подробиць аварії за участі "слуги" Трухіна, та порадив журналістам звертатися до поліції.
"Ніхто нічого не замовчує. Зверніться, будь ласка, до правоохоронних органів з журналістським запитом і правоохоронні органи вам повідомлять про хід розслідування цієї кримінальної справи, - заявив він.
Варто нагадати, що "Прямий" вже відправив відповідні запити з проханням надати інформацію щодо ходу розслідування обставин ДТП, зокрема, й до Національної поліції України. Проте на цей момент, канал не отримав жодної відповідв від правоохоронців.
Втім, Данило Гетьманцев запевняє, що у "слуг" немає толерантності до правопорушень, які вчиняють члени фракції, ч рядові депутати політсили.
"У нас немає толерантності до правопорушень. Тому, якщо він винен, буде виключений з фракції і політичного майбутнього у нього не буде в цій країні. Але дайте можливість людині захистити себе також", - резюмував він.
Кто ж его, кагального, осудит?
п.с.
Одратите внимание, панове - этот "мурчик" - один из главных кляузников-стукачей форума!