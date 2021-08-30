Журналіст Ткач про Трухіна і ДТП: Він дружить із Тищенком, а це значить, що на нас чекає ще одна блискавична історія порятунку ще одного "слуги народу"

Серед гостей на дні народженні дружини нардепа "СН" Миколи Тищенка під час карантину був депутат "СН" Олександр Трухін. А якщо Трухін приходить на день народження (навіть не Тищенка) дружини Тищенка, то це означає, що у них дуже близькі стосунки. Тищенко - кум керівника Офісу Президента Єрмака.

Про це на своїй сторінці у фейсбуку написав журналіст Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

"Трухін і ДТП. Проблема кумівства вона ж не просто так стала проблемою. Не просто тому що це негарно або блокує потрапляння у владу гідгих людей. Кумівство - це монолітна основа всього того проти чого президент Зеленський обіцяв боротися: нерівні права, нерівні можливості, корупція. І побороти одне без іншого неможливо. Перемогти корупцію, розмножуючи кумівство, це все одно що вливти у човні, пробиваючи нові дірки під ногами. От, наприклад, понабирав президент Зеленський собі у фракцію 90% кумів, братів, сестер, дружин, бізнес-партнерів, кумів своїх друзів, друзів своїх кумів. І тепер що ми маємо? А маємо ми те що всі ці люди попри паперове скасування депутатської недоторканності - продовжують користуватись депутатською недоторканністю. Ну як ти штурхнеш товариша кума свого товариша? А ніяк", - розповів Ткач.

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"Наприклад, депутат від "Слуги народу" Трухін. Новину про те що депутат потрапив у ДТП, в якій постраждало багато людей, вже прибрали з надцяти сайтів. Недостовірна, мовляв, інформація. Крок другий - залякувати свідків. Бо будь-яке свідчення, відео чи фото доводитимуть хто саме був за кермом. І все тому що депутат Трухін це не просто Поляков чи Юрченко, яких набирали жменями, коли закінчились бідні родичі. Депутат Трухін - депутат сімейний", - зазначив журналіст.

"Пам‘ятаєте навесні цього року я знімав святкування під час карантинних обмежень Дня народження дружини ще одного впливого "слуги народу" заступника керівника фракції президента депутата Миколи Тищенка? Серед гостей було декілька колег по фракції. Серед них - депутат Трухін. А якщо Трухін приходить на День народження (навіть не Тищенка) дружини Тищенка, то це означає що у них дуже близькі стосунки. Тищенко - кум керівника офіса президента Єрмака. І, авжеж, уникнув покарання та політичної відповідальності за цілих два випадки порушення закону. Трухін дружить родинами з Тищенком, а це означає що на нас чекає ще одна блискавична історія порятунку ще одного "слуги народу", - акцентує Ткач.

"Плюс кумів, сватів і друзів у владі - це стовідсоткова лояльність. В команді Зеленського неодноразово виправдовувались тим, що брали у владу тих кому довіряли. І Трухін цю довіру виправдовує до копійки. Страхує "велике будіництво" для президента своїми законопроектами розподіляючи кошти. За потреби ходить до Шустера захищати президента особисто. Як любить казати перший помічник президента Сергій Шефір, пояснюючи свої візити додому до Ахметова: все що я роблю - я роблю в інтересах держави. Ось і Трухін, ну майже напевно, поспішав у державних справах. Просто закон який звільняє від відповідальності за порушення закону у випадку коли дії були вчинені в інтересах держави скоріше за все планують проголосовати вже під час другої каденції президента "слуги народу"", - додав він.

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"Мінус кумівства в тому що як би не "веслував" президент, кількість пробоїн від непокараних "кумів", братів і друзів постійно збільшується і призводить до того що корабель тоне швидше ніж його рухає президент. Бо відповідь на запит суспільства на справедливість - це те без чого жоден президент в цій країні не зможе переобратись вдруге. Не вірите? Спитайте в попередника", - резюмував Ткач.

Раніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.









