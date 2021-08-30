Справу про ДТП зі "слугою народу" Трухіним розслідує поліція, - ДБР
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Державне бюро розслідувань не розслідує кримінального провадження щодо ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна.
Про це повідомила прессекретарка ДБР Ольга Чиканова в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Розслідуванням цієї справи займається Нацполіція. І наразі жодна офіційна інформація в ДБР не надходила", - розповіла вона.
Раніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.
Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.
Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".
Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".
Будь ласка, зачекайте...
А то в полиции нечаянно кто-то может еще и в правду расследовать, а тут все свое ручное....
НЕВИНОВЕН.
Інформаційне агенство "Центр Новини" завдяки власним джерелам дізналося про подробиці аварії 23 серпня за участю депутата від "Слуги Народу" Олександра Трухіна. Зокрема, депутат їхав понад 200 км на годину, зіткнувся з автомобілем Ford, а потім втік з місця події та відмовився від госпіталізації. В результаті внаслідок аварії постражадало шестеро осіб включно з дітьми в інших автомобілях. Про це в ефірі "Прямого" розповіла шефредакторка Інформаційного Агенства "Центр Новини" Ольга Витак.
"Ситуація взагалі вигладає дуже дивною. Взагалі про ДТП 23 числа ми дізналися з інсайдерської інформації. Нам повідомило наше джерело, що голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, іноземець, потрапив у дуже серйозне ДТП. Ми опублікували цю новину. Також ми звернулися до Української асоціації футболу по коментарі, чи дійсно так воно було. І після того нам поступила також інформація, що водій автомобіля AUDI не дотримався безпечної дистанції. Бо він їхав зі швидкістю понад 200 км/год., тому зіткнувся з автомобілем Ford; після чого цей транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. У автомобілі Ford як раз перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Нам стало відомо, що водієм цього автомобіля AUDI був депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін. Також нам стало відомо, що народний депутат від госпіталізації відмовився. Заява УАФ, що саме голова комітету арбітрів Лучано Лучі отримав серйозні тілесні ушкодження, а його водія було прооперовано, опублікована пізніше" - розказує Ольга Витак.
Вона додала, що від власних джерел редакція дізналася, що в автомобілі Daewoo Lanos, який також постраждав в цій автотрощі, знаходилось двоє дітей, які отримали травми. Всього внаслідок аварії постраждало шестеро осіб.
"Уявіть собі, що після цієї публікації до нас звернулися фактичні свідки і вони почали фактично повідомляти деталі. Вони теж виявилися дуже цікавими. Виявляється, Трухін не сам був у машині. У його автомобілі був ще двоє чоловіків. І, як повідомили нам свідки, вони всі були у дуже сильному алкогольному сп'янінні. Крім того, свідки повідомили, що сам Трухін намагався втекти з місця події. Його люди затримали. Після цього він вимахував посвідченням депутата. Це все було до приїзду поліції. Лучано Лучі і його водія забрала швидка, а сам Трухін відмовився від госпіталізації, а також чомусь відмовилися його пасажири. І це при тому, що один з його пасажирів сильно постраждав" - продовжила розповідати О.Витак.
Насамкінець Ольга Витак розповіла, що поліція вручила Трухіну підозру, але лише за порушення правил безпеки (це стаття на пом'якшення вини; а мала би бути стаття, яка би враховувала серйозні травми під час цього ДТП). Водночас на поштові скриньки деяких видань після публікацій новини почали надходити листи з проханням зняти її. Особливо це стосувалося матеріалів, які посилалися на "Центр Новини". Інформаційна агенція також отримувала подібні повідомлення 27, 28 і 29 серпня, однак не відреагувала на них.
Потрібно прийняти закон, що при відмові проходити тест на алкоголь або наркоту, розстріл на місці без суду і слідства і тоді подивимось хто відмовиться.