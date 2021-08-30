Справу про ДТП зі "слугою народу" Трухіним розслідує поліція, - ДБР

Державне бюро розслідувань не розслідує кримінального провадження щодо ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна.

Про це повідомила прессекретарка ДБР Ольга Чиканова в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Розслідуванням цієї справи займається Нацполіція. І наразі жодна офіційна інформація в ДБР не надходила", - розповіла вона.

Раніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".