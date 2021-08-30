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Справу про ДТП зі "слугою народу" Трухіним розслідує поліція, - ДБР

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Справу про ДТП зі

Державне бюро розслідувань не розслідує кримінального провадження щодо ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна.

Про це повідомила прессекретарка ДБР Ольга Чиканова в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Розслідуванням цієї справи займається Нацполіція. І наразі жодна офіційна інформація в ДБР не надходила", - розповіла вона.

Раніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який у свою чергу протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Внаслідок ДТП травми отримали шестеро людей, серед яких двоє дітей, а також голова комітету арбітрів федерації футболу України Лучано Лучі та його помічник.

Один з нардепів на умовах анонімності розповів "Радіо Свобода", що він намагався з'ясувати обставини ДТП; його джерела в правоохоронних органах повідомили, що на момент аварії "Трухін виглядав так, ніби був на підпитку, але здати тест на вміст алкоголю він відмовився".

Джерело "Радіо Свобода" в правоохоронних органах частково цю інформацію підтвердило. За словами джерела, Трухін був за кермом, але здавати тест на наявність в крові алкоголю відмовився. Джерело припустило, що "справа Трухіна вирішується на найвищому рівні".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Так это чудо такие едет с Косоворотькой в США?
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30.08.2021 16:49
+14
Он слуга народа и имеет право бухим гонять, я так щетаю Дело о ДТП со "слугой народа" Трухиным расследует полиция, - ГБР - Цензор.НЕТ 5812
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30.08.2021 16:49
+10
А зе свой скромный выводок с собой берет или будут сидеть на шее у маммы риммы, как думаете?
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30.08.2021 16:54
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Дело о ДТП со "слугой народа" Трухиным расследует полиция, - ГБР - Цензор.НЕТ 9325
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30.08.2021 16:46 Відповісти
Так это чудо такие едет с Косоворотькой в США?
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30.08.2021 16:49 Відповісти
А зе свой скромный выводок с собой берет или будут сидеть на шее у маммы риммы, как думаете?
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30.08.2021 16:54 Відповісти
Канешна,дітки перед школою повинні зрозуміти,чого добився їх папа.
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30.08.2021 19:43 Відповісти
зекретин видно хочет,чтоб встречу на 35августа перенесли...и так ,как оно только взлетело,его сразу послали -предупредили,чтоб не попрашайничал слишком -а оно ещё и эту макаку везёт
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30.08.2021 16:55 Відповісти
Он слуга народа и имеет право бухим гонять, я так щетаю Дело о ДТП со "слугой народа" Трухиным расследует полиция, - ГБР - Цензор.НЕТ 5812
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30.08.2021 16:49 Відповісти
по всем понятиям так,ля буду..
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30.08.2021 16:52 Відповісти
Он еще имеет право холопов давить
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30.08.2021 16:53 Відповісти
Чувак, ти що дремучий? "я так щетаю", це мем Справу про ДТП зі "слугою народу" Трухіним розслідує поліція, - ДБР - Цензор.НЕТ 7101
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30.08.2021 18:38 Відповісти
"Дремучий" теж мем?
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30.08.2021 20:03 Відповісти
Ґраманаці?
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30.08.2021 20:17 Відповісти
А яким боком взагалі дбр і хто їх просив розслідувати?
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30.08.2021 16:58 Відповісти
Вроде как очевидно в чем причина
А то в полиции нечаянно кто-то может еще и в правду расследовать, а тут все свое ручное....
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30.08.2021 17:15 Відповісти
Чувак, ти що дремучий? "я так щетаю", це мем
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30.08.2021 18:36 Відповісти
Сорі, не туди Справу про ДТП зі "слугою народу" Трухіним розслідує поліція, - ДБР - Цензор.НЕТ 1223
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30.08.2021 18:37 Відповісти
ДБР БУДЕ РОЗСЛІДУВАТИ, ХТО З ПОЛІЦІЇ ПОЧАВ РОЗСЛІДУВАТИ.
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30.08.2021 19:16 Відповісти
Справу про ДТП зі "слугою народу" Трухіним розслідує поліція, - ДБР - Цензор.НЕТ 6119
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30.08.2021 21:20 Відповісти
"дело расследует полиция" = дело слито и похоронено.
НЕВИНОВЕН.
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30.08.2021 17:29 Відповісти
Щось дуже швидко старіють нові обличча.
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30.08.2021 17:41 Відповісти
Прямий продовжує нагнітати: «16:53 ЕКСКЛЮЗИВ Намагався втекти з місця події: ексклюзивні подробиці про резонансну ДТП з Трухіним»
Інформаційне агенство "Центр Новини" завдяки власним джерелам дізналося про подробиці аварії 23 серпня за участю депутата від "Слуги Народу" Олександра Трухіна. Зокрема, депутат їхав понад 200 км на годину, зіткнувся з автомобілем Ford, а потім втік з місця події та відмовився від госпіталізації. В результаті внаслідок аварії постражадало шестеро осіб включно з дітьми в інших автомобілях. Про це в ефірі "Прямого" розповіла шефредакторка Інформаційного Агенства "Центр Новини" Ольга Витак.
"Ситуація взагалі вигладає дуже дивною. Взагалі про ДТП 23 числа ми дізналися з інсайдерської інформації. Нам повідомило наше джерело, що голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, іноземець, потрапив у дуже серйозне ДТП. Ми опублікували цю новину. Також ми звернулися до Української асоціації футболу по коментарі, чи дійсно так воно було. І після того нам поступила також інформація, що водій автомобіля AUDI не дотримався безпечної дистанції. Бо він їхав зі швидкістю понад 200 км/год., тому зіткнувся з автомобілем Ford; після чого цей транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. У автомобілі Ford як раз перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Нам стало відомо, що водієм цього автомобіля AUDI був депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін. Також нам стало відомо, що народний депутат від госпіталізації відмовився. Заява УАФ, що саме голова комітету арбітрів Лучано Лучі отримав серйозні тілесні ушкодження, а його водія було прооперовано, опублікована пізніше" - розказує Ольга Витак.
Вона додала, що від власних джерел редакція дізналася, що в автомобілі Daewoo Lanos, який також постраждав в цій автотрощі, знаходилось двоє дітей, які отримали травми. Всього внаслідок аварії постраждало шестеро осіб.
"Уявіть собі, що після цієї публікації до нас звернулися фактичні свідки і вони почали фактично повідомляти деталі. Вони теж виявилися дуже цікавими. Виявляється, Трухін не сам був у машині. У його автомобілі був ще двоє чоловіків. І, як повідомили нам свідки, вони всі були у дуже сильному алкогольному сп'янінні. Крім того, свідки повідомили, що сам Трухін намагався втекти з місця події. Його люди затримали. Після цього він вимахував посвідченням депутата. Це все було до приїзду поліції. Лучано Лучі і його водія забрала швидка, а сам Трухін відмовився від госпіталізації, а також чомусь відмовилися його пасажири. І це при тому, що один з його пасажирів сильно постраждав" - продовжила розповідати О.Витак.
Насамкінець Ольга Витак розповіла, що поліція вручила Трухіну підозру, але лише за порушення правил безпеки (це стаття на пом'якшення вини; а мала би бути стаття, яка би враховувала серйозні травми під час цього ДТП). Водночас на поштові скриньки деяких видань після публікацій новини почали надходити листи з проханням зняти її. Особливо це стосувалося матеріалів, які посилалися на "Центр Новини". Інформаційна агенція також отримувала подібні повідомлення 27, 28 і 29 серпня, однак не відреагувала на них.
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30.08.2021 17:45 Відповісти
"...Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался..."

Потрібно прийняти закон, що при відмові проходити тест на алкоголь або наркоту, розстріл на місці без суду і слідства і тоді подивимось хто відмовиться.
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30.08.2021 18:17 Відповісти
Все уже знают, чем закончится это расследование
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30.08.2021 18:47 Відповісти
Це як Трухін СН врізається в каток,приїжджає поліція і починає грузити водія катка:"Розповідай,як обганяв, як підрізав?"Тут буде це саме,народні холуї ніколи не винні
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30.08.2021 19:50 Відповісти
Вангую - поліціянтам лупануть по догані за вимкнені нагрудні камери, а Сашенька Трухін ні вінават.
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30.08.2021 18:48 Відповісти
Удивляет одно,ДТП видела куча народа,но почему этому ублюдку никто ипало не набил?!
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30.08.2021 18:49 Відповісти
На кой ляд нам такая полиция, которая покрывает преступления зеленых наркоманов и алкашей. "Слуги Народа" представляют собой реальную угрозу для жизни и безопасности украинских граждан. Да и еще всякие "гордоны" удаляют за 200$, всякую информацию о преступлении Трухина.
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30.08.2021 18:54 Відповісти
Грн Дон за 200 долярів? ніколи не повірю,як мінімум 201.
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30.08.2021 19:51 Відповісти
Так писали, 200 давали дрiбним медiа. Гордону - 2000.
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30.08.2021 21:23 Відповісти
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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30.08.2021 20:36 Відповісти
мусора лошат лохов
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30.08.2021 20:40 Відповісти
Что то мне подсказывает, что наказание не настигнет виновного в ДТП, либо понесут потерпевшие в худшем случае. Аваков довел полицию до абсурда.
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30.08.2021 21:14 Відповісти
 
 