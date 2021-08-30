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Новости Политика Украины Пьяное ДТП "Слуги народа" Трухина
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ДТП (7443) Нацполиция (15739) цензура (1325) ГБР (2550) Трухин (145)

Дело о ДТП со "слугой народа" Трухиным расследует полиция, - ГБР

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Дело о ДТП со

Государственное бюро расследований не расследует уголовное производство относительно ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина.

Об этом сообщила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

"Расследованием этого дела занимается Нацполиция. И в настоящее время никакая официальная информация в ГБР не поступала", - рассказала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина, которую удалило уже более 30 СМИ. ВИДЕО

Ранее более 30 медиа сначала разместили, а потом удалили информацию том, что нардеп от партии "Слуга народа" Александр Трухин попал в ДТП под Киевом

Напомним, авария с участием машины Трухина произошла 23 августа, в 15:45 на Бориспольской трассе под Киевом. По данным СМИ, Трухин за рулем Audi не придерживался безопасной дистанции и на большой скорости въехал в автомобиль Ford, который, в свою очередь, протаранил автомобиль Daewoo.

По данным свидетелей, Трухин имел признаки алкогольного опьянения, но официального подтверждения этому нет. В Нацполиции факт ДТП подтвердили, однако имен участников не назвали.

В результате ДТП травмы получили шесть человек, среди которых двое детей, а также председатель комитета арбитров Федерации футбола Украины Лучано Лучи и его помощник.

Один из нардепов на условиях анонимности рассказал "Радио Свобода", что он пытался выяснить обстоятельства ДТП; его источники в правоохранительных органах сообщили, что на момент аварии "Трухин выглядел так, будто был в нетрезвом состоянии, но сдать тест на содержание алкоголя он отказался".

Источник "Радио Свобода" в правоохранительных органах частично эту информацию подтвердил. По словам источника, Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался. Источник предположил, что "дело Трухина решается на самом высоком уровне".
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Топ комментарии
+15
Так это чудо такие едет с Косоворотькой в США?
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30.08.2021 16:49
+14
Он слуга народа и имеет право бухим гонять, я так щетаю Дело о ДТП со "слугой народа" Трухиным расследует полиция, - ГБР - Цензор.НЕТ 5812
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30.08.2021 16:49
+10
А зе свой скромный выводок с собой берет или будут сидеть на шее у маммы риммы, как думаете?
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30.08.2021 16:54
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Дело о ДТП со "слугой народа" Трухиным расследует полиция, - ГБР - Цензор.НЕТ 9325
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30.08.2021 16:46 Ответить
Так это чудо такие едет с Косоворотькой в США?
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30.08.2021 16:49 Ответить
А зе свой скромный выводок с собой берет или будут сидеть на шее у маммы риммы, как думаете?
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30.08.2021 16:54 Ответить
Канешна,дітки перед школою повинні зрозуміти,чого добився їх папа.
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30.08.2021 19:43 Ответить
зекретин видно хочет,чтоб встречу на 35августа перенесли...и так ,как оно только взлетело,его сразу послали -предупредили,чтоб не попрашайничал слишком -а оно ещё и эту макаку везёт
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30.08.2021 16:55 Ответить
Он слуга народа и имеет право бухим гонять, я так щетаю Дело о ДТП со "слугой народа" Трухиным расследует полиция, - ГБР - Цензор.НЕТ 5812
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30.08.2021 16:49 Ответить
по всем понятиям так,ля буду..
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30.08.2021 16:52 Ответить
Он еще имеет право холопов давить
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30.08.2021 16:53 Ответить
Чувак, ти що дремучий? "я так щетаю", це мем Справу про ДТП зі "слугою народу" Трухіним розслідує поліція, - ДБР - Цензор.НЕТ 7101
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30.08.2021 18:38 Ответить
"Дремучий" теж мем?
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30.08.2021 20:03 Ответить
Ґраманаці?
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30.08.2021 20:17 Ответить
А яким боком взагалі дбр і хто їх просив розслідувати?
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30.08.2021 16:58 Ответить
Вроде как очевидно в чем причина
А то в полиции нечаянно кто-то может еще и в правду расследовать, а тут все свое ручное....
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30.08.2021 17:15 Ответить
Чувак, ти що дремучий? "я так щетаю", це мем
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30.08.2021 18:36 Ответить
Сорі, не туди Справу про ДТП зі "слугою народу" Трухіним розслідує поліція, - ДБР - Цензор.НЕТ 1223
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30.08.2021 18:37 Ответить
ДБР БУДЕ РОЗСЛІДУВАТИ, ХТО З ПОЛІЦІЇ ПОЧАВ РОЗСЛІДУВАТИ.
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30.08.2021 19:16 Ответить
Справу про ДТП зі "слугою народу" Трухіним розслідує поліція, - ДБР - Цензор.НЕТ 6119
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30.08.2021 21:20 Ответить
"дело расследует полиция" = дело слито и похоронено.
НЕВИНОВЕН.
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30.08.2021 17:29 Ответить
Щось дуже швидко старіють нові обличча.
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30.08.2021 17:41 Ответить
Прямий продовжує нагнітати: «16:53 ЕКСКЛЮЗИВ Намагався втекти з місця події: ексклюзивні подробиці про резонансну ДТП з Трухіним»
Інформаційне агенство "Центр Новини" завдяки власним джерелам дізналося про подробиці аварії 23 серпня за участю депутата від "Слуги Народу" Олександра Трухіна. Зокрема, депутат їхав понад 200 км на годину, зіткнувся з автомобілем Ford, а потім втік з місця події та відмовився від госпіталізації. В результаті внаслідок аварії постражадало шестеро осіб включно з дітьми в інших автомобілях. Про це в ефірі "Прямого" розповіла шефредакторка Інформаційного Агенства "Центр Новини" Ольга Витак.
"Ситуація взагалі вигладає дуже дивною. Взагалі про ДТП 23 числа ми дізналися з інсайдерської інформації. Нам повідомило наше джерело, що голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі, іноземець, потрапив у дуже серйозне ДТП. Ми опублікували цю новину. Також ми звернулися до Української асоціації футболу по коментарі, чи дійсно так воно було. І після того нам поступила також інформація, що водій автомобіля AUDI не дотримався безпечної дистанції. Бо він їхав зі швидкістю понад 200 км/год., тому зіткнувся з автомобілем Ford; після чого цей транспортний засіб наїхав на автомобіль Daewoo. У автомобілі Ford як раз перебував голова комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі. Нам стало відомо, що водієм цього автомобіля AUDI був депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Трухін. Також нам стало відомо, що народний депутат від госпіталізації відмовився. Заява УАФ, що саме голова комітету арбітрів Лучано Лучі отримав серйозні тілесні ушкодження, а його водія було прооперовано, опублікована пізніше" - розказує Ольга Витак.
Вона додала, що від власних джерел редакція дізналася, що в автомобілі Daewoo Lanos, який також постраждав в цій автотрощі, знаходилось двоє дітей, які отримали травми. Всього внаслідок аварії постраждало шестеро осіб.
"Уявіть собі, що після цієї публікації до нас звернулися фактичні свідки і вони почали фактично повідомляти деталі. Вони теж виявилися дуже цікавими. Виявляється, Трухін не сам був у машині. У його автомобілі був ще двоє чоловіків. І, як повідомили нам свідки, вони всі були у дуже сильному алкогольному сп'янінні. Крім того, свідки повідомили, що сам Трухін намагався втекти з місця події. Його люди затримали. Після цього він вимахував посвідченням депутата. Це все було до приїзду поліції. Лучано Лучі і його водія забрала швидка, а сам Трухін відмовився від госпіталізації, а також чомусь відмовилися його пасажири. І це при тому, що один з його пасажирів сильно постраждав" - продовжила розповідати О.Витак.
Насамкінець Ольга Витак розповіла, що поліція вручила Трухіну підозру, але лише за порушення правил безпеки (це стаття на пом'якшення вини; а мала би бути стаття, яка би враховувала серйозні травми під час цього ДТП). Водночас на поштові скриньки деяких видань після публікацій новини почали надходити листи з проханням зняти її. Особливо це стосувалося матеріалів, які посилалися на "Центр Новини". Інформаційна агенція також отримувала подібні повідомлення 27, 28 і 29 серпня, однак не відреагувала на них.
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30.08.2021 17:45 Ответить
"...Трухин был за рулем, но сдавать тест на наличие в крови алкоголя отказался..."

Потрібно прийняти закон, що при відмові проходити тест на алкоголь або наркоту, розстріл на місці без суду і слідства і тоді подивимось хто відмовиться.
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30.08.2021 18:17 Ответить
Все уже знают, чем закончится это расследование
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30.08.2021 18:47 Ответить
Це як Трухін СН врізається в каток,приїжджає поліція і починає грузити водія катка:"Розповідай,як обганяв, як підрізав?"Тут буде це саме,народні холуї ніколи не винні
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30.08.2021 19:50 Ответить
Вангую - поліціянтам лупануть по догані за вимкнені нагрудні камери, а Сашенька Трухін ні вінават.
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30.08.2021 18:48 Ответить
Удивляет одно,ДТП видела куча народа,но почему этому ублюдку никто ипало не набил?!
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30.08.2021 18:49 Ответить
На кой ляд нам такая полиция, которая покрывает преступления зеленых наркоманов и алкашей. "Слуги Народа" представляют собой реальную угрозу для жизни и безопасности украинских граждан. Да и еще всякие "гордоны" удаляют за 200$, всякую информацию о преступлении Трухина.
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30.08.2021 18:54 Ответить
Грн Дон за 200 долярів? ніколи не повірю,як мінімум 201.
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30.08.2021 19:51 Ответить
Так писали, 200 давали дрiбним медiа. Гордону - 2000.
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30.08.2021 21:23 Ответить
ДО ЯКИХ ПІР ПО ДОРОГАХ УКРАЇНИ БУДУТЬ ЇЗДИТИ ПЯНІ ВОДІЇ !!! ПОКАРАННЯ МАЄ БУТИ ОДНОРАЗОВИМ ТА ЕФЕКТИВНИМ !!! А ДЛЯ КОГО ЦЯ ЛАЗІВКА - право не здавати тест на алко ?????!!!
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30.08.2021 20:36 Ответить
мусора лошат лохов
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30.08.2021 20:40 Ответить
Что то мне подсказывает, что наказание не настигнет виновного в ДТП, либо понесут потерпевшие в худшем случае. Аваков довел полицию до абсурда.
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30.08.2021 21:14 Ответить
 
 