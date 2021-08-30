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МВС (2877) призначення (1019) Геращенко Антон (925)

Геращенка призначили радником глави МВС Монастирського

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Геращенка призначили радником глави МВС Монастирського

Антон Геращенко був призначений радником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це випливає з повідомлення пресцентру Держприкордонслужби.

Зазначається, що днями було проведено міжвідомчу нараду, в якій "взяли участь перший заступник голови Державної прикордонної служби Сергій Сердюк, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко...".

Нагадаємо, 4 серпня Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін звільнив Геращенка з посади заступника голови МВС і призначив Найєма заступником голови Мінінфраструктури, - нардеп "ЄС" Гончаренко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+25
самое главное- вылизывать попееееЦ!!!!
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7422
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30.08.2021 16:57
+22
"Не трогайте артистов, проституток, кучеров и Антона Геращенко. Они служат любой власти" © Адмирал Колчак 😂😂😂🤣🤣🤣.
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30.08.2021 17:04
+21
Вот еще один лизун
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7796
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30.08.2021 17:00
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Это же сироты!
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30.08.2021 16:53 Відповісти
самое главное- вылизывать попееееЦ!!!!
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7422
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30.08.2021 16:57 Відповісти
Вот еще один лизун
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7796
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30.08.2021 17:00 Відповісти
Это реальное видео?
Если да, то какого года, не подскажете?
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30.08.2021 17:17 Відповісти
вживался в роль голобородько...)
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30.08.2021 17:21 Відповісти
чувак срубил немеряно
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30.08.2021 17:53 Відповісти
ФУУУУУУУУУУУ
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30.08.2021 18:08 Відповісти
те, що не тоне...... Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 5223
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30.08.2021 17:16 Відповісти
какобіло, какоесть
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30.08.2021 19:55 Відповісти
да не пригнал гуманитарный груз вазелину справку от проктолога и стал советником опять и снова видимо астрал у него не охлопывается... всегда открыт..
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30.08.2021 17:52 Відповісти
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 8228 Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 8228 Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 5846....
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30.08.2021 16:53 Відповісти
"Не трогайте артистов, проституток, кучеров и Антона Геращенко. Они служат любой власти" © Адмирал Колчак 😂😂😂🤣🤣🤣.
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30.08.2021 17:04 Відповісти
Антоніна, щоб залишитись у борделі, просто пішла по руках-стала доплачувати клієнтам. 😊 Цікаво, як почувається зраджений Аваков? 😁
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30.08.2021 18:32 Відповісти
"Я ухожу,чтобы остаться. Клаус. " (с)
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30.08.2021 16:54 Відповісти
Новые лица не заканчиваются Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 5074
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30.08.2021 16:56 Відповісти
Переживають за Тоню, щоб не схудла, часом
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30.08.2021 16:54 Відповісти
Тарелки я думаю не мыли?!
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30.08.2021 16:54 Відповісти
То же самое будете писать в 2026. Или в 2031.
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30.08.2021 16:59 Відповісти
Антошка при любой власти найдет тарелку которую можно вылизать..😀
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30.08.2021 16:54 Відповісти
оно не тонет
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30.08.2021 16:57 Відповісти
Путь к тарелке лежит через задницу, которую сначала надо тоже вылизать
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30.08.2021 16:57 Відповісти
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7199
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30.08.2021 16:55 Відповісти
))))))))))))))))))))))))))))))))))) Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 1358
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30.08.2021 17:03 Відповісти
Коцап?
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30.08.2021 17:06 Відповісти
розумний висновок Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 955

Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 2513
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30.08.2021 17:15 Відповісти
Лайно не тоне
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30.08.2021 16:56 Відповісти
статский херов советник Геращенка Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 1447
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30.08.2021 16:56 Відповісти
Когда-то Монастырский был помощником у нардепа Геращенко, а сейчас этот Геращенко в помощниках у министра Монастырского... Круговорот говна в политике...
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30.08.2021 16:57 Відповісти
Должность смотрящего за потоками откатов никто не отменял ! Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 883
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30.08.2021 16:58 Відповісти
Г...но не тонет. Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 1555
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30.08.2021 17:01 Відповісти
Зе-команда своих евреев всегда куда-нибудь пристроит..
я не сомневался ни секунды по геращенко..
- ха-ха, все таки предательство у него в крови - сейчас вот предал Авакова, как до него Порошенко Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 8235
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30.08.2021 17:02 Відповісти
Геращенко, конечно, непотопляемое гуано, но личная преданность определенному политику - это раннее средневековье. Вы явно забыли родиться 1000 лет тому назад с такими моральными установками.
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30.08.2021 17:07 Відповісти
ну да, ну да
- вот только его преданность боссам сразу проходит, когда они теряют власть Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 1525
как говорят чикагские проститутки - No money, no honey - нет денег, не будет меда!
Геращенко из таких..
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30.08.2021 17:11 Відповісти
Вы, опять таки, мыслите категориями личной преданности, а не современного общества. С какого ляда он вообще должен быть кому-то предан? Он что - клятву вассальную кому-то приносил? Нет, не приносил. Это не подход проститутки, это подход нормального современного человека, а вы со своим подходом, устарели на 1000 лет.
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30.08.2021 17:15 Відповісти
и да - он еще начинает ногами пинать бывшего, а сейчас неугодного власти начальника - так было с порошенко, ждем когда начнет поливать грязью на каждом углу авакова..
Кстати, Гройсман такой же - один в один..
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30.08.2021 17:19 Відповісти
Еще раз - вы сильно устарели со своими средневековыми понятиями.
Быть лично кому-то преданным = унижать самого себя, ибо если ты кому-то предан - это означает, что ты ставишь его выше себя, а не на равных.
Вы, батенька, прирожденный подхалим.
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30.08.2021 17:30 Відповісти
Это у вас проблемы с восприятием окружающей действительности. У человека должны быть жизненные принципы, иначе это - гуано. Какие же принципы у Антонины? Он вылизывает задницы любому, лишь бы оставаться при корыте. Это все что надо знать про этот кусок амебы. Если вы считаете это прогрессивным, то мне уже жаль вас, хотя для зебила отсутствие принципов - моральная норма, главное всех "сделать".
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30.08.2021 20:16 Відповісти
Правильно - жизненные принципы должны быть, но жизенные принципы, а не личная преданность - вы путаете эти абсолютно разные понятия.
И нет, мне совершенно не импонирует Геращенко, но задвиги про якобы "предательство" Авакова с Порошенкой - глупы и нелепы. Для Геращенко они просто работодатели, а не мессии, как для вас. И переход от одного работодателя к другому - это норма, а не предательство.
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31.08.2021 10:38 Відповісти
дєрьмо не тоне
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30.08.2021 17:02 Відповісти
Тарелколиз в огне не горит и в воде не тонет. Ну в принципе гавно и не тонет.))
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30.08.2021 17:04 Відповісти
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 3645
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30.08.2021 17:05 Відповісти
Тоха должен хорошо питаться...
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30.08.2021 17:08 Відповісти
Непотопляемый антошка ).
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30.08.2021 17:10 Відповісти
ну а шо вы хотели ? После того как сеньйор Аваков ушел , Геращенко наверное теперь самый опытный сыщик-эксперт в системе МВД... Зеленский ведь говорил о дефиците кадров....
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30.08.2021 17:15 Відповісти
Смотрящим назначили
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30.08.2021 17:15 Відповісти
Думаю толстячок делает анулингус и мин-т просто ПОТРЯСАЮЩЕ!!!
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30.08.2021 17:16 Відповісти
Другой такой язык для МВД уже не найти )))
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30.08.2021 17:16 Відповісти
Новые лица, ну наконец то. Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 5718
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30.08.2021 17:17 Відповісти
есть ещё задницы любящие вылизывание и есть любящие их вылизывать...
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30.08.2021 17:20 Відповісти
Колесо огляду зіграло в його житті визначальну роль.
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30.08.2021 17:26 Відповісти
Антон ценный рускоговорящий совок, монастырский - это продолжение авакова, и назначенец комунякм зе.
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30.08.2021 17:55 Відповісти
обидно, что за зеленого недо-СВЕРХЧЕЛОВЕКА обязательно голосовал кто-то из ваших родственников, друзей, знакомых, особенно обидно родителей. Что же с ними случилось, почему они говорят, что не будут больше голосовать за Зеленского?

Не за кого? как же так, а Ляшко? он не честный? так на тебе Смешко - сильный честный российский. Нужен настоящий российский? на тебе Киву - ближайший соратник кума *****
не такой скандальный? ну тогда на тебе Лупана - самый лучший кандидад

За Лупана!
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30.08.2021 18:00 Відповісти
23 серпня 2021Чергова ДТП напідпитку: "слуга" Трухін спричинив аварію, є серйозно постраждалі - ЗМІ
https://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0
Мене лякає така легкість по затиканню рота такій кількості ЗМІ.
ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.


И какова реакция Монастырского???
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30.08.2021 18:15 Відповісти
Ну все - теперь Монастырский уж научится вылизывать тарелки до блеска в буфете Рады - при таком советнике!
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30.08.2021 18:35 Відповісти
О чудо ,сериал "Спасти рядового Геращенко" продолжается. Новые остросюжетные серии уже скоро. Дождитесь.
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30.08.2021 18:36 Відповісти
А ховраха собаковой породи ніхто не бачить.А він,****,є.
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30.08.2021 18:45 Відповісти
Лайно не потоне.
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30.08.2021 19:20 Відповісти
Професійни лізуни потрібні кожному міністру... - перша допомога від геморою, при сидячому способі життя...
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30.08.2021 19:53 Відповісти
А мне говорили,что после отставки Геращенко уехал в Польшу работать слесарем на заводе.Семью ведь надо кормить.
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30.08.2021 22:20 Відповісти
Геращенка призначили радником глави МВС Монастирського - Цензор.НЕТ 297
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31.08.2021 06:24 Відповісти
пристроили козла все таки...
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01.09.2021 11:23 Відповісти
Никак Арсенчик не отцепится от ресурса
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02.09.2021 21:41 Відповісти
 
 