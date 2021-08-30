Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского

Антон Геращенко был назначен советником министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом следует из сообщения пресс-центра Госпогранслужбы.

Отмечается, что на днях было проведено межведомственное совещание, в котором "приняли участие первый заместитель главы Государственной пограничной службы Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко...".

Напомним, 4 августа Кабмин уволил Геращенко с поста замглавы МВД.

Читайте: "Во второй половине сентября может быть какая-то конкретика", - нардеп Кравчук о кадровых ротациях в Кабмине