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Новости Политика Украины
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МВД (9221) назначение (2047) Геращенко Антон (1438)

Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского

Антон Геращенко был назначен советником министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом следует из сообщения пресс-центра Госпогранслужбы.

Отмечается, что на днях было проведено межведомственное совещание, в котором "приняли участие первый заместитель главы Государственной пограничной службы Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко...".

Напомним, 4 августа Кабмин уволил Геращенко с поста замглавы МВД.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+25
самое главное- вылизывать попееееЦ!!!!
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7422
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30.08.2021 16:57
+22
"Не трогайте артистов, проституток, кучеров и Антона Геращенко. Они служат любой власти" © Адмирал Колчак 😂😂😂🤣🤣🤣.
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30.08.2021 17:04
+21
Вот еще один лизун
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7796
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30.08.2021 17:00
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Это же сироты!
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30.08.2021 16:53 Ответить
самое главное- вылизывать попееееЦ!!!!
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7422
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30.08.2021 16:57 Ответить
Вот еще один лизун
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7796
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30.08.2021 17:00 Ответить
Это реальное видео?
Если да, то какого года, не подскажете?
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30.08.2021 17:17 Ответить
вживался в роль голобородько...)
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30.08.2021 17:21 Ответить
чувак срубил немеряно
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30.08.2021 17:53 Ответить
ФУУУУУУУУУУУ
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30.08.2021 18:08 Ответить
те, що не тоне...... Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 5223
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30.08.2021 17:16 Ответить
какобіло, какоесть
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30.08.2021 19:55 Ответить
да не пригнал гуманитарный груз вазелину справку от проктолога и стал советником опять и снова видимо астрал у него не охлопывается... всегда открыт..
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30.08.2021 17:52 Ответить
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 8228 Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 8228 Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 5846....
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30.08.2021 16:53 Ответить
"Не трогайте артистов, проституток, кучеров и Антона Геращенко. Они служат любой власти" © Адмирал Колчак 😂😂😂🤣🤣🤣.
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30.08.2021 17:04 Ответить
Антоніна, щоб залишитись у борделі, просто пішла по руках-стала доплачувати клієнтам. 😊 Цікаво, як почувається зраджений Аваков? 😁
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30.08.2021 18:32 Ответить
"Я ухожу,чтобы остаться. Клаус. " (с)
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30.08.2021 16:54 Ответить
Новые лица не заканчиваются Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 5074
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30.08.2021 16:56 Ответить
Переживають за Тоню, щоб не схудла, часом
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30.08.2021 16:54 Ответить
Тарелки я думаю не мыли?!
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30.08.2021 16:54 Ответить
То же самое будете писать в 2026. Или в 2031.
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30.08.2021 16:59 Ответить
Антошка при любой власти найдет тарелку которую можно вылизать..😀
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30.08.2021 16:54 Ответить
оно не тонет
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30.08.2021 16:57 Ответить
Путь к тарелке лежит через задницу, которую сначала надо тоже вылизать
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30.08.2021 16:57 Ответить
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 7199
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30.08.2021 16:55 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))))))) Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 1358
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30.08.2021 17:03 Ответить
Коцап?
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30.08.2021 17:06 Ответить
розумний висновок Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 955

Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 2513
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30.08.2021 17:15 Ответить
Лайно не тоне
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30.08.2021 16:56 Ответить
статский херов советник Геращенка Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 1447
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30.08.2021 16:56 Ответить
Когда-то Монастырский был помощником у нардепа Геращенко, а сейчас этот Геращенко в помощниках у министра Монастырского... Круговорот говна в политике...
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30.08.2021 16:57 Ответить
Должность смотрящего за потоками откатов никто не отменял ! Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 883
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30.08.2021 16:58 Ответить
Г...но не тонет. Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 1555
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30.08.2021 17:01 Ответить
Зе-команда своих евреев всегда куда-нибудь пристроит..
я не сомневался ни секунды по геращенко..
- ха-ха, все таки предательство у него в крови - сейчас вот предал Авакова, как до него Порошенко Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 8235
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30.08.2021 17:02 Ответить
Геращенко, конечно, непотопляемое гуано, но личная преданность определенному политику - это раннее средневековье. Вы явно забыли родиться 1000 лет тому назад с такими моральными установками.
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30.08.2021 17:07 Ответить
ну да, ну да
- вот только его преданность боссам сразу проходит, когда они теряют власть Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 1525
как говорят чикагские проститутки - No money, no honey - нет денег, не будет меда!
Геращенко из таких..
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30.08.2021 17:11 Ответить
Вы, опять таки, мыслите категориями личной преданности, а не современного общества. С какого ляда он вообще должен быть кому-то предан? Он что - клятву вассальную кому-то приносил? Нет, не приносил. Это не подход проститутки, это подход нормального современного человека, а вы со своим подходом, устарели на 1000 лет.
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30.08.2021 17:15 Ответить
и да - он еще начинает ногами пинать бывшего, а сейчас неугодного власти начальника - так было с порошенко, ждем когда начнет поливать грязью на каждом углу авакова..
Кстати, Гройсман такой же - один в один..
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30.08.2021 17:19 Ответить
Еще раз - вы сильно устарели со своими средневековыми понятиями.
Быть лично кому-то преданным = унижать самого себя, ибо если ты кому-то предан - это означает, что ты ставишь его выше себя, а не на равных.
Вы, батенька, прирожденный подхалим.
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30.08.2021 17:30 Ответить
Это у вас проблемы с восприятием окружающей действительности. У человека должны быть жизненные принципы, иначе это - гуано. Какие же принципы у Антонины? Он вылизывает задницы любому, лишь бы оставаться при корыте. Это все что надо знать про этот кусок амебы. Если вы считаете это прогрессивным, то мне уже жаль вас, хотя для зебила отсутствие принципов - моральная норма, главное всех "сделать".
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30.08.2021 20:16 Ответить
Правильно - жизненные принципы должны быть, но жизенные принципы, а не личная преданность - вы путаете эти абсолютно разные понятия.
И нет, мне совершенно не импонирует Геращенко, но задвиги про якобы "предательство" Авакова с Порошенкой - глупы и нелепы. Для Геращенко они просто работодатели, а не мессии, как для вас. И переход от одного работодателя к другому - это норма, а не предательство.
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31.08.2021 10:38 Ответить
дєрьмо не тоне
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30.08.2021 17:02 Ответить
Тарелколиз в огне не горит и в воде не тонет. Ну в принципе гавно и не тонет.))
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30.08.2021 17:04 Ответить
Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 3645
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30.08.2021 17:05 Ответить
Тоха должен хорошо питаться...
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30.08.2021 17:08 Ответить
Непотопляемый антошка ).
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30.08.2021 17:10 Ответить
ну а шо вы хотели ? После того как сеньйор Аваков ушел , Геращенко наверное теперь самый опытный сыщик-эксперт в системе МВД... Зеленский ведь говорил о дефиците кадров....
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30.08.2021 17:15 Ответить
Смотрящим назначили
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30.08.2021 17:15 Ответить
Думаю толстячок делает анулингус и мин-т просто ПОТРЯСАЮЩЕ!!!
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30.08.2021 17:16 Ответить
Другой такой язык для МВД уже не найти )))
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30.08.2021 17:16 Ответить
Новые лица, ну наконец то. Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского - Цензор.НЕТ 5718
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30.08.2021 17:17 Ответить
есть ещё задницы любящие вылизывание и есть любящие их вылизывать...
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30.08.2021 17:20 Ответить
Колесо огляду зіграло в його житті визначальну роль.
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30.08.2021 17:26 Ответить
Антон ценный рускоговорящий совок, монастырский - это продолжение авакова, и назначенец комунякм зе.
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30.08.2021 17:55 Ответить
обидно, что за зеленого недо-СВЕРХЧЕЛОВЕКА обязательно голосовал кто-то из ваших родственников, друзей, знакомых, особенно обидно родителей. Что же с ними случилось, почему они говорят, что не будут больше голосовать за Зеленского?

Не за кого? как же так, а Ляшко? он не честный? так на тебе Смешко - сильный честный российский. Нужен настоящий российский? на тебе Киву - ближайший соратник кума *****
не такой скандальный? ну тогда на тебе Лупана - самый лучший кандидад

За Лупана!
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30.08.2021 18:00 Ответить
23 серпня 2021Чергова ДТП напідпитку: "слуга" Трухін спричинив аварію, є серйозно постраждалі - ЗМІ
https://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0
Мене лякає така легкість по затиканню рота такій кількості ЗМІ.
ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.


И какова реакция Монастырского???
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30.08.2021 18:15 Ответить
Ну все - теперь Монастырский уж научится вылизывать тарелки до блеска в буфете Рады - при таком советнике!
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30.08.2021 18:35 Ответить
О чудо ,сериал "Спасти рядового Геращенко" продолжается. Новые остросюжетные серии уже скоро. Дождитесь.
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30.08.2021 18:36 Ответить
А ховраха собаковой породи ніхто не бачить.А він,****,є.
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30.08.2021 18:45 Ответить
Лайно не потоне.
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30.08.2021 19:20 Ответить
Професійни лізуни потрібні кожному міністру... - перша допомога від геморою, при сидячому способі життя...
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30.08.2021 19:53 Ответить
А мне говорили,что после отставки Геращенко уехал в Польшу работать слесарем на заводе.Семью ведь надо кормить.
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30.08.2021 22:20 Ответить
Геращенка призначили радником глави МВС Монастирського - Цензор.НЕТ 297
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31.08.2021 06:24 Ответить
пристроили козла все таки...
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01.09.2021 11:23 Ответить
Никак Арсенчик не отцепится от ресурса
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02.09.2021 21:41 Ответить
 
 