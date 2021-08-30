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Геращенко назначили советником главы МВД Монастырского
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Антон Геращенко был назначен советником министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом следует из сообщения пресс-центра Госпогранслужбы.
Отмечается, что на днях было проведено межведомственное совещание, в котором "приняли участие первый заместитель главы Государственной пограничной службы Сергей Сердюк, советник министра внутренних дел Антон Геращенко...".
Напомним, 4 августа Кабмин уволил Геращенко с поста замглавы МВД.
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показать весь комментарий30.08.2021 17:00
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Если да, то какого года, не подскажете?
статскийхеров советник Геращенка
я не сомневался ни секунды по геращенко..
- ха-ха, все таки предательство у него в крови - сейчас вот предал Авакова, как до него Порошенко
- вот только его преданность боссам сразу проходит, когда они теряют власть
как говорят чикагские проститутки - No money, no honey - нет денег, не будет меда!
Геращенко из таких..
Кстати, Гройсман такой же - один в один..
Быть лично кому-то преданным = унижать самого себя, ибо если ты кому-то предан - это означает, что ты ставишь его выше себя, а не на равных.
Вы, батенька, прирожденный подхалим.
И нет, мне совершенно не импонирует Геращенко, но задвиги про якобы "предательство" Авакова с Порошенкой - глупы и нелепы. Для Геращенко они просто работодатели, а не мессии, как для вас. И переход от одного работодателя к другому - это норма, а не предательство.
Не за кого? как же так, а Ляшко? он не честный? так на тебе Смешко - сильный честный российский. Нужен настоящий российский? на тебе Киву - ближайший соратник кума *****
не такой скандальный? ну тогда на тебе Лупана - самый лучший кандидад
За Лупана!
https://prm.ua/cherhova-dtp-na-********-sluha-trukhin-sprychynyv-avariiu-ie-seryozno-postrazhdali-zmi/
Цікаві факти відкрилися щодо ДТП з нардепом Трухіним. Виявляється Трухін, як член делегації, мав чи летить зі Зеленським до Байдена. Цей депутат мав з іншими слугами зустрітись з вищим керівництвом США. Тому вони ВИДАЛЯЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ про ДТП з авторитетних видань. Цікаво тепер чи полетить Трухін в США?! Чи президенту буде не соромно взяти з собою цього слугу? А саме головне чи понесе відповідальність Трухін перед законом?
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1106903.0
Мене лякає така легкість по затиканню рота такій кількості ЗМІ.
ви бачили перелік?
їх не пара-трійка, їх там несть числа.
И какова реакция Монастырского???