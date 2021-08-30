УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4697 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 658 41
Байден (2325) Зеленський (17456) США (14478) Волкер Курт (588)

Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України

Посилення безпеки України має стати ключовою темою зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ.

Волкер вважає, що головним моментом саміту буде досягнення порозуміння між президентами, що Україна і США як стратегічні партнери разом повинні вирішувати проблеми, що "ми на одній стороні, що ми намагаємося робити одне і те ж спільними зусиллями".

"На мій погляд, занадто часто ми перестаємо розмовляти один з одним або маємо різні очікування. США занадто багато вичитують українців. Розумієте, можливо, дуже багато чого чекають від вас. Але я думаю, що якщо ми дійсно поговоримо і зрозуміємо наші спільні проблеми та інтереси, то зможемо успішно попрацювати над дуже багатьма речами", — вважає він.

Волкер додав, що в України є розумні очікування від зустрічі, що діалог повинен стосуватися безпеки країни. З урахуванням російської агресії, окупації територій, нарощування військової потужності РФ поблизу українських кордонів, загрози поглинання Білорусі Росією. Плюс масштабні російські військові навчання "Захід-2021", які пройдуть в Білорусі з 10 по 16 вересня.

Читайте також: Я не вірю, що Україна може або повинна намагатися перемогти Росію військовим шляхом: це питання чинення іншого тиску на РФ, - Волкер

"Тому я думаю, що Україна має всі об'єктивні підстави вважати, що США просто зобов'язані обговорювати проблеми безпеки України", — сказав Волкер.

США своєю чергою очікують від України продовження боротьби з корупцією, реформи судової системи та інших реформ.

"Думаю, уряд України також погодиться з цим, але це не альтернатива розв'язання питань безпеки. Все повинно бути. І я сподіваюся, що два наших лідери зможуть обговорити ці проблеми та досягти повного взаєморозуміння", — підсумував дипломат.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 9433
показати весь коментар
30.08.2021 21:05
+7
Що що ,а звіздіти Віслючок гаразд !! Але який з цього понт !!!)))
показати весь коментар
30.08.2021 21:04
+7
Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 6532
показати весь коментар
30.08.2021 21:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що що ,а звіздіти Віслючок гаразд !! Але який з цього понт !!!)))
показати весь коментар
30.08.2021 21:04 Відповісти
Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 6532
показати весь коментар
30.08.2021 21:16 Відповісти
Тільки по написаному або завченому сценарію. В живій бесіді воно як сокира в плаванні. Ну може ще під "треком", але то вже не "звіздеж нє по тємє"
показати весь коментар
30.08.2021 21:28 Відповісти
как дать по пиндаку - врагу ???

а говорить ...и я могу
показати весь коментар
30.08.2021 21:04 Відповісти
Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 1229
показати весь коментар
30.08.2021 21:26 Відповісти
Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 9433
показати весь коментар
30.08.2021 21:05 Відповісти
А воно Зелі потрібне? Бабла краще дайте,й побільше.
показати весь коментар
30.08.2021 21:05 Відповісти
АНЕКДОТ ДНЯ. Умирает Путин (УЖЕ ХОРОШЕЕ НАЧАЛО!!!)... попадает в иной мир. Там всё спокойно и тихо. Через год ему становится скучно, и просит отпустить его на землю проведать, как его страна поживает. Его отпускают на час.

Заходит Путин в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть..

Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
Путин:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..Путин
радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!
показати весь коментар
30.08.2021 21:09 Відповісти
_Президед и дементор бла-бла-блайден первую половину встречи проспит. После очнётся, оглядится и: "А? Хто здесь?!" А после встречи позвонит в Центр и доложит: "Шеф, я всё сделал как приказано: СП-2 в безопасности, в помощи Украине отказал. Жду дальнейших указаний, хайль путлер!"
показати весь коментар
30.08.2021 21:09 Відповісти
Байден красава обул РАБссию круче Меркельши с Северным Потопом,а Судья из Дюссельдорфа оказался для Путлера Гитлером.... Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 2790 Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 2790
показати весь коментар
30.08.2021 21:14 Відповісти
Крысава!
показати весь коментар
30.08.2021 21:16 Відповісти
Да не парься Чувак..ты волокешь в политике круче Зеленского и даже Макрона с Путлером Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 7308Поучись у Портникова хотя бы...или у Березовца...
показати весь коментар
30.08.2021 21:19 Відповісти
Если 26 сентября зеленые победять на выборах в Германии,то плакали Мавзолейные денежки крупными китайскими соплями...типа Сила Сибири... Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 5133
показати весь коментар
30.08.2021 21:17 Відповісти
Порошенко дав Зеленському настанови
показати весь коментар
30.08.2021 21:21 Відповісти
И?
Я не сомневаюсь, что старый маразматик до этого на встрече с убийцей, уже имел договорничок /как о процндуре вывода войск с Афгана и сдачи талибам и о СП-2, так и Украину не обошли стороной/ - все уже давно "порешали", поставят перед фактом уже состоявшегося компромисса /вот и все/!
показати весь коментар
30.08.2021 21:22 Відповісти
_Байден де-факто работает на кремль, видимо ещё со времён когда он шастал к коммунякам в ссср. Плуги всё ещё не поняли что такое байден - ну так на то они и плуги. У них в ходу басни о замысловатых и долгоиграющих комбинациях в оправдание кремлёвского сексота... Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 7165
показати весь коментар
30.08.2021 21:24 Відповісти
Зеля изменился 100 пудов стал бандеровцем... Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 5397
показати весь коментар
30.08.2021 21:25 Відповісти
Нет слов... Ты олигофрен?
показати весь коментар
30.08.2021 21:28 Відповісти
Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 2500 Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 3721
показати весь коментар
30.08.2021 21:29 Відповісти
Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 3904 Мистер Зеленский,сколько вам надо ярдов долларов для полного счатья? Сериал Сваты и 95 квартал подойдет?Нет Мистер Байден,мне надо вся РАБссия... Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 2342 Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 7218
показати весь коментар
30.08.2021 21:24 Відповісти
два епа
показати весь коментар
30.08.2021 21:31 Відповісти
Усиление безопасности Украины у Вовчика на втором плане, а на первом плане у него любовь к фээсбэшпику ермаку, не думаю, что Байден будет потакать слабостям Вовчика.
показати весь коментар
30.08.2021 21:25 Відповісти
Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы "Северного потока-2". -А деньги любят тишину. Я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем, - Волкер. Попытка освободить Крым силой приведет к войне в Украине и в Европе, - Волкер.
показати весь коментар
30.08.2021 21:30 Відповісти
ключевое слово ГОВОРИТЬ и на том говорильня кончится
показати весь коментар
30.08.2021 21:31 Відповісти
Северному потоку кранты,этого не понимают только депилы.... Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 2610
показати весь коментар
30.08.2021 21:32 Відповісти
Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 7052
показати весь коментар
30.08.2021 21:34 Відповісти
Hurricane IDA уже прошёл Луизиану и движется на Вашингтон.
Похоже, что Зе и IDA прибудут в Washington DC одновременно !
показати весь коментар
30.08.2021 21:39 Відповісти
тримайтесь!
показати весь коментар
30.08.2021 21:40 Відповісти
Дякую, друже.
Тим більше, що зелена падлюка після DC планує вуяж на інший бік штатів - у Каліфорнію.
показати весь коментар
30.08.2021 21:49 Відповісти
Порошенко похоронил НовоОтссоссию Путлера от Харькова до Одессы,Зеленский похоронит всю РАБссию Путлера...,зуб даю... Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 6703
показати весь коментар
30.08.2021 21:35 Відповісти
Про Ураган Ида я еще вчера вечером на цензоре говорил...
показати весь коментар
30.08.2021 21:38 Відповісти
Перший раз в перший клас.
Байден веде дурачка Вовочку в школу.

Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 2567
показати весь коментар
30.08.2021 21:38 Відповісти
Зловещая сторона Зе

стаття у The National Interest
by Anton Shvets

The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
показати весь коментар
30.08.2021 21:44 Відповісти
Зеле не помогут и 10 классов Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 3300и даже Массачусетский Технологический Институт...
показати весь коментар
30.08.2021 21:46 Відповісти
Пану Волкеру важко це зрозуміти, але у клоуна не безпека України в голові, а гроші. Дуже хоче вибити ще хоча б з кілька десятків мільйонів, щоб іще на кілька поколінь забезпечити себе та друзів з "кварталу". А безпека України то таке - адже завжди можна сісти у літак і полетіти в одну з закордонних віл якщо тут раптом стане "гарячіше".
показати весь коментар
30.08.2021 22:05 Відповісти
Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - а я почему то думал что зеленский едет к байдану анекдоты потравить и колыбельную спеть
показати весь коментар
30.08.2021 22:08 Відповісти
Нікчемний Зе

Вы в мультиках не снимались? (с)

Це маленький Гру з мультфільму "Нікчемний Я". Когось нагадує?

Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 6248


Вадим Чиликин
показати весь коментар
30.08.2021 22:27 Відповісти
просто Байдену треба стати Рейганом
показати весь коментар
30.08.2021 22:31 Відповісти
Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 9260
показати весь коментар
30.08.2021 22:41 Відповісти



Телеканал "Прямий"

@prm_ua

·11 год

Включення "слуги народу" Олександра Трухіна до складу офіційної української делегації, яка відвідає Вашингтон, є недоречним, вважає спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.
показати весь коментар
30.08.2021 22:46 Відповісти
Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 7856
показати весь коментар
30.08.2021 23:07 Відповісти
 
 