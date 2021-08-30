Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посилення безпеки України має стати ключовою темою зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена.
Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ.
Волкер вважає, що головним моментом саміту буде досягнення порозуміння між президентами, що Україна і США як стратегічні партнери разом повинні вирішувати проблеми, що "ми на одній стороні, що ми намагаємося робити одне і те ж спільними зусиллями".
"На мій погляд, занадто часто ми перестаємо розмовляти один з одним або маємо різні очікування. США занадто багато вичитують українців. Розумієте, можливо, дуже багато чого чекають від вас. Але я думаю, що якщо ми дійсно поговоримо і зрозуміємо наші спільні проблеми та інтереси, то зможемо успішно попрацювати над дуже багатьма речами", — вважає він.
Волкер додав, що в України є розумні очікування від зустрічі, що діалог повинен стосуватися безпеки країни. З урахуванням російської агресії, окупації територій, нарощування військової потужності РФ поблизу українських кордонів, загрози поглинання Білорусі Росією. Плюс масштабні російські військові навчання "Захід-2021", які пройдуть в Білорусі з 10 по 16 вересня.
"Тому я думаю, що Україна має всі об'єктивні підстави вважати, що США просто зобов'язані обговорювати проблеми безпеки України", — сказав Волкер.
США своєю чергою очікують від України продовження боротьби з корупцією, реформи судової системи та інших реформ.
"Думаю, уряд України також погодиться з цим, але це не альтернатива розв'язання питань безпеки. Все повинно бути. І я сподіваюся, що два наших лідери зможуть обговорити ці проблеми та досягти повного взаєморозуміння", — підсумував дипломат.
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а говорить ...и я могу
Заходит Путин в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть..
Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
Путин:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..Путин
радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!
Я не сомневаюсь, что старый маразматик до этого на встрече с убийцей, уже имел договорничок /как о процндуре вывода войск с Афгана и сдачи талибам и о СП-2, так и Украину не обошли стороной/ - все уже давно "порешали", поставят перед фактом уже состоявшегося компромисса /вот и все/!
Похоже, что Зе и IDA прибудут в Washington DC одновременно !
Тим більше, що зелена падлюка після DC планує вуяж на інший бік штатів - у Каліфорнію.
Байден веде дурачка Вовочку в школу.
стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
Вы в мультиках не снимались? (с)
Це маленький Гру з мультфільму "Нікчемний Я". Когось нагадує?
Вадим Чиликин
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·11 год
Включення "слуги народу" Олександра Трухіна до складу офіційної української делегації, яка відвідає Вашингтон, є недоречним, вважає спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.