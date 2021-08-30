Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України

Посилення безпеки України має стати ключовою темою зустрічі президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Про це в інтерв'ю телеканалу "Дом" заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України (2017-2019 рр.) Курт Волкер, повідомляє Цензор.НЕТ.

Волкер вважає, що головним моментом саміту буде досягнення порозуміння між президентами, що Україна і США як стратегічні партнери разом повинні вирішувати проблеми, що "ми на одній стороні, що ми намагаємося робити одне і те ж спільними зусиллями".

"На мій погляд, занадто часто ми перестаємо розмовляти один з одним або маємо різні очікування. США занадто багато вичитують українців. Розумієте, можливо, дуже багато чого чекають від вас. Але я думаю, що якщо ми дійсно поговоримо і зрозуміємо наші спільні проблеми та інтереси, то зможемо успішно попрацювати над дуже багатьма речами", — вважає він.

Волкер додав, що в України є розумні очікування від зустрічі, що діалог повинен стосуватися безпеки країни. З урахуванням російської агресії, окупації територій, нарощування військової потужності РФ поблизу українських кордонів, загрози поглинання Білорусі Росією. Плюс масштабні російські військові навчання "Захід-2021", які пройдуть в Білорусі з 10 по 16 вересня.

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"Тому я думаю, що Україна має всі об'єктивні підстави вважати, що США просто зобов'язані обговорювати проблеми безпеки України", — сказав Волкер.

США своєю чергою очікують від України продовження боротьби з корупцією, реформи судової системи та інших реформ.

"Думаю, уряд України також погодиться з цим, але це не альтернатива розв'язання питань безпеки. Все повинно бути. І я сподіваюся, що два наших лідери зможуть обговорити ці проблеми та досягти повного взаєморозуміння", — підсумував дипломат.