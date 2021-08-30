Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Усиление безопасности Украины должно стать ключевой темой встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.
Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ.
Волкер считает, что главным моментом саммита будет достижение понимания между президентами, что Украина и США как стратегические партнеры вместе должны решать проблемы, что "мы на одной стороне, что мы пытаемся делать одно и то же совместными усилиями".
"На мой взгляд, слишком часто мы перестаем разговаривать друг с другом или имеем разные ожидания. США слишком много отчитывают украинцев. Понимаете, возможно, слишком многого ожидают от вас. Но я думаю, что если мы действительно поговорим и поймем наши общие проблемы и интересы, то сможем успешно поработать над очень многими вещами", - сказал он.
Волкер добавил, что у Украины есть разумные ожидания от встречи, что диалог должен касаться безопасности страны. С учетом российской агрессии, оккупации территорий, наращивания военной мощи РФ близ украинских границ, угрозы поглощения Беларуси Россией. Плюс масштабные российские военные учения "Запад-2021", которые пройдут в Беларуси с 10 по 16 сентября.
"Поэтому я думаю, что Украина имеет все разумные основания считать, что США просто обязаны обсуждать проблемы безопасности Украины", - сказал Волкер.
США в свою очередь ожидают от Украины продолжение борьбы с коррупцией, реформы судебной системы и иных реформ.
"Думаю, правительство Украины также согласится с этим, но это не альтернатива решению вопросов безопасности. Все должно быть. И я надеюсь, что два наших лидера смогут обсудить эти проблемы и достичь полного взаимопонимания", - заключил дипломат.
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а говорить ...и я могу
Заходит Путин в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть..
Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
Путин:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..Путин
радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!
Я не сомневаюсь, что старый маразматик до этого на встрече с убийцей, уже имел договорничок /как о процндуре вывода войск с Афгана и сдачи талибам и о СП-2, так и Украину не обошли стороной/ - все уже давно "порешали", поставят перед фактом уже состоявшегося компромисса /вот и все/!
Похоже, что Зе и IDA прибудут в Washington DC одновременно !
Тим більше, що зелена падлюка після DC планує вуяж на інший бік штатів - у Каліфорнію.
Байден веде дурачка Вовочку в школу.
стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
Вы в мультиках не снимались? (с)
Це маленький Гру з мультфільму "Нікчемний Я". Когось нагадує?
Вадим Чиликин
Телеканал "Прямий"
@prm_ua
·11 год
Включення "слуги народу" Олександра Трухіна до складу офіційної української делегації, яка відвідає Вашингтон, є недоречним, вважає спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.