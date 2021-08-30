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Новости За рубежом
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Байден (2384) Зеленский (16555) США (23191) Волкер Курт (611)

Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины

Усиление безопасности Украины должно стать ключевой темой встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер, сообщает Цензор.НЕТ.

Волкер считает, что главным моментом саммита будет достижение понимания между президентами, что Украина и США как стратегические партнеры вместе должны решать проблемы, что "мы на одной стороне, что мы пытаемся делать одно и то же совместными усилиями".

"На мой взгляд, слишком часто мы перестаем разговаривать друг с другом или имеем разные ожидания. США слишком много отчитывают украинцев. Понимаете, возможно, слишком многого ожидают от вас. Но я думаю, что если мы действительно поговорим и поймем наши общие проблемы и интересы, то сможем успешно поработать над очень многими вещами", - сказал он.

Читайте: "Очевидно, будет не до шуток. Оба лидера будут иметь много претензий", - Forbes о предстоящей встрече Зеленского и Байдена

Волкер добавил, что у Украины есть разумные ожидания от встречи, что диалог должен касаться безопасности страны. С учетом российской агрессии, оккупации территорий, наращивания военной мощи РФ близ украинских границ, угрозы поглощения Беларуси Россией. Плюс масштабные российские военные учения "Запад-2021", которые пройдут в Беларуси с 10 по 16 сентября.

"Поэтому я думаю, что Украина имеет все разумные основания считать, что США просто обязаны обсуждать проблемы безопасности Украины", - сказал Волкер.

Также читайте: Байден должен остановить "Северный поток-2" сейчас или никогда, - The New York Times.

США в свою очередь ожидают от Украины продолжение борьбы с коррупцией, реформы судебной системы и иных реформ.

"Думаю, правительство Украины также согласится с этим, но это не альтернатива решению вопросов безопасности. Все должно быть. И я надеюсь, что два наших лидера смогут обсудить эти проблемы и достичь полного взаимопонимания", - заключил дипломат.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 9433
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30.08.2021 21:05
+7
Що що ,а звіздіти Віслючок гаразд !! Але який з цього понт !!!)))
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30.08.2021 21:04
+7
Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 6532
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30.08.2021 21:16
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Правила форума Совет форумчан
Що що ,а звіздіти Віслючок гаразд !! Але який з цього понт !!!)))
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30.08.2021 21:04 Ответить
Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 6532
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30.08.2021 21:16 Ответить
Тільки по написаному або завченому сценарію. В живій бесіді воно як сокира в плаванні. Ну може ще під "треком", але то вже не "звіздеж нє по тємє"
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30.08.2021 21:28 Ответить
как дать по пиндаку - врагу ???

а говорить ...и я могу
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30.08.2021 21:04 Ответить
Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 1229
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30.08.2021 21:26 Ответить
Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 9433
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30.08.2021 21:05 Ответить
А воно Зелі потрібне? Бабла краще дайте,й побільше.
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30.08.2021 21:05 Ответить
АНЕКДОТ ДНЯ. Умирает Путин (УЖЕ ХОРОШЕЕ НАЧАЛО!!!)... попадает в иной мир. Там всё спокойно и тихо. Через год ему становится скучно, и просит отпустить его на землю проведать, как его страна поживает. Его отпускают на час.

Заходит Путин в бар,заказывает пиво и спрашивает бармена, как страна поживает, может какие проблемы есть..

Бармен удивлённо:
- Какие проблемы могут быть? Мы же Империя,.. ВСЁ КРУГОМ НАШЕ !!!!.
Путин:
- Как наше? А Ирак, а Афганистан.
Бармен:
- Это уже всё наше!!!...
- А Европа, Африка???
Бармен достаёт из под прилавка глобус и гордо крутит его:
- Я же говорю - мы ИМПЕРИЯ, весь мир принадлежит нам!!!! ..Путин
радостный, гордый и довольный допивает пиво и говорит:
- Ну спасибо друг!!!!.. Сколько с меня?
Бармен:
-15 ГРИВЕНЬ!!!
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30.08.2021 21:09 Ответить
_Президед и дементор бла-бла-блайден первую половину встречи проспит. После очнётся, оглядится и: "А? Хто здесь?!" А после встречи позвонит в Центр и доложит: "Шеф, я всё сделал как приказано: СП-2 в безопасности, в помощи Украине отказал. Жду дальнейших указаний, хайль путлер!"
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30.08.2021 21:09 Ответить
Байден красава обул РАБссию круче Меркельши с Северным Потопом,а Судья из Дюссельдорфа оказался для Путлера Гитлером.... Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 2790 Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 2790
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30.08.2021 21:14 Ответить
Крысава!
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30.08.2021 21:16 Ответить
Да не парься Чувак..ты волокешь в политике круче Зеленского и даже Макрона с Путлером Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 7308Поучись у Портникова хотя бы...или у Березовца...
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30.08.2021 21:19 Ответить
Если 26 сентября зеленые победять на выборах в Германии,то плакали Мавзолейные денежки крупными китайскими соплями...типа Сила Сибири... Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 5133
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30.08.2021 21:17 Ответить
Порошенко дав Зеленському настанови
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30.08.2021 21:21 Ответить
И?
Я не сомневаюсь, что старый маразматик до этого на встрече с убийцей, уже имел договорничок /как о процндуре вывода войск с Афгана и сдачи талибам и о СП-2, так и Украину не обошли стороной/ - все уже давно "порешали", поставят перед фактом уже состоявшегося компромисса /вот и все/!
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30.08.2021 21:22 Ответить
_Байден де-факто работает на кремль, видимо ещё со времён когда он шастал к коммунякам в ссср. Плуги всё ещё не поняли что такое байден - ну так на то они и плуги. У них в ходу басни о замысловатых и долгоиграющих комбинациях в оправдание кремлёвского сексота... Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 7165
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30.08.2021 21:24 Ответить
Зеля изменился 100 пудов стал бандеровцем... Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 5397
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30.08.2021 21:25 Ответить
Нет слов... Ты олигофрен?
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30.08.2021 21:28 Ответить
Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 2500 Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 3721
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30.08.2021 21:29 Ответить
Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 3904 Мистер Зеленский,сколько вам надо ярдов долларов для полного счатья? Сериал Сваты и 95 квартал подойдет?Нет Мистер Байден,мне надо вся РАБссия... Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 2342 Волкер: Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - Цензор.НЕТ 7218
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30.08.2021 21:24 Ответить
два епа
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30.08.2021 21:31 Ответить
Усиление безопасности Украины у Вовчика на втором плане, а на первом плане у него любовь к фээсбэшпику ермаку, не думаю, что Байден будет потакать слабостям Вовчика.
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30.08.2021 21:25 Ответить
Зеркаль: Волкер теперь отстаивает интересы "Северного потока-2". -А деньги любят тишину. Я не верю, что Украина может или должна пытаться победить Россию военным путем, - Волкер. Попытка освободить Крым силой приведет к войне в Украине и в Европе, - Волкер.
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30.08.2021 21:30 Ответить
ключевое слово ГОВОРИТЬ и на том говорильня кончится
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30.08.2021 21:31 Ответить
Северному потоку кранты,этого не понимают только депилы.... Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 2610
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30.08.2021 21:32 Ответить
Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 7052
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30.08.2021 21:34 Ответить
Hurricane IDA уже прошёл Луизиану и движется на Вашингтон.
Похоже, что Зе и IDA прибудут в Washington DC одновременно !
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30.08.2021 21:39 Ответить
тримайтесь!
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30.08.2021 21:40 Ответить
Дякую, друже.
Тим більше, що зелена падлюка після DC планує вуяж на інший бік штатів - у Каліфорнію.
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30.08.2021 21:49 Ответить
Порошенко похоронил НовоОтссоссию Путлера от Харькова до Одессы,Зеленский похоронит всю РАБссию Путлера...,зуб даю... Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 6703
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30.08.2021 21:35 Ответить
Про Ураган Ида я еще вчера вечером на цензоре говорил...
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30.08.2021 21:38 Ответить
Перший раз в перший клас.
Байден веде дурачка Вовочку в школу.

Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 2567
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30.08.2021 21:38 Ответить
Зловещая сторона Зе

стаття у The National Interest
by Anton Shvets

The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
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30.08.2021 21:44 Ответить
Зеле не помогут и 10 классов Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 3300и даже Массачусетский Технологический Институт...
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30.08.2021 21:46 Ответить
Пану Волкеру важко це зрозуміти, але у клоуна не безпека України в голові, а гроші. Дуже хоче вибити ще хоча б з кілька десятків мільйонів, щоб іще на кілька поколінь забезпечити себе та друзів з "кварталу". А безпека України то таке - адже завжди можна сісти у літак і полетіти в одну з закордонних віл якщо тут раптом стане "гарячіше".
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30.08.2021 22:05 Ответить
Зеленский и Байден обязательно будут говорить о безопасности Украины - а я почему то думал что зеленский едет к байдану анекдоты потравить и колыбельную спеть
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30.08.2021 22:08 Ответить
Нікчемний Зе

Вы в мультиках не снимались? (с)

Це маленький Гру з мультфільму "Нікчемний Я". Когось нагадує?

Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 6248


Вадим Чиликин
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30.08.2021 22:27 Ответить
просто Байдену треба стати Рейганом
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30.08.2021 22:31 Ответить
Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 9260
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30.08.2021 22:41 Ответить



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@prm_ua

·11 год

Включення "слуги народу" Олександра Трухіна до складу офіційної української делегації, яка відвідає Вашингтон, є недоречним, вважає спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.
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30.08.2021 22:46 Ответить
Волкер: Зеленський і Байден обов'язково говоритимуть про безпеку України - Цензор.НЕТ 7856
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30.08.2021 23:07 Ответить
 
 