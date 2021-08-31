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В Ізраїлі зафіксовано рекорд заражень коронавірусом з початку пандемії

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

В Ізраїлі зафіксовано рекорд заражень коронавірусом з початку пандемії

Ізраїльські медики зафіксували за добу майже 11 тисяч випадків заражень коронавірусом, що стало новим рекордом для цієї близькосхідної країни з дев'ятимільйонним населенням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомило, у вівторок, 31 серпня, міністерство охорони здоров'я Ізраїлю, протягом минулої доби було зареєстровано майже 11 тисяч нових випадків інфікування коронавірусом.

Досі найбільшу кількість випадків було зареєстровано в середині січня - близько 10,1 тисячі випадків. Однак тоді проводилося значно менше тестів на наявність коронавірусу. Всього з початку пандемії в цій близькосхідній країні з населенням понад 9 мільйонів осіб було зареєстровано понад мільйон випадків зараження коронавірусом.

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Крім того, в понеділок загальна кількість пов'язаних з коронавірусом смертей в Ізраїлі перевищила позначку в сім тисяч.

Тим часом експерти відзначають, що вакцина як і раніше є ефективним засобом для запобігання важким випадкам перебігу захворювання, а також смертей. В Ізраїлі для вакцинації застосовується в основному препарат компаній Pfizer / BioNTech.

Тепер всі ізраїльтяни з дванадцятирічного віку можуть пройти третю вакцинацію. Підставою для прийняття рішення про проведення третьої вакцинації послужили дані міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, згідно з якими ефективність вакцинації різко знизилася з початку червня. Крім того, в країні поширився дельта-варіант, який вважається особливо заразним. Експерти побоюються, що з початком занять в школі 1 вересня після літніх канікул може ще більше підвищитися рівень захворюваності.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+17
Что то пошло не так....
Израиль..
Количество вакцини­рованных 5 974 914 или 64,07 %
Полностью вакцини­ровано 5 482 061 или 58,78 %
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31.08.2021 15:15
+16
Интересная эволюция заявлений о вакцинации: 1. вакцинируйся и ты пуленепробиваемый для вируса - 2. не, самому тебе вирус не очень страшен, но можешь быть переносчиком - 3. заболеть можешь, но не сильно - 3. тоже можешь пи..ец как заболеть, но, скорее всего, не умрёшь - 5 (который скоро объявят) не, ты тоже можешь кони двинуть, но не больно. В Израиле зафиксирован рекорд заражений коронавирусом с начала пандемии - Цензор.НЕТ 6400
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31.08.2021 15:20
+12
В Украине 40 миллионов....
Количество вакцини­рованных 5 356 699 или 12,94 %
Полностью вакцини­ровано 3 716 122 или 8,98 %
И болеет на сегодняшний день 24 567 человек....

В Израиле на сегодняшний день болеет 83 542 человека....

Так что среди кого начались вымираты это еще большой вопрс...
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31.08.2021 15:28
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Единственный здравый коммент...
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01.09.2021 00:13 Відповісти
А что это дает?
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01.09.2021 01:37 Відповісти
Теперь все израильтяне с двенадцатилетнего возраста могут пройти третью вакцинацию.

Интересно, а почему с 12 летнего? Дети ...10-11 лет не заражаются, не болеют? Если так, то в чем причина? Или вакцина так "валит" по организму, что такой юный возраст не выдерживает?
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01.09.2021 06:54 Відповісти
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