В Израиле зафиксирован рекорд заражений коронавирусом с начала пандемии

Израильские медики зафиксировали за сутки почти 11 тысяч случаев заражений коронавирусом, что стало новым рекордом для этой ближневосточной страны с девятимиллионным населением.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Deutsche Welle.

Как сообщило, во вторник, 31 августа, министерство здравоохранения Израиля, в течение минувших суток было зарегистрировано почти 11 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

До сих пор наибольшее количество случаев было зарегистрировано в середине января - около 10,1 тысячи случаев. Однако тогда проводилось значительно меньше тестов на наличие коронавируса. Всего с начала пандемии в этой ближневосточной стране с населением более 9 миллионов человек было зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавируса.

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Кроме того, в понедельник общее число связанных с коронавирусом смертей в Израиле превысило отметку в семь тысяч.

Между тем эксперты отмечают, что вакцина по-прежнему является эффективным средством для предотвращения тяжелых случаев течения заболевания, а также смертей. В Израиле для вакцинации применяется в основном препарат компаний Pfizer/BioNTech.

Теперь все израильтяне с двенадцатилетнего возраста могут пройти третью вакцинацию. Основанием для принятия решения о проведении третьей вакцинации послужили данные министерства здравоохранения Израиля, согласно которым эффективность вакцинации резко снизилась с начала июня. Кроме того, в стране распространился дельта-вариант, который считается особенно заразным. Эксперты опасаются, что с началом занятий в то школе 1 сентября после летних каникул может еще больше повыситься уровень заболеваемости.

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