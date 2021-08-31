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МВС (2879) Єнін (337)

Єнін призначений першим заступником глави МВС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єнін призначений першим заступником глави МВС

Євген Єнін, який обіймає посаду заступника міністра закордонних справ України, призначений першим заступником міністра внутрішніх справ України.

Про це свідчить опубліковане на сайті Кабміну розпорядження №1014-р від 30 серпня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Призначити Єніна Євгена Володимировича першим заступником Міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року", - сказано в документі.

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів призначив Єніна заступником міністра закордонних справ 15 квітня 2020 року.

Єнін із 2005 року по 2010 рік був секретарем посольства України в Молдові. Далі кілька років працював на різних посадах в Міністерстві закордонних справ. У 2012-2016 роках був радником посольства України в Італії.

У 2016 році був призначений на посаду заступника генпрокурора і звільнений за власним бажанням у квітні 2019 року.
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Топ коментарі
+7
Ну совсем одно и то же - МИД и МВД. Специалист широкого профиля? Глядишь, а там и на сельское хозяйство перекинут...
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31.08.2021 16:43
+6
Очень плавучее оно.
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31.08.2021 16:27
+6
..плавучий тип.. из того, что вспомнилось про него:
1. переговоры по отмазке предприятий Ставицкого и Злоческого..
2. Передача в кацапстан чеченского добровольца..
..грустно, стремительно катимся в жопу..
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31.08.2021 16:56
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Не тоне...
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31.08.2021 16:26 Відповісти
Это капец добровольцам. На моих побратимов он лепил статьи, будучи замом луценко
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31.08.2021 17:33 Відповісти
C Мотороллой в одном полку служили?
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31.08.2021 17:36 Відповісти
Ты? Сочувствую
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31.08.2021 18:56 Відповісти
Енин по запросу РФ выдавал добровольцев , тогда большой скандал был , правда все шишки словил Порошенко , а этот бравый чекист продолжает заниматься своими делами https://censor.net/ru/news/3086655/za_poslednie_4_goda_rossiya_vydala_ukraine_bolee_90_podozrevaemyh_enin
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01.09.2021 10:33 Відповісти
Акція протесту тоді проходила під ГПУ.
Петя шишок уник. Хіба тільки побічно.
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01.09.2021 17:44 Відповісти
способные люди нужны любой власти Єнін призначений першим заступником глави МВС - Цензор.НЕТ 787
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31.08.2021 22:38 Відповісти
"Ті, які ні на що не здатні, здатні на все".
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01.09.2021 17:46 Відповісти
Очень плавучее оно.
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31.08.2021 16:27 Відповісти
Засохло за стільки років.
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31.08.2021 16:38 Відповісти
А в сбу коли?
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31.08.2021 16:35 Відповісти
Как только лейтенантом станет.
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31.08.2021 16:38 Відповісти
он там уже был и наверное уже полковник
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01.09.2021 10:35 Відповісти
Это то чудо, которое ляпнуло во всеуслышание об "угоне украинского самолёта в Иран" и было подхвачено многочисленными роспропагандонами, которые бились в истериках со своими фейками об Украине в Афганистане всю неделю? Таки я не понял, он дипломат, прокурор или МВДист или на все руки "мастер"?
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31.08.2021 16:38 Відповісти
...И швец, и жнец, и на дуде игрец...
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31.08.2021 16:42 Відповісти
Ну совсем одно и то же - МИД и МВД. Специалист широкого профиля? Глядишь, а там и на сельское хозяйство перекинут...
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31.08.2021 16:43 Відповісти
А там сейчас весь МИД такой. Одна Маркарова чего стоит.
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31.08.2021 21:30 Відповісти
а до этого прокуратура , а до этого служба внешней разведки , а до этого СБУ ... Очень занятный персонаж с историей глубокого сотрудничества с силовыми структурами РФ . А вообще очень умный , продуманный человек , при этом весьма опасный
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01.09.2021 11:50 Відповісти
Цікавий москалик.
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02.09.2021 07:08 Відповісти
Зеленим ублюдкам Гантоші мало, потрібен дипломатичний хист для антизаконних відмазок з слугами
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31.08.2021 16:47 Відповісти
..плавучий тип.. из того, что вспомнилось про него:
1. переговоры по отмазке предприятий Ставицкого и Злоческого..
2. Передача в кацапстан чеченского добровольца..
..грустно, стремительно катимся в жопу..
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31.08.2021 16:56 Відповісти
Γοβνο это точно !
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31.08.2021 21:32 Відповісти
Перший зам в МВС, за зазвичай оперативна робота, карний розшук і все з ним повязане, ну на крайній випадок слідство, цікаво, що знає цей товариш про ці напрямки роботи. Тим більше при відсутності міністра перший зам автоматично його заміняє.
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31.08.2021 17:07 Відповісти
Не переживай.
Аваков кроме воровать ничему не учился и справлялся.
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31.08.2021 17:42 Відповісти
Аваков був міністром, людиною політичною, він по великому міг і не розуміти роботи міністерства, а цього пана ставлять замом, а зам міністра повинен саме розумітися на роботі міністерства
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31.08.2021 20:52 Відповісти
Де вони стільки євреїв знайшли?!
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31.08.2021 17:16 Відповісти
Спеціаліст широкого профілю,а фулі ви хотіли...
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31.08.2021 18:29 Відповісти
оно предало фсб на растерзание ингуша Тимура Тумгоева.
фсб сказало он террорист, и енин выполнил приказ.
У нас только агенты россии прыгают так по должностям.
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31.08.2021 21:14 Відповісти
 
 