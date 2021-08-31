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Новости Политика Украины
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МВД (9223) назначение (2048) Енин (328)

Енин назначен первым заместителем главы МВД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Енин назначен первым заместителем главы МВД

Евгений Енин, занимающий должность заместителя министра иностранных дел Украины, назначен первым заместителем министра внутренних дел Украины.

Об этом свидетельствует опубликованное на сайте Кабмина распоряжение №1014-р от 30 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем Министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", - сказано в документе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Наша задача - чтобы Крым превратился в "чемодан без ручки" для России", - замглавы МИД Енин

Как сообщалось, Кабинет Министров назначил Енина заместителем министра иностранных дел 15 апреля 2020 года.

Енин имеет два высших образования и владеет тремя иностранными языками. Защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам приднестровского урегулирования.

Имеет опыт работы в оперативных должностях в СБУ и в Службе внешней разведки.

С 2005 года по 2010 год был секретарем посольства Украины в Молдове. Среди практических достижений - создание "Украинского дома" в Тирасполе и начало трансляции 7 украинских телеканалов в условиях тотальной пророссийской ориентации руководства непризнанной республики.

Также читайте: Украина действует эффективнее, чем часть стран НАТО, - замглавы МИД Енин об эвакуации людей из Афганистана

Несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2012-2016 годах был советником посольства Украины в Италии.

В 2016 году был назначен на должность замгенпрокурора и уволен по собственному желанию в апреле 2019 года. Последние три года работы занимался вопросами международно-правового сотрудничества. Речь идет о спецконфискации в бюджет в 2017 году 1,5 млрд долл. США, успешное сотрудничество с США (результатом которого стало возвращение в Украину около 700 тыс. долл., выход на "финишную прямую" в процессе возвращения денег Лазаренко), экстрадиции "всемирного короля мошенников" Жильбера Шикли во Францию, передачи итальянским правоохранителям "правой руки" Сильвио Берлускони, проведение ряда международных операций по борьбе с наркоторговлей и киберпреступностью.

Указами Президента Украины был награжден Орденом за мужество третьей степени и Орденом за заслуги.
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Топ комментарии
+7
Ну совсем одно и то же - МИД и МВД. Специалист широкого профиля? Глядишь, а там и на сельское хозяйство перекинут...
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31.08.2021 16:43
+6
Очень плавучее оно.
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31.08.2021 16:27
+6
..плавучий тип.. из того, что вспомнилось про него:
1. переговоры по отмазке предприятий Ставицкого и Злоческого..
2. Передача в кацапстан чеченского добровольца..
..грустно, стремительно катимся в жопу..
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31.08.2021 16:56
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Не тоне...
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31.08.2021 16:26 Ответить
Это капец добровольцам. На моих побратимов он лепил статьи, будучи замом луценко
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31.08.2021 17:33 Ответить
C Мотороллой в одном полку служили?
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31.08.2021 17:36 Ответить
Ты? Сочувствую
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31.08.2021 18:56 Ответить
Енин по запросу РФ выдавал добровольцев , тогда большой скандал был , правда все шишки словил Порошенко , а этот бравый чекист продолжает заниматься своими делами https://censor.net/ru/news/3086655/za_poslednie_4_goda_rossiya_vydala_ukraine_bolee_90_podozrevaemyh_enin
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01.09.2021 10:33 Ответить
Акція протесту тоді проходила під ГПУ.
Петя шишок уник. Хіба тільки побічно.
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01.09.2021 17:44 Ответить
способные люди нужны любой власти Єнін призначений першим заступником глави МВС - Цензор.НЕТ 787
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31.08.2021 22:38 Ответить
"Ті, які ні на що не здатні, здатні на все".
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01.09.2021 17:46 Ответить
Очень плавучее оно.
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31.08.2021 16:27 Ответить
Засохло за стільки років.
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31.08.2021 16:38 Ответить
А в сбу коли?
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31.08.2021 16:35 Ответить
Как только лейтенантом станет.
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31.08.2021 16:38 Ответить
он там уже был и наверное уже полковник
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01.09.2021 10:35 Ответить
Это то чудо, которое ляпнуло во всеуслышание об "угоне украинского самолёта в Иран" и было подхвачено многочисленными роспропагандонами, которые бились в истериках со своими фейками об Украине в Афганистане всю неделю? Таки я не понял, он дипломат, прокурор или МВДист или на все руки "мастер"?
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31.08.2021 16:38 Ответить
...И швец, и жнец, и на дуде игрец...
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31.08.2021 16:42 Ответить
Ну совсем одно и то же - МИД и МВД. Специалист широкого профиля? Глядишь, а там и на сельское хозяйство перекинут...
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31.08.2021 16:43 Ответить
А там сейчас весь МИД такой. Одна Маркарова чего стоит.
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31.08.2021 21:30 Ответить
а до этого прокуратура , а до этого служба внешней разведки , а до этого СБУ ... Очень занятный персонаж с историей глубокого сотрудничества с силовыми структурами РФ . А вообще очень умный , продуманный человек , при этом весьма опасный
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01.09.2021 11:50 Ответить
Цікавий москалик.
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02.09.2021 07:08 Ответить
Зеленим ублюдкам Гантоші мало, потрібен дипломатичний хист для антизаконних відмазок з слугами
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31.08.2021 16:47 Ответить
..плавучий тип.. из того, что вспомнилось про него:
1. переговоры по отмазке предприятий Ставицкого и Злоческого..
2. Передача в кацапстан чеченского добровольца..
..грустно, стремительно катимся в жопу..
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31.08.2021 16:56 Ответить
Γοβνο это точно !
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31.08.2021 21:32 Ответить
Перший зам в МВС, за зазвичай оперативна робота, карний розшук і все з ним повязане, ну на крайній випадок слідство, цікаво, що знає цей товариш про ці напрямки роботи. Тим більше при відсутності міністра перший зам автоматично його заміняє.
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31.08.2021 17:07 Ответить
Не переживай.
Аваков кроме воровать ничему не учился и справлялся.
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31.08.2021 17:42 Ответить
Аваков був міністром, людиною політичною, він по великому міг і не розуміти роботи міністерства, а цього пана ставлять замом, а зам міністра повинен саме розумітися на роботі міністерства
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31.08.2021 20:52 Ответить
Де вони стільки євреїв знайшли?!
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31.08.2021 17:16 Ответить
Спеціаліст широкого профілю,а фулі ви хотіли...
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31.08.2021 18:29 Ответить
оно предало фсб на растерзание ингуша Тимура Тумгоева.
фсб сказало он террорист, и енин выполнил приказ.
У нас только агенты россии прыгают так по должностям.
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31.08.2021 21:14 Ответить
 
 