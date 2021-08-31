Енин назначен первым заместителем главы МВД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Евгений Енин, занимающий должность заместителя министра иностранных дел Украины, назначен первым заместителем министра внутренних дел Украины.
Об этом свидетельствует опубликованное на сайте Кабмина распоряжение №1014-р от 30 августа 2021 года, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем Министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", - сказано в документе.
Как сообщалось, Кабинет Министров назначил Енина заместителем министра иностранных дел 15 апреля 2020 года.
Енин имеет два высших образования и владеет тремя иностранными языками. Защитил кандидатскую диссертацию, посвященную вопросам приднестровского урегулирования.
Имеет опыт работы в оперативных должностях в СБУ и в Службе внешней разведки.
С 2005 года по 2010 год был секретарем посольства Украины в Молдове. Среди практических достижений - создание "Украинского дома" в Тирасполе и начало трансляции 7 украинских телеканалов в условиях тотальной пророссийской ориентации руководства непризнанной республики.
Несколько лет работал на разных должностях в Министерстве иностранных дел. В 2012-2016 годах был советником посольства Украины в Италии.
В 2016 году был назначен на должность замгенпрокурора и уволен по собственному желанию в апреле 2019 года. Последние три года работы занимался вопросами международно-правового сотрудничества. Речь идет о спецконфискации в бюджет в 2017 году 1,5 млрд долл. США, успешное сотрудничество с США (результатом которого стало возвращение в Украину около 700 тыс. долл., выход на "финишную прямую" в процессе возвращения денег Лазаренко), экстрадиции "всемирного короля мошенников" Жильбера Шикли во Францию, передачи итальянским правоохранителям "правой руки" Сильвио Берлускони, проведение ряда международных операций по борьбе с наркоторговлей и киберпреступностью.
Указами Президента Украины был награжден Орденом за мужество третьей степени и Орденом за заслуги.
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Петя шишок уник. Хіба тільки побічно.
1. переговоры по отмазке предприятий Ставицкого и Злоческого..
2. Передача в кацапстан чеченского добровольца..
..грустно, стремительно катимся в жопу..
Аваков кроме воровать ничему не учился и справлялся.
фсб сказало он террорист, и енин выполнил приказ.
У нас только агенты россии прыгают так по должностям.