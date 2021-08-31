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Найнижчий рівень вакцинації педагогів демонструють Запорізька і Волинська області, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Найнижчий рівень вакцинації педагогів демонструють Запорізька і Волинська області, - Шкарлет

Вимога МОЗ про наявність у колективі навчального закладу 80% провакцинованих співробітників цілком обґрунтована і реальна.

Про це в Telegram повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом, на жаль, статистика захворюваності COVID-19 в Україні зростає. І це сумна звістка. Чи залишаться навчальні заклади працювати в очному режимі, без перебільшення, залежить від кожного з нас. Від свідомого ставлення до свого здоров'я і дотримання рекомендацій МОЗ кожного окремого вчителя, викладача, студента і батьків наших учнів", - наголосив він.

Міністр закликав не зволікати всіх, хто планує провакцинуватися, але ще не встиг цього зробити.

"За даними областей, уже сьогодні поріг у 65% вакцинованих педагогів подолали Житомирська та Київська області (з урахуванням тих, хто отримав і поки одну, і вже дві дози). Ще кілька областей мають показники близько 50%. Найнижчий рівень вакцинації педагогів, на жаль, продовжують поки демонструвати Запорізька і Волинська області", - підсумував Шкарлет.

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Просто не всех еще накрыла коронавирусная истерия Самый низкий уровень вакцинации педагогов демонстрируют Запорожская и Волынская области, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 5835
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31.08.2021 16:35 Відповісти
Что там с картой дефицита йода в организме? Самый низкий уровень вакцинации педагогов демонстрируют Запорожская и Волынская области, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 7507
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31.08.2021 16:40 Відповісти
у нас заводы
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31.08.2021 17:02 Відповісти
 
 