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Мін'юст про роботу довічно ув'язненої: працює помічницею патронатної служби міністра

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Мін'юст про роботу довічно ув'язненої: працює помічницею патронатної служби міністра

Засуджена на довічне ув'язнення жінка, яку взяли на роботу до Мін'юсту, займає посаду помічника патронатної служби міністра.

Про це пресслужба Міністерства повідомила у відповідь на запит "УНІАН", інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до умов трудового договору №1 від 04 серпня 2021 року робота проводиться поза приміщеннями Міністерства юстиції України на території державної установи "Качанівська виправна колонія (№ 54)", - розповіли в міністерстві.

Серед посадових обов'язків співробітниці:

  • складання звіту про стан виконавчкої дисципліни та проведену роботу зі здійснення контролю в центральному апараті та міжрегіональних територіальних органах із питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України;
  • надання пропозицій щодо вдосконалення взаємодії між персоналом кримінально-виконавчої системи та особами, які відбувають покарання, і поліпшення умов їх перебування в місцях позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава Мін'юсту Малюська провідав "довічників" у колонії в Бердичеві. ФОТОрепортаж

Її робоче місце визначається начальником державної установи "Качанівська виправна колонія (№ 54)".

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в міністерство взяли на роботу жінку, яка відбуває довічне ув'язнення.
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Топ коментарі
+29
Цей світ збожеволів... Точніше позеленів.
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31.08.2021 20:40
+19
що в кварталі вже люди скінчились ? в дурці пацієнтам, роботу в міністерстві , запропонуйте ! хуже не буде !
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31.08.2021 20:40
+14
т.е. она "на удаленке" ))))
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31.08.2021 20:37
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т.е. она "на удаленке" ))))
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31.08.2021 20:37 Відповісти
На "дистанціонці" і не виключено що в ВІП-камері, не дожив Чікатілло до цього часу.
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31.08.2021 20:47 Відповісти
Ну Андрій Романович, якби тепер, то вже якийсь ФОП відкрив би.. Минюст о работе пожизненно заключенной: Трудится помощницей Патронатной службы министра - Цензор.НЕТ 1253
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31.08.2021 20:49 Відповісти
Мемуары написал бы и пару миллионов от Голливуда за экранизацию получил бы.
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31.08.2021 21:12 Відповісти
блатная. если можно купить вип камеру то почему нельзя купить должность?
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01.09.2021 22:49 Відповісти
Цей світ збожеволів... Точніше позеленів.
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31.08.2021 20:40 Відповісти
Акакаяразніца? (с)
Мін'юст про роботу довічно ув'язненої: працює помічницею патронатної служби міністра - Цензор.НЕТ 6932
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31.08.2021 23:17 Відповісти
що в кварталі вже люди скінчились ? в дурці пацієнтам, роботу в міністерстві , запропонуйте ! хуже не буде !
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31.08.2021 20:40 Відповісти
А зебіла малюську -до жіночої качанівки! Там йому й місце.
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31.08.2021 20:45 Відповісти
Що то буде... йооооой!
Одне неясно: там його подеруть відразу на клапті, чи спочатку на хом'ячків, а вже на клапті - потім.
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31.08.2021 23:15 Відповісти
В неї життя бачу вдалося, а в Вітя Ростовський також ж може Офісом Президента керувати з Ростову. Нехай дає вказівки Єрмаку "найлегітимніший" і "найвеличнішому" Минюст о работе пожизненно заключенной: Трудится помощницей Патронатной службы министра - Цензор.НЕТ 2431
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31.08.2021 20:51 Відповісти
Минюст о работе пожизненно заключенной: Трудится помощницей Патронатной службы министра - Цензор.НЕТ 3694
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31.08.2021 20:51 Відповісти
Это для смеху Цензор печатает?
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31.08.2021 20:52 Відповісти
вроде 1 сентября не 1 апреля...
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31.08.2021 20:56 Відповісти
Значит , обычным гражданам работы нет . А почему? Так видите ли ЗЕКИ будут работать за 300грн . При этом их снабжают ноутбуком , интернетом. А что тогда из трудового кодекса будет касаться таких отдаленных работников? Оплачиваемый отпуск, больничный, пенсионный стаж? И вообще , распространяется ли этот Кодекс на таких тружеников? Кроме того , сейчас всех надомников хотят обложить налогами.Значит и этих тоже? В чем же тогда смысл пожизненного НАКАЗАНИЯ, если им будет предоставлена РАБОТА, как отдушина от сидения в 4-х стенах. Может в Европе это и практикуют, но очень не хотелось бы , чтобы именно такие европейские правила наши власти принимали в первую очередь
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31.08.2021 20:58 Відповісти
так и не понятно что тебе не нравится?
пусть работает, приносит пользу.
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31.08.2021 21:07 Відповісти
Пожизненные должны содержать в одиночках. Это наказание!!! Причем часто хуже смертного. Вы .ля еще в Хургаду на пляж её свозите. Какую пользу может принести урод который убивает людей!!!
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31.08.2021 21:22 Відповісти
Не надо судить, мы ничего не знаем о ее случае, и уж точно не тебе и не мне следить за ее наказанием.
Смотрел "Побег и Шоуненко"? Там все пожизненное сидели. Вымысел, не тем не менее.
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31.08.2021 21:32 Відповісти
Если ты ощущаешь себя бессловесным плебеем, то я знаю что я человек разумный и способный влиять на окружающий мир и не могу позволить чтобы убийцам давали возможность даже думать, что они могут убить людей и остаться равноправными людьми. Убийца должен знать что наказание будет страшным и неизменяемым!
Китай начал развиваться только после того, как к госворам стали применять смертную казнь. И воровать почти перестали. У нас страна разваливается каждую секунду потому, что воры знают что они безнаказаны и неприкосновенны. Теперь уже и убийцы в почете.
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31.08.2021 21:48 Відповісти
Ладно, все понятно, особенно после авторитетного рассказа, почему стал развиваться Китай.

Сразу видно потомственного интеллектуала и патриция, который "способен влиять".
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31.08.2021 21:57 Відповісти
Что тебе понятно, плебей, если ты даже не способен осмыслить сущность пожизненного заключения и уверен, что твой мозг недостоин оценивать чужие поступки. Сиди уже у себя в подзаборье и следуй новомоде оправдывать выродков, воров, убийц, прелюбодеев и прочей шушеры.
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31.08.2021 22:27 Відповісти
причем тут прелюбодеи?
или ты их жертва, отсюда комплекс?
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31.08.2021 23:03 Відповісти
Ты еще здесь? Учи матчасть и потом спорь.
В Новом Завете греческое слово «porneia», переводимое как блуд, означает прелюбодеяние и инцест. Porneia происходит от другого греческого слова, определение которого также включает в себя удовлетворение любого вида незаконной похоти, включая гомосексуализм.
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31.08.2021 23:11 Відповісти
и что?
какой вывод я должен сделать после этого экскурса в этимологию?
ты против гомосеков?
вопрос был о том, почему ты поставил осужденного за тяжкое преступление на пожизненное заключение и "прелюбодеев" в один ряд? в твоей бедной голове это равнозначные вещи,
за прелюбодеяние надо карать?
в общем быстро говори, что ты ошибся и иди спать.
не надо тебе дальше копать себе яму.
твое желание, чтобы эта, в общем-то посторонняя тебе женщина с тяжелой судьбой, страдала, напоминает вой средневекового былда, собравшегося посмотреть на казнь.
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31.08.2021 23:28 Відповісти
сынок, твоя оскаленная пасть говорит, что у тебя явно какие-то проблемы с психикой
называя меня плебеем ты себя записываешь в патриции, или что-то другое имеется ввиду?
уточни, очень интересно
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31.08.2021 23:42 Відповісти
не знал, что после приговора заклбченный лишается пола.
как же мне ее называть?
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31.08.2021 23:44 Відповісти
"Побег и Шоуненко"

...
Мін'юст про роботу довічно ув'язненої: працює помічницею патронатної служби міністра - Цензор.НЕТ 6833
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31.08.2021 21:54 Відповісти
Они там реально **@нутые!!! Или переодетые тараканы.
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31.08.2021 21:01 Відповісти
пусть работает, в чем проблема?
не понию этой постоянной вони в комментах
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31.08.2021 21:02 Відповісти
ЗЕбілам не зрозуміти
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31.08.2021 21:06 Відповісти
другие есть аргументы?
или ты кроме как "ЗЕ" лепить к словам нихера не умеешь?
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31.08.2021 21:09 Відповісти
ЗЕКі працюватимуть в Мінюсті?
Малюську необхідно піддати примусовій психічній експертизі
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31.08.2021 21:05 Відповісти
А орден їй коли дадуть?
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31.08.2021 21:08 Відповісти
Медаль «За трудовую доблесть».
"- Вы что же, труженик?

- Да уж, не нэпман"
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01.09.2021 11:56 Відповісти
Це навіть не піар. Це визнання дегенератизму влади або/та задокументована фіксація корупції а апараті Мінюсту (посада для вбивці в мінюсті це перший крок до помилування). Навіщо посада "вбивці-консультанта Мінюсту" взагалі жодна притомна особа яка має уявлення про пенітенціаристику та кримінологію навіть уявити не здатна.
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31.08.2021 21:09 Відповісти
Ей обязаны начислять ЗП не ниже минимальной. А нам так и не пояснили что конкретно делает этот человек. Подавать предложения это не работа а отмазка. Составление отчёта - не ясно как его составляет и сколько времени тратит. Где должностная инструкция?
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31.08.2021 21:12 Відповісти
Малюска публично показал, что в Украине можно убивать людей, получать пожизненное и потом социальный лифт вывезет их на вершину карьеры. Так-как Президент рецидивист уже был, а все Президенты признанные воры бюджета, то скоро будут убийц с пожизненным в будут Кабмин назначать, в депутаты и Президенты избирать.
МАЛЮСКА!!!! Пожизненное это наказание!!! Во всем мире за пожизненными следят 24 часа чтобы от ужаса осознания наказания с собой не покончили, а ты мля что творишь?!?! Ты еще на колени перед ними стань. Фу, мерзота.
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31.08.2021 21:13 Відповісти
Як усі перераховані обов'язки може виконувати людина, що сидить в камері у одному закладі? Вона в принципі не може знати, що діється у інших і навіть у своєму, адже, доступ у неї досить обмежений. Очевидно, що як і що повинно працювати вона теж не знає, адже немає відповідної кваліфікації. Це призначення це показуха та популізм і черговий приклад некомпетентності "зеленої" влади. Ув'язнені мають працювати і працювати тяжко виключно за своє утримання, адже скоїли злочини та мають нести покарання. А у нас доходить до того, що пропрацювавши все життя в селах порядні громадяни мають менший соціальний захист, ніж злочинці.
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31.08.2021 21:15 Відповісти
Оригинальная работа для "пожизненного" . Кто то явно с головой не дружит и то очень сильно. Или думает на перспективу?
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31.08.2021 21:17 Відповісти
Качановская колония- кузница кадров. Уже оттуда на двухколесном лимузине выезжали.
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31.08.2021 21:18 Відповісти
Осужденные оказывается имеют право работать и в министерствах при том что отбывшим наказание почти невозможно найти работу ни дворником ни грущиком.Как-то странно...
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31.08.2021 21:21 Відповісти
Видимо,кто-то ложит зарплату себе в карман.
Доходное дело. Заключенные работают,а деньги получают другие.
Прям "мертвые души".
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31.08.2021 23:09 Відповісти
Не думаю,скорее осуждена только на бумаге для простых смертных.А сама ,,смертница,,живет свободной полноценной жизнью и даже ездит в отпуска на лучшие острова мира,не удивлюсь если за оздоровительные бюджетные деньги, имея свои особнячки в престижных странах.
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01.09.2021 07:13 Відповісти
Ця дама з часом підсидить Малюську та займе його крісло.
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31.08.2021 21:28 Відповісти
Всі ознаки порушення режиму утримання. Довічне ув'язнення не дають за крадіжку чи пограбування, навіть якщо б ******** пару лимонів. Скоріше вальнула пару чоловік. Доречи як її посада називається по класифікатору професій?
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31.08.2021 21:38 Відповісти
блатная непыльная работа для блатных..
у нас, в одной из командировок, при совке, в Грузии, один такой расконвоированный из "чёрных" "сидел", даже не появляясь в зону, возил на одной из своих "семёрок" (ВАЗ) жратву для свиней, ездил куда хотел, жил вне зоны, бухал с нами и администрацией чачу, много чего рассказывал молодым солдатам.. и про женские зоны тоже.. - понимаю и Малюську и роковую тёлку (если она ещё огого)).. в конце концов при прездоболе Зеле каждый правильный зебил имеет право на свою МандЕль
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31.08.2021 21:39 Відповісти
Ну и хорошо. Это гуманный шаг. Она ж жива. Так пусть живет
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31.08.2021 21:45 Відповісти
Театр ґабсурди набирає інтенсивності в турборежимі. Вже навіть якось нема того здивування, як на початку зеленої доби - бо кожного дня якийсь феєричний пердімонокль... Мін'юст про роботу довічно ув'язненої: працює помічницею патронатної служби міністра - Цензор.НЕТ 4291
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31.08.2021 21:59 Відповісти
За що їй дали пожиттєвий термін?
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31.08.2021 22:11 Відповісти
мож продать ей и тюрму в которой сидит,ну шоп легше работалось
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31.08.2021 22:29 Відповісти
Это уже даже не двойные стандарты.
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31.08.2021 23:04 Відповісти
Мін'юст про роботу довічно ув'язненої: працює помічницею патронатної служби міністра - Цензор.НЕТ 113
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01.09.2021 00:00 Відповісти
Мінюст злукавив щодо її посади: вона помічник Міністра в структурі патронатної служби Міністра, а не помічник патронатної служби Міністра. Це велика різниця - вона помічник Малюські
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01.09.2021 01:30 Відповісти
 
 