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Мін'юст про роботу довічно ув'язненої: працює помічницею патронатної служби міністра
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Засуджена на довічне ув'язнення жінка, яку взяли на роботу до Мін'юсту, займає посаду помічника патронатної служби міністра.
Про це пресслужба Міністерства повідомила у відповідь на запит "УНІАН", інформує Цензор.НЕТ.
"Відповідно до умов трудового договору №1 від 04 серпня 2021 року робота проводиться поза приміщеннями Міністерства юстиції України на території державної установи "Качанівська виправна колонія (№ 54)", - розповіли в міністерстві.
Серед посадових обов'язків співробітниці:
- складання звіту про стан виконавчкої дисципліни та проведену роботу зі здійснення контролю в центральному апараті та міжрегіональних територіальних органах із питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України;
- надання пропозицій щодо вдосконалення взаємодії між персоналом кримінально-виконавчої системи та особами, які відбувають покарання, і поліпшення умов їх перебування в місцях позбавлення волі.
Її робоче місце визначається начальником державної установи "Качанівська виправна колонія (№ 54)".
Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в міністерство взяли на роботу жінку, яка відбуває довічне ув'язнення.
Топ коментарі
+29 vitaliymkua
показати весь коментар31.08.2021 20:40
+19 Роман Кокоровець
показати весь коментар31.08.2021 20:40
+14 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар31.08.2021 20:37
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Будь ласка, зачекайте...
Одне неясно: там його подеруть відразу на клапті, чи спочатку на хом'ячків, а вже на клапті - потім.
пусть работает, приносит пользу.
Смотрел "Побег и Шоуненко"? Там все пожизненное сидели. Вымысел, не тем не менее.
Китай начал развиваться только после того, как к госворам стали применять смертную казнь. И воровать почти перестали. У нас страна разваливается каждую секунду потому, что воры знают что они безнаказаны и неприкосновенны. Теперь уже и убийцы в почете.
Сразу видно потомственного интеллектуала и патриция, который "способен влиять".
или ты их жертва, отсюда комплекс?
В Новом Завете греческое слово «porneia», переводимое как блуд, означает прелюбодеяние и инцест. Porneia происходит от другого греческого слова, определение которого также включает в себя удовлетворение любого вида незаконной похоти, включая гомосексуализм.
какой вывод я должен сделать после этого экскурса в этимологию?
ты против гомосеков?
вопрос был о том, почему ты поставил осужденного за тяжкое преступление на пожизненное заключение и "прелюбодеев" в один ряд? в твоей бедной голове это равнозначные вещи,
за прелюбодеяние надо карать?
в общем быстро говори, что ты ошибся и иди спать.
не надо тебе дальше копать себе яму.
твое желание, чтобы эта, в общем-то посторонняя тебе женщина с тяжелой судьбой, страдала, напоминает вой средневекового былда, собравшегося посмотреть на казнь.
называя меня плебеем ты себя записываешь в патриции, или что-то другое имеется ввиду?
уточни, очень интересно
как же мне ее называть?
...
не понию этой постоянной вони в комментах
или ты кроме как "ЗЕ" лепить к словам нихера не умеешь?
Малюську необхідно піддати примусовій психічній експертизі
"- Вы что же, труженик?
- Да уж, не нэпман"
МАЛЮСКА!!!! Пожизненное это наказание!!! Во всем мире за пожизненными следят 24 часа чтобы от ужаса осознания наказания с собой не покончили, а ты мля что творишь?!?! Ты еще на колени перед ними стань. Фу, мерзота.
Доходное дело. Заключенные работают,а деньги получают другие.
Прям "мертвые души".
у нас, в одной из командировок, при совке, в Грузии, один такой расконвоированный из "чёрных" "сидел", даже не появляясь в зону, возил на одной из своих "семёрок" (ВАЗ) жратву для свиней, ездил куда хотел, жил вне зоны, бухал с нами и администрацией чачу, много чего рассказывал молодым солдатам.. и про женские зоны тоже.. - понимаю и Малюську и роковую тёлку (если она ещё огого)).. в конце концов при прездоболе Зеле каждый правильный зебил имеет право на свою МандЕль