Мін'юст про роботу довічно ув'язненої: працює помічницею патронатної служби міністра

Засуджена на довічне ув'язнення жінка, яку взяли на роботу до Мін'юсту, займає посаду помічника патронатної служби міністра.

Про це пресслужба Міністерства повідомила у відповідь на запит "УНІАН", інформує Цензор.НЕТ.

"Відповідно до умов трудового договору №1 від 04 серпня 2021 року робота проводиться поза приміщеннями Міністерства юстиції України на території державної установи "Качанівська виправна колонія (№ 54)", - розповіли в міністерстві.

Серед посадових обов'язків співробітниці:

складання звіту про стан виконавчкої дисципліни та проведену роботу зі здійснення контролю в центральному апараті та міжрегіональних територіальних органах із питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України;

надання пропозицій щодо вдосконалення взаємодії між персоналом кримінально-виконавчої системи та особами, які відбувають покарання, і поліпшення умов їх перебування в місцях позбавлення волі.

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Її робоче місце визначається начальником державної установи "Качанівська виправна колонія (№ 54)".

Нагадаємо, раніше міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в міністерство взяли на роботу жінку, яка відбуває довічне ув'язнення.