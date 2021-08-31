Минюст о работе пожизненно заключенной: Трудится помощницей Патронатной службы министра
Новости Цензор.НЕТ Общество
Осужденная на пожизненное заключение женщина, которую взяли на работу в Минюст, занимает должность помощника Патронатной службы министра.
Об этом пресс-служба Министерства сообщила в ответ на запрос "УНИАН", информирует Цензор.НЕТ.
"В соответствии с условиями Трудового договора №1 от 04 августа 2021 года, работа проводится вне помещений Министерства юстиции Украины на территории государственного учреждения "Качановская исправительная колония (№ 54)", - рассказали в министерстве.
Среди должностных обязанностей сотрудницы:
- составление отчета о состоянии исполнительской дисциплины и проведенной работе по осуществлению контроля в центральном аппарате и межрегиональных территориальных органах по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины;
- предоставление предложений по усовершенствованию взаимодействия между персоналом уголовно-исполнительной системы и лицами, отбывающими наказание, и улучшению условий их пребывания в местах лишения свободы.
Её рабочее место определяется начальником государственного учреждения "Качановская исправительная колония (№ 54)".
Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в министерство взяли на работу отбывающую пожизненное заключение женщину.
Пожалуйста, подождите...
Одне неясно: там його подеруть відразу на клапті, чи спочатку на хом'ячків, а вже на клапті - потім.
пусть работает, приносит пользу.
Смотрел "Побег и Шоуненко"? Там все пожизненное сидели. Вымысел, не тем не менее.
Китай начал развиваться только после того, как к госворам стали применять смертную казнь. И воровать почти перестали. У нас страна разваливается каждую секунду потому, что воры знают что они безнаказаны и неприкосновенны. Теперь уже и убийцы в почете.
Сразу видно потомственного интеллектуала и патриция, который "способен влиять".
или ты их жертва, отсюда комплекс?
В Новом Завете греческое слово «porneia», переводимое как блуд, означает прелюбодеяние и инцест. Porneia происходит от другого греческого слова, определение которого также включает в себя удовлетворение любого вида незаконной похоти, включая гомосексуализм.
какой вывод я должен сделать после этого экскурса в этимологию?
ты против гомосеков?
вопрос был о том, почему ты поставил осужденного за тяжкое преступление на пожизненное заключение и "прелюбодеев" в один ряд? в твоей бедной голове это равнозначные вещи,
за прелюбодеяние надо карать?
в общем быстро говори, что ты ошибся и иди спать.
не надо тебе дальше копать себе яму.
твое желание, чтобы эта, в общем-то посторонняя тебе женщина с тяжелой судьбой, страдала, напоминает вой средневекового былда, собравшегося посмотреть на казнь.
называя меня плебеем ты себя записываешь в патриции, или что-то другое имеется ввиду?
уточни, очень интересно
как же мне ее называть?
...
не понию этой постоянной вони в комментах
или ты кроме как "ЗЕ" лепить к словам нихера не умеешь?
Малюську необхідно піддати примусовій психічній експертизі
"- Вы что же, труженик?
- Да уж, не нэпман"
МАЛЮСКА!!!! Пожизненное это наказание!!! Во всем мире за пожизненными следят 24 часа чтобы от ужаса осознания наказания с собой не покончили, а ты мля что творишь?!?! Ты еще на колени перед ними стань. Фу, мерзота.
Доходное дело. Заключенные работают,а деньги получают другие.
Прям "мертвые души".
у нас, в одной из командировок, при совке, в Грузии, один такой расконвоированный из "чёрных" "сидел", даже не появляясь в зону, возил на одной из своих "семёрок" (ВАЗ) жратву для свиней, ездил куда хотел, жил вне зоны, бухал с нами и администрацией чачу, много чего рассказывал молодым солдатам.. и про женские зоны тоже.. - понимаю и Малюську и роковую тёлку (если она ещё огого)).. в конце концов при прездоболе Зеле каждый правильный зебил имеет право на свою МандЕль