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Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері

Угода стосується стратегічних основ партнерства у сфері оборони.

Про це повідомив у Твіттері президент України Володимир Зеленський, який зараз перебуває з візитом у США, інформує Цензор.НЕТ.

"Новий етап у співпраці 🇺🇦 і 🇺🇸 в оборонній сфері. У @DeptofDefense підписано угоду про стратегічні засади оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, членства в @NATO і спільна протидія агресії РФ", - написав Зеленський.

З української сторони угоду підписав міністр оборони Андрій Таран, з американської - міністр оборони Ллойд Остін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський зустрічається з міністром оборони США Остіном

Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері 01
Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері 02
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Топ коментарі
+17
Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 6198
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31.08.2021 23:01
+14
Це гниди з одного гнидника !!!))))
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31.08.2021 22:50
+13
"Я дам Вам парабелум".
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31.08.2021 22:47
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31.08.2021 22:46 Відповісти
"Я дам Вам парабелум".
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31.08.2021 22:47 Відповісти
Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 6198
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31.08.2021 23:01 Відповісти
зеленый осел ,на этом подписании,стоит ОДИН как валенок,это ВИЗИТ ? хоть бы Ленку рядом поставил !
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31.08.2021 23:09 Відповісти
как и на предыдущем.
все руководство штатов занято делами америки. поэтому он один "почетный контролер подписи"
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31.08.2021 23:22 Відповісти
ну присутність прибиральниці офісу президента протоколом держдепа не передбачена .
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31.08.2021 23:22 Відповісти
Перед ним на полу белая метка, за которую ему не рекомендовано заходить чтобы не влез в кадр для нормальных СМИ нормальных стран где Президент не должен присутствовать и просто стоять сбоку как зритель. Его уже убирают из кадра, где он не должен присутствовать как глава государства.
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31.08.2021 23:25 Відповісти
Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 4027
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01.09.2021 07:31 Відповісти
А надо как Педро со всей конфетной фабрикой? Тебе результат нужен или фото на доску почета?
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01.09.2021 06:43 Відповісти
где вы увидели результат???
соглашение - это не договор и не контракт
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01.09.2021 08:14 Відповісти
Чи варта ця угода паперу на якому написана ???)))
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31.08.2021 22:46 Відповісти
Об этом сообщил в Твиттере ЗЕ

Сам думай, чего его высеры в Твиттере стоят.
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31.08.2021 22:48 Відповісти
не так страшен ЗЕ,
как ОПЗЖ ... Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 7175
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31.08.2021 22:47 Відповісти
Це гниди з одного гнидника !!!))))
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31.08.2021 22:50 Відповісти
Но не поделили корыто
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31.08.2021 22:52 Відповісти
Гібридна війна ,це складна річ ,з багатьох складників,з першого погляду протилежних чи суперечливих !!!)))
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31.08.2021 22:58 Відповісти
Можливо сказати ,що це різні колони одного реваншистського марша !!)))
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31.08.2021 23:05 Відповісти
там еще и Жопоблок
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31.08.2021 23:07 Відповісти
На жаль в Україні незчисленна кількість кремлівських гнид ,саме це головна загроза суверенітету та соборності Україні та українцям ,як націі !!!)))
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31.08.2021 23:12 Відповісти
ОПЗЖ - ЗЕ = блезнюки, брати.
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31.08.2021 23:16 Відповісти
ОПЗеЖ?
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31.08.2021 23:20 Відповісти
Гастролі лялькового балагана тривають !!!)))
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31.08.2021 22:47 Відповісти
В чому переміга? Папірєднікі теж співпрацювали з Штатами. Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 7257
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31.08.2021 22:58 Відповісти
сотрудничество вышло на новый уровень
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31.08.2021 23:01 Відповісти
На какой?
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31.08.2021 23:09 Відповісти
"На новый" (с)
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31.08.2021 23:11 Відповісти
Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 9537
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31.08.2021 23:13 Відповісти
Никакой)))) все уже предельно ясно - кукловоду этого клоуна запрещён въезд в сша и он в санкционном списке. Президент США его не встречал что еще раз подтверждает значимость клоуна на мировой арене....
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01.09.2021 00:38 Відповісти
Ох.......ний !!!)))
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31.08.2021 23:13 Відповісти
А згадай що ти мені накарябав 3 роки тому. Чи тобі викласти скрин? Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 3531
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31.08.2021 23:12 Відповісти
то, что Украина вышла на новый уровень сотрудничества в оборонной сфере с США-заслуга США а не Зеленского
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01.09.2021 10:27 Відповісти
отличная новость! люто лайкаю!
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31.08.2021 23:00 Відповісти
О, фанат серіалу про Голобородька.
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31.08.2021 23:04 Відповісти
причем тут Голобородько?
то, что Украина вышла на новый уровень сотрудничества в оборонной сфере с США-заслуга США а не Зеленского
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01.09.2021 10:28 Відповісти
дайош мілітарізацію економіки через американські інвестиції і технології!
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31.08.2021 23:01 Відповісти
Drang nach Ostin!
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31.08.2021 23:04 Відповісти
Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 7975
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31.08.2021 23:05 Відповісти
здається, перенесення зустрічі - це завчасно узгоджена акція
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31.08.2021 23:09 Відповісти
фуйловские танки пойдут только после массовых бомбардировок ,
наши сраные заводы которые должны производить средства уничтожения 25 часов в сутки - почти не работают, потому что там сепары в руководстве и донецкое ворье, улыбается , в вышиванки,
зеля с ними цацкается вместо того чтобы уничтожать при попытке бегства с деньгами, на месте а не толерасничать,
нам нужны свои средства ПВО , но для начала даже стингеры сгодятся, в любом количестве
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31.08.2021 23:09 Відповісти
Шо не встреча - так и победа! Уже и в оборонной сфере кантракт!
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31.08.2021 23:12 Відповісти
Вовочка побідоносець.
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31.08.2021 23:16 Відповісти
в атомной энергетике контракт на 25-30 млрд. баксов, в оборонке.... и все это еще до встречи с Байденом.... сколько половы в этой шелухе? или это может прорыв и успех???
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31.08.2021 23:17 Відповісти
никакого контракта нет и не будет. есть заявление о намерении. не более того
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31.08.2021 23:29 Відповісти
усе ужо порешали и Байде завтра осталось сказать "зе" азировское "не..уй шастать" Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 3833
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31.08.2021 23:23 Відповісти
Міша Подоляк, а що там з контрактами з Англії, з Японії?
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31.08.2021 23:31 Відповісти
Рашистский фуфлогон, идешь лесом, тундрой и болотами, а реально все такинах...
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01.09.2021 00:00 Відповісти
чтобы вы понимали про уровень культуры и насыщенности визита в штаты

Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 5088
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31.08.2021 23:28 Відповісти
бенин следит за дурачком.
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31.08.2021 23:32 Відповісти
Що палає ?
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01.09.2021 00:15 Відповісти
Баран чего то там подписал, а тут его уже Гусь подсидел.
Долбанное шапито-шоу
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31.08.2021 23:31 Відповісти
Байден очень грамотно построил визит Зеленского и его предварительное общение перед встречей с ним. Министр энергетики США Jennifer Granholm разъяснит Зеленскому что именно хотят США от Украины в сфере энергетики - вопрос транзита сжиженного газа из США, ликвидация электрогенерации угольными электростанциями, и участие США в модернизации украинских АЭС, переобучении освобождающейся рабочей силы и пакет соцгарантий для шахтеров. ($3-4 млрд. под контролем USAID).Министр обороны США Lloyd Austin разъяснит Зеленскому что Украина не Афганистан, но подходы те же - воевать за нас никто не будет, если мы сами не будем воевать. Другие детали размещение подразделений ВС США в Украине, ПВО и перевооружение ВС Украины в комплекте.Лично для себя Байден оставил самое интересное - тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США... (с)
Все логично и правильно, значит, вернется ни с чем и следующий визит - заглядывание в глаза. Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 2486
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31.08.2021 23:33 Відповісти
100% підсумок цього візита абсолютний нуль !!!)))
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31.08.2021 23:45 Відповісти
Нет ,конечно не ноль ,что то полезно-хорошее для нас будет , наблюдаем не ссым заранее в труссым ...
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01.09.2021 00:06 Відповісти
Єдине ,це сам факт візита !!!)))
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01.09.2021 00:11 Відповісти
США все равно будет помогать Украине несмотря на дебилофф при власти ,правда в других масштабах...
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01.09.2021 00:10 Відповісти
Посмотри что ты накалякало в конце : "Все логично и правильно, значит, вернется ни с чем и следующий визит - заглядывание в глаза. Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 6335"
А теперь по порядку по твоему опусу : Министр энергетики США Jennifer Granholm разъяснит Зеленскому что именно хотят США от Украины в сфере энергетики - вопрос транзита сжиженного газа из США, ликвидация электрогенерации угольными электростанциями, и участие США в модернизации украинских АЭС, переобучении освобождающейся рабочей силы и пакет соцгарантий для шахтеров. ($3-4 млрд. под контролем USAID)
Ты как собрался сжиженный газ из США переганять и куда ? Где принимать ? Есть инфраструктура для приема ? Есть покупатели ?
Дальше : уже подписан меморандум о строительстве 5 АЭС с Вестингаус !
Дальше : "Министр обороны США Lloyd Austin разъяснит Зеленскому что Украина не Афганистан, но подходы те же - воевать за нас никто не будет, если мы сами не будем воевать"
А кто то надеялся что амеры будут воевать за нас ? Разве в вашем кацапском мозгу такое ! У вас уже все элитные подразделения мира прошли через "непобедимых дыровцев"
Ну и последнее :"тест на союзнические обязательства для человека возбудившего уголовное дело против его сына - требование выдачи Коломойского и еще троих лиц США... (с)
Почему об это только в коментах на цензоре и влажные фантазии кацапов ? Ни где даже намека ! в официальных источниках нет , только в подконтрольных кацапам источниках
Ну и последнее : ты украинец ? Потому что только кацапа может радовать провал визита Президента Украины в любую другую страну ,не только в штаты , потому что это может отразится на каждом украинце.
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01.09.2021 00:52 Відповісти
ясно.. не хочу даже коментить.. я все сказал...ожидайте клоуна с пАбедой а я буду с бедой, потому как все что оно чучело сделало для Украины - это ликвидация страны в турборежиме..
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01.09.2021 00:57 Відповісти
"Украина не Афганистан, но подходы те же - воевать за нас никто не будет" За афганцев амеры 20 лет как-то неплохо воевали. Особенно с учетом того что после вбуханого трильйона по факту афганская армия так и осталась на бумаге. Последние события это только подтвердили.
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01.09.2021 09:17 Відповісти
Поміняй памперс ,зебільне !!!)))
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01.09.2021 00:12 Відповісти
Зебільне - це прикметник для характеристики твого рівня інтелекту. Здриснув туди, звідки виліз.
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01.09.2021 00:16 Відповісти
Да будут ,будут конкретные полезные плюшки ,посмотришь
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01.09.2021 00:15 Відповісти
Давай "Угоду"про позаблокову взаємодопомогу і співпрацю. Всри кацапів,пусти їм "червоні",щоб аж захлинулись!
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01.09.2021 00:47 Відповісти
Такое соглашение подписано при Порохе сроком на пять лет, 5 лет прошло , сейчас переподписание на следующий срок.
Опять пиар на досягненнях Пороха...
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01.09.2021 00:50 Відповісти
Ничего подобно до этого между США и Украиной подписано не было. Тут оформлено на бумаге финишная прямая к постоянному членству в НАТО. Де-факто это уже членство, при Зе же будет и де-юре. И уже совершенно очевидно, что американцы сделали ставку именно на Зеленского.
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01.09.2021 02:01 Відповісти
И как оно живётся в параллельной реальности? )))
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01.09.2021 10:22 Відповісти
Мені здається,що хитрий дядечко Джо,відклавши зустріч із Президентом України,на один день, зробив "хід конем" . Після катастрофічного обвалу рейтингу,пов"язаного із доволі недолугою "евакуацією" американського військового контингенту із Афганістану він поставив "рейтингову ставку на підвищення" на Україну, прихильників якої у США є досить-таки багато,що є для нас вельми вигідним. Але подивимось, "..что день грядущий нам готовит": прорив у відносинах між США і Україною, чи так собі...
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01.09.2021 07:31 Відповісти
В общем как и предполагалось одни меморандумы. А то там некоторые "эксперты" уже губу на ПДЧ или основного союзника вне НАТО губу раскатали))
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01.09.2021 09:12 Відповісти
Конкретно. 1. МИнистры обороны не командуют бюджетом, что делает акцию чисто декларативной. По-сути. 2. "начала проектов в сфере модернизации вооружения и военной техники с привлечением инвестиций американской стороны..." ... в то время, как украинский бюджет сокращает расходы на оборонку и разворовывается.... зеленые облизываются на кражу американских инвестиций...
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01.09.2021 11:11 Відповісти
..************, у вас плохо получается косить под борцунов-шельмовщиков Зе, выдавая себя за Порошка адептов!)..все ваше говнометание по вентиляторам, направлено на очернение и удушение Украины, а не на Зе команду, ее члены многим не нравятся, но что то полезного для страны, они таки делают.. требуйте замены методичек, эти не работают.. Україна і США підписали угоду про співпрацю в оборонній сфері - Цензор.НЕТ 3052
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01.09.2021 12:41 Відповісти
Оказывается Westinghouse Electric Company компания-банкрот Контрактов практически нет,в Финляндии и Чехии,н-р,отказались от топлива этой компании после неудачных испытаний Зе на 30 млрд$ поправит дела этой америк.компании,а учли ли риски внедрения амер.топлива это неизвестно.(с)
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01.09.2021 14:16 Відповісти
 
 