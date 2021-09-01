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Афганістан (450) Талібан (136)

Таліби оголосили Афганістан "вільною і суверенною державою"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Таліби оголосили Афганістан

Рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, заявив, що після виведення з Кабула військ США Афганістан став "вільною і суверенною" державою.

Про це заявив спікер талібів Забіхула Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"У нас немає жодних сумнівів у тому, що Ісламський емірат Афганістан є вільною та суверенною державою", - сказав він журналістам.

"Америка зазнала поразки ... від імені нашої нації заявляю, що ми хочемо мати гарні відносини з рештою світу", - додав Муджахід.

Він також пообіцяв, що афганці будуть "захищати нашу свободу, незалежність та ісламські цінності".

Також читайте: Байден: евакуація з Афганістану - це надзвичайний успіх

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Так далеко они пока не думали.
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01.09.2021 01:10
+9
Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством"... от здравого смысла.
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01.09.2021 03:52
+8
свободным от свободы
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01.09.2021 00:44
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свободным от свободы
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01.09.2021 00:44 Відповісти
Заявить можно что угодно.
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01.09.2021 00:46 Відповісти
Теперь будут дружить со свободными странами: рашей-парашей, Северной Кореей, Венесуэлой, Китаем.
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01.09.2021 00:56 Відповісти
Провозгласить то макаки могут и хотют что могют. Но по делом это средневековое государство.
Даже кацапня срочно забрала своих дехлонатоффф.
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01.09.2021 01:05 Відповісти
В средневековье феодализм присутствовал и монархия как полит. строй. Средневековье это скорее СА, Катар, Оман и пр. Как показывает практика вполне можно существовать и даже неплохо. У них скорее родоплеменной строй. Это примерно европа времен римской империи.
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01.09.2021 09:47 Відповісти
а они не сказали что жрать будут?
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01.09.2021 01:08 Відповісти
Так далеко они пока не думали.
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01.09.2021 01:10 Відповісти
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" заявило, что Афганистан стал свободным и суверенным от здравого смысла. Ура, товарищи.
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01.09.2021 01:09 Відповісти
Очередной Лаптестан.... Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством" - Цензор.НЕТ 623
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01.09.2021 01:10 Відповісти
Ну всё.Теперь туда хлынут туристы,инвестиции.....Просто рай на земле Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством" - Цензор.НЕТ 6831
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01.09.2021 01:40 Відповісти
Всем спасибо...
Все свободны....
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01.09.2021 03:01 Відповісти
Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством"... от здравого смысла.
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01.09.2021 03:52 Відповісти
Восток, дело тонкое. Свобода это даже очень хорошо. А, как там с рынком земли? Можно ли там фермерское хозяйство вести ( ведь это может быть азиатским Клондайком и новым азиатским тигром!!!)
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01.09.2021 04:55 Відповісти
Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством" - Цензор.НЕТ 4125
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01.09.2021 06:05 Відповісти
А їсти, макака, що будете?
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01.09.2021 06:41 Відповісти
Побежденные и сбежавшие с позором должны будут прислать гуманитарки, в противном случае взорвут пару небоскребов. Ничего не напоминает?
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01.09.2021 09:32 Відповісти
в ..свободном.. афгане все мужики должны носить бороды . а женщинам в ..свободной.. стране отрезают пальцы с накрашенными ногтями --- и эти животные хотят построить ..всемирный.. халифат ---- их ..братья .. ждут в туркмении . таджикистане и узбекистане . а там и бензоколонка рядом . а в ней миллионы мусульман . и это уже будет не смешно
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01.09.2021 09:30 Відповісти
Наверное примерно так радовались всякие африканцы и прочие туземцы когда британцы и французы покидали свои колонии. А после праздника весело и бодро занимали очередь за британской и французской визой.
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01.09.2021 09:31 Відповісти
Свободное для кого?
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01.09.2021 11:49 Відповісти
"Мы победили Америку, но хотим,чтобы она нас за это кормила и кормила хорошо". Террористов надо кормить только свинцом!
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01.09.2021 11:52 Відповісти
 
 