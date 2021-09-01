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Таліби оголосили Афганістан "вільною і суверенною державою"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рух "Талібан", що захопив владу в Афганістані, заявив, що після виведення з Кабула військ США Афганістан став "вільною і суверенною" державою.
Про це заявив спікер талібів Забіхула Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"У нас немає жодних сумнівів у тому, що Ісламський емірат Афганістан є вільною та суверенною державою", - сказав він журналістам.
"Америка зазнала поразки ... від імені нашої нації заявляю, що ми хочемо мати гарні відносини з рештою світу", - додав Муджахід.
Він також пообіцяв, що афганці будуть "захищати нашу свободу, незалежність та ісламські цінності".
Топ коментарі
+13 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар01.09.2021 01:10
+9 Кардан_вал
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+8 Dmytro Zagashev
показати весь коментар01.09.2021 00:44
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Даже кацапня срочно забрала своих дехлонатоффф.
Все свободны....