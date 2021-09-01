РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13642 посетителя онлайн
Новости За рубежом
5 298 21
Афганистан (599) Талибан (168)

Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Талибы провозгласили Афганистан

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" заявило, что после вывода из Кабула войск США Афганистан стал "свободным и суверенным" государством.

Об этом заявил спикер талибов Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас нет никаких сомнений в том, что Исламский эмират Афганистан является свободным и суверенным государством", - сказал он журналистам.

"Америка потерпела поражение ... от имени нашей нации заявляю, что мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром", - добавил Муджахид.

Он также пообещал, что афганцы будут "защищать нашу свободу, независимость и исламские ценности".

Читайте: Байден: Эвакуация из Афганистана - это чрезвычайный успех

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Так далеко они пока не думали.
показать весь комментарий
01.09.2021 01:10
+9
Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством"... от здравого смысла.
показать весь комментарий
01.09.2021 03:52
+8
свободным от свободы
показать весь комментарий
01.09.2021 00:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
свободным от свободы
показать весь комментарий
01.09.2021 00:44 Ответить
Заявить можно что угодно.
показать весь комментарий
01.09.2021 00:46 Ответить
Теперь будут дружить со свободными странами: рашей-парашей, Северной Кореей, Венесуэлой, Китаем.
показать весь комментарий
01.09.2021 00:56 Ответить
Провозгласить то макаки могут и хотют что могют. Но по делом это средневековое государство.
Даже кацапня срочно забрала своих дехлонатоффф.
показать весь комментарий
01.09.2021 01:05 Ответить
В средневековье феодализм присутствовал и монархия как полит. строй. Средневековье это скорее СА, Катар, Оман и пр. Как показывает практика вполне можно существовать и даже неплохо. У них скорее родоплеменной строй. Это примерно европа времен римской империи.
показать весь комментарий
01.09.2021 09:47 Ответить
а они не сказали что жрать будут?
показать весь комментарий
01.09.2021 01:08 Ответить
Так далеко они пока не думали.
показать весь комментарий
01.09.2021 01:10 Ответить
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" заявило, что Афганистан стал свободным и суверенным от здравого смысла. Ура, товарищи.
показать весь комментарий
01.09.2021 01:09 Ответить
Очередной Лаптестан.... Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством" - Цензор.НЕТ 623
показать весь комментарий
01.09.2021 01:10 Ответить
Ну всё.Теперь туда хлынут туристы,инвестиции.....Просто рай на земле Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством" - Цензор.НЕТ 6831
показать весь комментарий
01.09.2021 01:40 Ответить
Всем спасибо...
Все свободны....
показать весь комментарий
01.09.2021 03:01 Ответить
Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством"... от здравого смысла.
показать весь комментарий
01.09.2021 03:52 Ответить
Восток, дело тонкое. Свобода это даже очень хорошо. А, как там с рынком земли? Можно ли там фермерское хозяйство вести ( ведь это может быть азиатским Клондайком и новым азиатским тигром!!!)
показать весь комментарий
01.09.2021 04:55 Ответить
Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством" - Цензор.НЕТ 4125
показать весь комментарий
01.09.2021 06:05 Ответить
А їсти, макака, що будете?
показать весь комментарий
01.09.2021 06:41 Ответить
Побежденные и сбежавшие с позором должны будут прислать гуманитарки, в противном случае взорвут пару небоскребов. Ничего не напоминает?
показать весь комментарий
01.09.2021 09:32 Ответить
в ..свободном.. афгане все мужики должны носить бороды . а женщинам в ..свободной.. стране отрезают пальцы с накрашенными ногтями --- и эти животные хотят построить ..всемирный.. халифат ---- их ..братья .. ждут в туркмении . таджикистане и узбекистане . а там и бензоколонка рядом . а в ней миллионы мусульман . и это уже будет не смешно
показать весь комментарий
01.09.2021 09:30 Ответить
Наверное примерно так радовались всякие африканцы и прочие туземцы когда британцы и французы покидали свои колонии. А после праздника весело и бодро занимали очередь за британской и французской визой.
показать весь комментарий
01.09.2021 09:31 Ответить
Свободное для кого?
показать весь комментарий
01.09.2021 11:49 Ответить
"Мы победили Америку, но хотим,чтобы она нас за это кормила и кормила хорошо". Террористов надо кормить только свинцом!
показать весь комментарий
01.09.2021 11:52 Ответить
 
 