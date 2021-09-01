Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством"

Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" заявило, что после вывода из Кабула войск США Афганистан стал "свободным и суверенным" государством.

Об этом заявил спикер талибов Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас нет никаких сомнений в том, что Исламский эмират Афганистан является свободным и суверенным государством", - сказал он журналистам.

"Америка потерпела поражение ... от имени нашей нации заявляю, что мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром", - добавил Муджахид.

Он также пообещал, что афганцы будут "защищать нашу свободу, независимость и исламские ценности".

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