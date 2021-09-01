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Талибы провозгласили Афганистан "свободным и суверенным государством"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" заявило, что после вывода из Кабула войск США Афганистан стал "свободным и суверенным" государством.
Об этом заявил спикер талибов Забихулла Муджахид, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"У нас нет никаких сомнений в том, что Исламский эмират Афганистан является свободным и суверенным государством", - сказал он журналистам.
"Америка потерпела поражение ... от имени нашей нации заявляю, что мы хотим иметь хорошие отношения с остальным миром", - добавил Муджахид.
Он также пообещал, что афганцы будут "защищать нашу свободу, независимость и исламские ценности".
Топ комментарии
+13 Maxim Ak-Murza
показать весь комментарий01.09.2021 01:10
+9 Кардан_вал
показать весь комментарий01.09.2021 03:52
+8 Dmytro Zagashev
показать весь комментарий01.09.2021 00:44
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Даже кацапня срочно забрала своих дехлонатоффф.
Все свободны....