"Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами

Міжнародний паралімпійський комітет підтримав рішення українського спортсмена Ігоря Цвєтова, який 30 серпня відмовився від спільного фото з російськими спортсменами під час церемонії нагородження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це в коментарі МПК опублікувало видання "Спорт-Експрес".

Протоколи на Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо передбачають, що спортсмени збираються разом на верхній сходинці п'єдесталу тільки в тому випадку, якщо на всіх є маски, зазначили в комітеті.

Там додали, що обидва російські спортсмени були без масок, тому Цвєтов "має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п'єдесталу пошани".

Нагадаємо, літні Паралімпійські ігри 2020 року стартували в Токіо 24 серпня, завершаться вони 5 вересня. Ігри проходять без глядачів через епідемію коронавірусної інфекції.

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Цвєтов 30 серпня завоював срібло в змаганнях з бігу. Він був другим на дистанції 100 метрів. Перше і третє місця посіли представники Паралімпійського комітету Росії - Дмитро Сафронов і Артем Калашян. Українець вийшов на церемонію нагородження, але відмовився від спільного фото з росіянами. Сафронов та Калашян фотографувалися удвох.