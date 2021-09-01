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"Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Міжнародний паралімпійський комітет підтримав рішення українського спортсмена Ігоря Цвєтова, який 30 серпня відмовився від спільного фото з російськими спортсменами під час церемонії нагородження.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це в коментарі МПК опублікувало видання "Спорт-Експрес".

Протоколи на Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо передбачають, що спортсмени збираються разом на верхній сходинці п'єдесталу тільки в тому випадку, якщо на всіх є маски, зазначили в комітеті.

Там додали, що обидва російські спортсмени були без масок, тому Цвєтов "має право не приєднуватися до них на верхній сходинці п'єдесталу пошани".

Нагадаємо, літні Паралімпійські ігри 2020 року стартували в Токіо 24 серпня, завершаться вони 5 вересня. Ігри проходять без глядачів через епідемію коронавірусної інфекції.

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Цвєтов 30 серпня завоював срібло в змаганнях з бігу. Він був другим на дистанції 100 метрів. Перше і третє місця посіли представники Паралімпійського комітету Росії - Дмитро Сафронов і Артем Калашян. Українець вийшов на церемонію нагородження, але відмовився від спільного фото з росіянами. Сафронов та Калашян фотографувалися удвох.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Игорь Цветов - браво! пример для многих перепуганых и недоразвитых умом.
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01.09.2021 08:21
+21
Врядли это были спортсмены россии, флага не было гимна не было, это спортсмены страны 404!
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01.09.2021 08:16
+14
Даже если бы комитет не поддержал,то что? Да пох на комитет,это решает только спортсмен.
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01.09.2021 08:36
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Врядли это были спортсмены россии, флага не было гимна не было, это спортсмены страны 404!
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01.09.2021 08:16 Відповісти
Лайфхак для наших спортсменов. Если на следующих соревнованиях лаптеногие полезут целоваться и обниматься на пьедестале почёта и естественно напялят маски, то нашему спортсмену надо снять маску и послать их нах. "Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 9197
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01.09.2021 10:25 Відповісти
Игорь Цветов - браво! пример для многих перепуганых и недоразвитых умом.
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01.09.2021 08:21 Відповісти
Думаю Джошуа одного такого скоро грохнет)
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01.09.2021 08:39 Відповісти
двояко... если грохнет, будут позитивные эмоции и если вдруг выиграет тоже будет в невеселый зачет. ну нельзя так безапелляционно против "своих" выступать.
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01.09.2021 09:10 Відповісти
Даже если бы комитет не поддержал,то что? Да пох на комитет,это решает только спортсмен.
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01.09.2021 08:36 Відповісти
Згоден. Якщо я не хочу фотографуватися з гівном, мені не важлива чиясь думка
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01.09.2021 08:54 Відповісти
комитет показал что еще не все выжили из ума "Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 8854
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01.09.2021 09:18 Відповісти
Брезговать кацапнёй-это богоугодное дело.
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01.09.2021 08:40 Відповісти
если это рассматривалось. значит кто то пожаловался ? цікаві істоти чи потвори. "Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 5830 жалуются что ими брезгуют "Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 8482
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01.09.2021 09:59 Відповісти
Это для путинского спортэкспресс они не в масках,а по факту украинцы брезгуют стоять с рядом убийцами и тех кто их поддерживает.
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01.09.2021 09:06 Відповісти
Я что-то не понял, кто-то кому-то предъявил претензии?
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01.09.2021 09:12 Відповісти
Гадаю, що країна 404 і пожалілася: це не вписується в їх концепт "адіннарот" і "мишебратья".
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01.09.2021 09:32 Відповісти
"Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 7015
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01.09.2021 09:40 Відповісти
Говно это. Зачем лаптеногим уподобляться?
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01.09.2021 09:51 Відповісти
Кращий коментар !!!
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01.09.2021 12:26 Відповісти
Лайфхак для спортсменів: якщо москалі кличуть фотографуватися одразу знімай маску і дотримуйся соціальної дистанції.
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01.09.2021 09:50 Відповісти
Це приклад тим совкам-істотам , які плакали , що хочуть ціловатися з рускімі , їх за це засуджують . А тут -Українець і справжня Людина з почуттям гідності .
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01.09.2021 12:24 Відповісти
 
 