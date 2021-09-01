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"Имеет право": в Международном паралимпийском комитете поддержали решение украинского легкоатлета Цветова не фотографироваться с россиянами

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Международный паралимпийский комитет поддержал решение украинского спортсмена Игоря Цветова, который 30 августа отказался от совместного фото с российскими спортсменами во время церемонии награждения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом в комментарии МПК опубликовало издание "Спорт-Экспресс".

Протоколы на Паралимпийских играх 2020 года в Токио предусматривают, что спортсмены собираются вместе на верхней ступеньке пьедестала только в том случае, если на всех есть маски, отметили в комитете.

Там добавили, что оба российских спортсмена были без масок, поэтому Цветов "имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета".

Напомним, летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Легкоатлет Цветов, завоевав серебро, принес Украине 50-ю медаль на Паралимпиаде-2020

Цветов 30 августа завоевал серебро в соревнованиях по бегу. Он был вторым на дистанции 100 метров. Первое и третье места заняли представители Паралимпийского комитета России – Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Украинец вышел на церемонию награждения, но отказался от совместного фото с россиянами. Сафронов и Калашян фотографировались вдвоем.
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Топ комментарии
+31
Игорь Цветов - браво! пример для многих перепуганых и недоразвитых умом.
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01.09.2021 08:21
+21
Врядли это были спортсмены россии, флага не было гимна не было, это спортсмены страны 404!
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01.09.2021 08:16
+14
Даже если бы комитет не поддержал,то что? Да пох на комитет,это решает только спортсмен.
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01.09.2021 08:36
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Врядли это были спортсмены россии, флага не было гимна не было, это спортсмены страны 404!
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01.09.2021 08:16 Ответить
Лайфхак для наших спортсменов. Если на следующих соревнованиях лаптеногие полезут целоваться и обниматься на пьедестале почёта и естественно напялят маски, то нашему спортсмену надо снять маску и послать их нах. "Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 9197
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01.09.2021 10:25 Ответить
Игорь Цветов - браво! пример для многих перепуганых и недоразвитых умом.
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01.09.2021 08:21 Ответить
Думаю Джошуа одного такого скоро грохнет)
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01.09.2021 08:39 Ответить
двояко... если грохнет, будут позитивные эмоции и если вдруг выиграет тоже будет в невеселый зачет. ну нельзя так безапелляционно против "своих" выступать.
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01.09.2021 09:10 Ответить
Даже если бы комитет не поддержал,то что? Да пох на комитет,это решает только спортсмен.
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01.09.2021 08:36 Ответить
Згоден. Якщо я не хочу фотографуватися з гівном, мені не важлива чиясь думка
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01.09.2021 08:54 Ответить
комитет показал что еще не все выжили из ума "Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 8854
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01.09.2021 09:18 Ответить
Брезговать кацапнёй-это богоугодное дело.
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01.09.2021 08:40 Ответить
если это рассматривалось. значит кто то пожаловался ? цікаві істоти чи потвори. "Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 5830 жалуются что ими брезгуют "Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 8482
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01.09.2021 09:59 Ответить
Это для путинского спортэкспресс они не в масках,а по факту украинцы брезгуют стоять с рядом убийцами и тех кто их поддерживает.
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01.09.2021 09:06 Ответить
Я что-то не понял, кто-то кому-то предъявил претензии?
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01.09.2021 09:12 Ответить
Гадаю, що країна 404 і пожалілася: це не вписується в їх концепт "адіннарот" і "мишебратья".
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01.09.2021 09:32 Ответить
"Має право": у Міжнародному паралімпійському комітеті підтримали рішення українського легкоатлета Цвєтова не фотографуватися з росіянами - Цензор.НЕТ 7015
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01.09.2021 09:40 Ответить
Говно это. Зачем лаптеногим уподобляться?
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01.09.2021 09:51 Ответить
Кращий коментар !!!
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01.09.2021 12:26 Ответить
Лайфхак для спортсменів: якщо москалі кличуть фотографуватися одразу знімай маску і дотримуйся соціальної дистанції.
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01.09.2021 09:50 Ответить
Це приклад тим совкам-істотам , які плакали , що хочуть ціловатися з рускімі , їх за це засуджують . А тут -Українець і справжня Людина з почуттям гідності .
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01.09.2021 12:24 Ответить
 
 