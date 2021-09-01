"Имеет право": в Международном паралимпийском комитете поддержали решение украинского легкоатлета Цветова не фотографироваться с россиянами

Международный паралимпийский комитет поддержал решение украинского спортсмена Игоря Цветова, который 30 августа отказался от совместного фото с российскими спортсменами во время церемонии награждения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом в комментарии МПК опубликовало издание "Спорт-Экспресс".

Протоколы на Паралимпийских играх 2020 года в Токио предусматривают, что спортсмены собираются вместе на верхней ступеньке пьедестала только в том случае, если на всех есть маски, отметили в комитете.

Там добавили, что оба российских спортсмена были без масок, поэтому Цветов "имеет право не присоединяться к ним на верхней ступеньке пьедестала почета".

Напомним, летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

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Цветов 30 августа завоевал серебро в соревнованиях по бегу. Он был вторым на дистанции 100 метров. Первое и третье места заняли представители Паралимпийского комитета России – Дмитрий Сафронов и Артем Калашян. Украинец вышел на церемонию награждения, но отказался от совместного фото с россиянами. Сафронов и Калашян фотографировались вдвоем.