Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады. ФОТО

Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался сфотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России на церемонии награждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

Украинец завоевал серебро Паралимпиады-2020 в беге на дистанции 100 метров. Первое и третье места заняли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян, которые представляют ПКР.

После церемонии награждения они хотели сделать совместное фото, но украинец отказался.

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