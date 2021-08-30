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Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Спорт

Украинский легкоатлет Игорь Цветов отказался сфотографироваться с представителями Паралимпийского комитета России на церемонии награждения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Трибуну.

Украинец завоевал серебро Паралимпиады-2020 в беге на дистанции 100 метров. Первое и третье места заняли Дмитрий Сафронов и Артем Калашян, которые представляют ПКР.

После церемонии награждения они хотели сделать совместное фото, но украинец отказался.

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Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады 01
Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+235
Молодець. Вітаю із медаллю!
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30.08.2021 17:53
+206
Ну вот есть же нормальные спортсмены. А не эти сраные инвалидки с основной олимпиады...
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30.08.2021 17:53
+150
Украинский легкоатлет Цветов отказался фотографироваться с представителями ПКР на церемонии награждения Паралимпиады - Цензор.НЕТ 2358

.
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30.08.2021 17:55
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Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 4725
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31.08.2021 09:52 Ответить
«У почти каждого южнорусса спит Выговский, Дорошенко, Мазепа, - и проснется, когда наступит случай.» Н. Костомаров © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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31.08.2021 10:07 Ответить
ЯЩУР
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31.08.2021 10:29 Ответить
Где? Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 1446
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31.08.2021 11:47 Ответить
у рузькіх на фото.
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31.08.2021 12:46 Ответить
Все правильно сделал, не если они скажут что путин ***** и Крым это Украина, тогда фото надо делать совместное.
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31.08.2021 10:40 Ответить
А говорить это не камни ворочать. Український легкоатлет Цвєтов відмовився фотографуватися з представниками ПКР на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 4246
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31.08.2021 11:47 Ответить
их после этого на России в тюрьму посадят(там есть статья на эту тему)
Страна просто ***..тая
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31.08.2021 15:32 Ответить
У стосунках з москалем потрібно пам'ятати, що найогидніший москальський орган - це його мізки. Їх хоч і не помітно відразу, але вони у нього є.
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31.08.2021 10:47 Ответить
Верно. И жить и бороться. Ну или скулить про "нам жить с этими безмозглыми" и прочее бла бла, ничерта при том не делая...
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31.08.2021 12:39 Ответить
Молодец Игорь Цветов. Ты прославил нашу страну своей победой и не опозорил нашу страну совместным с врагом фото....Не многие спортсмены ставят патриотизм над своими приятельскими отношениями с врагами Украины....
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31.08.2021 14:33 Ответить
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