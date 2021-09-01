Ситуація на Чорному морі вимагає колективної відповіді в сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з главою Пентагону Остіном
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31 серпня в рамках зустрічі президента України Володимира Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном сторони обговорили перспективи розвитку співпраці в цілях протидії агресивній політиці Росії в Азово-Чорноморському регіоні та забезпечення свободи судноплавства в міжнародних водах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"Ситуація на Чорному морі вимагає колективної відповіді в сфері безпеки", - сказав Зеленський.
Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань "Захід-2021".
Зеленський висловив співчуття США в зв'язку з загибеллю американських військовослужбовців в результаті теракту в Кабулі.
"Як Президент країни, яка майже щодня втрачає своїх найкращих синів на війні, розв’язаній Росією на сході України, добре розумію біль сімей загиблих та всього американського народу", – сказав Зеленський.
Президент розповів про допомогу з боку України в евакуації з Афганістану іноземних громадян, а також афганців, які потребували захисту. Глава Пентагону подякував за допомогу нашої держави у вивезенні людей з Афганістану.
Зеленський запевнив, що Україна і надалі буде залишатися на одному боці зі Сполученими Штатами в захисті свободи і демократії.
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"Мені сказали, щоб я щось сказав".
Буба что то сказал = не верь!
он уже Взивал под контроль когда солдат истекал крвью, а эта бубочка - вполне себе сносно хавал и делал другие вещи(Лена - не завидуй)
Трамп реально бы сказал кое что нашему президенту
позорище - че ты там мямлишь то?
Похоже, что ты кацап.
Тобі до лікаря зі своїми фобіями потрібно йти, а не на форуми.
Говорил ли на этой встрече ЗЕ вобще что-то можно будет узнать только из Госдепа и Пентагона.