Ситуація на Чорному морі вимагає колективної відповіді в сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з главою Пентагону Остіном

31 серпня в рамках зустрічі президента України Володимира Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном сторони обговорили перспективи розвитку співпраці в цілях протидії агресивній політиці Росії в Азово-Чорноморському регіоні та забезпечення свободи судноплавства в міжнародних водах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ситуація на Чорному морі вимагає колективної відповіді в сфері безпеки", - сказав Зеленський.

Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань "Захід-2021".

Зеленський висловив співчуття США в зв'язку з загибеллю американських військовослужбовців в результаті теракту в Кабулі.

"Як Президент країни, яка майже щодня втрачає своїх найкращих синів на війні, розв’язаній Росією на сході України, добре розумію біль сімей загиблих та всього американського народу", – сказав Зеленський.

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Президент розповів про допомогу з боку України в евакуації з Афганістану іноземних громадян, а також афганців, які потребували захисту. Глава Пентагону подякував за допомогу нашої держави у вивезенні людей з Афганістану.

Зеленський запевнив, що Україна і надалі буде залишатися на одному боці зі Сполученими Штатами в захисті свободи і демократії.