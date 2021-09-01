УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5158 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Агресія Росії проти України
1 255 16
Зеленський (17463) США (14488) Чорне море (1356) Донбас (21733) Остін Ллойд (372)

Ситуація на Чорному морі вимагає колективної відповіді в сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з главою Пентагону Остіном

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ситуація на Чорному морі вимагає колективної відповіді в сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з главою Пентагону Остіном

31 серпня в рамках зустрічі президента України Володимира Зеленського з міністром оборони США Ллойдом Остіном сторони обговорили перспективи розвитку співпраці в цілях протидії агресивній політиці Росії в Азово-Чорноморському регіоні та забезпечення свободи судноплавства в міжнародних водах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"Ситуація на Чорному морі вимагає колективної відповіді в сфері безпеки", - сказав Зеленський.

Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань "Захід-2021".

Зеленський висловив співчуття США в зв'язку з загибеллю американських військовослужбовців в результаті теракту в Кабулі.

"Як Президент країни, яка майже щодня втрачає своїх найкращих синів на війні, розв’язаній Росією на сході України, добре розумію біль сімей загиблих та всього американського народу", – сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський у США презентував План трансформації України: 80 проєктів загальною вартістю $277 млрд

Президент розповів про допомогу з боку України в евакуації з Афганістану іноземних громадян, а також афганців, які потребували захисту. Глава Пентагону подякував за допомогу нашої держави у вивезенні людей з Афганістану.

Зеленський запевнив, що Україна і надалі буде залишатися на одному боці зі Сполученими Штатами в захисті свободи і демократії.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
Какой большой генерал-негр подумал зеленский Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 1297Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 2987Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 2987
Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 5308
показати весь коментар
01.09.2021 10:21
+3
Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 4540
показати весь коментар
01.09.2021 10:25
+1
И подумал, что надо бы что-то сказать...

"Мені сказали, щоб я щось сказав".
показати весь коментар
01.09.2021 10:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Какой большой генерал-негр подумал зеленский Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 1297Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 2987Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 2987
Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 5308
показати весь коментар
01.09.2021 10:21 Відповісти
И подумал, что надо бы что-то сказать...

"Мені сказали, щоб я щось сказав".
показати весь коментар
01.09.2021 10:36 Відповісти
Ситуация на Черном море требует коллективного ответа в сфере безопасности, - Зеленский на встрече с главой Пентагона Остином - Цензор.НЕТ 4540
показати весь коментар
01.09.2021 10:25 Відповісти
Как президент страны, которая почти ежедневно теряет своих лучших сыновей на войне, развязанной Россией на востоке Украины, хорошо понимаю боль семей погибших и всего американского народа", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3285685\\\\\\\\\\\\\\\\

Буба что то сказал = не верь!
он уже Взивал под контроль когда солдат истекал крвью, а эта бубочка - вполне себе сносно хавал и делал другие вещи(Лена - не завидуй)
Трамп реально бы сказал кое что нашему президенту
позорище - че ты там мямлишь то?
показати весь коментар
01.09.2021 10:27 Відповісти
Ты лет на 100 в развитии отстал.
показати весь коментар
01.09.2021 10:37 Відповісти
Говорю же, что ты застряло в 19 веке.

Похоже, что ты кацап.
показати весь коментар
01.09.2021 10:53 Відповісти
чому не державною?
показати весь коментар
01.09.2021 11:10 Відповісти
А для занепокоєного сраками та неграми це має значення?

Тобі до лікаря зі своїми фобіями потрібно йти, а не на форуми.
показати весь коментар
01.09.2021 11:18 Відповісти
со ссылкой на пресс-службу ОП

Говорил ли на этой встрече ЗЕ вобще что-то можно будет узнать только из Госдепа и Пентагона.
показати весь коментар
01.09.2021 10:34 Відповісти
РАБссия Мавзолейная,вы крысы позорные уже 20 Путлерскихъ лет Мымрой ********** Салавьевыми Сикелевым восхищаетесь Ситуація на Чорному морі вимагає колективної відповіді в сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з главою Пентагону Остіном - Цензор.НЕТ 6453Порошенком восхищались теперь Зелей,...Правым Сектором и Даже Степан Андреевич Бандерой 80 лет восхищаетесь....Быдло...вы больны Украиной....???Это ж Бандера напал на Сраный ССср в 1941 году.... Ситуація на Чорному морі вимагає колективної відповіді в сфері безпеки, - Зеленський на зустрічі з главою Пентагону Остіном - Цензор.НЕТ 6453Шариковское ОТРОДИЕ....
показати весь коментар
01.09.2021 10:42 Відповісти
А что случилось в Чёрном море?
показати весь коментар
01.09.2021 10:47 Відповісти
Судя по тому, что ЗЕ в угоду ***** слил решение Морского трибунала, ничего особенного.
показати весь коментар
01.09.2021 10:54 Відповісти
верно.
показати весь коментар
01.09.2021 18:55 Відповісти
 
 