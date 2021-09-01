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Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін

Із 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що належать їм і з яких не були сплачені податки і збори.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.

"У добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено в Законі №1539. Закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та залучення їх в економіку України.

Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних триватиме до 1 вересня 2022 року.

Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.

Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.

Також читайте: Українці, які добровільно не задекларують доходи, не зможуть вільно користуватися своїми грошима, - Марченко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Хер вам.
От спочатку нехай депутати "слуги" свої конверти з кешем задекларують. І відкати з будівництва доріг.
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01.09.2021 12:25
+13
Добровольность заключается в том, что тех, кто не отдал долю из своих кровных ЗЕ-банде, будут наказывать.
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01.09.2021 12:26
+12
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9673
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01.09.2021 12:49
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Хер вам.
От спочатку нехай депутати "слуги" свої конверти з кешем задекларують. І відкати з будівництва доріг.
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01.09.2021 12:25 Відповісти
Слугам ставки підвищують. Вчора чув на "Прямому", про програму Зеленського "20-30-50": 20 тис зелених у конверті звичайному нардепу, 30 тис заступнику фракції та головам комітетів, а голові фракції - 50 тисяч.
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01.09.2021 12:42 Відповісти
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2716
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01.09.2021 12:42 Відповісти
Вспомнился мультик савецкай "Золотая антилопа", где раджа ложит монетки слуги в сундук, а тот просит вернуть, а тот говорит как же я тебе верну, если не понятно где мои монеты, а где твои, вот так и тут Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 2949
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 178
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01.09.2021 13:03 Відповісти
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9673
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01.09.2021 12:49 Відповісти
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 5281

...
показати весь коментар
01.09.2021 13:07 Відповісти
Добровольность заключается в том, что тех, кто не отдал долю из своих кровных ЗЕ-банде, будут наказывать.
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01.09.2021 12:26 Відповісти
Более того, гражданам, которые задекларировали активы и уплатили с них сбор, государство гарантирует освобождение от ответственности за нарушение налогового, валютного законодательства", - отметил Марченко.


Открывайте ЗЕ свои кубышки. Ему деньги нужнее, чем вам.
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01.09.2021 12:30 Відповісти
потом -когда отменять сей закон как антиконституционный... порядок Уплаты налогов и сборов регулируется в Украине законом о платежах ЕСВ(там длинное название) и налоговый Кодекс.. а этот закон как презерватив для одноразового на..во.. цензура... и да после всего этого никто уплаченные налоги добровольные по отмененному закону не вернет и никуда не сосчитает и не включит.. потом скажут а кто вас ЗАСТАВЛЯЛ ТО??!! это дело было сугубо ДОБРОВОЛЬНЫМ как все у хитро@опых евреев... все как всегда....и ничего нового...
и на закуску до образования Украины был принят единственный Закон о подоходном налоге-который проработал с годик а потом после независимости и получения ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ КАБМИНА КУЧМЫ (что также давно требует специальной комиссии СВК Рады и уголовных дел) сей закон был приостановлен в 1991-1992 году на НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК и вот сосчитайте сколько лет до 2011 года 1 января наша страна жила без ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРВОАНИЯ ВОПРОСО НАЛОГОВО СБОРОВ ПРОЦЕНТОВ И ВЗНОСОВ В ФОНД СОЦСТРАХОВАНИЯ ПЕНСИОНЫНЙ ФОНД И ФОНД НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ...и теперь эти дегенераты во главе с клоуном Вовкой приняли Галимый типа закон... скоре напоминающий наезд братков из лихих 90 годков было и скотобаза Кварталу 95 начинает доставать Украину ...
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01.09.2021 12:38 Відповісти
Добровольное
Ну как прививочки. А кто не - попадёте на бобло

Кстате нада быть доконца честными - не декларирование, а обдиралово
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01.09.2021 12:26 Відповісти
це типа : воруй воруй,
та вчасно - декларуй В Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов, - Минфин - Цензор.НЕТ 3409
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01.09.2021 12:26 Відповісти
Маю лісапета ще з часів совка. Куди звертатись?
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01.09.2021 12:26 Відповісти
ставай в очередь, маю запорожца с того же пнриода и пенсию 1982гр
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01.09.2021 12:30 Відповісти
Та ти просто олігарх-кх-кх.
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01.09.2021 12:35 Відповісти
оба вы нищеброды - имею личный дом 47-го года постройки, сад при нем и огород еще
Вот..
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01.09.2021 12:44 Відповісти
Ну кому-то из "слуг народа" теперь будет где жить.

Ты главное задекларируй и ничего не утаивай.
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01.09.2021 12:49 Відповісти
Тебе потрібно розкуркулити.
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01.09.2021 13:07 Відповісти
В спортлото))
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01.09.2021 12:31 Відповісти
коли велік - "Україна"
сплатиш лише - десятину ! Добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, стартувало в Україні, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1888
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01.09.2021 12:35 Відповісти
Интересно,грабят уже в открытую.А право первой ночи тоже будет за зелеными? Какое то средневековье и феодализм.За последние 30 лет я не помню такого трэша,как сейчас
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01.09.2021 12:33 Відповісти
Добровольное признание в неуплате налогов это только для тех,кто имеет стальные яйца или дубовую голову.Как там гетьманович,уже показал сколько утаил и записал на маму?
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01.09.2021 12:36 Відповісти
ну вот - начали шарить по карманам
- скоро начнут раскулачивать и изымать "излишки"
Все евреи которые приходили к власти в Украине рано или поздно это делали - традиция предков Зели.. Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 816
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01.09.2021 12:38 Відповісти
Начните с судей, таможни, налоговой и прочих чиновников - вся это публика на 100% взяточники и казнокрады. И возглавляют их зелёная братва, которые разворовали все что им оставил Порошенко
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01.09.2021 12:38 Відповісти
Идиот. Когда лет 80 так же призывали начать с кого-то, так таки начинали с тех, кто призывал. Вспомни это перед тем, когда призываешь к дури.
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01.09.2021 13:15 Відповісти
так вони і зроблять. Це, якраз для легалізації накраденого ними. Аби відкрито могли користуватися краденим. тепер, коли спитають звідки 67 квартир і машина на тещі, можна спокійно віджповідати: з легалізованих прибутків.
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01.09.2021 14:44 Відповісти
В ДЕРЖАВІ СІРИХ ПАНІВ ВІД КРІПАКІВ ВИМАГАЮТЬ ПІДЗВІТНІСТЬ ПРО СТАТКИ НА ВИЖИВАННЯ!
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01.09.2021 12:42 Відповісти
Але є й плюси - ШВИДКО ЗДОХНЕ ТЕ, ЩО СЦАР СОБІ ТРМАЄ НА ПЛАВУ- ЙОГО ПОЛІТИЧНИЙ РЕЙТІНГ ! АМІНЬ!
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01.09.2021 12:44 Відповісти
Сученята срані, а за ті активи, за які я за своє життя вже кілька раз заплатив податок мені його повернуть?
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01.09.2021 12:44 Відповісти
Вам налог на ваши худые сбережения, а лопатящим бабло со всех концов слугам народа компенсацию за аренду жилья.

Все честно. За это зебилы и голосовали в 2019.
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01.09.2021 12:47 Відповісти
Цікаво, скільки Зеленський задекларує гонорарів, отриманих на корпоративах.
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01.09.2021 12:52 Відповісти
Столько же сколько аппаратов ШВЛ передал больницам Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 9318
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01.09.2021 13:00 Відповісти
Да чего вы кипишь то подняли? Никто никого не заставляет нести. Порохоботов так точно, а зебилы с радостью понесут 5 % в банк зебилу в офшер по заветам Данилы Гетманцева. Да зебобы? Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 1941
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01.09.2021 13:01 Відповісти
после большой стройки - большая легализация..
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01.09.2021 13:02 Відповісти
Нет, это не большая легализация. Легализация начнется потом, когда идиоты объявят о том, сколько у них зарыто под гаражем. Тогда начнется большая ройка, откапывать то, что заработано потом и здоровьем.
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01.09.2021 13:17 Відповісти
Покайся Иваныч.Тебе скидка будет.(с)
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01.09.2021 13:29 Відповісти
Больше покращень от зеленых большевиков!!!!
#Хуженебудет)))) Да, зелебобы?
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01.09.2021 13:55 Відповісти
Здається ц, вже третя така компанія на моїй пам'яті. Накрав, заплатив податок і кради далі.
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01.09.2021 14:40 Відповісти
"так вот оно че, Михалыч!"

)
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01.09.2021 14:42 Відповісти
Зебіли вже побігли грошики декларувати ?
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01.09.2021 16:10 Відповісти
Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін - Цензор.НЕТ 6702
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01.09.2021 16:35 Відповісти
сччитаю 73% уже долны первыми бежать и декларировать платить
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01.09.2021 19:02 Відповісти
и что... есть такие идиоты!??????
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01.09.2021 22:34 Відповісти
 
 