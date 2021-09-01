Стартувало добровільне декларування активів, за які не було сплачено податки, - Мінфін
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Із 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що належать їм і з яких не були сплачені податки і збори.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінфіну.
"У добровільній декларації не потрібно буде вказувати інформацію про джерела походження задекларованих активів. Добровільне декларування – це спосіб цивілізовано вивести на світло гроші та активи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету передбачено в Законі №1539. Закон створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, та залучення їх в економіку України.
Кампанія із добровільного одноразового декларування активів фізичних триватиме до 1 вересня 2022 року.
Декларування активів здійснюється виключно за бажанням громадянина, який має право на таке декларування.
Декларація подається до Державної податкової служби України безпосередньо платниками через Електронний кабінет.
Будь ласка, зачекайте...
От спочатку нехай депутати "слуги" свої конверти з кешем задекларують. І відкати з будівництва доріг.
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Открывайте ЗЕ свои кубышки. Ему деньги нужнее, чем вам.
и на закуску до образования Украины был принят единственный Закон о подоходном налоге-который проработал с годик а потом после независимости и получения ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ КАБМИНА КУЧМЫ (что также давно требует специальной комиссии СВК Рады и уголовных дел) сей закон был приостановлен в 1991-1992 году на НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК и вот сосчитайте сколько лет до 2011 года 1 января наша страна жила без ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРВОАНИЯ ВОПРОСО НАЛОГОВО СБОРОВ ПРОЦЕНТОВ И ВЗНОСОВ В ФОНД СОЦСТРАХОВАНИЯ ПЕНСИОНЫНЙ ФОНД И ФОНД НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ...и теперь эти дегенераты во главе с клоуном Вовкой приняли Галимый типа закон... скоре напоминающий наезд братков из лихих 90 годков было и скотобаза Кварталу 95 начинает доставать Украину ...
Ну как прививочки. А кто не - попадёте на бобло
Кстате нада быть доконца честными - не декларирование, а обдиралово
та вчасно - декларуй
Вот..
Ты главное задекларируй и ничего не утаивай.
сплатиш лише - десятину !
- скоро начнут раскулачивать и изымать "излишки"
Все евреи которые приходили к власти в Украине рано или поздно это делали - традиция предков Зели..
Все честно. За это зебилы и голосовали в 2019.
#Хуженебудет)))) Да, зелебобы?
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