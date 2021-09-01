Албанія запроваджує нові вимоги для в'їзду в країну, - МЗС

З 6 вересня вводяться нові вимоги для всіх осіб, що в'їжджають на територію Албанії.

Про це свідчить інформація на інтерактивній карті МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з оновленою інформацією, для в'їзду в Албанію буде необхідний один з таких документів, як паспорт повної вакцинації від коронавірусної інфекції (останнє щеплення повинна бути зроблена не пізніше ніж за 2 тижні до планованої дати в'їзду), негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше 72 годин до в'їзду, або негативний тест на антиген COVID-19, зроблений не пізніше 48 годин до в'їзду, довідка про перенесене захворювання COVID-19 протягом останніх 6 місяців.

З 6 вересня нові вимоги також є обов'язковими для громадян, які подорожують по території Албанії транзитом.

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