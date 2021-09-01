Албания вводит новые требования для въезда в страну, - МИД

С 6 сентября вводятся новые требования для всех лиц, въезжающих на территорию Албании.

Об этом свидетельствует информация на интерактивной карте МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно обновленной информации, для въезда в Албанию будет необходим один из таких документов, как паспорт полной вакцинации от коронавирусной инфекции (последняя прививка должна быть сделана не позднее чем за 2 недели до планируемой даты въезда), отрицательный ПЦР тест, сделанный не ранее 72 часов до въезда, или отрицательный тест на антиген COVID-19, сделанный не позднее 48 часов до въезда, справка о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

С 6 сентября новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом.

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