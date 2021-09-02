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Новини Політика України Скандали в Слузі народу П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна
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ДТП (4213) цензура (325) Трухін (153)

Постраждалий від "слуги народу" Трухіна розповів про ДТП: "Я їхав 80, він, напевно, 120 їхав". ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Журналісти поспілкувалися з потерпілим в ДТП, яку, ймовірно, спровокував нардеп "СН" Олександр Трухін.

Про це пише Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Поговорили з жертвою ДТП, яку, ймовірно, спровокував нардеп Трухін", - пише видання.

В оприлюдненому відео чоловік на ім'я Валентин каже: "Чую удар ззаду. Я його не бачу, але чую. Скрегіт металу і удар у мене ззаду. Ну я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав".

Журналісти зазначають, що під час розмови Валентин відлучився поговорити зі слідчим і після цього навідріз відмовився від спілкування і заявив, що його змусили підписати угоду про нерозголошення на час слідства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трухін бреше, що відразу після ДТП розповів про неї "слугам", - журналістка Ніколаєнко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия.

Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 5166 Ну, правильно, следователь уже знает на что бабло потратит, которое ему маланец Трухин закинул. Надо только придумать, каким образом очкастый Валентин, ухитрился протаранить Трухина.
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02.09.2021 14:28
+17
соглашение о неразглашении на время следствия

Это чо военная тайная штоле? муххахаха, коршуны Авакова работают в стиле гебни Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 274
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02.09.2021 14:24
+13
Жаль что этот кошерный не вьехал в авто Ахметки или Бени. Вот это было бы интересно.
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02.09.2021 14:53
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Ехал 80?
Значит это была карма.
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02.09.2021 14:24 Відповісти
Карма - это комментировать это событие, не удосужившись уточнить максимальную разрешенную скорость в месте ДТП.
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02.09.2021 14:43 Відповісти
Так, а я о чём?
Медленно ехал.
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02.09.2021 14:50 Відповісти
Нормально ехал. Во-первых рекомендованная скорость на Бориспольской трассе зависит от полосы, а во-вторых в том месте уже переход на скорость "80" по Бажана и перекресток.
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02.09.2021 14:54 Відповісти
А тебе надо, чтоб тоже ехал со скоростью 120 км/час???
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02.09.2021 22:10 Відповісти
Карма за "медленно ехал 80 км/ч"? Совсем уже с головой у нас люди дружить перестали?

Даже на немецких автобанах минимальная разрешенная скорость - 60 км/ч.
У нас что, дороги лучше, чем в Германии? И минимальная скорость на каких-то дорогах выше 80 км/ч?
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02.09.2021 18:15 Відповісти
Где 80 там и сто.
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02.09.2021 22:22 Відповісти
соглашение о неразглашении на время следствия

Это чо военная тайная штоле? муххахаха, коршуны Авакова работают в стиле гебни Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 274
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02.09.2021 14:24 Відповісти
Авакова уже нет))))
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02.09.2021 14:43 Відповісти
но дело то его живет?) Пострадавший в ДТП "слуги народа" Трухина рассказал о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 2896
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02.09.2021 14:43 Відповісти
Не может быть)))) Сейчас же новый министр))) черта прогнали)))))
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02.09.2021 14:45 Відповісти
бе-бе-бе))))))
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02.09.2021 14:47 Відповісти
Да уже и так видно, просто хотят его отмазать, вот и весь сказ.
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02.09.2021 22:15 Відповісти
Его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия. Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 705
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02.09.2021 14:24 Відповісти
соглашение о неразглашении на время следствия!!!! - а.уеть! ауди ТВЭЛы перевозила в багажнике?!
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02.09.2021 14:24 Відповісти
Надо было составить евро протокол . Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 4863
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02.09.2021 14:26 Відповісти
хто був за кермом? Трухін?
І це головне запитання
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02.09.2021 14:25 Відповісти
Вероятно , ага...
Якби не вероятно, то не змушували би ЗМІ прибирати новини.
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02.09.2021 14:25 Відповісти
ой нема нема правдоньки на світі , а неправда панує...
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02.09.2021 14:26 Відповісти
Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия.

Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 5166 Ну, правильно, следователь уже знает на что бабло потратит, которое ему маланец Трухин закинул. Надо только придумать, каким образом очкастый Валентин, ухитрился протаранить Трухина.
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02.09.2021 14:28 Відповісти
"Надо только придумать, каким образом очкастый Валентин, ухитрился протаранить Трухина."

Назад сдавал. Очень-очень быстро. Трухин ему бибикал и фарами моргал, а очкарик назад вообще не смотрел.
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02.09.2021 14:32 Відповісти
попой протаранил! 80 км/ч задом сдавал!!!))))
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02.09.2021 14:48 Відповісти
Нифига, 120, а хрюкин 80 ехал, бибикал и даже тормозной парашют расправил!!!
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02.09.2021 21:22 Відповісти
Тю, все придумано до нас.
"Ну давай, рассказывай как задним ходом сдавал..."(с)(из старого анекдота)
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02.09.2021 17:17 Відповісти
Журналисты отмечают, что во время разговора Валентин отлучился поговорить со следователем и после этого наотрез отказался от общения и заявил, что его заставили подписать соглашение о неразглашении на время следствия. Источник: https://censor.net/ru/v3285971\\\\\\\\\\\\\\\

ну вот Зайцева тупо загорает вна зоне(или нет?)
ибо есть у потерпевших пасть - а баксы у мажоров тоже есть. баксов много а пасть не бездонная
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02.09.2021 14:28 Відповісти
Ну Зайцева кучу народа одним махом убила. Тут то чего? Все ж вроде как живы и вопрос только в денежной плоскости. Зачем "слуга" вообще устраивал этот цирк?
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02.09.2021 14:31 Відповісти
вот и у Антиколорадоса недоумевали.... проверка, товарищ, проверочка - типо кто из журников возьмет под козырек. правда проверка до нельзя тупая, вам не кажется? вот и я тоже так же думаю
вон, пианино:
https://www.youtube.com/watch?v=6NbQ4AxC2pk
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02.09.2021 14:38 Відповісти
Пив чи не пив - ось у чому питання!
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02.09.2021 16:11 Відповісти
Даже этот вопрос всего лишь в плоскости бабла. Ну заберут права, ну прийдётся нанять шофёра или идти перездавать. Это стоит такой истерики, которую этот слуга урода развернул?
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02.09.2021 17:08 Відповісти
А они не думают стоит или не стоит. У них уже на генетическом уровне закодировано, если есть бабло и статус, значит есть маза. А стоит оно того или нет - уже никого ниипет. Как и последствия. Заплатил бы дядке за тачку, оплатил бы штраф и никто бы даже не узнал. А если бы и узнал. Ну попал, виноват, осознал, оплатил. Со всяким бывает. Но это же не про мажоров и тем более не про зеленых мажоров. Они по жизни просто обязаны вляпать в историю, даже если ее изначально нет как таковой.
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02.09.2021 18:25 Відповісти
Умный человек на этом бы еще и пропиарился бы. Мол ну вот попал, но штраф оплатил как простой смертный, как и убытки, потому что закот для всех траляля тополя, но... это умный бы так мог. Мы же говорим о "слугах норота".
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02.09.2021 18:28 Відповісти
Потому что изначально не было известно, будут ли трупы (пострадавшие могли скончаться не сразу, а через несколько часов или даже дней, повреждения там выглядели серьёзно, судя по всему), а Трухин был пьян, по видимому.
Отмазываться он начал сразу, подключили админресурс. А когда такое начинаешь, остановиться потом в какой-то момент довольно трудно, маховик уже был запущен.

К этому может быть и ещё одна причина. Трухин поехал с Зеленским в США. По каким-то причинам (финансовым), возможно, это было важно, чтобы он поехал. Ну а тут такое перед самым визитом. Как-то не комильфо брать пьяного депутата, устроившего ДТП с официальной делегацией в США, американцам бы такое явно не понравилось, поэтому попытались замять дело хотя бы на время поездки.
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03.09.2021 07:35 Відповісти
ДТП года! Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 7439
(Ещё год будем его обсуждать).
А про вагнеровцев ни гу-гу. Жертва ДТП "слуги народа" Трухина рассказала о произошедшем: "Скрежет металла и удар сзади. Я ехал 80, если он меня догнал, то, наверное, 120 ехал" - Цензор.НЕТ 4076
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02.09.2021 14:28 Відповісти
Замяли уже вагнеровцев, так и это замнут.
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02.09.2021 22:25 Відповісти
Главная проблема зебилов в дополнение к паталогической тупости - паталогическая жадность. Неужели у "кошелька" слуг урода нет бабла, чтоб просто возместить всем ущерб и закрыть этот вопрос? Нет, они изворачиваются, лепят гнилые отмазки, давят на пилицию, удаляют видео с новостных сайтов.
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02.09.2021 14:28 Відповісти
от блин, "патология" пишется через "о"... позор на мою седую голову!
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02.09.2021 18:00 Відповісти
Будь яка негативна інформація про жида з точки зору самого жида це "наклеп". Іншими словами "дифамація". Не здивуюсь якщо зараз пельки постраждалим стане "Антидифамаційна Ліга" і до неї приєднаються борці з антисемітизмом та ксенофобією всіх колін ізраєлєвих.
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02.09.2021 18:37 Відповісти
Время заявлений о неразглашении.
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02.09.2021 14:29 Відповісти
Завтра Валентин ещё "поговорит со следователем" и скажет что это он трухина сзади ударил. "Эпохаблагополучия", ****.
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02.09.2021 14:30 Відповісти
Просто нам с вами, благодаря тупости 73% населения, "повезло" жить в эпоху моно-большевиков и развитого зеленизма.
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02.09.2021 14:45 Відповісти
Віновнік мєдлєнно превращается, превращается..... в потєрпєвшего!.... Потерпілий у ДТП "слуги народу" Трухіна розповів про те, що сталося: "Скрегіт металу і удар ззаду. Я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав" - Цензор.НЕТ 1281
Потерпілий у ДТП "слуги народу" Трухіна розповів про те, що сталося: "Скрегіт металу і удар ззаду. Я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав" - Цензор.НЕТ 2956
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02.09.2021 14:48 Відповісти
А 81 не мог догнать 80?)
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02.09.2021 14:52 Відповісти
Патєрпєвший задоволення не отримав - значить було 120.
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02.09.2021 16:12 Відповісти
Жаль что этот кошерный не вьехал в авто Ахметки или Бени. Вот это было бы интересно.
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02.09.2021 14:53 Відповісти
правильная версия: это не я , и я не знаю.
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02.09.2021 15:17 Відповісти
ну і...нічого цьому зеленому падлові не буде, від слова - зовсім
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02.09.2021 15:30 Відповісти
Что ж это за "тайна" такая когда все "рассказали" видеокамеры на трассе
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02.09.2021 15:31 Відповісти
Кого нужно трушка уже зарядил,авария стала суперсекретной,болтать нельзя.
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02.09.2021 15:36 Відповісти
Других проблем в стране нет!
Осталось обсасывать автоаварию.
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02.09.2021 15:53 Відповісти
Обсасывают не ДТП, а нашу правоохранительную и судебную систему на одном конкретном примере и это таки есть самые главные проблемы в этой бедной стране.
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02.09.2021 18:32 Відповісти
Его бывшая жена убила человека в ДТП и вообще оказалась пострадавшей. И этот "слуга" отмажется. Слава Украине!
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02.09.2021 16:01 Відповісти
"Слава" 95 кварталу, во главе клоуна-презика.
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02.09.2021 22:35 Відповісти
Таємниця - це сума, запропонована за мовчання чи правильні покази, або погрози за правду.
Цікаво, як трухін, теж попереджений про таємницю слідства, дізнався і розповів про результати експертизи всіх учасників дтп? Нагадаю, він заявив, що йому стало відомо про негативний тест на алкоголь у всіх учасників дтп.
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02.09.2021 16:30 Відповісти
Которое вероятно спровоцировал?Не смешно? Бухое зечмо Трухин влетел в машину.Твари называйте вещи своими именами!!!
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02.09.2021 17:43 Відповісти
Тю! Бухать вже не кошерно. Кошерно нюхати писком білий порошок. Постраждалий у ДТП "слуги народу" Трухіна розповів про те, що сталося: "Скрегіт металу і удар ззаду. Я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав" - Цензор.НЕТ 2554
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02.09.2021 18:40 Відповісти
--- Нічого дивного : срулята навчаються рулить суперовими автівками.../ це ж не те що у ВР У-- натискати кнопи... /..Пам*ятаю : перший раз .--сівши за кермо трактора /на ковзській колії/ .також. влетів у купу снігу. щоправда. без наслідків ...
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02.09.2021 17:47 Відповісти
"Поговорили с жертвой ДТП, которое, вероятно, спровоцировал нардеп Трухин"Источник: https://censor.net/ru/n3285971 Постраждалий у ДТП "слуги народу" Трухіна розповів про те, що сталося: "Скрегіт металу і удар ззаду. Я їхав 80, якщо він мене наздогнав, то, напевно, 120 їхав" - Цензор.НЕТ 8469
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02.09.2021 18:05 Відповісти
"Скрежет металла и удар сзади" неплохо если бы он уже это за СИЗО рассказывал ! )))
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02.09.2021 18:51 Відповісти
Почему на сайте до сих пор не опубликованы видео с камер наблюдения, которые так понимаю редакторы сайта видели и все бы вопросы снялись?
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02.09.2021 22:24 Відповісти
Чёртовы слуги, что, решили своего выродка защитить, нет, вы не слуги народа, а слуги дьявола, так будет верней. Ведь не народу вы служите, и сами это понимаете, и всё это лишь для своего благополучия делаете. Кода же вы уже в конце концов нажрётесь, твари позорные.
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02.09.2021 22:58 Відповісти
Не здивуюсь, якщо виявиться що Валентин в Трухіна автомобіль в'їхав здаючи назад)
Одним словом - Трухін не винний!)))
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02.09.2021 23:25 Відповісти
...вы, не находите, джэнтельмены, что у нас потихоньку возник класс - класс Дворян и на подходе Помещики. Плачу и рыдаю: скоро на всех экранах страны : и Леннон такой молодой и юный Октябрь впереди!
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03.09.2021 05:14 Відповісти
Вони завжди були. І за совка також. Просто в різний час це були люди різного етнічного похдження.
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03.09.2021 09:00 Відповісти
Тю, на вас! У нас могут ударить в зад даже тогда, когда вы едете по встречке! А тут…
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03.09.2021 11:27 Відповісти
 
 