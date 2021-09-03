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Новини Політика України
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подвійне громадянство (122) Олена Зеленська (225)

Я підтримую запровадження подвійного громадянства, але зараз це складне питання, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Я підтримую запровадження подвійного громадянства, але зараз це складне питання, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підтримує запровадження подвійного громадянства для українців, які живуть за межами України, хоча зараз це складне питання.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він сказав, відповідаючи на запитання студентів і викладачів у Стенфордському університеті в американському штаті Каліфорнія.

"Так, я за подвійне громадянство, - сказав він. - Щоб можна було отримати українське громадянство, не втрачаючи американське".

За його словами, парламент вивчає це питання.

Подвійне громадянство в мирний час не було б проблемою, додав він, зазначивши, що українська діаспора широко представлена ​​у всьому світі, і це її об'єднувало б.

Також читайте: Резніков про позбавлення громадянства за паспорт РФ: Донбас і Крим - це предмет окремої дискусії. Багато хто робить це під примусом

Але це "складне питання", зокрема через тимчасову окупацію Кримського півострова, де Росія видає російські паспорти вже упродовж двадцяти років, а також видала громадянам України приблизно 600 тисяч паспортів на тимчасово окупованій території Донбасу, зауважив Зеленський.

Він також додав, що окремі громадяни отримують паспорти інших держав "не з дуже гарними намірами".

Тут потрібен "індивідуальний підхід, адаптований для конкретних груп, конкретних країн у конкретних спільнотах", сказав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+25
Ну да. У него же фирмы и недвижимость в Раше. Вот интересно, на каком основании он там платит налоги и другие платежи?
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03.09.2021 00:26
+21
громадянство повинно бути одне ! або живи зовсім без громадянства , якщо тобі какая разница ...
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03.09.2021 00:32
+20
Я поддерживаю введение двойного гражданства, но сейчас это сложный вопрос, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4611
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03.09.2021 00:27
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Ну да. У него же фирмы и недвижимость в Раше. Вот интересно, на каком основании он там платит налоги и другие платежи?
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03.09.2021 00:26 Відповісти
налоговое резиденство.
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03.09.2021 00:33 Відповісти
После того, как ***** запретило украинцам владеть землей и недвижимостью в Крыму?
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03.09.2021 00:35 Відповісти
не наговаривай на нашего ГАРАНТА, он хороший, я видел его в сериале.
ну и что, что он ни копейки из своих фирм для армии не выделил, он же не волонтер, а президент!
и вообще, он как приличный еврейский мальчик, все маме отдает.
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03.09.2021 00:34 Відповісти
Вот именно, чего пристали, он никому ничего не должен, пускай Порошенко волонтерствует для Армии.
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03.09.2021 06:23 Відповісти
Фонд Порошенка і Справа Громад і всі УКРАЇНЦІ так і роблять. Просто одні волонтери, а інші фінансують.

А оті совкові НЄЧТО, які нікому нічЄго не дАлжни, а хочуть лише халяви - можуть поїхати жити в прекрассну расєю, або ордло. Там нема Порошенка, поки що
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03.09.2021 08:56 Відповісти
Я підтримую запровадження подвійного громадянства, але зараз це складне питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5018
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03.09.2021 09:32 Відповісти
не вижу проблемы в двойном гражданстве.
Для граждан РФ - запрет на голосование и право занимать госдолжности, и само собой запрет на право избираться.
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03.09.2021 09:42 Відповісти
Я поддерживаю введение двойного гражданства, но сейчас это сложный вопрос, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4611
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03.09.2021 00:27 Відповісти
голохвастовы
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03.09.2021 09:18 Відповісти
Коротко и ясно - "Зеленский получил индульгенцию на беспредел". Основные выводы эконом-полит-экспертов после встречи Зе и Байдена. (с) Я поддерживаю введение двойного гражданства, но сейчас это сложный вопрос, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1203 ..Ну че Зелень будете спорить или по норам !?
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03.09.2021 00:29 Відповісти
Ваш висновок формується на сліпій вірі в слова Зеленського.
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03.09.2021 00:43 Відповісти
Во первых я клоунам совершенно не верю !!! я просто доверяю независимым экспертам - и они правы!!! И Все (и ты кста тоже) убедитесь уже вскоре...
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03.09.2021 00:46 Відповісти
громадянство повинно бути одне ! або живи зовсім без громадянства , якщо тобі какая разница ...
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03.09.2021 00:32 Відповісти
Окей. Допустим папа твой украинец, а мама литовка. Кто тогда ты?
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03.09.2021 02:15 Відповісти
Ти про національність.
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03.09.2021 06:13 Відповісти
Не обязательно. Пусть я про гражданство. Кто тогда ребенок будет? По-моему он вправе иметь оба гражданства: литовское и украинское.
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03.09.2021 19:01 Відповісти
На території якої країни народився цей плід кохання?
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03.09.2021 19:50 Відповісти
Ты считаешь что гражданство передается иссключительно по месту рождения? Окей, усложним. Мама украинка, папа украинец, ребенок родился в Сомали. Кем будет ребенок?
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04.09.2021 12:48 Відповісти
Українець, громадянин Сомалі.
Кицю, національність та громадянство- різні речі.
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04.09.2021 13:38 Відповісти
Укритовець ? Литваїнець ?
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03.09.2021 07:11 Відповісти
ти громадянство від національності відрізняєш ? уявляєш кримські татари громадяни України ! ти український паспорт бачив ? там національності немає .
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03.09.2021 07:42 Відповісти
то есть вы предлагаете оставить избирательное право для крымских татар?
Я лично против того, чтобы граждане РФ имели право голосовать и быть избранными в Украине.
Я очень сочувствую крымским татарам и считаю, государство ничего не делает для того, чтобы усилить из позиции и численность в Крыму (а это - ЕДИНСТВЕННЫЙ путь деоккупации полуострова).
Но я против избирательного права для всех, у кого есть паспорт РФ.
Простое решение - всем гражданам Украины, кому пришлось получать рашистский аусвайс, запретить занимать госдолжности, а также принимать участие в выборах. Отобрать и право избирать и правы избираться.
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03.09.2021 09:46 Відповісти
моя думка в коменті вище . а якщо б я мав можливість то ввів екзамен на громадянство і паспорт не громадянина ...
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03.09.2021 23:36 Відповісти
Идиот...
Это должно быть или разрешено всем...или никому...второе лучше..
А если это разрешить каким то отдельным группам или сообществам...то это сразу становится поводом доя коррупции...ведь те кто не попадают под критерии будут давать взятки...а чинуши их с удовольствием брать..
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03.09.2021 00:42 Відповісти
Я поддерживаю , но /Чтобы да так нет, будем посмотреть-стиль заяв кодлана Коломойского. Желающего воровать и ни за что не отвечать.
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03.09.2021 00:43 Відповісти
А чого одразу американське, більшість цікавить зовсім інше громадянство.
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03.09.2021 00:43 Відповісти
это потому что большинство - идиоты.
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03.09.2021 09:48 Відповісти
А какая разница? У меня аусвайс с курой и я ********** Украины. А зебуинам мы в тиктоке и Инстаграме всё разрулим.
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03.09.2021 00:44 Відповісти
а яке громадянство, окрім Малоросії, ви хотіли б отримать, Володимире Олександровичу?
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03.09.2021 00:56 Відповісти
мне слова зебила Голохвастова напомнили.
- это же очень и очень, да-да, но нет!
ну и розумный, аж страшно....
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03.09.2021 00:56 Відповісти
napalm

Я за подвійне , а навіть потрійне громадянство, але з такими обмеженнями :
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).

2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
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03.09.2021 03:19 Відповісти
Воу, воу, яким боком податки громадян України до грошового/соціального забезпечення громадян інших країн? Робота/служба/стаж в держустановах - ...уй!
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03.09.2021 07:03 Відповісти
громадяни України рівні в своїх правах згідно Конституції ! бо у вас цікаво виходить , синок олігарха з подвійним громадянством навіть в армію не попаде ! тож ваша пропозиція пуста щей корупційна .
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03.09.2021 07:49 Відповісти
А скільки депутатів і чиновників зараз з подвійним громадянством? І в армії теж мабуть кацапських шпигунів вистачає.
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03.09.2021 08:42 Відповісти
ты говоришь про "кацапских" шпионов, но почему-то предлагаешь запретить служить в армии, например, тем, кто имеет двойное гражданство с США или Израилем.
Где догика? они - наши союзники.
Все предлагаемые запреты должны касаться только тех у кого есть российский аусвайс. а не любой.
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03.09.2021 09:51 Відповісти
Тут потрібні дискусії. Є мадяри з їхніми ********, поляки теж не подарунок ( не всі, але є значна частина "LWoW nash"). Мені здається що для безпеки країни краще заборонити.
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03.09.2021 16:50 Відповісти
Я б їм ще усім чіпа вживив у чоло, щобись знали Я підтримую запровадження подвійного громадянства, але зараз це складне питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3716
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03.09.2021 08:06 Відповісти
согласен с Напалмом полностью. Кроме одного - не ВСЕХ с двойным гражданством, а только с гражданством РФ.
насчет покарання - кому покарання? тем кто не досмотрел из госслужащих и допустил граждан РФ к работе? это - их проблемы.
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03.09.2021 09:50 Відповісти
Покарання тій особі, хто в трьохмісячний термін не повідомив що він отримав громадянство іншої країни.
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03.09.2021 16:55 Відповісти
І яку батьківщину вони будуть захищати?
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03.09.2021 03:24 Відповісти
А ніяку.
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03.09.2021 06:25 Відповісти
Ту которая больше заплатит. Можно сразу на два фронта работать как рыгоаналы.
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03.09.2021 08:30 Відповісти
Наперед вибачаюся за надвелику кількість літер, бо питання не таке просте, яким здається на перший погляд.
Останнім часом звідусюди набридливо просувається так зване "подвійне громадянство". Склалось враження про некомпетентність (менш вірогідно) або про навмисне введення суспільства в оману (вірогідніше).
Жодна країна у світі юридично неспроможна в односторонньому порядку запровадити подвійне громадянство. Природньо, громадянин має певні обов'язки перед державою. Відповідно, громадянин з подвійним громадянством повинен мати обов'язки одночасно перед обома державами. Якщо ці обов'язки не будуть попередньо взаємоузгодженими, то може виникнути юридична колізія з тяжкими наслідками для громадянина. Наприклад, за умов теперішнього стану українського законодавства громадянин України приховано (зазвичай саме так це й відбувається) набув іноземного громадянства і таємно вступив на військову службу до збройних сил іноземної держави (приклад таємного рекрутування - Французький Іноземний легіон) та прийняв участь у військових діях з третьою іноземною державою, яка у, свою чергу, виявилася якщо не військовим союзником України (таких поки що немає), то хоча б новомодним "партнером" (випадок, звичайно, малоймовірний, але не виключений). У такому випадку українська Феміда зобов'язана такого громадянина на підставі ст.447 "Найманство" Кримінального Кодексу України притягти до кримінальної відповідальності (до 15 років позбавлення волі). Таким чином, запровадженню подвійного громадянства в Україні і в конкретній іноземній державі повинне передувати укладення Україною міжнародного договору саме з цією іноземною державою про взаємне узгодження прав і обов'зків громадянина перед Україною і цією іноземною державою. Це настільки рідкісне явище, що приклад ще треба пошукати.
Насправді мова йдеться про легалізацію (усунення обмеження в правах) громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Друге громадянство і зараз ніякими законами України не заборонене. Але відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно з ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України (позбавляти громадянства України забороняє ст.25 Конституції України, але "втрата шляхом припинення" відрізняється від "позбавлення" як "в лоб" від "по лобі").
Найсуттєвішим обмеженням в правах слід вважати вимогу п/п.6 п.2 ст.19 Закону України "Про державну службу", яка забороняє особам з іноземним громадянством перебувати на державній службі, оскільки це обмеження поширюється й на громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Крім всього вищезазначеного суттєвим є те, що кожна іноземна держава від осіб, які набули її громадянство, вимагає дотримання виключно власних обов'язків громадянина, абсолютно не зважаючи на наявність інших громадянств. Найпереконливішим доказом цього є перша частина тексту присяги, яку урочисто складає особа при набутті громадянства США (знайшов російський переклад): "Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..." На що у такому випадку може розраховувати Україна як держава, якої так званий громадянин урочисто зрікся?
ВИСНОВОК: вся ця маячня з так званим "подвійним громадянством" просувається виключно в інтересах можновладців-високопосадовців, які раніше (поки що приховано) добровільно набули іноземне громадянство і діють на випередження, аби унебезпечитись від втрат посад у разі розголошення. А те, що це в Україні посилить демографічну дезінтеграцію, яка й без того йде повним ходом, цих негідників не бентежить.
Небезпідставним є припущення, що за маячнею з дозволом на іноземне громадянство криється прихований намір надати іноземцям можливість придбання української землі, оскільки іноземці зможуть набувати громадянство України без обов'язкового вибуття з інших громадянств.
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03.09.2021 04:01 Відповісти
Дуже слушні зауваження і спостереження...
На жаль, теперішній (чому попередники не підіймали це питання?!) такого тексту і головне його зміст не осилить.....
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03.09.2021 08:12 Відповісти
Вважаю, що такий моторний пройдисвіт, як ЗЕленошмарклевий БлаЗЕнь, геть усе добре розуміє. Але, напевно, з високою вірогідністю, він, як і більшість трупи клоунів ЗЕ-шапіто, вже має іноземне громадянство, й це його дещо турбує. Зазвичай іноземні держави не розголошують інформацію про громадянство, але, якщо це буде вигідно, можуть інсценувати витік цієї інформації. А після законодавчого усунення обмежень для громадян України, що добровільно набули іноземні громадянства, питання остаточно вирішиться.
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03.09.2021 09:47 Відповісти
если бы вы по каким-то независящим от вас причинам были вынуждены принять второе гражданство, то рассуждали бы иначе.
У меня есть причины, чтобы получить гражданство, скажем, Греции, но оставаться при этом гражданином Украины.
Почему я должен терять гражданство Украины, если я всего лишь хочу иметь паспорт страны ЕС для права свободной работы в ЕС?
Запретите мне служить в армии или занимать госдолжности - это я еще могу понять. Но просто лишать гражданства - это тупо.
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03.09.2021 09:54 Відповісти
Лишать гражданства не будут - Конституция запрещает. Президент уполномочен прекратить гражданство, но для этого нужны основания, которых взять негде (ссылки на законодательство Украины в предыдущем посте).
Дальше рассуждения:
А не тупо ли сохранять гражданство Украины человеку, присягнувшему на верность другому государству - в случае с США - дословно ОТРЁКШЕМУСЯ от Украины? Кроме того, неотъемлемой частью любого государства являются его специальные службы, которые действуют исключительно в интересах собственного государства, зачастую, в ущерб интересов всех остальных государств, даже если они - военные союзники. Вот как быть с тем, что присягая на верность иностранному государству, гражданин клянётся быть верным государству в целом, т.е. и его спецслужбам? А оплачиваемая служба в армии в одном государстве делает гражданина военным преступником (наёмничество - в Украине - тяжкое преступление) в другом государстве - именно поэтому все военнослужащие Французского Иностранного легиона служат под французскими именами, а их настоящие имена и гражданства - государственная тайна Франции. И таких щепетильных моментов хватает.
Второе гражданство - понятие, аналогичное понятиям «двойное дно» или «другая семья».
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03.09.2021 11:04 Відповісти
Так ..., багато написав ..., але головне - одне правильне речення :
запровадженню подвійного громадянства в Україні і в конкретній іноземній державі повинне передувати укладення Україною міжнародного договору саме з цією іноземною державою про взаємне узгодження прав і обов'зків громадянина перед Україною і цією іноземною державою.

А умови подвійного громадянства з Ізраілем та США - можуть у конкретних моментах - різнитися .
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03.09.2021 11:16 Відповісти
Тобто, решта неправильні, навіть якщо вони містять посилання на норми законів і сформульовані висловами з цих самих законів?
Про існування між державами США та Ізраїлем міжнародного договору про подвійне громадянство (а, відповідно, про його умови) мені невідомо, що само по собі не виключає факт його існування. На моє особисте переконання - США та Ізраїль - це якраз ті держави, яким вистачає самоповаги, щоб не мати подвійного громадянства а ні між собою, а ні з будь-ким іншим.
Крім того, з високою вірогідністю на відсутність у США подвійного громадянства з будь-якою іншою іноземною державою вказує текст присяги при набутті громадянства США - зречення від вірності будь-якій іншій іноземній державі та подвійне громадянство - взаємовиключаючі поняття, що перебувають у жорсткій нерозв'язній юридичній колізії.
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03.09.2021 11:57 Відповісти
ВЫДАТЬ ему громадянство в "Дії", пущай радуется!
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03.09.2021 08:03 Відповісти
Это он обдумывает варианты куда бежать будет
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03.09.2021 05:10 Відповісти
...а, скоко их у мистера Кала? (ИгарьОчка...)
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03.09.2021 05:31 Відповісти
Я поддерживаю введение двойного гражданства, но сейчас это сложный вопрос, потому что оно есть у меня, - Зеленский.
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03.09.2021 05:36 Відповісти
Так, хлопци! здается мне, шо надобно пошукати у храранта в карманах второй, а третий моисеевский паспорт! А раз так, то пройдоха незаконный,гражданство должно быть одно, кроме конфедеративного, а резиденств сколько дадут.
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03.09.2021 06:12 Відповісти
Я предлагаю ввести двойное президенство. Но второму (оппозиция ) дать право физически пиз....ть первого за ошибки или антигосударственную политику, потому-что битие определяет сознательность. Боюсь только, что второй укокошит нынешнего с первого удара, хотя для страны это будет на благо.
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03.09.2021 06:35 Відповісти
Афгано-українські громадяни підтримують Зєльонкіна !
Я поддерживаю введение двойного гражданства, но сейчас это сложный вопрос, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4413
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03.09.2021 07:07 Відповісти
Там оказується живуть одні мужчіни Я підтримую запровадження подвійного громадянства, але зараз це складне питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 212
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03.09.2021 08:14 Відповісти
не дивно, їх вивезли при зеленці Я підтримую запровадження подвійного громадянства, але зараз це складне питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7641
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03.09.2021 08:20 Відповісти
Одеса вчора.
Я підтримую запровадження подвійного громадянства, але зараз це складне питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7515
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03.09.2021 08:24 Відповісти
ужас. несчастные люди - бросили свой дом, родину, привычные условия и с пустыми руками отправились в чужую страну чтобы ВЫЖИТЬ.
Никому не пожелаю оказаться на их месте...
А что до того, во сколько обойдется Украине их содержание - думаю, пустых брошенных домов в любой области Украины более чем навалом. И дать им возможность не умереть с голоду, пока они не найдут себе работу и не подучат язык (это несколько месяцев) обойдется несравимо дешевле, чем содержание шоблы Офиса президента.
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03.09.2021 09:57 Відповісти
завез новых малороссов
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03.09.2021 09:24 Відповісти
Только после введения свободного обращения с оружием. А пока - не на часi. (c)
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03.09.2021 07:57 Відповісти
за винятком Ерефії, Венесуели, Колумбії і їх прихвостнів. Пора залучати етнічних українців з Заходу до управління державою, бо місцеві 0,2% доведуть нас до цугундера і втечуть. Я підтримую запровадження подвійного громадянства, але зараз це складне питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7975
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03.09.2021 08:03 Відповісти
Гражданство должно быть одно, т к защищать интересы какой страны ты будеш? Двойное гражданство признак колониальной страны.
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03.09.2021 07:58 Відповісти
Мы же понимаем ради чего и кто требует ввести в Украине двойное гражданство. И ето делается не для тех кто в США выехал. Давайте уже и двоеженство вводите. Интересно, сразу в двух армиях воевать тоже можно будет как сейчас некоторые практикуют на дамбасе?
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03.09.2021 08:08 Відповісти
что плохого в двоеженстве? Я не против второй жены. Лишь бы хватило денег их содержать.
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03.09.2021 09:59 Відповісти
Я и говорю что лучше бы двоежество ввели. А еще лучше отменить брак как таковой. Ибо ето рабские устаревшие традиции ущемляющие права и свободу человека. Сколько наблюдаю семьи в которых всю жизнь скандалы и драки, все что их вместе держит ето штамп в паспорте, который лень пойти отменить.
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03.09.2021 10:06 Відповісти
Все укрсми по тихому промолчали об еще одном достижении хидранта.
Оно в очередной разподтвердило свое звание "бедоносец"!
Ведь ураган,затопивший даже метро НьюЙорка и человеческие жертвы даже не упоминаеться!
Что принесет оно на западное побережье США?
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03.09.2021 08:35 Відповісти
Зеленый клоун ничего не решает, поэтому может только в конце каждого заявления добавляет "но это вопрос сложный".
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03.09.2021 08:38 Відповісти
Я підтримую запровадження подвійного громадянства, але зараз це складне питання, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4254
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03.09.2021 08:41 Відповісти
Вначале выполните Конституцию Украины в вопросе гражданства!!
Лишите гражданства Украины всех, у кого 2 и более гражданств.
А потом начинайте принимать новые Законы и по ним будем жить.
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03.09.2021 08:57 Відповісти
Дайте ему шаурму, пусть хоть чем-то рот займёт, может не будет такую чушь нести
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03.09.2021 09:05 Відповісти
Так а кто мешает ввести формат "негражданина"? Получил паспорт другой страны - паспорт Украины положи на стол, и в замен получи - бумажку по которой ты можешь жить в Украине, только без права голосовать, избираться и работать в госорганах?
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03.09.2021 09:11 Відповісти
а чем хорошо для экономики страны - лишаться своих граждан? у вас лишние есть?
Я напомню, что в 2005 году в Украине было 50 млн граждан, сейчас осталось 35 млн.
За 15 лет нас стало меньше на 15 млн, по 1 млн на год.

И чем мешает паспорт Украины? Запретить всем со вторым гражданством избирательное право можно и не лишая человека гражданства.
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03.09.2021 10:01 Відповісти
Чем такие *граждане* лучше никаких. Уже были у нас *граждане* которые в прекрасный момент показали как они всю жизнь нас и нашу страну ненавидели и начали стрелять в спину.
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03.09.2021 10:08 Відповісти
За наявність громадянства Рашки, позбавляти громадянства України і не гребе!
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03.09.2021 09:53 Відповісти
тогда мы потеряем еще 4-5 млн человек.
И как вы собираетесь возвращать Крым, если хотите лишить гражданства всех, в том числе кырымлы, кто был вынужден получать российские аусвайсы?
Не гребе?
тогда тебя "не гребе" и судьба оккупированных территорий. А нежелание возвращать оккупированные территории - это СЕПАРАТИЗМ.
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03.09.2021 10:03 Відповісти
В законі передбачити, що при поверненні під контроль України території Криму і Лугандонії, громадяни України будуть мати можливість добровільно відмовитись від громадянства Рашки.
Громадян РФ це не буде стосуватися, вони просто будуть позбавлені всі прав)
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03.09.2021 10:29 Відповісти
Двойное гражданство это бардак и песец.
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03.09.2021 12:49 Відповісти
 
 