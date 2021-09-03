Я поддерживаю введение двойного гражданства, но сейчас это сложный вопрос, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает введение двойного гражданства для украинцев, которые живут за пределами Украины, хотя сейчас это сложный вопрос.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал, отвечая на вопросы студентов и преподавателей в Стэнфордском университете в американском штате Калифорния.
"Да, я за двойное гражданство, - сказал он. - Чтобы можно было получить украинское гражданство, не теряя американское ".
По его словам, парламент изучает этот вопрос.
Двойное гражданство в мирное время не было бы проблемой, добавил он, отметив, что украинская диаспора широко представлена во всем мире, и это ее объединяло бы.
Но это "сложный вопрос", в частности из-за временной оккупации Крымского полуострова, где Россия выдает российские паспорта уже на протяжении двадцати лет, а также выдала гражданам Украины около 600 тысяч паспортов на временно оккупированной территории Донбасса, заметил Зеленский.
Он также добавил, что отдельные граждане получают паспорта других государств "не с очень хорошими намерениями".
Здесь нужен "индивидуальный подход, адаптированный для конкретных групп, конкретных стран в конкретных сообществах", сказал он.
Пожалуйста, подождите...
ну и что, что он ни копейки из своих фирм для армии не выделил, он же не волонтер, а президент!
и вообще, он как приличный еврейский мальчик, все маме отдает.
А оті совкові НЄЧТО, які нікому нічЄго не дАлжни, а хочуть лише халяви - можуть поїхати жити в прекрассну расєю, або ордло. Там нема Порошенка, поки що
Для граждан РФ - запрет на голосование и право занимать госдолжности, и само собой запрет на право избираться.
Кицю, національність та громадянство- різні речі.
Я лично против того, чтобы граждане РФ имели право голосовать и быть избранными в Украине.
Я очень сочувствую крымским татарам и считаю, государство ничего не делает для того, чтобы усилить из позиции и численность в Крыму (а это - ЕДИНСТВЕННЫЙ путь деоккупации полуострова).
Но я против избирательного права для всех, у кого есть паспорт РФ.
Простое решение - всем гражданам Украины, кому пришлось получать рашистский аусвайс, запретить занимать госдолжности, а также принимать участие в выборах. Отобрать и право избирать и правы избираться.
Это должно быть или разрешено всем...или никому...второе лучше..
А если это разрешить каким то отдельным группам или сообществам...то это сразу становится поводом доя коррупции...ведь те кто не попадают под критерии будут давать взятки...а чинуши их с удовольствием брать..
- это же очень и очень, да-да, но нет!
ну и розумный, аж страшно....
Я за подвійне , а навіть потрійне громадянство, але з такими обмеженнями :
1. Громадяни України при отриманні громададянства іншої країни, повинні в трьохмісячний термін повідомити про це в відповідні органи(МЗС чи МВС, наприклад)(ті хто вже має громадянство іншої країни, також).
2. Громадяни з подвійним громадянством не мають права балотуватися або бути обраними до будь яких органів влади. Вони також не мають права обирати депутатів будь якого рівня.
3. Громадянам з подвійним громадянством заборонено займатись вихрвною роботою в дитячих садочках або викладати у школах ( в вищих навчальних закладах думаю що можна дозволити ).
4. Громадянам з подвійним громадянством заборонено проходити службу в органах силового блоку (СБУ, МВС, Збройні Сили)
5. Можна ще додати інших обмежень.
6!!! Порушення цього закону карається позбавленням волі на 5 років!!!( без ніяких від і до або штрафів!)
І можете собі уявити скільки всілякої швалі зрузу ж відсіється і в органах влади і в навчальних закладах і найголовніше що вся ця "шушара" не буде приймати участі в виборах!
Где догика? они - наши союзники.
Все предлагаемые запреты должны касаться только тех у кого есть российский аусвайс. а не любой.
насчет покарання - кому покарання? тем кто не досмотрел из госслужащих и допустил граждан РФ к работе? это - их проблемы.
Останнім часом звідусюди набридливо просувається так зване "подвійне громадянство". Склалось враження про некомпетентність (менш вірогідно) або про навмисне введення суспільства в оману (вірогідніше).
Жодна країна у світі юридично неспроможна в односторонньому порядку запровадити подвійне громадянство. Природньо, громадянин має певні обов'язки перед державою. Відповідно, громадянин з подвійним громадянством повинен мати обов'язки одночасно перед обома державами. Якщо ці обов'язки не будуть попередньо взаємоузгодженими, то може виникнути юридична колізія з тяжкими наслідками для громадянина. Наприклад, за умов теперішнього стану українського законодавства громадянин України приховано (зазвичай саме так це й відбувається) набув іноземного громадянства і таємно вступив на військову службу до збройних сил іноземної держави (приклад таємного рекрутування - Французький Іноземний легіон) та прийняв участь у військових діях з третьою іноземною державою, яка у, свою чергу, виявилася якщо не військовим союзником України (таких поки що немає), то хоча б новомодним "партнером" (випадок, звичайно, малоймовірний, але не виключений). У такому випадку українська Феміда зобов'язана такого громадянина на підставі ст.447 "Найманство" Кримінального Кодексу України притягти до кримінальної відповідальності (до 15 років позбавлення волі). Таким чином, запровадженню подвійного громадянства в Україні і в конкретній іноземній державі повинне передувати укладення Україною міжнародного договору саме з цією іноземною державою про взаємне узгодження прав і обов'зків громадянина перед Україною і цією іноземною державою. Це настільки рідкісне явище, що приклад ще треба пошукати.
Насправді мова йдеться про легалізацію (усунення обмеження в правах) громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Друге громадянство і зараз ніякими законами України не заборонене. Але відповідно до ч.1 ст.19 закону "Про громадянство України" добровільне набуття громадянином України громадянства іншої держави є підставою для втрати громадянства України. Згідно з ч.1 ст.22 вищезазначеного закону Президент України уповноважений припиняти громадянство України (позбавляти громадянства України забороняє ст.25 Конституції України, але "втрата шляхом припинення" відрізняється від "позбавлення" як "в лоб" від "по лобі").
Найсуттєвішим обмеженням в правах слід вважати вимогу п/п.6 п.2 ст.19 Закону України "Про державну службу", яка забороняє особам з іноземним громадянством перебувати на державній службі, оскільки це обмеження поширюється й на громадян України, які добровільно набули іноземне громадянство.
Крім всього вищезазначеного суттєвим є те, що кожна іноземна держава від осіб, які набули її громадянство, вимагає дотримання виключно власних обов'язків громадянина, абсолютно не зважаючи на наявність інших громадянств. Найпереконливішим доказом цього є перша частина тексту присяги, яку урочисто складає особа при набутті громадянства США (знайшов російський переклад): "Настоящим я клятвенно заверяю, что я абсолютно и полностью ОТРЕКАЮСЬ от верности и преданности любому иностранному монарху, властителю, государству или суверенной власти, подданным или гражданином которого я являлся до этого дня..." На що у такому випадку може розраховувати Україна як держава, якої так званий громадянин урочисто зрікся?
ВИСНОВОК: вся ця маячня з так званим "подвійним громадянством" просувається виключно в інтересах можновладців-високопосадовців, які раніше (поки що приховано) добровільно набули іноземне громадянство і діють на випередження, аби унебезпечитись від втрат посад у разі розголошення. А те, що це в Україні посилить демографічну дезінтеграцію, яка й без того йде повним ходом, цих негідників не бентежить.
Небезпідставним є припущення, що за маячнею з дозволом на іноземне громадянство криється прихований намір надати іноземцям можливість придбання української землі, оскільки іноземці зможуть набувати громадянство України без обов'язкового вибуття з інших громадянств.
На жаль, теперішній (чому попередники не підіймали це питання?!) такого тексту і головне його зміст не осилить.....
У меня есть причины, чтобы получить гражданство, скажем, Греции, но оставаться при этом гражданином Украины.
Почему я должен терять гражданство Украины, если я всего лишь хочу иметь паспорт страны ЕС для права свободной работы в ЕС?
Запретите мне служить в армии или занимать госдолжности - это я еще могу понять. Но просто лишать гражданства - это тупо.
Дальше рассуждения:
А не тупо ли сохранять гражданство Украины человеку, присягнувшему на верность другому государству - в случае с США - дословно ОТРЁКШЕМУСЯ от Украины? Кроме того, неотъемлемой частью любого государства являются его специальные службы, которые действуют исключительно в интересах собственного государства, зачастую, в ущерб интересов всех остальных государств, даже если они - военные союзники. Вот как быть с тем, что присягая на верность иностранному государству, гражданин клянётся быть верным государству в целом, т.е. и его спецслужбам? А оплачиваемая служба в армии в одном государстве делает гражданина военным преступником (наёмничество - в Украине - тяжкое преступление) в другом государстве - именно поэтому все военнослужащие Французского Иностранного легиона служат под французскими именами, а их настоящие имена и гражданства - государственная тайна Франции. И таких щепетильных моментов хватает.
Второе гражданство - понятие, аналогичное понятиям «двойное дно» или «другая семья».
запровадженню подвійного громадянства в Україні і в конкретній іноземній державі повинне передувати укладення Україною міжнародного договору саме з цією іноземною державою про взаємне узгодження прав і обов'зків громадянина перед Україною і цією іноземною державою.
А умови подвійного громадянства з Ізраілем та США - можуть у конкретних моментах - різнитися .
Про існування між державами США та Ізраїлем міжнародного договору про подвійне громадянство (а, відповідно, про його умови) мені невідомо, що само по собі не виключає факт його існування. На моє особисте переконання - США та Ізраїль - це якраз ті держави, яким вистачає самоповаги, щоб не мати подвійного громадянства а ні між собою, а ні з будь-ким іншим.
Крім того, з високою вірогідністю на відсутність у США подвійного громадянства з будь-якою іншою іноземною державою вказує текст присяги при набутті громадянства США - зречення від вірності будь-якій іншій іноземній державі та подвійне громадянство - взаємовиключаючі поняття, що перебувають у жорсткій нерозв'язній юридичній колізії.
но сейчас это сложный вопрос, потому что оно есть у меня, - Зеленский.
Никому не пожелаю оказаться на их месте...
А что до того, во сколько обойдется Украине их содержание - думаю, пустых брошенных домов в любой области Украины более чем навалом. И дать им возможность не умереть с голоду, пока они не найдут себе работу и не подучат язык (это несколько месяцев) обойдется несравимо дешевле, чем содержание шоблы Офиса президента.
Оно в очередной разподтвердило свое звание "бедоносец"!
Ведь ураган,затопивший даже метро НьюЙорка и человеческие жертвы даже не упоминаеться!
Что принесет оно на западное побережье США?
Лишите гражданства Украины всех, у кого 2 и более гражданств.
А потом начинайте принимать новые Законы и по ним будем жить.
Я напомню, что в 2005 году в Украине было 50 млн граждан, сейчас осталось 35 млн.
За 15 лет нас стало меньше на 15 млн, по 1 млн на год.
И чем мешает паспорт Украины? Запретить всем со вторым гражданством избирательное право можно и не лишая человека гражданства.
И как вы собираетесь возвращать Крым, если хотите лишить гражданства всех, в том числе кырымлы, кто был вынужден получать российские аусвайсы?
Не гребе?
тогда тебя "не гребе" и судьба оккупированных территорий. А нежелание возвращать оккупированные территории - это СЕПАРАТИЗМ.
Громадян РФ це не буде стосуватися, вони просто будуть позбавлені всі прав)