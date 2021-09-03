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Сумніваюся, що Зеленському вдалося зачарувати Байдена, - Климпуш-Цинцадзе

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сумніваюся, що Зеленському вдалося зачарувати Байдена, - Климпуш-Цинцадзе

Якщо Україна серйозно налаштована на євроатлантичну інтеграцію і стратегічне партнерство зі Штатами, то має реалізовувати речі, які неодноразово проголошувалися главою країни і членами його команди.

Про це заявила нардепка "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Думаю, розмова за "зачиненими дверима" була відвертою і "тверезою" з точки зору виконання Україною тих декларативних гасел, які неодноразово проголошувалися очільником країни та членами його команди. Відображення всього цього ми бачимо у дуже дипломатичному варіанті спільної заяви. Там є чіткий перелік тих питань, які Україна сьогодні не виконує", - зазначила парламентарка.

За словами Климпуш-Цинцадзе, у візиті Зеленського до Штатів її турбує кілька речей.

Також читайте: У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

"По-перше, те, що не зафіксовано ніяких політико-безпекових зобов’язань з боку США в контексті добудови "Північного потоку-2" і того Меморандуму, який був підписаний президентом Байденом і канцлером Меркель.

По-друге, питання Донбасу. Звичайно, ми не чекали ніяких проривів стосовно залучення Америки до переговорного процесу щодо припинення агресії Російської Федерації проти України. Хоча надзвичайно важливим є те, що США й надалі підтверджують свою чітку позицію щодо невизнання анексії Криму Росією та щодо окупації частини території на Сході України.

По-третє, те, що не було зустрічі із очільницею МВФ. Це ще раз підтверджує, що я вже сказала: виконання зобов’язань України, які прописані у спільній заяві, м’яко кажучи, перебуває далеко не в найкращому стані. Якихось проривних історій тут немає, а ми ж знаємо стан нашої економіки та фінансової системи. Ось це непокоїть", - зауважила нардепка.

Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

Також дивіться: "Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3338
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03.09.2021 10:16
+4
Шо! И так не? Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4024

Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7783
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03.09.2021 10:11
+3
ожидания Вовы и его клоун куманды оказались пшиком нет хорошо что вообще в Белый Дом запустили и лично Байден с Вовой поговорил... геополитика вынуждает Администрацию США Байдена лично и всех остальных общаться даже с чертом как общался Байден с Путиным..центр Европы географический да и не маленькая территория и 40 млн. населения и война по факту как то не комефлю -это полный игнор Украины...а результат сам визит и есть результат..хорошо или плохо...вопросы из вопросов....Но в любом случае - это лучше, чем НИЧЕГО...
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03.09.2021 10:25
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да дед вроде не по мальчикам...был.
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03.09.2021 10:07 Відповісти
Наши народные шутки типа голосуй за Лупана, в США ни понять, ни перевести не могли.
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03.09.2021 10:09 Відповісти
У Байдена уже есть свой очаровашка.
Он устойчивый в связях. Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9154
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03.09.2021 10:09 Відповісти
перекрестись цица
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03.09.2021 10:09 Відповісти
Ой, кто "эта красотка"?!
МВД "решило" что оно защищенную линию связи себе намастырило, да не абы с кем а с самим МВД США "Украину и США соединит линия защищенной связи".
Хм, как- то грустна началась линия "Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе" между МВД Монастырского и неабы кем "Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе"
Пф, жид.Ок пархатый ( зеленскую и зеленского ввиду имею)
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03.09.2021 10:10 Відповісти
Шо! И так не? Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4024

Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7783
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03.09.2021 10:11 Відповісти
Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3338
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03.09.2021 10:16 Відповісти
то ли дело Порошенко очаровал Байдена, так очаровал)))))
Шокина на Луценко вместе с законом за 4 часа поменял)))))))))))))))
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03.09.2021 10:19 Відповісти
ожидания Вовы и его клоун куманды оказались пшиком нет хорошо что вообще в Белый Дом запустили и лично Байден с Вовой поговорил... геополитика вынуждает Администрацию США Байдена лично и всех остальных общаться даже с чертом как общался Байден с Путиным..центр Европы географический да и не маленькая территория и 40 млн. населения и война по факту как то не комефлю -это полный игнор Украины...а результат сам визит и есть результат..хорошо или плохо...вопросы из вопросов....Но в любом случае - это лучше, чем НИЧЕГО...
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03.09.2021 10:25 Відповісти
Бедный Байден, с таким гуαно пришлось сидеть и фоткаться.
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03.09.2021 16:15 Відповісти
Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена.-Байден уже видел игру на рояле без рук.
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03.09.2021 10:25 Відповісти
я ж не лох- не сработало
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03.09.2021 11:52 Відповісти
Зелені слуги всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
Сумніваюся, що Зеленському вдалося зачарувати Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6234
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03.09.2021 13:12 Відповісти
Янелоха дипломатично использовали как Монику Зеленски.
А если проще - им только что не подтерлись,благо конгрес на каникулах.
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03.09.2021 12:03 Відповісти
Сумніваюся, що Зеленському вдалося зачарувати Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2483
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03.09.2021 13:15 Відповісти
питушки
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03.09.2021 14:22 Відповісти
ну, если речь шла о сынуле верховного божества, чтоб всё было шито-крыто, никаких шокиных то вполне мог и очаровать.
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04.09.2021 02:39 Відповісти
 
 