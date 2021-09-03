Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Если Украина серьезно настроена на евроатлантическую интеграцию и стратегическое партнерство со Штатами, то должна реализовывать вещи, которые неоднократно провозглашались главой страны и членами его команды.
Об этом заявила нардеп "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе, говорится в материале Цензор.НЕТ.
"Думаю, разговор за "закрытыми дверями" был откровенным и "трезвым" с точки зрения выполнения Украиной тех декларативных лозунгов, которые неоднократно провозглашались главой страны и членами его команды. Отражение всего этого мы видим в очень дипломатическом варианте совместного заявления. Там есть четкий перечень вопросов, которые Украина сегодня не выполняет", - отметила парламентарий.
По словам Климпуш-Цинцадзе в визите Зеленского в Штаты ее беспокоит несколько вещей.
"Во-первых, то, что не зафиксированы никакие политико-безопасностные обязательства со стороны США в контексте достройки "Северного потока-2" и того Меморандума, который был подписан президентом Байденом и канцлером Меркель.
Во-вторых, вопрос Донбасса. Конечно, мы не ожидали никаких прорывов по привлечению Америки к переговорному процессу по пресечению агрессии Российской Федерации против Украины. Хотя чрезвычайно важным является то, что США и в дальнейшем подтверждают свою четкую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Россией и об оккупации части территории на Востоке Украины.
В-третьих, то, что не было встречи с главой МВФ. Это еще раз подтверждает, что я уже сказала: выполнение обязательств Украины, которые прописаны в совместном заявлении, мягко говоря, находится далеко не в лучшем состоянии. Каких-нибудь прорывных историй здесь нет, а мы знаем состояние нашей экономики и финансовой системы. Вот это беспокоит", - подчеркнула нардеп.
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Он устойчивый в связях.
МВД "решило" что оно защищенную линию связи себе намастырило, да не абы с кем а с самим МВД США "Украину и США соединит линия защищенной связи".
Хм, как- то грустна началась линия "Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе" между МВД Монастырского и неабы кем "Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе"
Пф, жид.Ок пархатый ( зеленскую и зеленского ввиду имею)
Шокина на Луценко вместе с законом за 4 часа поменял)))))))))))))))
"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
А если проще - им только что не подтерлись,благо конгрес на каникулах.