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Новости Политика Украины
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Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе

Если Украина серьезно настроена на евроатлантическую интеграцию и стратегическое партнерство со Штатами, то должна реализовывать вещи, которые неоднократно провозглашались главой страны и членами его команды.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Иванна Климпуш-Цинцадзе, говорится в материале Цензор.НЕТ.

"Думаю, разговор за "закрытыми дверями" был откровенным и "трезвым" с точки зрения выполнения Украиной тех декларативных лозунгов, которые неоднократно провозглашались главой страны и членами его команды. Отражение всего этого мы видим в очень дипломатическом варианте совместного заявления. Там есть четкий перечень вопросов, которые Украина сегодня не выполняет", - отметила парламентарий.

По словам Климпуш-Цинцадзе в визите Зеленского в Штаты ее беспокоит несколько вещей.

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"Во-первых, то, что не зафиксированы никакие политико-безопасностные обязательства со стороны США в контексте достройки "Северного потока-2" и того Меморандума, который был подписан президентом Байденом и канцлером Меркель.

Во-вторых, вопрос Донбасса. Конечно, мы не ожидали никаких прорывов по привлечению Америки к переговорному процессу по пресечению агрессии Российской Федерации против Украины. Хотя чрезвычайно важным является то, что США и в дальнейшем подтверждают свою четкую позицию относительно непризнания аннексии Крыма Россией и об оккупации части территории на Востоке Украины.

В-третьих, то, что не было встречи с главой МВФ. Это еще раз подтверждает, что я уже сказала: выполнение обязательств Украины, которые прописаны в совместном заявлении, мягко говоря, находится далеко не в лучшем состоянии. Каких-нибудь прорывных историй здесь нет, а мы знаем состояние нашей экономики и финансовой системы. Вот это беспокоит", - подчеркнула нардеп.

Подробнее читайте в материале Цензор.НЕТ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+5
Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3338
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03.09.2021 10:16
+4
Шо! И так не? Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4024

Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7783
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03.09.2021 10:11
+3
ожидания Вовы и его клоун куманды оказались пшиком нет хорошо что вообще в Белый Дом запустили и лично Байден с Вовой поговорил... геополитика вынуждает Администрацию США Байдена лично и всех остальных общаться даже с чертом как общался Байден с Путиным..центр Европы географический да и не маленькая территория и 40 млн. населения и война по факту как то не комефлю -это полный игнор Украины...а результат сам визит и есть результат..хорошо или плохо...вопросы из вопросов....Но в любом случае - это лучше, чем НИЧЕГО...
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03.09.2021 10:25
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да дед вроде не по мальчикам...был.
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03.09.2021 10:07 Ответить
Наши народные шутки типа голосуй за Лупана, в США ни понять, ни перевести не могли.
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03.09.2021 10:09 Ответить
У Байдена уже есть свой очаровашка.
Он устойчивый в связях. Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 9154
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03.09.2021 10:09 Ответить
перекрестись цица
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03.09.2021 10:09 Ответить
Ой, кто "эта красотка"?!
МВД "решило" что оно защищенную линию связи себе намастырило, да не абы с кем а с самим МВД США "Украину и США соединит линия защищенной связи".
Хм, как- то грустна началась линия "Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе" между МВД Монастырского и неабы кем "Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе"
Пф, жид.Ок пархатый ( зеленскую и зеленского ввиду имею)
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03.09.2021 10:10 Ответить
Шо! И так не? Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 4024

Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 7783
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03.09.2021 10:11 Ответить
Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 3338
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03.09.2021 10:16 Ответить
то ли дело Порошенко очаровал Байдена, так очаровал)))))
Шокина на Луценко вместе с законом за 4 часа поменял)))))))))))))))
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03.09.2021 10:19 Ответить
ожидания Вовы и его клоун куманды оказались пшиком нет хорошо что вообще в Белый Дом запустили и лично Байден с Вовой поговорил... геополитика вынуждает Администрацию США Байдена лично и всех остальных общаться даже с чертом как общался Байден с Путиным..центр Европы географический да и не маленькая территория и 40 млн. населения и война по факту как то не комефлю -это полный игнор Украины...а результат сам визит и есть результат..хорошо или плохо...вопросы из вопросов....Но в любом случае - это лучше, чем НИЧЕГО...
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03.09.2021 10:25 Ответить
Бедный Байден, с таким гуαно пришлось сидеть и фоткаться.
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03.09.2021 16:15 Ответить
Сомневаюсь, что Зеленскому удалось очаровать Байдена.-Байден уже видел игру на рояле без рук.
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03.09.2021 10:25 Ответить
я ж не лох- не сработало
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03.09.2021 11:52 Ответить
Зелені слуги всі збочинці, злочинці, наркомани, шахраї, крадії, повії і т.ін.

"Слуга народу" Дзундза хотів у копів від.., бо любить чоловіків:
Сумніваюся, що Зеленському вдалося зачарувати Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 6234
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03.09.2021 13:12 Ответить
Янелоха дипломатично использовали как Монику Зеленски.
А если проще - им только что не подтерлись,благо конгрес на каникулах.
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03.09.2021 12:03 Ответить
Сумніваюся, що Зеленському вдалося зачарувати Байдена, - Климпуш-Цинцадзе - Цензор.НЕТ 2483
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03.09.2021 13:15 Ответить
питушки
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03.09.2021 14:22 Ответить
ну, если речь шла о сынуле верховного божества, чтоб всё было шито-крыто, никаких шокиных то вполне мог и очаровать.
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04.09.2021 02:39 Ответить
 
 