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Лідер німецьких лібералів Лінднер виступив за більш точкові санкції проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Лідер німецьких лібералів Лінднер виступив за більш точкові санкції проти Росії

Більш адресні санкції не дозволять прихильникам нинішнього російського режиму відправляти дітей на навчання за кордон, володіти власністю і рахунками в інших країнах, вважає лідер ВДП Лінднер.

Про це голова Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив в інтерв'ю DW, опублікованому в четвер, 2 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що дійшов такого висновку після розмов з представниками ліберальної російської опозиції, зокрема Олексієм Навальним.

ВДП виступає за так званий "акт Магнітського", що передбачає індивідуальні санкції, зауважив Лінднер.

За його словами, результатом подібних заходів для прибічників нинішнього російського режиму можуть стати індивідуальні обмеження на поїздки, неможливість відправляти своїх дітей на навчання за кордон, а також мати власність або рахунки за кордоном.

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За його словами, такі обмеження, як видається, були б ефективнішими, ніж введення санкцій, які позначаються на всіх жителях Росії і навіть "дозволяють Путіну видавати себе за жертву". При цьому він підтримав продовження чинних штрафних заходів щодо Москви.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Точечные - маленькие такие...
Почти незаметные. Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России - Цензор.НЕТ 3006
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03.09.2021 10:51
+4
Вежливые санкции должны и дальше сказываться на ВСЕХ жителях Раисы, так как только они своими действиями могут повлиять на режим, а не как стадо баранов только кукарекать в Интернете. А эти немецкие хитросделанные схемы в стиле : народ страдает - давайте ослабим в 0 секторальные и взамен запретим нескольким десяткам бояр , которые долларовые миллиардеры что-то там, так это - не смешите мои тапочки. Много вы в Москве за последние 8 лет видели антивоенных митингов? Ответ очевиден
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03.09.2021 10:59
+3
Нужны не точечные а массированные ковровые санкции. Лідер німецьких лібералів Лінднер виступив за більш точкові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 7009
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03.09.2021 11:38
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Точечные - маленькие такие...
Почти незаметные. Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России - Цензор.НЕТ 3006
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03.09.2021 10:51 Відповісти
Отош... В то время как должны быть тотальными и сокрушительными!
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03.09.2021 13:47 Відповісти
Надо!
И побольше
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03.09.2021 10:52 Відповісти
Это помогло бы очень многим странам, не только несчастному народу рашки. Но как обычно все окажется только трепом. Для европейцев ворованные деньги важнее совести.
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03.09.2021 10:59 Відповісти
Вежливые санкции должны и дальше сказываться на ВСЕХ жителях Раисы, так как только они своими действиями могут повлиять на режим, а не как стадо баранов только кукарекать в Интернете. А эти немецкие хитросделанные схемы в стиле : народ страдает - давайте ослабим в 0 секторальные и взамен запретим нескольким десяткам бояр , которые долларовые миллиардеры что-то там, так это - не смешите мои тапочки. Много вы в Москве за последние 8 лет видели антивоенных митингов? Ответ очевиден
показати весь коментар
03.09.2021 10:59 Відповісти
Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России - Цензор.НЕТ 7049
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03.09.2021 11:15 Відповісти
Бред всё это Рашка считается только с силой .И не по *конкретным друзьям путина* нужно водить санкции, а по секторам экономики А то ,выходит, вроде вводят какие то санкции ..А они и не замечют их Пока ЕС будет покупать энергоносители до тех пор все эти санкции коту под хвост Будут деньги ...рашка и дальше будет наращивать не экономику, а вооружения.И плевать она хотела на все эти спнкции.
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03.09.2021 11:19 Відповісти
Эти точечные санкии надо вводить разве что со всеми остальными, а так никто не запрещает открывать за границей счета на подставных лиц.
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03.09.2021 11:27 Відповісти
Нужны не точечные а массированные ковровые санкции. Лідер німецьких лібералів Лінднер виступив за більш точкові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 7009
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03.09.2021 11:38 Відповісти
 
 