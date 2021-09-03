Лідер німецьких лібералів Лінднер виступив за більш точкові санкції проти Росії

Більш адресні санкції не дозволять прихильникам нинішнього російського режиму відправляти дітей на навчання за кордон, володіти власністю і рахунками в інших країнах, вважає лідер ВДП Лінднер.

Про це голова Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив в інтерв'ю DW, опублікованому в четвер, 2 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що дійшов такого висновку після розмов з представниками ліберальної російської опозиції, зокрема Олексієм Навальним.

ВДП виступає за так званий "акт Магнітського", що передбачає індивідуальні санкції, зауважив Лінднер.

За його словами, результатом подібних заходів для прибічників нинішнього російського режиму можуть стати індивідуальні обмеження на поїздки, неможливість відправляти своїх дітей на навчання за кордон, а також мати власність або рахунки за кордоном.

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За його словами, такі обмеження, як видається, були б ефективнішими, ніж введення санкцій, які позначаються на всіх жителях Росії і навіть "дозволяють Путіну видавати себе за жертву". При цьому він підтримав продовження чинних штрафних заходів щодо Москви.