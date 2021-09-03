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Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России

Более адресные санкции не позволят сторонникам нынешнего российского режима отправлять детей на учебу за границу, владеть собственностью и счетами в других странах, считает лидер СДП Линднер.

Об этом председатель Свободной демократической партии Германии (СДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил в интервью DW, опубликованном в четверг, 2 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что пришел к такому выводу после разговоров с представителями либеральной российской оппозиции, в том числе Алексеем Навальным.

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СДП выступает за так называемый "акт Магнитского", предусматривающий индивидуальные санкции, подчеркнул Линднер.

По его словам, результатом подобных мероприятий для сторонников нынешнего российского режима могут стать индивидуальные ограничения на поездки, невозможность отправлять своих детей на учебу за границу, а также иметь собственность или счета за рубежом.

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По его словам, такие ограничения были бы более эффективными, чем введение санкций, которые сказываются на всех жителях России и даже "позволяют Путину выдавать себя за жертву". При этом он поддержал продление действующих штрафных мер в отношении Москвы.
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Топ комментарии
+6
Точечные - маленькие такие...
Почти незаметные. Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России - Цензор.НЕТ 3006
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03.09.2021 10:51
+4
Вежливые санкции должны и дальше сказываться на ВСЕХ жителях Раисы, так как только они своими действиями могут повлиять на режим, а не как стадо баранов только кукарекать в Интернете. А эти немецкие хитросделанные схемы в стиле : народ страдает - давайте ослабим в 0 секторальные и взамен запретим нескольким десяткам бояр , которые долларовые миллиардеры что-то там, так это - не смешите мои тапочки. Много вы в Москве за последние 8 лет видели антивоенных митингов? Ответ очевиден
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03.09.2021 10:59
+3
Нужны не точечные а массированные ковровые санкции. Лідер німецьких лібералів Лінднер виступив за більш точкові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 7009
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03.09.2021 11:38
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Точечные - маленькие такие...
Почти незаметные. Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России - Цензор.НЕТ 3006
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03.09.2021 10:51 Ответить
Отош... В то время как должны быть тотальными и сокрушительными!
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03.09.2021 13:47 Ответить
Надо!
И побольше
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03.09.2021 10:52 Ответить
Это помогло бы очень многим странам, не только несчастному народу рашки. Но как обычно все окажется только трепом. Для европейцев ворованные деньги важнее совести.
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03.09.2021 10:59 Ответить
Вежливые санкции должны и дальше сказываться на ВСЕХ жителях Раисы, так как только они своими действиями могут повлиять на режим, а не как стадо баранов только кукарекать в Интернете. А эти немецкие хитросделанные схемы в стиле : народ страдает - давайте ослабим в 0 секторальные и взамен запретим нескольким десяткам бояр , которые долларовые миллиардеры что-то там, так это - не смешите мои тапочки. Много вы в Москве за последние 8 лет видели антивоенных митингов? Ответ очевиден
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03.09.2021 10:59 Ответить
Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России - Цензор.НЕТ 7049
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03.09.2021 11:15 Ответить
Бред всё это Рашка считается только с силой .И не по *конкретным друзьям путина* нужно водить санкции, а по секторам экономики А то ,выходит, вроде вводят какие то санкции ..А они и не замечют их Пока ЕС будет покупать энергоносители до тех пор все эти санкции коту под хвост Будут деньги ...рашка и дальше будет наращивать не экономику, а вооружения.И плевать она хотела на все эти спнкции.
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03.09.2021 11:19 Ответить
Эти точечные санкии надо вводить разве что со всеми остальными, а так никто не запрещает открывать за границей счета на подставных лиц.
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03.09.2021 11:27 Ответить
Нужны не точечные а массированные ковровые санкции. Лідер німецьких лібералів Лінднер виступив за більш точкові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 7009
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03.09.2021 11:38 Ответить
 
 