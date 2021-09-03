Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России
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Более адресные санкции не позволят сторонникам нынешнего российского режима отправлять детей на учебу за границу, владеть собственностью и счетами в других странах, считает лидер СДП Линднер.
Об этом председатель Свободной демократической партии Германии (СДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил в интервью DW, опубликованном в четверг, 2 сентября, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что пришел к такому выводу после разговоров с представителями либеральной российской оппозиции, в том числе Алексеем Навальным.
СДП выступает за так называемый "акт Магнитского", предусматривающий индивидуальные санкции, подчеркнул Линднер.
По его словам, результатом подобных мероприятий для сторонников нынешнего российского режима могут стать индивидуальные ограничения на поездки, невозможность отправлять своих детей на учебу за границу, а также иметь собственность или счета за рубежом.
По его словам, такие ограничения были бы более эффективными, чем введение санкций, которые сказываются на всех жителях России и даже "позволяют Путину выдавать себя за жертву". При этом он поддержал продление действующих штрафных мер в отношении Москвы.
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