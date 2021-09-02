РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12551 посетитель онлайн
Новости ЭкономикаЗа рубежом Санкции против России
6 058 25
Северный поток (1428) Хербст (117)

Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Решение снять американские санкции с

Президенту России Владимиру Путину удалось реализовать проект "Северный поток-2" из-за значительного влияния на немецкий бизнес и политику.

Об этом заявил посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Хербст во время онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", передает Цензор.НЕТ, со ссылой на ЛБ

"Геополитический проект, который начался, потому что Путин смог бы взять к себе на работу высокопоставленных чиновников из Германии, которые продвигают российский бизнес. И немецкий бизнес стал частью этого и начал влиять на политику в Германии", - сказал он.

"Это очень плохо для Соединенных Штатов. Мы не хотели бы повышать влияние Путина на немецкую политику, особенно на фоне войны Путина против Украины, агрессии против Грузии", - добавил экс-посол.

Также читайте: У Зеленского и Байдена состоялся очень предметный разговор по "Северному потоку-2", - Кулеба

По мнению Джона Хербста, президент Байден принял решение об отмене санкций против "Северного потока-2" для того, чтобы улучшить отношения между США и Германией. "Это была серьезная ошибка, поскольку это позволило определенным агентам в Германии, агентам влияния действовать от имени Путина. И я думаю, что это решение Байдена было очень непопулярным среди конгрессменов, и в том числе среди демократов", - подчеркнул он.

"Но, к сожалению, сейчас они (демократы) не готовы активно выступать против этого решения. Они в этом плане отличаются от республиканцев, которые восстают против этого решения манипулировать этим вопросом в ущерб Украине", - сказал экс-посол.

В то же время Джон Хербст положительно оценил совместное заявление, согласованное Зеленским и Байденом. "Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с Конгрессом в плане работы над последующими санкциями против "Северного потока-2" со стороны Соединенных Штатов. И я надеюсь, что работа будет продолжаться именно в таком направлении", - резюмировал он.

Также читайте: Конгресс может заставить Байдена усилить санкции против "Северного потока-2", - Хербст

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+5
А обосраться в Афганистане было успехом . Снять санкции было намеренное решение войти в союз с куйлом и меркель чтобы не допустить усиления китайцев в Европе . Бездарная тактика бросить своих союзников Украину Польшу и Чехию на призрачные обещания кремля .
показать весь комментарий
02.09.2021 21:47
+4
Так история повторяется. В 30-х годах прошлого века кацапы с немцами устроили мировую бойню. В "нулевых" позапрошлого тоже мутили против Наполеона, тока к 12-му году немцы устали от подстав кацапов и продинамили очередную интервенцию. В общем, у них "давняя история отношений"...
показать весь комментарий
02.09.2021 21:54
+3
Продажність німецької еліти не вкладається навіть у логіку. І я не тільки про фрау Меркантіль. За довгий ржубль готові поставити країну і всю Європу в таку позу, що ах*їють навіть їхні порнорежисери.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как сняли, так пусть и наденут Решение снять санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст - Цензор.НЕТ 6934
показать весь комментарий
02.09.2021 21:42 Ответить
Ошибка на ошибке... Решение снять санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст - Цензор.НЕТ 1409
показать весь комментарий
02.09.2021 21:43 Ответить
_Когда все ошибки в пользу кремля - то это точно не ошибки, а результат системной и последовательной деятельности.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:01 Ответить
Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст - Цензор.НЕТ 8746
показать весь комментарий
02.09.2021 21:45 Ответить
Беда пришла, откуда не ждали:

Правительство РФ по предложению Министерства промышленности и торговли утвердило запрет на государственные закупки некоторых видов импортной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга в релизе на официальном сайте ведомства. В отношении ряда электронных изделий и медтехники госзаказчики будут обязаны применять правило "второй лишний". "Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции", - говорится в сообщении.


IBM заплакал и убежал Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст - Цензор.НЕТ 9807
показать весь комментарий
02.09.2021 21:45 Ответить
Валерик , во многих чипах заложена система позволяющая контролировать изделие из них дистанционно . Это позволяло американской разведке получать информацию не прибегая к помощи агентуры. Путин не дурак и хочет исключить такую возможность . Китайцы делают то же самое как в смысле разведки так и контрразведки .
показать весь комментарий
02.09.2021 21:52 Ответить
Зато теперь будет почти как у Булгакова в "собачьем сердце":
- так ведь других нет!
- вот никаких и не покупайте!

Рогозин уже жаловался, что не могут спутники запускать, бо они не могут их укомплектовать элементной базой, которая сплошь импортная, а санкции...
показать весь комментарий
02.09.2021 21:56 Ответить
А обосраться в Афганистане было успехом . Снять санкции было намеренное решение войти в союз с куйлом и меркель чтобы не допустить усиления китайцев в Европе . Бездарная тактика бросить своих союзников Украину Польшу и Чехию на призрачные обещания кремля .
показать весь комментарий
02.09.2021 21:47 Ответить
Продажність німецької еліти не вкладається навіть у логіку. І я не тільки про фрау Меркантіль. За довгий ржубль готові поставити країну і всю Європу в таку позу, що ах*їють навіть їхні порнорежисери.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:49 Ответить
Так история повторяется. В 30-х годах прошлого века кацапы с немцами устроили мировую бойню. В "нулевых" позапрошлого тоже мутили против Наполеона, тока к 12-му году немцы устали от подстав кацапов и продинамили очередную интервенцию. В общем, у них "давняя история отношений"...
показать весь комментарий
02.09.2021 21:54 Ответить
вы ещё голову пеплом посыпте,нам от этого полегчает.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:51 Ответить
Я щось пропустив ? Коли Байден зняв санкції ?
показать весь комментарий
02.09.2021 21:51 Ответить
Рішення зняти санкції з "Північного потоку-2" було помилкою, - Гербст - Цензор.НЕТ 5526 Рішення зняти санкції з "Північного потоку-2" було помилкою, - Гербст - Цензор.НЕТ 6122
показать весь комментарий
02.09.2021 21:56 Ответить
Рішення зняти санкції з "Північного потоку-2" було помилкою, - Гербст - Цензор.НЕТ 2501
показать весь комментарий
02.09.2021 22:39 Ответить
Трамп был исчадием АДА . А этот пришёл порядок наводит . Только как то всё на оборот
показать весь комментарий
02.09.2021 21:57 Ответить
"Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст"
_Вообще-то это не ошибка, а госизмена! Байден открыто перешёл на сторону врага США.
показать весь комментарий
02.09.2021 21:57 Ответить
Все іде за планом із Пекіна.
показать весь комментарий
02.09.2021 22:06 Ответить
Почему бы Украине самой не наложить санкций на СП2 и не ввести свои войска в Афганистан? в чем проблема то? Рішення зняти санкції з "Північного потоку-2" було помилкою, - Гербст - Цензор.НЕТ 9906
показать весь комментарий
02.09.2021 22:52 Ответить
Сами то хоть поняли что сказали?
показать весь комментарий
02.09.2021 23:46 Ответить
Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, или гешефтом
показать весь комментарий
02.09.2021 22:58 Ответить
Гешефт по ошибке. Как-то так получается...
показать весь комментарий
03.09.2021 00:52 Ответить
Бешенные санкции трамп заблокировал..братан Вова из кремля слезно просил...
показать весь комментарий
03.09.2021 02:56 Ответить
"Об этом заявил посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Хербст во время онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка"©
А я-то теряюсь в догадках - с откудова слышится "глас вопиющего в пустыне"© и острый запах нафталина? А оно вон оно чё - здесь торчат ушки на голомозой макушке незабвенного Арсеня Петровича, со всех силёнок пыжащегося напомнить о том, что он не сдох. Взалкал Яйценюк политического ребрендинга, да, видать, тщетны его надежды - шёл бы на Хербст, Арсений Петрович.
показать весь комментарий
03.09.2021 04:44 Ответить
Дед ещё не успел в курс дела войти, тому и ошибки 😁😁😁😁
показать весь комментарий
03.09.2021 08:30 Ответить
 
 