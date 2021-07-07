Конгресс может заставить Байдена усилить санкции против "Северного потока-2", - Хербст
Мощная позиция демократов в Конгрессе США относительно обязательного введения санкций против оператора Nord Stream 2 способна заставить президента Байдена "сделать правильные вещи" и отменить исключения против этой компании и ее руководства.
Об этом заявил на онлайн-конференции экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Если руководство демократов в Сенате так же твердо будет выступать в поддержку американских интересов и против уступок Кремлю, как выступало республиканское руководство, когда Трамп пытался опрометчиво и ужасно оказывать давление на Украину, у Байдена не будет выбора", - отметил Хербст.
Он подчеркнул, что в таком случае президент США окажется под мощным давлением законодателей и будет вынужден "делать правильные вещи".
"Я не прогнозирую, что именно так и произойдет, но это - реальная возможность (развития ситуации. - Ред.)", - отметил эксперт.
Хербст напомнил, что Байден пришел к власти в конце января, и почти сразу его администрация начала переговоры с Германией относительно уступок в санкциях против Nord Stream 2.
"Прошло шесть месяцев, и сейчас администрация (США. - Ред.) не получила ничего взамен от Германии", - констатировал эксперт.
По его словам, сейчас в американском правительстве есть люди, которые понимают, что исключение из санкций для компании Nord Stream 2 AG было "ужасной ошибкой". Конечно, чиновники не будут выступать против позиции президента, "но они могут посоветовать ему" и указать на необходимость пересмотреть нынешнюю ситуацию, подчеркнул Хербст.
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Кстати, как вы относитесь к Рональду Рейгану?
Об этом изданию ZN.UA рассказали источники в Вашингтоне.
По данным журналистов, американская сторона хотела бы оттянуть приезд Зеленского в Вашингтон "на после 2 августа". В то же время источники СМИ рассказали, что до конца недели временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин уедет в США для подготовки встречи двух президентов.
Причин для того, чтобы провести саммит после 2 августа, называют две. Во-первых, сейчас для Байдена главная тема - вывод американских войск из Афганистана. Во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы украинская делегация приехала, когда в Конгрессе начнутся каникулы - так, по мнению собеседников, представители Киева будут иметь меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами вопросы, касающиеся "Северного потока - 2", предоставления Украине плана действий по членству в НАТО и получения гарантий безопасности от США.
Так ви ж уже прийняли.
І що ? Він вже наплював на ваші рішення. І плюватиме далі.