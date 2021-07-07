РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4640 посетителей онлайн
Новости
1 861 10

Конгресс может заставить Байдена усилить санкции против "Северного потока-2", - Хербст

Конгресс может заставить Байдена усилить санкции против

Мощная позиция демократов в Конгрессе США относительно обязательного введения санкций против оператора Nord Stream 2 способна заставить президента Байдена "сделать правильные вещи" и отменить исключения против этой компании и ее руководства.

Об этом заявил на онлайн-конференции экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если руководство демократов в Сенате так же твердо будет выступать в поддержку американских интересов и против уступок Кремлю, как выступало республиканское руководство, когда Трамп пытался опрометчиво и ужасно оказывать давление на Украину, у Байдена не будет выбора", - отметил Хербст.

Он подчеркнул, что в таком случае президент США окажется под мощным давлением законодателей и будет вынужден "делать правильные вещи".

"Я не прогнозирую, что именно так и произойдет, но это - реальная возможность (развития ситуации. - Ред.)", - отметил эксперт.

Читайте: "Северный поток-2" - это оружие против Украины и Европы, - Зеленский

Хербст напомнил, что Байден пришел к власти в конце января, и почти сразу его администрация начала переговоры с Германией относительно уступок в санкциях против Nord Stream 2.

"Прошло шесть месяцев, и сейчас администрация (США. - Ред.) не получила ничего взамен от Германии", - констатировал эксперт.

Читайте также: Украина будет требовать компенсации по двум принципам в случае запуска "Северного потока-2", - Кулеба

По его словам, сейчас в американском правительстве есть люди, которые понимают, что исключение из санкций для компании Nord Stream 2 AG было "ужасной ошибкой". Конечно, чиновники не будут выступать против позиции президента, "но они могут посоветовать ему" и указать на необходимость пересмотреть нынешнюю ситуацию, подчеркнул Хербст.

Автор: 

санкции (11313) США (26827) Северный поток (1451) Хербст Джон (124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
В том-то и дело мистер Хербст, почему уже в течении 6 месяцев не делаются "правильные вещи" и Конгресс должен буквально заставлять их делать?..
показать весь комментарий
07.07.2021 00:15
+2
Как рабочую дату встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом в США рассматривают 26 июля.
Об этом изданию ZN.UA рассказали источники в Вашингтоне.

По данным журналистов, американская сторона хотела бы оттянуть приезд Зеленского в Вашингтон "на после 2 августа". В то же время источники СМИ рассказали, что до конца недели временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин уедет в США для подготовки встречи двух президентов.

Причин для того, чтобы провести саммит после 2 августа, называют две. Во-первых, сейчас для Байдена главная тема - вывод американских войск из Афганистана. Во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы украинская делегация приехала, когда в Конгрессе начнутся каникулы - так, по мнению собеседников, представители Киева будут иметь меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами вопросы, касающиеся "Северного потока - 2", предоставления Украине плана действий по членству в НАТО и получения гарантий безопасности от США.
показать весь комментарий
07.07.2021 00:21
+1
А вы думали что тов. Камала и комуняки типа Сандерса только нам врать будут?
показать весь комментарий
07.07.2021 01:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В том-то и дело мистер Хербст, почему уже в течении 6 месяцев не делаются "правильные вещи" и Конгресс должен буквально заставлять их делать?..
показать весь комментарий
07.07.2021 00:15 Ответить
А вы думали что тов. Камала и комуняки типа Сандерса только нам врать будут?
показать весь комментарий
07.07.2021 01:42 Ответить
Для меня всегда было загадкой, как можно быть настоящим товарищем Коммунистом и жить одновременно в загнивающих Штатах, этом оплоте мирового империализма и апофеозе эксплуатации проклятыми капиталистами рабочего класса. Даже километровых очередей за Дефицитом нет, ну что взять с этих бездуховных полосатиков?...
показать весь комментарий
07.07.2021 01:54 Ответить
Легко! Сандерс вон два лимона вечнозеленых капитализировал на коммунизме, а как СССР любил взасос! Де Блазио тоже не дурак в жить в Никарагуа под крылом у своего дружка Ортеги. Ну а эта, как ее, бывшая барменша типа из Бронкса, прогрессивная социалистка Осказио-Кортез - тоже сразу Штаты исправлять пытается, нет чтобы на Венесуэле попрактиковаться сначала.
показать весь комментарий
07.07.2021 02:40 Ответить
Чего-то маккартизм вспомнился, внезапно так
показать весь комментарий
07.07.2021 02:45 Ответить
Что-то Доктор Хайдер и Анжела Девис вспомнились, внезапно так.
Кстати, как вы относитесь к Рональду Рейгану?
показать весь комментарий
07.07.2021 04:40 Ответить
Как рабочую дату встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом в США рассматривают 26 июля.
Об этом изданию ZN.UA рассказали источники в Вашингтоне.

По данным журналистов, американская сторона хотела бы оттянуть приезд Зеленского в Вашингтон "на после 2 августа". В то же время источники СМИ рассказали, что до конца недели временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин уедет в США для подготовки встречи двух президентов.

Причин для того, чтобы провести саммит после 2 августа, называют две. Во-первых, сейчас для Байдена главная тема - вывод американских войск из Афганистана. Во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы украинская делегация приехала, когда в Конгрессе начнутся каникулы - так, по мнению собеседников, представители Киева будут иметь меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами вопросы, касающиеся "Северного потока - 2", предоставления Украине плана действий по членству в НАТО и получения гарантий безопасности от США.
показать весь комментарий
07.07.2021 00:21 Ответить


Так ви ж уже прийняли.
І що ? Він вже наплював на ваші рішення. І плюватиме далі.
показать весь комментарий
07.07.2021 01:55 Ответить
Коломойский наехал на канадского инвестора в Украине...,а Зеля требовал от канадцев во время визита..инвестируйте в Украину... Канадцы из компании TIU действительно захотели работать в Днепровской области и первую Солнечную станцию канадці построили в Никополе...,а начальник TIU канадец украинского происхождения Майкл Юкович доложил станция запущена...,но на сегодня неОлигарх Бенямойский меняет систему координат...
показать весь комментарий
07.07.2021 05:10 Ответить
Санкции теперь могут помочь на блокирование поставок, потому что труба, вероятно, будет достроена. Одна нитка уже готова, по другой на 1 июля оставалось 52 км. Даже учитывая, что один из двух трубоукладчиков "гонит порожняк", второе судно вполне способно достроить в одиночку до конца лета.
показать весь комментарий
07.07.2021 12:02 Ответить
 
 