Конгресс может заставить Байдена усилить санкции против "Северного потока-2", - Хербст

Мощная позиция демократов в Конгрессе США относительно обязательного введения санкций против оператора Nord Stream 2 способна заставить президента Байдена "сделать правильные вещи" и отменить исключения против этой компании и ее руководства.

Об этом заявил на онлайн-конференции экс-посол США в Украине, директор Евразийского центра "Атлантического совета" Джон Хербст, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Если руководство демократов в Сенате так же твердо будет выступать в поддержку американских интересов и против уступок Кремлю, как выступало республиканское руководство, когда Трамп пытался опрометчиво и ужасно оказывать давление на Украину, у Байдена не будет выбора", - отметил Хербст.

Он подчеркнул, что в таком случае президент США окажется под мощным давлением законодателей и будет вынужден "делать правильные вещи".

"Я не прогнозирую, что именно так и произойдет, но это - реальная возможность (развития ситуации. - Ред.)", - отметил эксперт.

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Хербст напомнил, что Байден пришел к власти в конце января, и почти сразу его администрация начала переговоры с Германией относительно уступок в санкциях против Nord Stream 2.

"Прошло шесть месяцев, и сейчас администрация (США. - Ред.) не получила ничего взамен от Германии", - констатировал эксперт.

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По его словам, сейчас в американском правительстве есть люди, которые понимают, что исключение из санкций для компании Nord Stream 2 AG было "ужасной ошибкой". Конечно, чиновники не будут выступать против позиции президента, "но они могут посоветовать ему" и указать на необходимость пересмотреть нынешнюю ситуацию, подчеркнул Хербст.