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Зеленский (19064) угрозы (848) Северный поток (1443)

"Северный поток-2" - это оружие против Украины и Европы, - Зеленский

Российский газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".

"Введение его в эксплуатацию (Северного потока-2, - Ред.) - это не про экономику, это оружие против Украины, и уверен, это оружие против Европы. В области безопасности это прямая ловушка для всех. Вся Европа должна объединиться, чтобы противостоять этой угрозе", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о ситуации с "Северным потоком-2": Байден хочет восстановить отношения с Европой, а Путин сидит в тени и кайфует

Напомним, ранее  министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.
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Топ комментарии
+8
два года спал в наркотическом угаре и проснулся?
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05.07.2021 11:22
+8
лучшее оружие против Украины - сам зеленский.
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05.07.2021 11:22
+6
"Северный поток-2" - это оружие против Украины и Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 526
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05.07.2021 11:23
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два года спал в наркотическом угаре и проснулся?
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05.07.2021 11:22 Ответить
лучшее оружие против Украины - сам зеленский.
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05.07.2021 11:22 Ответить
Самое эффективное оружие против Украины - это коррупция!
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05.07.2021 11:25 Ответить
Выходит тот,кому ты ответил, все правильно сказал
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05.07.2021 11:27 Ответить
Верно. Зеленский просто не понимает главную проблему Украины. Более того, как может реально бороться с коррупцией человек, который всю жизнь выступал на корпоративах этих самых коррупционеров?
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05.07.2021 11:31 Ответить
Ну да, - продажные клоуны
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05.07.2021 11:30 Ответить
Самое эффективное оружие против Украины - это ее народ. Люди сами создают коррупцию и не хотят меняться
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05.07.2021 11:58 Ответить
Это пушной зверек для 73% электората и шанс заработать тем кто продает болгарки. Так как спрос, что бы отрезать газ, возростет!
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05.07.2021 11:23 Ответить
"Северный поток-2" - это оружие против Украины и Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 526
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05.07.2021 11:23 Ответить
А в чём это оружие против Европы?
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05.07.2021 11:24 Ответить
"Северный поток-2" - это оружие против Украины и Европы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2312
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05.07.2021 11:26 Ответить
Так они и сейчас могут.
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05.07.2021 11:27 Ответить
Так это и работает как оружие. Достаточно посмотреть на т.н. санкции Европы против РФ.
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05.07.2021 11:34 Ответить
а Вы думаете оно понимает то, что ему написали или "заложили" в суфлер ?
артисту-куплетисту-пародисту на президента))) надо без запинки прочесть, подыгрывая себе мимикой и голосом с придыханием.... а не анализировать сценарий )))
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05.07.2021 11:30 Ответить
дякуючи ТБ, послухав виступи його і Кулеби.
Скзазати "то були загальні фрази" - це не сказати нічого. А якщо сказати все - то адміни забанять.
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05.07.2021 11:31 Ответить
Ви маєте тиснути на евросоюз і пропонувати взяти українську трубу в оренду чи як там.Тоб то ЕС закуповують газ на кордоні України із Росією і транспортують куди треба Україні за транзит і немає ризиків тому що ЕС фактично буде керувати трубою Але ж на Россії так не бажають от і потрібно тиснути і доводити що це є суто політичний проект а не економічної діяльності.Україна має де зберігати купу газу це практично перекривають ризики в дуже холодну погоду коли споживання зростає і труба не зможе переказати також давити на екологічну безпеку.Потрібно займатися а не відосікі знімати.
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05.07.2021 11:35 Ответить
Я с вами согласен, но почему тогда на ежемесячных торгах за дополнительный объем газа - 65 миллионов кубов в сутки выставляем Газпрому счет на 20% бодьше чем при контрактной прокачке ?! Этим мы даем Газпрому повод легко отмазываться перед Европой, что не качают экстра объемы из-за неадекватных цен за транзит.
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05.07.2021 11:49 Ответить
Просто зараз при владі нікчеми і делітанти а не державники.
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05.07.2021 11:56 Ответить
Насколько я помню, Дания дала разрешение на достройку СП-2 по своей территории после ЗЕ-переговоров с Х***лом и отводом украинских войск с украинских населенных пунктов. Так что Клоун, в етом частично есть твоя заслуга.
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05.07.2021 11:38 Ответить
Чогось ніяк не зрозумію, чому це Північний потік це така вже загроза Україні. По-перше, Росія продає свій газ і це її справа кому і яким способом його продавати.
По-друге, вона платить за трубопровід і прокладає там із тими з ким вона договорилась. Це її справа а Україна тут до чого?
По-третє , потрібно не терендіти а розробляти свої родовища і виходити на світові ринки, де газу досить. По-четверте, від транзиту ми мали 3 млрд., а від корупції на таможні втрачаємо 30 млрд. А тепер найважніше. Нам постійно впарюють, що закінчивши Північний потік, Росія зможе напасти на Україну, оскільки вже не буде мати обмежуючих причин. А напасти до того, то можливе пошкодження нашої труби створило б проблему з її поставками в ЄС, від яких Росія залежить. Це просто смішно. По-перше, Росії не потрібно жодних хитрих комбінацій щоб напасти : вирішить, що потрібно напасти-нападе. Єдиний спосіб щоб вона не напала-це перестати скиглити, будувати нормальну економіку та армію. А для цього потрібно, перш за все, реформувати суди, та перестати красти. Тобто зробити те, що ЖОДНА наша влада робить не хоче.
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05.07.2021 11:39 Ответить
Ну, Путин нападэ это любимая отмазка на любую тему еще Куля в лоба, по этому тарифы на коммуналку подняли до небес. Тогда не понятно с кем нс Донбасе воюем, но це таке. Полномаштабное вторжение Россия начнет если увидит, что Украину реально берут в НАТО, и на трубу и газ в Европу ей будет насрать.
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05.07.2021 11:56 Ответить
Європа так не вважає.
https://censor.net/ru/news/3275064/dostroen_esche_odin_uchastok_turetskogo_potoka_vengriya_smojet_poluchat_rossiyiskiyi_gaz_v_obhod_ukrainy
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05.07.2021 11:40 Ответить
 
 