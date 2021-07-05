"Северный поток-2" - это оружие против Украины и Европы, - Зеленский
Российский газопровод "Северный поток-2" представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Международная политика".
"Введение его в эксплуатацию (Северного потока-2, - Ред.) - это не про экономику, это оружие против Украины, и уверен, это оружие против Европы. В области безопасности это прямая ловушка для всех. Вся Европа должна объединиться, чтобы противостоять этой угрозе", - сказал он.
Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин работает над тем, чтобы Украина осталась транзитером газа после запуска газопровода "Северный поток-2". Германия не хочет, чтобы Украина осталась без дохода в государственный бюджет.
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артисту-куплетисту-пародисту на президента))) надо без запинки прочесть, подыгрывая себе мимикой и голосом с придыханием.... а не анализировать сценарий )))
Скзазати "то були загальні фрази" - це не сказати нічого. А якщо сказати все - то адміни забанять.
По-друге, вона платить за трубопровід і прокладає там із тими з ким вона договорилась. Це її справа а Україна тут до чого?
По-третє , потрібно не терендіти а розробляти свої родовища і виходити на світові ринки, де газу досить. По-четверте, від транзиту ми мали 3 млрд., а від корупції на таможні втрачаємо 30 млрд. А тепер найважніше. Нам постійно впарюють, що закінчивши Північний потік, Росія зможе напасти на Україну, оскільки вже не буде мати обмежуючих причин. А напасти до того, то можливе пошкодження нашої труби створило б проблему з її поставками в ЄС, від яких Росія залежить. Це просто смішно. По-перше, Росії не потрібно жодних хитрих комбінацій щоб напасти : вирішить, що потрібно напасти-нападе. Єдиний спосіб щоб вона не напала-це перестати скиглити, будувати нормальну економіку та армію. А для цього потрібно, перш за все, реформувати суди, та перестати красти. Тобто зробити те, що ЖОДНА наша влада робить не хоче.
https://censor.net/ru/news/3275064/dostroen_esche_odin_uchastok_turetskogo_potoka_vengriya_smojet_poluchat_rossiyiskiyi_gaz_v_obhod_ukrainy