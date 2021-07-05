"Північний потік-2" - це зброя проти України та Європи, - Зеленський
Російський газопровід "Північний потік-2" являє загрозу не тільки для України, але і для Європи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Факти", про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на форумі "Україна 30. Міжнародна політика".
"Введення його в експлуатацію (Північного потоку-2, – ред.) – це не про економіку, це зброя проти України, і впевнений, це зброя проти Європи. Це пряма безпекова пастка для всіх. Вся Європа повинна об’єднатися, щоб протидіяти цій загрозі", - сказав він.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас заявив, що Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу "Північний потік-2". Німеччина не хоче, щоб Україна залишилася без доходу в державний бюджет.
Будь ласка, зачекайте...
артисту-куплетисту-пародисту на президента))) надо без запинки прочесть, подыгрывая себе мимикой и голосом с придыханием.... а не анализировать сценарий )))
Скзазати "то були загальні фрази" - це не сказати нічого. А якщо сказати все - то адміни забанять.
По-друге, вона платить за трубопровід і прокладає там із тими з ким вона договорилась. Це її справа а Україна тут до чого?
По-третє , потрібно не терендіти а розробляти свої родовища і виходити на світові ринки, де газу досить. По-четверте, від транзиту ми мали 3 млрд., а від корупції на таможні втрачаємо 30 млрд. А тепер найважніше. Нам постійно впарюють, що закінчивши Північний потік, Росія зможе напасти на Україну, оскільки вже не буде мати обмежуючих причин. А напасти до того, то можливе пошкодження нашої труби створило б проблему з її поставками в ЄС, від яких Росія залежить. Це просто смішно. По-перше, Росії не потрібно жодних хитрих комбінацій щоб напасти : вирішить, що потрібно напасти-нападе. Єдиний спосіб щоб вона не напала-це перестати скиглити, будувати нормальну економіку та армію. А для цього потрібно, перш за все, реформувати суди, та перестати красти. Тобто зробити те, що ЖОДНА наша влада робить не хоче.
https://censor.net/ru/news/3275064/dostroen_esche_odin_uchastok_turetskogo_potoka_vengriya_smojet_poluchat_rossiyiskiyi_gaz_v_obhod_ukrainy