УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6305 відвідувачів онлайн
Новини
1 861 10

Конгрес може змусити Байдена посилити санкції проти "Північного потоку-2", - Гербст

Конгрес може змусити Байдена посилити санкції проти

Потужна позиція демократів у Конгресі США щодо обов'язкового запровадження санкцій проти оператора Nord Stream 2 здатна змусити президента Байдена "зробити правильні речі" і скасувати винятки проти цієї компанії та її керівництва.

Про це заявив на онлайн-конференції експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо керівництво демократів у Сенаті так само твердо виступатиме на підтримку американських інтересів і проти поступок Кремлю, як виступало республіканське керівництво, коли Трамп намагався необачно й жахливо чинити тиск на Україну, Байден не матиме вибору",- зауважив Гербст.

Він підкреслив, що в такому випадку президент США опиниться під потужним тиском законодавців і буде змушений "робити правильні речі".

"Я не прогнозую, що саме так і станеться, але це – реальна можливість (розвитку ситуації. – Ред.)", - зауважив експерт.

Також читайте: "Північний потік-2" - це зброя проти України та Європи, - Зеленський

Гербст нагадав, що Байден прийшов до влади наприкінці січня, і майже одразу його адміністрація розпочала переговори з Німеччиною щодо поступок у санкціях проти Nord Stream 2.

"Минуло шість місяців, і зараз адміністрація (США. – Ред.) не отримала нічого взамін від Німеччини",- констатував експерт.

Також читайте: Україна вимагатиме компенсації за двома принципами в разі запуску "Північного потоку-2", - Кулеба

За його словами, зараз у американському уряді є люди, які розуміють, що виключення із санкцій для компанії Nord Stream 2 AG було "жахливою помилкою". Звісно, що урядовці не виступатимуть проти позиції президента, "але вони можуть порадити йому" і вказати на необхідність переглянути нинішню ситуацію, підкреслив Гербст.

Автор: 

санкції (11870) США (23024) Північний потік (2464) Гербст Джон (111)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
В том-то и дело мистер Хербст, почему уже в течении 6 месяцев не делаются "правильные вещи" и Конгресс должен буквально заставлять их делать?..
показати весь коментар
07.07.2021 00:15
+2
Как рабочую дату встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом в США рассматривают 26 июля.
Об этом изданию ZN.UA рассказали источники в Вашингтоне.

По данным журналистов, американская сторона хотела бы оттянуть приезд Зеленского в Вашингтон "на после 2 августа". В то же время источники СМИ рассказали, что до конца недели временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин уедет в США для подготовки встречи двух президентов.

Причин для того, чтобы провести саммит после 2 августа, называют две. Во-первых, сейчас для Байдена главная тема - вывод американских войск из Афганистана. Во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы украинская делегация приехала, когда в Конгрессе начнутся каникулы - так, по мнению собеседников, представители Киева будут иметь меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами вопросы, касающиеся "Северного потока - 2", предоставления Украине плана действий по членству в НАТО и получения гарантий безопасности от США.
показати весь коментар
07.07.2021 00:21
+1
А вы думали что тов. Камала и комуняки типа Сандерса только нам врать будут?
показати весь коментар
07.07.2021 01:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В том-то и дело мистер Хербст, почему уже в течении 6 месяцев не делаются "правильные вещи" и Конгресс должен буквально заставлять их делать?..
показати весь коментар
07.07.2021 00:15 Відповісти
А вы думали что тов. Камала и комуняки типа Сандерса только нам врать будут?
показати весь коментар
07.07.2021 01:42 Відповісти
Для меня всегда было загадкой, как можно быть настоящим товарищем Коммунистом и жить одновременно в загнивающих Штатах, этом оплоте мирового империализма и апофеозе эксплуатации проклятыми капиталистами рабочего класса. Даже километровых очередей за Дефицитом нет, ну что взять с этих бездуховных полосатиков?...
показати весь коментар
07.07.2021 01:54 Відповісти
Легко! Сандерс вон два лимона вечнозеленых капитализировал на коммунизме, а как СССР любил взасос! Де Блазио тоже не дурак в жить в Никарагуа под крылом у своего дружка Ортеги. Ну а эта, как ее, бывшая барменша типа из Бронкса, прогрессивная социалистка Осказио-Кортез - тоже сразу Штаты исправлять пытается, нет чтобы на Венесуэле попрактиковаться сначала.
показати весь коментар
07.07.2021 02:40 Відповісти
Чего-то маккартизм вспомнился, внезапно так
показати весь коментар
07.07.2021 02:45 Відповісти
Что-то Доктор Хайдер и Анжела Девис вспомнились, внезапно так.
Кстати, как вы относитесь к Рональду Рейгану?
показати весь коментар
07.07.2021 04:40 Відповісти
Как рабочую дату встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Белого дома Джо Байденом в США рассматривают 26 июля.
Об этом изданию ZN.UA рассказали источники в Вашингтоне.

По данным журналистов, американская сторона хотела бы оттянуть приезд Зеленского в Вашингтон "на после 2 августа". В то же время источники СМИ рассказали, что до конца недели временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин уедет в США для подготовки встречи двух президентов.

Причин для того, чтобы провести саммит после 2 августа, называют две. Во-первых, сейчас для Байдена главная тема - вывод американских войск из Афганистана. Во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы украинская делегация приехала, когда в Конгрессе начнутся каникулы - так, по мнению собеседников, представители Киева будут иметь меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами вопросы, касающиеся "Северного потока - 2", предоставления Украине плана действий по членству в НАТО и получения гарантий безопасности от США.
показати весь коментар
07.07.2021 00:21 Відповісти


Так ви ж уже прийняли.
І що ? Він вже наплював на ваші рішення. І плюватиме далі.
показати весь коментар
07.07.2021 01:55 Відповісти
Коломойский наехал на канадского инвестора в Украине...,а Зеля требовал от канадцев во время визита..инвестируйте в Украину... Канадцы из компании TIU действительно захотели работать в Днепровской области и первую Солнечную станцию канадці построили в Никополе...,а начальник TIU канадец украинского происхождения Майкл Юкович доложил станция запущена...,но на сегодня неОлигарх Бенямойский меняет систему координат...
показати весь коментар
07.07.2021 05:10 Відповісти
Санкции теперь могут помочь на блокирование поставок, потому что труба, вероятно, будет достроена. Одна нитка уже готова, по другой на 1 июля оставалось 52 км. Даже учитывая, что один из двух трубоукладчиков "гонит порожняк", второе судно вполне способно достроить в одиночку до конца лета.
показати весь коментар
07.07.2021 12:02 Відповісти
 
 