Конгрес може змусити Байдена посилити санкції проти "Північного потоку-2", - Гербст

Потужна позиція демократів у Конгресі США щодо обов'язкового запровадження санкцій проти оператора Nord Stream 2 здатна змусити президента Байдена "зробити правильні речі" і скасувати винятки проти цієї компанії та її керівництва.

Про це заявив на онлайн-конференції експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо керівництво демократів у Сенаті так само твердо виступатиме на підтримку американських інтересів і проти поступок Кремлю, як виступало республіканське керівництво, коли Трамп намагався необачно й жахливо чинити тиск на Україну, Байден не матиме вибору",- зауважив Гербст.

Він підкреслив, що в такому випадку президент США опиниться під потужним тиском законодавців і буде змушений "робити правильні речі".

"Я не прогнозую, що саме так і станеться, але це – реальна можливість (розвитку ситуації. – Ред.)", - зауважив експерт.

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Гербст нагадав, що Байден прийшов до влади наприкінці січня, і майже одразу його адміністрація розпочала переговори з Німеччиною щодо поступок у санкціях проти Nord Stream 2.

"Минуло шість місяців, і зараз адміністрація (США. – Ред.) не отримала нічого взамін від Німеччини",- констатував експерт.

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За його словами, зараз у американському уряді є люди, які розуміють, що виключення із санкцій для компанії Nord Stream 2 AG було "жахливою помилкою". Звісно, що урядовці не виступатимуть проти позиції президента, "але вони можуть порадити йому" і вказати на необхідність переглянути нинішню ситуацію, підкреслив Гербст.