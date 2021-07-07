Конгрес може змусити Байдена посилити санкції проти "Північного потоку-2", - Гербст
Потужна позиція демократів у Конгресі США щодо обов'язкового запровадження санкцій проти оператора Nord Stream 2 здатна змусити президента Байдена "зробити правильні речі" і скасувати винятки проти цієї компанії та її керівництва.
Про це заявив на онлайн-конференції експосол США в Україні, директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо керівництво демократів у Сенаті так само твердо виступатиме на підтримку американських інтересів і проти поступок Кремлю, як виступало республіканське керівництво, коли Трамп намагався необачно й жахливо чинити тиск на Україну, Байден не матиме вибору",- зауважив Гербст.
Він підкреслив, що в такому випадку президент США опиниться під потужним тиском законодавців і буде змушений "робити правильні речі".
"Я не прогнозую, що саме так і станеться, але це – реальна можливість (розвитку ситуації. – Ред.)", - зауважив експерт.
Гербст нагадав, що Байден прийшов до влади наприкінці січня, і майже одразу його адміністрація розпочала переговори з Німеччиною щодо поступок у санкціях проти Nord Stream 2.
"Минуло шість місяців, і зараз адміністрація (США. – Ред.) не отримала нічого взамін від Німеччини",- констатував експерт.
За його словами, зараз у американському уряді є люди, які розуміють, що виключення із санкцій для компанії Nord Stream 2 AG було "жахливою помилкою". Звісно, що урядовці не виступатимуть проти позиції президента, "але вони можуть порадити йому" і вказати на необхідність переглянути нинішню ситуацію, підкреслив Гербст.
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Кстати, как вы относитесь к Рональду Рейгану?
Об этом изданию ZN.UA рассказали источники в Вашингтоне.
По данным журналистов, американская сторона хотела бы оттянуть приезд Зеленского в Вашингтон "на после 2 августа". В то же время источники СМИ рассказали, что до конца недели временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин уедет в США для подготовки встречи двух президентов.
Причин для того, чтобы провести саммит после 2 августа, называют две. Во-первых, сейчас для Байдена главная тема - вывод американских войск из Афганистана. Во-вторых, в Белом доме хотели бы, чтобы украинская делегация приехала, когда в Конгрессе начнутся каникулы - так, по мнению собеседников, представители Киева будут иметь меньше возможностей обсудить с сенаторами и конгрессменами вопросы, касающиеся "Северного потока - 2", предоставления Украине плана действий по членству в НАТО и получения гарантий безопасности от США.
Так ви ж уже прийняли.
І що ? Він вже наплював на ваші рішення. І плюватиме далі.