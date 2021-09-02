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Рішення зняти санкції з "Північного потоку-2" було помилкою, - Гербст

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Рішення зняти санкції з

Президенту Росії Володимиру Путіну вдалося реалізувати проєкт "Північний потік-2" через значний вплив на німецький бізнес і політику.

Про це заявив посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ

"Геополітичний проєкт, який розпочався, тому що Путін зміг би взяти до себе на роботу високих посадовців із Німеччини, які просувають російський бізнес. І німецький бізнес став частиною цього і почав впливати на політику в Німеччині", - сказав він.

"Це дуже погано для Сполучених Штатів. Ми не хотіли би підвищувати вплив Путіна на німецьку політику, особливо на тлі війни Путіна проти України, агресії проти Грузії", - додав експосол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

На думку Джона Гербста, президент Байден ухвалив рішення щодо скасування санкцій проти "Північного потоку-2" для того, щоб поліпшити стосунки між США та Німеччиною. "Це була серйозна помилка, оскільки це дало можливість певним агентам у Німеччині, агентам впливу діяти від імені Путіна. І я гадаю, що це рішення Байдена є дуже непопулярним серед конгресменів, і в тому числі серед демократів", - наголосив він.

"Але, на жаль, зараз вони (демократи) не готові активно виступати проти цього рішення. Вони в цьому плані відрізняються від республіканців, які повстають проти цього рішення маніпулювати цим питанням на шкоду Україні", - сказав експосол.

Водночас Джон Гербст позитивно оцінив спільну заяву, узгоджену Зеленським і Байденом. "Україна і надалі буде співпрацювати з Конгресом у плані роботи над подальшими санкціями проти "Північного потоку-2" з боку Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що робота триватиме саме в такому напрямі", - резюмував він.

Також читайте: Конгрес може змусити Байдена посилити санкції проти "Північного потоку-2", - Гербст

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
А обосраться в Афганистане было успехом . Снять санкции было намеренное решение войти в союз с куйлом и меркель чтобы не допустить усиления китайцев в Европе . Бездарная тактика бросить своих союзников Украину Польшу и Чехию на призрачные обещания кремля .
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02.09.2021 21:47
+4
Так история повторяется. В 30-х годах прошлого века кацапы с немцами устроили мировую бойню. В "нулевых" позапрошлого тоже мутили против Наполеона, тока к 12-му году немцы устали от подстав кацапов и продинамили очередную интервенцию. В общем, у них "давняя история отношений"...
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02.09.2021 21:54
+3
Продажність німецької еліти не вкладається навіть у логіку. І я не тільки про фрау Меркантіль. За довгий ржубль готові поставити країну і всю Європу в таку позу, що ах*їють навіть їхні порнорежисери.
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02.09.2021 21:49
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Как сняли, так пусть и наденут Решение снять санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст - Цензор.НЕТ 6934
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02.09.2021 21:42 Відповісти
Ошибка на ошибке... Решение снять санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст - Цензор.НЕТ 1409
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02.09.2021 21:43 Відповісти
_Когда все ошибки в пользу кремля - то это точно не ошибки, а результат системной и последовательной деятельности.
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02.09.2021 22:01 Відповісти
Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст - Цензор.НЕТ 8746
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02.09.2021 21:45 Відповісти
Беда пришла, откуда не ждали:

Правительство РФ по предложению Министерства промышленности и торговли утвердило запрет на государственные закупки некоторых видов импортной продукции. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга в релизе на официальном сайте ведомства. В отношении ряда электронных изделий и медтехники госзаказчики будут обязаны применять правило "второй лишний". "Запрет вводится в отношении импортных интегральных микросхем, смарт-карт, ноутбуков, планшетов, компьютеров, серверов и светотехнической продукции", - говорится в сообщении.


IBM заплакал и убежал Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст - Цензор.НЕТ 9807
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02.09.2021 21:45 Відповісти
Валерик , во многих чипах заложена система позволяющая контролировать изделие из них дистанционно . Это позволяло американской разведке получать информацию не прибегая к помощи агентуры. Путин не дурак и хочет исключить такую возможность . Китайцы делают то же самое как в смысле разведки так и контрразведки .
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02.09.2021 21:52 Відповісти
Зато теперь будет почти как у Булгакова в "собачьем сердце":
- так ведь других нет!
- вот никаких и не покупайте!

Рогозин уже жаловался, что не могут спутники запускать, бо они не могут их укомплектовать элементной базой, которая сплошь импортная, а санкции...
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02.09.2021 21:56 Відповісти
А обосраться в Афганистане было успехом . Снять санкции было намеренное решение войти в союз с куйлом и меркель чтобы не допустить усиления китайцев в Европе . Бездарная тактика бросить своих союзников Украину Польшу и Чехию на призрачные обещания кремля .
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02.09.2021 21:47 Відповісти
Продажність німецької еліти не вкладається навіть у логіку. І я не тільки про фрау Меркантіль. За довгий ржубль готові поставити країну і всю Європу в таку позу, що ах*їють навіть їхні порнорежисери.
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02.09.2021 21:49 Відповісти
Так история повторяется. В 30-х годах прошлого века кацапы с немцами устроили мировую бойню. В "нулевых" позапрошлого тоже мутили против Наполеона, тока к 12-му году немцы устали от подстав кацапов и продинамили очередную интервенцию. В общем, у них "давняя история отношений"...
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02.09.2021 21:54 Відповісти
вы ещё голову пеплом посыпте,нам от этого полегчает.
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02.09.2021 21:51 Відповісти
Я щось пропустив ? Коли Байден зняв санкції ?
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02.09.2021 21:51 Відповісти
Рішення зняти санкції з "Північного потоку-2" було помилкою, - Гербст - Цензор.НЕТ 5526 Рішення зняти санкції з "Північного потоку-2" було помилкою, - Гербст - Цензор.НЕТ 6122
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02.09.2021 21:56 Відповісти
Рішення зняти санкції з "Північного потоку-2" було помилкою, - Гербст - Цензор.НЕТ 2501
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02.09.2021 22:39 Відповісти
Трамп был исчадием АДА . А этот пришёл порядок наводит . Только как то всё на оборот
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02.09.2021 21:57 Відповісти
"Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, - Хербст"
_Вообще-то это не ошибка, а госизмена! Байден открыто перешёл на сторону врага США.
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02.09.2021 21:57 Відповісти
Все іде за планом із Пекіна.
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02.09.2021 22:06 Відповісти
Почему бы Украине самой не наложить санкций на СП2 и не ввести свои войска в Афганистан? в чем проблема то? Рішення зняти санкції з "Північного потоку-2" було помилкою, - Гербст - Цензор.НЕТ 9906
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02.09.2021 22:52 Відповісти
Сами то хоть поняли что сказали?
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02.09.2021 23:46 Відповісти
Решение снять американские санкции с "Северного потока-2" было ошибкой, или гешефтом
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02.09.2021 22:58 Відповісти
Гешефт по ошибке. Как-то так получается...
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03.09.2021 00:52 Відповісти
Бешенные санкции трамп заблокировал..братан Вова из кремля слезно просил...
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03.09.2021 02:56 Відповісти
"Об этом заявил посол США в Украине в 2003-06 годах Джон Хербст во время онлайн дискуссии Киевского форума, основанного Фондом Арсения Яценюка"©
А я-то теряюсь в догадках - с откудова слышится "глас вопиющего в пустыне"© и острый запах нафталина? А оно вон оно чё - здесь торчат ушки на голомозой макушке незабвенного Арсеня Петровича, со всех силёнок пыжащегося напомнить о том, что он не сдох. Взалкал Яйценюк политического ребрендинга, да, видать, тщетны его надежды - шёл бы на Хербст, Арсений Петрович.
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03.09.2021 04:44 Відповісти
Дед ещё не успел в курс дела войти, тому и ошибки 😁😁😁😁
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03.09.2021 08:30 Відповісти
 
 