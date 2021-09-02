Рішення зняти санкції з "Північного потоку-2" було помилкою, - Гербст

Президенту Росії Володимиру Путіну вдалося реалізувати проєкт "Північний потік-2" через значний вплив на німецький бізнес і політику.

Про це заявив посол США в Україні в 2003-2006 роках Джон Гербст під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", передає Цензор.НЕТ, із посиланням на ЛБ

"Геополітичний проєкт, який розпочався, тому що Путін зміг би взяти до себе на роботу високих посадовців із Німеччини, які просувають російський бізнес. І німецький бізнес став частиною цього і почав впливати на політику в Німеччині", - сказав він.

"Це дуже погано для Сполучених Штатів. Ми не хотіли би підвищувати вплив Путіна на німецьку політику, особливо на тлі війни Путіна проти України, агресії проти Грузії", - додав експосол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зеленського і Байдена відбулася дуже предметна розмова щодо "Північного потоку-2", - Кулеба

На думку Джона Гербста, президент Байден ухвалив рішення щодо скасування санкцій проти "Північного потоку-2" для того, щоб поліпшити стосунки між США та Німеччиною. "Це була серйозна помилка, оскільки це дало можливість певним агентам у Німеччині, агентам впливу діяти від імені Путіна. І я гадаю, що це рішення Байдена є дуже непопулярним серед конгресменів, і в тому числі серед демократів", - наголосив він.

"Але, на жаль, зараз вони (демократи) не готові активно виступати проти цього рішення. Вони в цьому плані відрізняються від республіканців, які повстають проти цього рішення маніпулювати цим питанням на шкоду Україні", - сказав експосол.

Водночас Джон Гербст позитивно оцінив спільну заяву, узгоджену Зеленським і Байденом. "Україна і надалі буде співпрацювати з Конгресом у плані роботи над подальшими санкціями проти "Північного потоку-2" з боку Сполучених Штатів. І я сподіваюся, що робота триватиме саме в такому напрямі", - резюмував він.

Також читайте: Конгрес може змусити Байдена посилити санкції проти "Північного потоку-2", - Гербст