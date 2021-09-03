Банер із Мураєвим повісили на Будинку профспілок випадково, - Київська міськрада профспілок
Замість банера з Мураєвим на Будинку профспілок збиралися розмістити соціальну рекламу.
Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявил голова Київської міської ради профспілок Валерій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.
"Люди, які вішали цей банер, помилилися. Там повинна висіти соціальна реклама. Вони помилилися, банер 20 хвилин повисів, і його вже зняли", - розповів Мельник.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 вересня на будівлі Будинку профспілок у Києві з'явився величезний рекламний банер із зображенням проросійського політика Євгена Мураєва. "Тут наша земля", - було написано на банері. Його поява обурила багатьох громадських активістів. Вони зібралися біля будівлі й переконали промислових альпіністів, які вішали банер, що його необхідно зняти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но потом, ясное дело принес бы извинения: с кем не бывает и все такое...
Колаборантам канали ТБ, ветеранам СІЗО?
не зашло,подумаешь,снимем
якщо він є - то завтра висітиме. А, якщо нема - то не буде і через місяць (найдовший термін його виготовлення)
Да?...
Об этой рускамирской гниде теперь говорят уже пол дня.
Если прочитаете это, то знайте: завтра я буду на связи тут. Непременно. Договоримся. Всё очень серьезно: я ненавижу быть должным, а проиграл- по делу.
Объяснение как к дебила а не народу
что наши профсоюзы
это - гниль на теле страны, бездельники,
брехливые и окацапленые
жаль что ЭТО зелёное чьудо нельзя снять так же оперативно, за 20 минут