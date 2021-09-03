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Банер із Мураєвим повісили на Будинку профспілок випадково, - Київська міськрада профспілок

Банер із Мураєвим повісили на Будинку профспілок випадково, - Київська міськрада профспілок

Замість банера з Мураєвим на Будинку профспілок збиралися розмістити соціальну рекламу.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявил голова Київської міської ради профспілок Валерій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, які вішали цей банер, помилилися. Там повинна висіти соціальна реклама. Вони помилилися, банер 20 хвилин повисів, і його вже зняли", - розповів Мельник.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві зняли банер з проросійським політиком Мураєвим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 вересня на будівлі Будинку профспілок у Києві з'явився величезний рекламний банер із зображенням проросійського політика Євгена Мураєва. "Тут наша земля", - було написано на банері. Його поява обурила багатьох громадських активістів. Вони зібралися біля будівлі й переконали промислових альпіністів, які вішали банер, що його необхідно зняти.

банер (20) профспілка (85) Мураєв Євгеній (153)


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Топ коментарі
+46
Я бы случайно повесил этих гнид.
Но потом, ясное дело принес бы извинения: с кем не бывает и все такое...
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03.09.2021 17:06
+41
Випадково.Такий банер.А де його взяли.? Ні куя собі. Так випадково можна штані на голову вдіти. Ляді сепарські.
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03.09.2021 17:16
+38
Ага ветром принесло
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03.09.2021 17:06
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Ага ветром принесло
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03.09.2021 17:06 Відповісти
Випадково.Такий банер.А де його взяли.? Ні куя собі. Так випадково можна штані на голову вдіти. Ляді сепарські.
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03.09.2021 17:16 Відповісти
А че не уХйла случайка занесла?
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03.09.2021 17:17 Відповісти
Лучше бы они баннер с Порнохаба повесили случайно
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03.09.2021 20:21 Відповісти
Я бы случайно повесил этих гнид.
Но потом, ясное дело принес бы извинения: с кем не бывает и все такое...
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03.09.2021 17:06 Відповісти
правильно.. повесили бы.. но случайно.. потом бы сняли и перевесили
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03.09.2021 17:09 Відповісти
Да, ненадолго - на 20 минут.
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03.09.2021 18:12 Відповісти
Это уже не смешно, как так? Ну все понимают, что отмазки. Кстати а на кого повесят расходы монтаж/демонтаж?
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03.09.2021 17:08 Відповісти
І зовсім випадково збігся за розміром...
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03.09.2021 17:55 Відповісти
Так мало того, ще й віконця, що намальовані на банерів співпадають замість автентичних
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03.09.2021 18:03 Відповісти
Як там закон про колаборантів?
Колаборантам канали ТБ, ветеранам СІЗО?
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03.09.2021 17:09 Відповісти
кому вони цю дурку намагаються впарити?
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03.09.2021 17:11 Відповісти
...гроші відмили, нас потролили
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03.09.2021 19:13 Відповісти
А нафиг этот баннер вообще существует?
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03.09.2021 17:12 Відповісти
для того,что бы его сегодня повесили
не зашло,подумаешь,снимем
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03.09.2021 17:22 Відповісти
Отмазка легко займет первое место в конкурсе "Самая дебильная отмазка года"
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03.09.2021 17:13 Відповісти
Ще б мурал намалювали з мураєвим, а потім сказали:"Боже, як не вдобно, переплутали!"
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03.09.2021 17:13 Відповісти
нехай покажуть той банер з соціальною рекламою!
якщо він є - то завтра висітиме. А, якщо нема - то не буде і через місяць (найдовший термін його виготовлення)
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03.09.2021 17:14 Відповісти
А сколько Мураев отбашлял за эту ошибку?
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03.09.2021 17:15 Відповісти
Случайно... за скільки
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03.09.2021 17:18 Відповісти
бабло творит чудеса. Прикиньте сколько ваших соседей по подъезду за 100 долларов в неделю согласятся повесить у себя на балконе чей угодно баннер?
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03.09.2021 17:18 Відповісти
а нельзя так ошибиться ,. что бы на полчасика там повесить самого персонажа а не его банер...и в принципе не особо важно за какую часть тела....
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03.09.2021 17:19 Відповісти
Якби не було бурхливоі реакціі небайдужих висів би він ще довго.
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03.09.2021 17:19 Відповісти
повесить того хмыря, который случайно разрешил повесить этого хмыря...
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03.09.2021 17:20 Відповісти
Случайно... Это даже не ложь, это глумливое мочеиспускание в очи.
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03.09.2021 17:21 Відповісти
"ОЙ"!
Да?...
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03.09.2021 17:25 Відповісти
Что же вы такие недоверчивые ? Конечно случайно ! У них этих банеров как собак не резанных..просто жуть как много. Вот ребята сослепу и перепутали божий дар с яичницей. Стоит ли беспокоится ,парень- то в очках ,значит умный.
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03.09.2021 17:26 Відповісти
сколько мураев забашлял? это чистейшая коррупция, куда смотрит гравный антикоррупционер??????????
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03.09.2021 17:28 Відповісти
Добрый вечер! Я проиграл и вы были правы, об этом баннере. Хочу вернуть долг. 1000 гривен. Как мне это проделать?
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03.09.2021 17:49 Відповісти
вы действительно человек чести? хочу в это верить, но пока нет уверенности.
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03.09.2021 18:31 Відповісти
Пропиарили колорада наглого не только в Киеве, но на всю страну.
Об этой рускамирской гниде теперь говорят уже пол дня.
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03.09.2021 17:29 Відповісти
Ещё одна попытка, специально для посетителя https://censor.net/ru/user/390832 заявляю: надо как-то договориться. Я вам должен 1000 гривен. Как передать? Куда? Меня тут напугали биткоином. Это- невозможно.
Если прочитаете это, то знайте: завтра я буду на связи тут. Непременно. Договоримся. Всё очень серьезно: я ненавижу быть должным, а проиграл- по делу.
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03.09.2021 17:32 Відповісти
Такие вещи случайно не случаются
Объяснение как к дебила а не народу
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03.09.2021 17:34 Відповісти
Має всі шанси стати наступним презом...Так як у нас президенти чередуються так - проросійські гниди змінюються на шароварних патрійотів-ідіотів і всі без винятку крадуть то зараз черга таких як Бойко чи Мураєв...Цю роль мав би виконувати теперішній,за якого проголосували всі російськомовні,але українець єврейського походження може бути тільки проєврейським,що власне і видно з кількості євреїв у уряді,Раді та ОП...Сподіваюсь,нічого не сказав антисемітського?..
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03.09.2021 17:37 Відповісти
Банер із Мураєвим повісили на Будинку профспілок випадково, - Київська міськрада профспілок - Цензор.НЕТ 5638
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03.09.2021 17:42 Відповісти
Ага,здоровенные куски ткани случайно нарезали,случайно напечатали,случайно привезли,случайно выгрузили,денег заплатили,тоже случайно.Да и сумма была немалая тоже случайно.
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03.09.2021 17:42 Відповісти
Лучше бы его трамвай переехал, случайно.
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03.09.2021 17:43 Відповісти
сегодня мы дополнительно ещё узнали ,
что наши профсоюзы
это - гниль на теле страны, бездельники,
брехливые и окацапленые
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03.09.2021 17:46 Відповісти
За ошибку бьют шибко.
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03.09.2021 17:48 Відповісти
..та у нас так же случайно и прездобола в 2019м выбрали, 73% подумали - то соцреклама и всем им будет праздничная раздача слонов , а оказалось - мура..
жаль что ЭТО зелёное чьудо нельзя снять так же оперативно, за 20 минут
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03.09.2021 17:49 Відповісти
У нас все, почему то, СЛУЧАЙНО.
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03.09.2021 17:50 Відповісти
самая тупая отмазка года...
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03.09.2021 17:56 Відповісти
наверное недорого взяли. кацапы таким много не платят.
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03.09.2021 17:57 Відповісти
Профсоюзы - та еще мафия. К рабочему классу отношения не имеющая... Случайно раскрыли одного из своих боссов.
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03.09.2021 18:04 Відповісти
пусть не врут скоты профсоюзно сепарские гниды ...ошибочно...хорошее ошибочное сепара размером в пол футбольного поля развесили и никто не контролировал что им на окна вешают..... мол должна была вешаться соц. реклама! врут суки пусть бы показали такое полотнище на рекламу .тогда можно было ещё как то поверить что перепутали...и к стати раз перепутали то значит 2 полотна лежали у них что ли....? для того чтобы перепутать нужно иметь 2 вещи как минимум для этого! вопрос куда тогда хотели вешать мурашка плохиш? и как оказался у них внутри? другие сказали что мол дали соглашение сами...а потом обосрались мрази...я не я и хата не моя . эти животные с профсоюзов и антимонопольный комитет пора разогнать корупционеров подсрачниками....
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03.09.2021 18:09 Відповісти
Это что,шутка. Вы-петухи сколько денег взяли с мураева,интересно?
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03.09.2021 18:12 Відповісти
Вот этого валеру мельника повесить вместо баннера. Скот продажный.
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03.09.2021 18:13 Відповісти
Вчепіть мураєва на гілляку, там найкраща реклама для ворогів України.
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03.09.2021 18:16 Відповісти
Вимкните "случайно" тепер телеканал НАШ.
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03.09.2021 18:20 Відповісти
А непогано було б аби замість банеру там повісили його самого. Гарно б виглядав.
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03.09.2021 18:34 Відповісти
выселить их оттуда у х-ям горе ...там кодляк красноперых тот еще, оккупантам залесским хлеб-соль готовят....
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03.09.2021 19:21 Відповісти
Не верю. Все делалось с умыслом. Разогнать к чертям собачьим это руководство.
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03.09.2021 19:34 Відповісти
случайно у нас лох президент...
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03.09.2021 19:52 Відповісти
Банер із Мураєвим повісили на Будинку профспілок випадково, - Київська міськрада профспілок - Цензор.НЕТ 5728
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03.09.2021 19:53 Відповісти
зеленая плесень разъела мозги у тех, кто вывесел эту мразь на фронтоне дома профсоюза.
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03.09.2021 20:00 Відповісти
Теперь надо самого Мураева лично повесить на доме профсоюзов, случайно...
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03.09.2021 20:12 Відповісти
та да, случайно. ведь у каждого дома под кроватью валяется его плакатик в 9 этажей высотой.
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03.09.2021 21:08 Відповісти
мы вновь обосрались... случайно.....
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03.09.2021 21:44 Відповісти
На месте банера следовало повесить Медведчука
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03.09.2021 21:55 Відповісти
 
 