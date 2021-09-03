Банер із Мураєвим повісили на Будинку профспілок випадково, - Київська міськрада профспілок

Замість банера з Мураєвим на Будинку профспілок збиралися розмістити соціальну рекламу.

Про це в коментарі "Радіо Свобода" заявил голова Київської міської ради профспілок Валерій Мельник, інформує Цензор.НЕТ.

"Люди, які вішали цей банер, помилилися. Там повинна висіти соціальна реклама. Вони помилилися, банер 20 хвилин повисів, і його вже зняли", - розповів Мельник.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 3 вересня на будівлі Будинку профспілок у Києві з'явився величезний рекламний банер із зображенням проросійського політика Євгена Мураєва. "Тут наша земля", - було написано на банері. Його поява обурила багатьох громадських активістів. Вони зібралися біля будівлі й переконали промислових альпіністів, які вішали банер, що його необхідно зняти.