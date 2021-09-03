США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg
Сполучені Штати Америки готуються до фінансової підтримки біженців з Афганістану. Більшість людей покинули країну, залишивши всі свої речі там.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
Адміністрація Байдена і понад 200 приватних агентств планують організувати систему для переселення евакуйованих афганських біженців.
Зазначають, що Державний департамент може витратити до 2275 доларів на кожного евакуйованого, оскільки організація переселення може тривати протягом декількох місяців. Кошти будуть спрямовані на житло, харчування та на інші необхідні для життя речі.
"Це не звичайний бізнес. Ми не готові. Ми ніколи не робили нічого схожого. Але ми маємо намір підготуватися. І якщо це буде не ідеально, нічого страшного, тому що це терміново", - зазначив виконавчий директор одного з агентств.
Понад 50 тисяч афганців отримають умовно-дострокове звільнення від подачі заяви на отримання постійної візи. Ті біженці, які допомагали військовим США під час операції в Афганістані, потрапили в іншу міграційну категорію.
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И можно девяносто девятую брать, мокрый асфальт, тонированную.
(Нєрюнгрі - шахтне поле в мерзлоту на трасі гулагівського баму)
https://twitter.com/Jose_Pinoche
https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1433808241004191744 1 ч
Численность населения Нерюнгри.
Видите резкий перелом в 2020-м? Это, видимо, те самые шахтеры с оккупированного Донбасса.
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https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1433400354302013444 2 сент.
Зарплатня в 45 000 - це десь біля $550.
Їхати самому, та ще й везти з собою сім'ю на такі гроші в зону вічної мерзлоти - це треба бути альтернативно обдарованим, м'яко кажучи...
Могли бы и побольше дать!
Тут вот такой бывший бухгалтер, на военной базе, притащил жен, шесть детей, двух сестер, братьев и кузена с семьей. Ахренеть.
Откуда такие подробности- они через неделю после эвакуации захавали бледных поганок и срочно попали на пересадку печени.
А поляки по 6 месяцев в очереди на УЗИ стоят, например.
А "козак" сказав, що =вихід= - надзвичайний успіх, все було сплановано.