США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg

Сполучені Штати Америки готуються до фінансової підтримки біженців з Афганістану. Більшість людей покинули країну, залишивши всі свої речі там.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація Байдена і понад 200 приватних агентств планують організувати систему для переселення евакуйованих афганських біженців.

Зазначають, що Державний департамент може витратити до 2275 доларів на кожного евакуйованого, оскільки організація переселення може тривати протягом декількох місяців. Кошти будуть спрямовані на житло, харчування та на інші необхідні для життя речі.

"Це не звичайний бізнес. Ми не готові. Ми ніколи не робили нічого схожого. Але ми маємо намір підготуватися. І якщо це буде не ідеально, нічого страшного, тому що це терміново", - зазначив виконавчий директор одного з агентств.

Понад 50 тисяч афганців отримають умовно-дострокове звільнення від подачі заяви на отримання постійної візи. Ті біженці, які допомагали військовим США під час операції в Афганістані, потрапили в іншу міграційну категорію.

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