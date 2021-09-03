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Новини Захоплення влади в Афганістані
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США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg

США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg

Сполучені Штати Америки готуються до фінансової підтримки біженців з Афганістану. Більшість людей покинули країну, залишивши всі свої речі там.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

Адміністрація Байдена і понад 200 приватних агентств планують організувати систему для переселення евакуйованих афганських біженців.

Зазначають, що Державний департамент може витратити до 2275 доларів на кожного евакуйованого, оскільки організація переселення може тривати протягом декількох місяців. Кошти будуть спрямовані на житло, харчування та на інші необхідні для життя речі.

"Це не звичайний бізнес. Ми не готові. Ми ніколи не робили нічого схожого. Але ми маємо намір підготуватися. І якщо це буде не ідеально, нічого страшного, тому що це терміново", - зазначив виконавчий директор одного з агентств.

Понад 50 тисяч афганців отримають умовно-дострокове звільнення від подачі заяви на отримання постійної візи. Ті біженці, які допомагали військовим США під час операції в Афганістані, потрапили в іншу міграційну категорію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Операція "Теплий прийом": Велика Британія надасть евакуйованим афганцям право на безстрокове проживання в країні

Афганістан (491) біженці (1861)


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Топ коментарі
+18
И сравните это всё с подходом к украинцам, пытающимся приехать в Штаты... Точно что-то не то с цивилизованным миром происходит
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03.09.2021 19:33
+9
Пусть эти беженцы, едут и за свою страну сражаются. Через год эти долбаебы по всему цивилизованному миру будут насиловать и упрекать Западный мир, что у тех женщины с голыми лодыжками ходят и что за такой, у них в Афганистане их бы уже десять человек по кругу пустили. В Украине уже эти беженцы предьявили, что их не достаточно обеспечили. Талибан бы их точно, долларами из свинца обеспечил.
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03.09.2021 20:08
+7
А шо, норм стартап. Неделю не мыться не бриться, одеть бабушкин халат, намотать шото на голову, прийти к амер. посольству, и сказать: - Афганистан Бананистан, Аллах бабах, кишельмэ бишельмэ.
И можно девяносто девятую брать, мокрый асфальт, тонированную.
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03.09.2021 20:21
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такое впечатление, что янки и афганцы - из одной генетической ветки))))
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03.09.2021 19:31 Відповісти
Платити щомісячно і до смерті.
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03.09.2021 19:43 Відповісти
И сравните это всё с подходом к украинцам, пытающимся приехать в Штаты... Точно что-то не то с цивилизованным миром происходит
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03.09.2021 19:33 Відповісти
аналогично было и с сирийцами, которые приезжали в Европу
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03.09.2021 20:36 Відповісти
Их сраная толерантность. Когда бандита не могут назвать бандитом. когда теppopисtа считают беженцем. Когда у этих "беженцев" больше прав. чем у граждан страны. ЗЕк притянул это дерьмо и к нам.
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04.09.2021 10:15 Відповісти
И по квартирке.
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03.09.2021 19:34 Відповісти
Можно по домику, в Майями, и еще яхточку в придачу.⛵
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03.09.2021 21:31 Відповісти
лажать,то без края...
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03.09.2021 19:34 Відповісти
Пояса выдайте со взрывчаткой и по лайнеру гулять так гулять
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03.09.2021 19:37 Відповісти
"Шахсей-вахсей! Ваххалай-баххалай! Пачіму я нє бєженєц в Омєрікє?!" (с)

США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5954
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03.09.2021 19:37 Відповісти
а путин своим пенсам аж по 100$ дал..интересно спросить россиян це зрада че перемога?
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03.09.2021 19:39 Відповісти
Это можно спрашивать и у наших пенсионеров, зачем далеко ходить? И не только сейчас при Зеле, а при любом нашем президенте это было актуально.
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03.09.2021 21:00 Відповісти
если бы Украина захватывала чужие территории и имела столько газа с нефтю думаю даже ЗЕля дал бы пенсионерам больше
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03.09.2021 21:06 Відповісти
Гнила відмазка і люта маячня. В "обраних" додалося б по кілька яхт, літаків та маєтків, а пенсіонери так само б отримували, як і зараз.
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03.09.2021 23:58 Відповісти
США сколько можно кормить лодырей и бездельников?
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03.09.2021 19:40 Відповісти
Как это сколько? Ведь это потенциальный электорат леваков.
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03.09.2021 20:09 Відповісти
Может и мне стать беженцем
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03.09.2021 19:44 Відповісти
А шо, норм стартап. Неделю не мыться не бриться, одеть бабушкин халат, намотать шото на голову, прийти к амер. посольству, и сказать: - Афганистан Бананистан, Аллах бабах, кишельмэ бишельмэ.
И можно девяносто девятую брать, мокрый асфальт, тонированную.
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03.09.2021 20:21 Відповісти
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03.09.2021 20:47 Відповісти
ре фе виділить шахтьорам лугандона койкомєсто в бараці
(Нєрюнгрі - шахтне поле в мерзлоту на трасі гулагівського баму)

https://twitter.com/Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1433808241004191744 1 ч

Численность населения Нерюнгри.
Видите резкий перелом в 2020-м? Это, видимо, те самые шахтеры с оккупированного Донбасса.

США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2039
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03.09.2021 19:47 Відповісти
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_


https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1433400354302013444 2 сент.

Зарплатня в 45 000 - це десь біля $550.
Їхати самому, та ще й везти з собою сім'ю на такі гроші в зону вічної мерзлоти - це треба бути альтернативно обдарованим, м'яко кажучи...

США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7092
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03.09.2021 23:25 Відповісти
Жесть. Как можно в бараки ехать? Нафига? Как они драпать будут оттуда. Но проезд назад за свой счет. Это в 2014 сРашка так вывозила из под обстрелов и расселяла. В Тюмень, в Красноярск. Дети знакомых так уехали. У их зятя мать живет в Сочи. они и думали. что из лагеря беженцев их отправят в Сочи. А их в под Красноярск в село. Полуразрушенный дом. воды нет. газа нет, удобства на улице. Топить дровами. Они еле тогда заняли денег и назад, в Луганск, за свой счет доехали.
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04.09.2021 10:21 Відповісти
И тут Махмудам пошла масть...
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03.09.2021 19:55 Відповісти
Чет мало...
Могли бы и побольше дать!
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03.09.2021 20:02 Відповісти
Пусть эти беженцы, едут и за свою страну сражаются. Через год эти долбаебы по всему цивилизованному миру будут насиловать и упрекать Западный мир, что у тех женщины с голыми лодыжками ходят и что за такой, у них в Афганистане их бы уже десять человек по кругу пустили. В Украине уже эти беженцы предьявили, что их не достаточно обеспечили. Талибан бы их точно, долларами из свинца обеспечил.
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03.09.2021 20:08 Відповісти
Если весь цивилизованный мир славян за дикарей и ********* считает, может таки мусульмане лучше? Не знаю ни одного, потому не буду расказывать о том какие они там все ублюдки. И уверен что говно человек или нет не зависит от цвета кожи и вероисповедания, всякие есть в любой нации.
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03.09.2021 20:57 Відповісти
Это было бы достойное обеспечение. И они это знали. Там бы им наглеть не дали.
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04.09.2021 10:23 Відповісти
наем еже в очереди?
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03.09.2021 20:12 Відповісти
Все беженцы бегом в США! Шара!
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03.09.2021 20:18 Відповісти
зато украинцам даже при деньгам чтоб получить даже туристическую визу в сша нужно доказывать что ты не леопард кучу бумаг звонки на работу проверка работаеш ли ты получаеш ли ты достаточно есть ли недвижимость дом машина как залог вернуться ведь не дай бог же захочеш остаться в сша так это будут прям трагедия и тяжесть для американской экономики но афганцы простые воспитаные на террактах взрывах войнах менее опаснее чем украинцы судя по америкнской логики украинцы опаснее и будут убивать устраивать теракты а не афганцы также это касается Англию с кучей сирийцев и афганцев где получить турист визу также очень тяжело зато они дают вид на жительство сирийцам афганцам не проверяя у них справок итд
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03.09.2021 20:24 Відповісти
Это делается спецом. 50 тыс. готовых избирателей, которые однозначно проголосуют за демократов, оно того стОит.)
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03.09.2021 22:28 Відповісти
Да, причем без каких-либо метрик рождения и документов.
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03.09.2021 23:02 Відповісти
Причем, кто "помогал американцам в Авганистане", тащит с собой всех ближних и дальних родственников.
Тут вот такой бывший бухгалтер, на военной базе, притащил жен, шесть детей, двух сестер, братьев и кузена с семьей. Ахренеть.
Откуда такие подробности- они через неделю после эвакуации захавали бледных поганок и срочно попали на пересадку печени.
А поляки по 6 месяцев в очереди на УЗИ стоят, например.
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03.09.2021 21:41 Відповісти
Мир просто сошел с ума. Деградантов-политиков надо кормить этим бледными поганками, хотя, поганок даже жалко на этих ублюдков.
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03.09.2021 23:03 Відповісти
"Это не обычный бизнес. Мы не готовы. Мы никогда не делали ничего подобного. Но мы собираемся подготовиться. И если это будет не идеально, ничего страшного, потому что это срочно", - отметил исполнительный директор одного из агентств.

А "козак" сказав, що =вихід= - надзвичайний успіх, все було сплановано.
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04.09.2021 02:14 Відповісти
Поздравляем США. Молодцы. получите 50к афганцев. Уже лет через 10 их будет за 300к. Учите там ислам и т.д.
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04.09.2021 13:17 Відповісти
 
 