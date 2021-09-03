РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11375 посетителей онлайн
Новости Захват власти в Афганистане
2 189 36

США могут выплатить каждому беженцу из Афганистана до 2275 долларов, - Bloomberg

США могут выплатить каждому беженцу из Афганистана до 2275 долларов, - Bloomberg

Соединенные Штаты Америки готовятся к финансовой поддержке беженцев из Афганистана. Большинство людей покинули страну оставив все свои вещи там.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.

Администрация Байдена и более 200 частных агентств планируют организовать система для переселения эвакуированных афганских беженцев.

Отмечается, что Государственный департамент может потратить до 2275 долларов на каждого эвакуированного, поскольку организация переселения может длиться в течение нескольких месяцев. Средства будут направлены на жилье, питание и на другие необходимые для жизни вещи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Условия для беженцев в Украине очень плохие, - председатель афганской общины в Киеве

"Это не обычный бизнес. Мы не готовы. Мы никогда не делали ничего подобного. Но мы собираемся подготовиться. И если это будет не идеально, ничего страшного, потому что это срочно", - отметил исполнительный директор одного из агентств.

Более 50 тысяч афганцев получат условно-досрочное освобождение от подачи заявления на получение постоянной визы. Те беженцы, что помогали военным США во время операции в Афганистане - попали в другую миграционную категорию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Операция "Теплый прием": Великобритания предоставит эвакуированным афганцам право на бессрочное проживание в стране

Автор: 

Афганистан (605) беженцы (1638)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+18
И сравните это всё с подходом к украинцам, пытающимся приехать в Штаты... Точно что-то не то с цивилизованным миром происходит
показать весь комментарий
03.09.2021 19:33
+9
Пусть эти беженцы, едут и за свою страну сражаются. Через год эти долбаебы по всему цивилизованному миру будут насиловать и упрекать Западный мир, что у тех женщины с голыми лодыжками ходят и что за такой, у них в Афганистане их бы уже десять человек по кругу пустили. В Украине уже эти беженцы предьявили, что их не достаточно обеспечили. Талибан бы их точно, долларами из свинца обеспечил.
показать весь комментарий
03.09.2021 20:08
+7
А шо, норм стартап. Неделю не мыться не бриться, одеть бабушкин халат, намотать шото на голову, прийти к амер. посольству, и сказать: - Афганистан Бананистан, Аллах бабах, кишельмэ бишельмэ.
И можно девяносто девятую брать, мокрый асфальт, тонированную.
показать весь комментарий
03.09.2021 20:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
такое впечатление, что янки и афганцы - из одной генетической ветки))))
показать весь комментарий
03.09.2021 19:31 Ответить
Платити щомісячно і до смерті.
показать весь комментарий
03.09.2021 19:43 Ответить
И сравните это всё с подходом к украинцам, пытающимся приехать в Штаты... Точно что-то не то с цивилизованным миром происходит
показать весь комментарий
03.09.2021 19:33 Ответить
аналогично было и с сирийцами, которые приезжали в Европу
показать весь комментарий
03.09.2021 20:36 Ответить
Их сраная толерантность. Когда бандита не могут назвать бандитом. когда теppopисtа считают беженцем. Когда у этих "беженцев" больше прав. чем у граждан страны. ЗЕк притянул это дерьмо и к нам.
показать весь комментарий
04.09.2021 10:15 Ответить
И по квартирке.
показать весь комментарий
03.09.2021 19:34 Ответить
Можно по домику, в Майями, и еще яхточку в придачу.⛵
показать весь комментарий
03.09.2021 21:31 Ответить
лажать,то без края...
показать весь комментарий
03.09.2021 19:34 Ответить
Пояса выдайте со взрывчаткой и по лайнеру гулять так гулять
показать весь комментарий
03.09.2021 19:37 Ответить
"Шахсей-вахсей! Ваххалай-баххалай! Пачіму я нє бєженєц в Омєрікє?!" (с)

США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5954
показать весь комментарий
03.09.2021 19:37 Ответить
а путин своим пенсам аж по 100$ дал..интересно спросить россиян це зрада че перемога?
показать весь комментарий
03.09.2021 19:39 Ответить
Это можно спрашивать и у наших пенсионеров, зачем далеко ходить? И не только сейчас при Зеле, а при любом нашем президенте это было актуально.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:00 Ответить
если бы Украина захватывала чужие территории и имела столько газа с нефтю думаю даже ЗЕля дал бы пенсионерам больше
показать весь комментарий
03.09.2021 21:06 Ответить
Гнила відмазка і люта маячня. В "обраних" додалося б по кілька яхт, літаків та маєтків, а пенсіонери так само б отримували, як і зараз.
показать весь комментарий
03.09.2021 23:58 Ответить
США сколько можно кормить лодырей и бездельников?
показать весь комментарий
03.09.2021 19:40 Ответить
Как это сколько? Ведь это потенциальный электорат леваков.
показать весь комментарий
03.09.2021 20:09 Ответить
Может и мне стать беженцем
показать весь комментарий
03.09.2021 19:44 Ответить
А шо, норм стартап. Неделю не мыться не бриться, одеть бабушкин халат, намотать шото на голову, прийти к амер. посольству, и сказать: - Афганистан Бананистан, Аллах бабах, кишельмэ бишельмэ.
И можно девяносто девятую брать, мокрый асфальт, тонированную.
показать весь комментарий
03.09.2021 20:21 Ответить
показать весь комментарий
03.09.2021 20:47 Ответить
ре фе виділить шахтьорам лугандона койкомєсто в бараці
(Нєрюнгрі - шахтне поле в мерзлоту на трасі гулагівського баму)

https://twitter.com/Jose_Pinoche

https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1433808241004191744 1 ч

Численность населения Нерюнгри.
Видите резкий перелом в 2020-м? Это, видимо, те самые шахтеры с оккупированного Донбасса.

США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2039
показать весь комментарий
03.09.2021 19:47 Ответить
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_
https://twitter.com/Hlopak_


https://twitter.com/Hlopak_

https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1433400354302013444 2 сент.

Зарплатня в 45 000 - це десь біля $550.
Їхати самому, та ще й везти з собою сім'ю на такі гроші в зону вічної мерзлоти - це треба бути альтернативно обдарованим, м'яко кажучи...

США можуть виплатити кожному біженцю з Афганістану до 2275 доларів, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 7092
показать весь комментарий
03.09.2021 23:25 Ответить
Жесть. Как можно в бараки ехать? Нафига? Как они драпать будут оттуда. Но проезд назад за свой счет. Это в 2014 сРашка так вывозила из под обстрелов и расселяла. В Тюмень, в Красноярск. Дети знакомых так уехали. У их зятя мать живет в Сочи. они и думали. что из лагеря беженцев их отправят в Сочи. А их в под Красноярск в село. Полуразрушенный дом. воды нет. газа нет, удобства на улице. Топить дровами. Они еле тогда заняли денег и назад, в Луганск, за свой счет доехали.
показать весь комментарий
04.09.2021 10:21 Ответить
И тут Махмудам пошла масть...
показать весь комментарий
03.09.2021 19:55 Ответить
Чет мало...
Могли бы и побольше дать!
показать весь комментарий
03.09.2021 20:02 Ответить
Пусть эти беженцы, едут и за свою страну сражаются. Через год эти долбаебы по всему цивилизованному миру будут насиловать и упрекать Западный мир, что у тех женщины с голыми лодыжками ходят и что за такой, у них в Афганистане их бы уже десять человек по кругу пустили. В Украине уже эти беженцы предьявили, что их не достаточно обеспечили. Талибан бы их точно, долларами из свинца обеспечил.
показать весь комментарий
03.09.2021 20:08 Ответить
Если весь цивилизованный мир славян за дикарей и ********* считает, может таки мусульмане лучше? Не знаю ни одного, потому не буду расказывать о том какие они там все ублюдки. И уверен что говно человек или нет не зависит от цвета кожи и вероисповедания, всякие есть в любой нации.
показать весь комментарий
03.09.2021 20:57 Ответить
Это было бы достойное обеспечение. И они это знали. Там бы им наглеть не дали.
показать весь комментарий
04.09.2021 10:23 Ответить
наем еже в очереди?
показать весь комментарий
03.09.2021 20:12 Ответить
Все беженцы бегом в США! Шара!
показать весь комментарий
03.09.2021 20:18 Ответить
зато украинцам даже при деньгам чтоб получить даже туристическую визу в сша нужно доказывать что ты не леопард кучу бумаг звонки на работу проверка работаеш ли ты получаеш ли ты достаточно есть ли недвижимость дом машина как залог вернуться ведь не дай бог же захочеш остаться в сша так это будут прям трагедия и тяжесть для американской экономики но афганцы простые воспитаные на террактах взрывах войнах менее опаснее чем украинцы судя по америкнской логики украинцы опаснее и будут убивать устраивать теракты а не афганцы также это касается Англию с кучей сирийцев и афганцев где получить турист визу также очень тяжело зато они дают вид на жительство сирийцам афганцам не проверяя у них справок итд
показать весь комментарий
03.09.2021 20:24 Ответить
Это делается спецом. 50 тыс. готовых избирателей, которые однозначно проголосуют за демократов, оно того стОит.)
показать весь комментарий
03.09.2021 22:28 Ответить
Да, причем без каких-либо метрик рождения и документов.
показать весь комментарий
03.09.2021 23:02 Ответить
Причем, кто "помогал американцам в Авганистане", тащит с собой всех ближних и дальних родственников.
Тут вот такой бывший бухгалтер, на военной базе, притащил жен, шесть детей, двух сестер, братьев и кузена с семьей. Ахренеть.
Откуда такие подробности- они через неделю после эвакуации захавали бледных поганок и срочно попали на пересадку печени.
А поляки по 6 месяцев в очереди на УЗИ стоят, например.
показать весь комментарий
03.09.2021 21:41 Ответить
Мир просто сошел с ума. Деградантов-политиков надо кормить этим бледными поганками, хотя, поганок даже жалко на этих ублюдков.
показать весь комментарий
03.09.2021 23:03 Ответить
"Это не обычный бизнес. Мы не готовы. Мы никогда не делали ничего подобного. Но мы собираемся подготовиться. И если это будет не идеально, ничего страшного, потому что это срочно", - отметил исполнительный директор одного из агентств.

А "козак" сказав, що =вихід= - надзвичайний успіх, все було сплановано.
показать весь комментарий
04.09.2021 02:14 Ответить
Поздравляем США. Молодцы. получите 50к афганцев. Уже лет через 10 их будет за 300к. Учите там ислам и т.д.
показать весь комментарий
04.09.2021 13:17 Ответить
 
 