США могут выплатить каждому беженцу из Афганистана до 2275 долларов, - Bloomberg
Соединенные Штаты Америки готовятся к финансовой поддержке беженцев из Афганистана. Большинство людей покинули страну оставив все свои вещи там.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg.
Администрация Байдена и более 200 частных агентств планируют организовать система для переселения эвакуированных афганских беженцев.
Отмечается, что Государственный департамент может потратить до 2275 долларов на каждого эвакуированного, поскольку организация переселения может длиться в течение нескольких месяцев. Средства будут направлены на жилье, питание и на другие необходимые для жизни вещи.
"Это не обычный бизнес. Мы не готовы. Мы никогда не делали ничего подобного. Но мы собираемся подготовиться. И если это будет не идеально, ничего страшного, потому что это срочно", - отметил исполнительный директор одного из агентств.
Более 50 тысяч афганцев получат условно-досрочное освобождение от подачи заявления на получение постоянной визы. Те беженцы, что помогали военным США во время операции в Афганистане - попали в другую миграционную категорию.
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И можно девяносто девятую брать, мокрый асфальт, тонированную.
(Нєрюнгрі - шахтне поле в мерзлоту на трасі гулагівського баму)
https://twitter.com/Jose_Pinoche
https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет https://twitter.com/Jose_Pinoche @Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche/status/1433808241004191744 1 ч
Численность населения Нерюнгри.
Видите резкий перелом в 2020-м? Это, видимо, те самые шахтеры с оккупированного Донбасса.
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https://twitter.com/Hlopak_ Зãступ бараболі https://twitter.com/Hlopak_ @Hlopak_ https://twitter.com/Hlopak_/status/1433400354302013444 2 сент.
Зарплатня в 45 000 - це десь біля $550.
Їхати самому, та ще й везти з собою сім'ю на такі гроші в зону вічної мерзлоти - це треба бути альтернативно обдарованим, м'яко кажучи...
Могли бы и побольше дать!
Тут вот такой бывший бухгалтер, на военной базе, притащил жен, шесть детей, двух сестер, братьев и кузена с семьей. Ахренеть.
Откуда такие подробности- они через неделю после эвакуации захавали бледных поганок и срочно попали на пересадку печени.
А поляки по 6 месяцев в очереди на УЗИ стоят, например.
А "козак" сказав, що =вихід= - надзвичайний успіх, все було сплановано.