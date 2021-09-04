Я хотів продовжити контракт з УАФ і далі тренувати збірну з футболу, але мені не запропонували, - Шевченко. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що не хотів залишати пост, але з ним і його штабом не продовжили контракт і навіть не обговорили це питання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання football.ua.
"Контракт закінчився, і я про це повідомив у соцмережах. Я в жодному разі не говорив про те, що йду. Контракт був підписаний саме таким чином, бо я хотів підвести підсумки після Євро-2020 і зрозуміти, чи варто продовжувати контракт. Ми зі свого боку хотіли продовжувати працювати зі збірною", - каже Шевченко.
"Я констатую факти. Я за два тижні чув дуже багато розмов і вважаю, що вболівальники, журналісти і вся громадськість повинні знати, як все відбувалося. Зараз з Павелком у нас немає контактів. За п'ять років наші контракти не мінялися. У контрактах були завжди одні і ті ж цифри. Ще раз. Ми не хотіли йти, ми хотіли працювати далі і продовжити контракт", - зазначив він.
Шевченко став головним тренером збірної України в 2016 році. На Євро-2020, що відбувся цього літа, команда під його керівництвом дійшла до чвертьфіналу. На початку серпня Шевченко оголосив, що його контракт зі збірною України закінчився. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що виконувачем обов'язків головного тренера став Олександр Петраков.
Будь ласка, зачекайте...
але коли на полi вiд Динамо Киiв i вiд Кротiв на поли загалом 3 украинця?
йди вибирай на сбiрну... тренер...
Взагалі система українського футболу поступово розвалюється, бо була збудована на великих грошах декількох клубів, при чому джерелом цих грошей була і є корупція, запит на боротьбу з якою в суспільстві лише зростатиме.
І якщо вдасться позбутися олігархічної присутності в українському футболі, то він буде на рівні чемпіонату польщі чи чехії. Успіхи шахтаря та динамо будуються виключно за рахунок великих грошей та легіонерів. Так, в Європі дій той самий принцип, усі успішні клуби витрачають багато коштів, але вони заробляють їх всередині своїх країн, квитками, правами на трансляцію, сувенірною атрибутикою, спонсорською підтримкою тощо. Тобто, за деякими виключеннями, є пряма залежність між економічним станом країни та футбольними успіхами.
В Європі, до речі, у більшості клубів інша структура власності, накшталт акціонерних товариств з декількома / багатьма власниками.
а если мы не умеем бегать или там не можем не хочем?
а тупо гоняем шарик поперек поля?
то не всегда шведы спасут..
Доречі, найкращий кпд у заварова, на посаді виконуючого обов'язки головного тренера, 1 матч - 1 перемога
Маркевич был тренером Металлиста много лет до того, как его захотели назначить тренером сборной, и уходить никуда не собирался. Федерацию футбола тогда возглавлял Гриша Суркис, по совместительству один из владельцев, бывший президент и родной брат теперешнего президента клуба Динамо (Киев). Тут вас такое совмещение не смущало, да?
Когда дошло до назначения тренера сборной, выбирали по сути между двумя кандидатурами - Маркевичем и Калитвинцевым (у которого тогда опыта было ровно ноль, как сейчас у нас принято в сборной). Маркевичу же не было смысла уходить из успешного на то время Металлиста. Ему предложили, чтобы он стал тренером сборной вместе с Калитвинцевым, т.е. было бы как бы два главных тренера (такое случалось и раньше). Маркевич отказался от такого варианта (зачем оно ему?), Калитвинцева перед домашним Евро-2012 комитет ФФУ назначить побоялся (не было голосов).
Тогда Суркис предложил Маркевичу контракт на 1 год совместительства (сборная + Металлист), после чего он должен был покинуть Металлист и тренировать только сборную. Суркис плёл интригу будь здоров, чтобы убить сразу двух зайцев - и Маркевича в сборную назначить и заодно тогдашнего конкурента своему Динамо ослабить. Но Маркевич от этого варианта тоже отказался (разница была небольшая).
Так как других кандидатур у ФФУ не нашлось, то предложили Маркевичу на условиях совместительства, при этом навязав ему Калитвинцева как первого помощника, при этом дав контракт всего на 2 года без прописанных условий продления. Но при этом Суркис всячески ставил Маркевичу палки в колёса - то не давал набрать своих помощников (помимо уже навязаного Калитвинцева), то не выделял денег на врачей (которых Маркевич звал частично из Металлиста вместо тех, которые до этого приходили в сборную из Динамо).
А вишенкой на торте стало дело Суркиса и подконтрольной ему ФФУ о так называемом договорном матче с Карпатами, которое было направлено непосредственно против Металлиста и Маркевича (дело мутное, до конца так и не понятное, с отсутствющими мотивами; не говоря уже о том, сколько других договорных матчей ФФУ успешно не заметило, в т.ч. с участием Динамо Киев). Маркевичу это всё, что президент ФФУ откровенно ненавидит главного тренера, надоело (и так ему постоянно ставили неудобные условия и палки в колёса), и он покинул пост тренера сборной, об этом прямо заявив. Маркевич изначально видел, что долго тренером сборной всё равно ему работать не даст Суркис, при этом с самого начала он создавал невыносимые условия работы в сборной для главного тренера.
и етот казел почти оказался прав...
но тут пришли шведы и сделали все за нас...
вспоминается матч чемпионата мира когда немцы Бразилию просто уничтожили 6:2 вроде?
могу ошибататься, но в матче был такой момемнт, который не все заметили - немчук какой то вышел за кромку поля и рыгал как кот.... - выложился....
6:2 - казалось бы и зачем до рыгачки?
а он выложился и потом вернулся на поле и рысачил еще.....
С каким составом?
Сколько основных игроков не играло по разным прчинам?
Помнится в 2014 в полуфинале ЧМ Бразилия Германии влетела 1-7. Вот это точно была ганьба.
Главная проблема при Шевченко-тренере - отсутствие борьбы и желания футболистов. Проигранный четвертьфинал с Англией прекрасно это показал. Проигрывать с 4-ой минуты и по итогу проиграть аж 4:0 (могло быть и больше, просто англичане остановились после этого, берегли силы), при этом за весь матч получить ноль жёлтых карточек - это отличный показатель того, что никакой борьбы от Украины не было от слова совсем. По остальным матчам примерно такая же картина.
Есть ещё много вопросов по организации, физическим кондициям, тактике и т.д. С выходом из группы очень повезло, прошли шведов тоже чудом благодаря довольно случайному удалению и сложившимся обстоятельствам (Довбика выпустили только потому, что больше было некого, после чего шансов сыграть ему снова не дали).
И вообще. Руководство ффу какие то притензии Шеве предьявляли? Да нет. Все признали выступление на ЧЕ успешным. Награду дали, при всем народе. И тут бабах, в деньгах не сошлись, жадный Шева очень. Или языком родным плохо владеет? Вы тут боты можете целыми днями свою песню петь.С вас спрос , как ... , ну в общем ты понял. А официальная версия увольнения Шевы какая?
Дашь ответ, продолжим разговор. Нет. Разговаривай сам с собой.
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Я смотрю, ты специаист и вообще в курсе что происходит.
Вообще-то его никто не увольнял, если не понял до сих пор. У него закончился контракт.
Продлевать обе стороны или одна из сторон, по всей видимости, желания или возможности не имели.Ну и не мешает тебе сходить к офтальмологу на всякий случай. Я про деньги, жадность между Шевченко и УАФ вообще ни слова не писал, как и про язык.
Теперь тихо сам с собой. Без меня.😁
Да и Маркевич, вообще-то, на президента УАФ не претендует.
Футбол и в СССР был, чтобы отвлечь быдло от политики.
шоб тока ета была наша самая большая проблема....))))
Петраков - теж дуже тимчасово, поки не звільниться Ребров ...