Я хотів продовжити контракт з УАФ і далі тренувати збірну з футболу, але мені не запропонували, - Шевченко. ВIДЕО

Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що не хотів залишати пост, але з ним і його штабом не продовжили контракт і навіть не обговорили це питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання football.ua.

"Контракт закінчився, і я про це повідомив у соцмережах. Я в жодному разі не говорив про те, що йду. Контракт був підписаний саме таким чином, бо я хотів підвести підсумки після Євро-2020 і зрозуміти, чи варто продовжувати контракт. Ми зі свого боку хотіли продовжувати працювати зі збірною", - каже Шевченко.

"Я констатую факти. Я за два тижні чув дуже багато розмов і вважаю, що вболівальники, журналісти і вся громадськість повинні знати, як все відбувалося. Зараз з Павелком у нас немає контактів. За п'ять років наші контракти не мінялися. У контрактах були завжди одні і ті ж цифри. Ще раз. Ми не хотіли йти, ми хотіли працювати далі і продовжити контракт", - зазначив він.

Шевченко став головним тренером збірної України в 2016 році. На Євро-2020, що відбувся цього літа, команда під його керівництвом дійшла до чвертьфіналу. На початку серпня Шевченко оголосив, що його контракт зі збірною України закінчився. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що виконувачем обов'язків головного тренера став Олександр Петраков.

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