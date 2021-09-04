Затримання Джеляла пов'язано з його громадською і політичною діяльністю, - представництво президента в АРК

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засуджує чергові злочинні кроки окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, направлені на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу, зокрема йдеться про затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Про про це йдеться в повідомленні представництва президента в АРК в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Проведений сьогодні незаконний обшук та затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла є черговим актом політики витіснення корінного кримськотатарського народу та його представницьких органів з Криму, актом придушення будь-яких проявів згуртованості та активності у відстоюванні прав.

Переконані, що відповідні кроки окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя щодо Нарімана Джелялова пов’язані з його громадською та політичною діяльність, зокрема з його участю як спікера на різних майданчиках Саміту Кримської платформи.

Вкотре закликаємо Російську Федерацію припинити хвилю репресій та відмовитися від системних переслідувань в тимчасово окупованому Криму щодо громадян України за їх політичні погляди, позицію та переконання. Російська Федерація повинна виконати наказ Міжнародного суду ООН 2017 року у справі "Україна проти Російської Федерації", яким запроваджено тимчасові заходи, зокрема утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу.

Висловлюємо підтримку Наріману Джелялову. Україна робитиме усе задля деокупації тимчасово окупованого Криму та притягнення винних у цьому та інших злочинах до відповідальності", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, вранці, 4 вересня кримськотатарського активіста, заступника голови Меджлісу кримскотатрского народу Нарімана Джеляла російські силовики вивезли з його будинку, після того як провели там незаконний обшук.