Задержание Джеляла связано с его общественной и политической деятельностью, - представительство президента в АРК

Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым осуждает очередные преступные шаги оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя, направленные на преследование представителей Меджлиса крымскотатарского народа, в частности речь идет о задержании заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла.

Об об этом говорится в сообщении представительство президента в АРК в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.



"Проведенный сегодня незаконный обыск и задержание заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла является очередным актом политики вытеснения коренного крымскотатарского народа и его представительных органов из Крыма, актом подавления любых проявлений сплоченности и активности в отстаивании прав.

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Убеждены, что соответствующие шаги оккупационной администрации Российской Федерации на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.. Севастополя по Нариману Джелялу связаны с его общественной и политической деятельностью, в частности с его участием в качестве спикера на различных площадках саммита Крымской платформы", - сказано в сообщении.

В представительстве президента призвали Российскую Федерацию прекратить волну репрессий и отказаться от системных преследований во временно оккупированном Крыму в отношении граждан Украины за их политические взгляды, позицию и убеждения.

"Российская Федерация должна выполнить приказ Международного суда ООН 2017 по делу "Украина против Российской Федерации", которым введены временные меры, в частности воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство своих интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса.

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Выражаем поддержку Нариману Джелялу. Украина будет делать все для деоккупации временно оккупированного Крыма и привлечения виновных в этом и других преступлениях к ответственности", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, утром, 4 сентября крымскотатарского активиста, заместителя главы Меджлиса крымскотатрского народа Наримана Джеляла российские силовики вывезли из его дома, после того как провели там незаконный обыск.