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Паралімпіада (159) рекорд (109)

Український плавець Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Український плавець Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади

Український плавець Максим Крипак ще до офіційного завершення Паралімпіади-2020 на Токіо гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена цих Ігор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

Вперше в історії літніх Паралімпіад найтитулованішим спортсменом став українець. Кількість медалей Крипака також дозволила йому стати найуспішнішим паралімпійцем України в історії.

Крипак завоював в Токіо сім нагород, з них - п'ять золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не тільки в плаванні, а й взагалі серед всіх видів спорту. Українець обійшов білоруса Ігар Бокі і китайців Лу Дун і Чжен Тао.

Також читайте: Українка Овсій завоювала золото в метанні булави, встановивши новий рекорд

З топ-10 мультимедалістів Токіо тільки один спортсмен не є представником плавання. Восьме місце в медальній таблиці посідає американець Нік Мейген, який отримав три "золота" і одне "срібло" в бігових дисциплінах.

Востаннє українці очолювали особистий медальний залік Паралімпіади ще в 2006 році. Тоді, на зимових Іграх у Турині, біатлоністка й лижниця Олена Юрковська здобула шість нагород, серед яких було чотири "золота". На літніх Іграх українські спортсмени таких досягнень ще не мали.

П'ять золотих нагород раніше на Іграх здобували лише сам Крипак – у 2016 році, а також інший плавець – Віктор Смирнов – у 2004 році.

Результати 2021 року дозволили Максиму стати найтитулованішим плавцем і загалом спортсменом в історії паралімпійської збірної України. Загалом Крипак тепер має 15 медалей Паралімпіад і з них – десять золотих. Такої кількості паралімпійських титулів ще не досягав жоден український спортсмен.

У Токіо Крипак мав можливість боротися за медалі одразу в семи дисциплінах класу S10 і в усіх він піднімався на п'єдестал.

Також дивіться: Український плавець Крипак з паралімпійським рекордом узяв п'яте золото в Токіо. ВIДЕО
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Топ коментарі
+23
Красунчик !!! Наші вітання !!!
Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады - Цензор.НЕТ 152
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04.09.2021 16:04
+22
Вот такие герои должны быть в первых рядах на саммите "первых леди и джентельменов", а не провинциальные клоуны, которые дорвались до власти одурачиванием лохов!
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04.09.2021 15:50
+10
Кріпак- дуже міцна українська горілка ! Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады - Цензор.НЕТ 5235
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04.09.2021 15:48
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Кріпак- дуже міцна українська горілка ! Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады - Цензор.НЕТ 5235
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04.09.2021 15:48 Відповісти
Вон оно чего...
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04.09.2021 16:11 Відповісти
Вот такие герои должны быть в первых рядах на саммите "первых леди и джентельменов", а не провинциальные клоуны, которые дорвались до власти одурачиванием лохов!
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04.09.2021 15:50 Відповісти
Красунчик !!! Наші вітання !!!
Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады - Цензор.НЕТ 152
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04.09.2021 16:04 Відповісти
А как же известная безногая американка Джессика Лонг, у которой 12 золотых, а всего 16 на паралимпийских играх?
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04.09.2021 16:25 Відповісти
А, невнимательно прочитал - это только для Украины рекорд.
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04.09.2021 16:26 Відповісти
На этих играх среди всех стран рекорд
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04.09.2021 16:49 Відповісти
А могла так и остаться Татьяной Кириловой, с минимальными шансами дожить до совершеннолетия...
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04.09.2021 17:31 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!!
Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады - Цензор.НЕТ 487

.
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04.09.2021 16:26 Відповісти
Не просто молодец ,но и умница ,не обнимается с кем попало .
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04.09.2021 16:47 Відповісти
Вітаємо!!!
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04.09.2021 16:58 Відповісти
Велика пошана!!!
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04.09.2021 17:36 Відповісти
МОЛОДЕЦЬ!!! ПИШАЮСЬ!!!
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04.09.2021 17:50 Відповісти
Мы не рабы!

Пошана!
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04.09.2021 18:38 Відповісти
РЕСПЕКТ !!! ПАТРІОТ !! МОЛОДЕЦЬ !! ТРУДІВНИК !!! ЛЮДИНА СИЛЬНОГО ДУХУ !! СПРАВЖНІЙ ГЕРОЙ !!!
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04.09.2021 20:38 Відповісти
Из параолимпийцев можнот создавать небольшие диверсионные группы и забрасывть на оккупированные территории. Закосил под безного ветерана лднр, а сам ночью протезы одел, через заграждения сиганул склад взорвал едаль получил Можно и без параолимпийцев штабы взрывать, если это конечно кому то нужно, кроме ветеранов и патриотов
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05.09.2021 08:11 Відповісти
 
 