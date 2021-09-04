Український плавець Крипак став найтитулованішим спортсменом Паралімпіади

Український плавець Максим Крипак ще до офіційного завершення Паралімпіади-2020 на Токіо гарантував собі звання найтитулованішого спортсмена цих Ігор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Суспільне.

Вперше в історії літніх Паралімпіад найтитулованішим спортсменом став українець. Кількість медалей Крипака також дозволила йому стати найуспішнішим паралімпійцем України в історії.

Крипак завоював в Токіо сім нагород, з них - п'ять золотих. Це рекордна кількість для цієї Паралімпіади не тільки в плаванні, а й взагалі серед всіх видів спорту. Українець обійшов білоруса Ігар Бокі і китайців Лу Дун і Чжен Тао.

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З топ-10 мультимедалістів Токіо тільки один спортсмен не є представником плавання. Восьме місце в медальній таблиці посідає американець Нік Мейген, який отримав три "золота" і одне "срібло" в бігових дисциплінах.

Востаннє українці очолювали особистий медальний залік Паралімпіади ще в 2006 році. Тоді, на зимових Іграх у Турині, біатлоністка й лижниця Олена Юрковська здобула шість нагород, серед яких було чотири "золота". На літніх Іграх українські спортсмени таких досягнень ще не мали.

П'ять золотих нагород раніше на Іграх здобували лише сам Крипак – у 2016 році, а також інший плавець – Віктор Смирнов – у 2004 році.

Результати 2021 року дозволили Максиму стати найтитулованішим плавцем і загалом спортсменом в історії паралімпійської збірної України. Загалом Крипак тепер має 15 медалей Паралімпіад і з них – десять золотих. Такої кількості паралімпійських титулів ще не досягав жоден український спортсмен.

У Токіо Крипак мав можливість боротися за медалі одразу в семи дисциплінах класу S10 і в усіх він піднімався на п'єдестал.

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