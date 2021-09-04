Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

Украинский пловец Максим Крипак еще до официального завершения Паралимпиады-2020 в Токио гарантировал себе звание самого титулованного спортсмена этих Игр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне

Впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец. Количество медалей Крипака также позволила ему стать самым успешным паралимпийцем Украины в истории.

Крипак завоевал в Токио семь наград, из них – пять золотых. Это рекордное количество для этой Паралимпиады не только в плавании, но и вообще среди всех видов спорта. Украинец обошел белоруса Игаря Боки и китайцев Лу Дун и Чжэн Тао.

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Из топ-10 мультимедалистов Токио только один спортсмен не является представителем плавания. Восьмое место в медальной таблице занимает американец Ник Мейгью, получивший три "золота" и одно "серебро" в беговых дисциплинах.

Последний раз украинцы возглавляли личный медальный зачет Паралимпиады еще в 2006 году. Тогда, на зимних Играх в Турине, биатлонистка и лыжница Елена Юрковская завоевала шесть наград, среди которых было четыре "золота". На летних Играх украинские спортсмены таких достижений еще не имели.

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Пять золотых наград ранее на Играх получали только сам Крипак – в 2016 году, а также другой пловец – Виктор Смирнов – в 2004 году.

Результаты 2021 года позволили Максиму стать самым титулованным пловцом и вообще спортсменом в истории паралимпийской сборной Украины. В общем Крипак теперь имеет 15 медалей Паралимпиад и из них – десять золотых.

В Токио Крипак имел возможность бороться за медали сразу в семи дисциплинах класса S10 и во всех он поднимался на пьедестал.

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