РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11330 посетителей онлайн
Новости Спорт
7 968 17
Паралимпиада (248) рекорд (240)

Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады

Украинский пловец Максим Крипак еще до официального завершения Паралимпиады-2020 в Токио гарантировал себе звание самого титулованного спортсмена этих Игр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Суспільне

 Впервые в истории летних Паралимпиад самым титулованным спортсменом стал украинец. Количество медалей Крипака также позволила ему стать самым успешным паралимпийцем Украины в истории.

Крипак завоевал в Токио семь наград, из них – пять золотых. Это рекордное количество для этой Паралимпиады не только в плавании, но и вообще среди всех видов спорта. Украинец обошел белоруса Игаря Боки и китайцев Лу Дун и Чжэн Тао.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский пловец Крипак с паралимпийским рекордом взял пятое золото в Токио. ВИДЕО

Из топ-10 мультимедалистов Токио только один спортсмен не является представителем плавания. Восьмое место в медальной таблице занимает американец Ник Мейгью, получивший три "золота" и одно "серебро" в беговых дисциплинах.

Последний раз украинцы возглавляли личный медальный зачет Паралимпиады еще в 2006 году. Тогда, на зимних Играх в Турине, биатлонистка и лыжница Елена Юрковская завоевала шесть наград, среди которых было четыре "золота". На летних Играх украинские спортсмены таких достижений еще не имели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский пловец Крипак с мировым рекордом завоевал четвертое золото Паралимпиады-2020. ВИДЕО

Пять золотых наград ранее на Играх получали только сам Крипак – в 2016 году, а также другой пловец – Виктор Смирнов – в 2004 году.

Результаты 2021 года позволили Максиму стать самым титулованным пловцом и вообще спортсменом в истории паралимпийской сборной Украины. В общем Крипак теперь имеет 15 медалей Паралимпиад и из них – десять золотых.

В Токио Крипак имел возможность бороться за медали сразу в семи дисциплинах класса S10 и во всех он поднимался на пьедестал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский легкоатлет Цветов вновь отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+23
Красунчик !!! Наші вітання !!!
Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады - Цензор.НЕТ 152
показать весь комментарий
04.09.2021 16:04
+22
Вот такие герои должны быть в первых рядах на саммите "первых леди и джентельменов", а не провинциальные клоуны, которые дорвались до власти одурачиванием лохов!
показать весь комментарий
04.09.2021 15:50
+10
Кріпак- дуже міцна українська горілка ! Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады - Цензор.НЕТ 5235
показать весь комментарий
04.09.2021 15:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кріпак- дуже міцна українська горілка ! Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады - Цензор.НЕТ 5235
показать весь комментарий
04.09.2021 15:48 Ответить
Вон оно чего...
показать весь комментарий
04.09.2021 16:11 Ответить
Вот такие герои должны быть в первых рядах на саммите "первых леди и джентельменов", а не провинциальные клоуны, которые дорвались до власти одурачиванием лохов!
показать весь комментарий
04.09.2021 15:50 Ответить
Красунчик !!! Наші вітання !!!
Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады - Цензор.НЕТ 152
показать весь комментарий
04.09.2021 16:04 Ответить
А как же известная безногая американка Джессика Лонг, у которой 12 золотых, а всего 16 на паралимпийских играх?
показать весь комментарий
04.09.2021 16:25 Ответить
А, невнимательно прочитал - это только для Украины рекорд.
показать весь комментарий
04.09.2021 16:26 Ответить
На этих играх среди всех стран рекорд
показать весь комментарий
04.09.2021 16:49 Ответить
А могла так и остаться Татьяной Кириловой, с минимальными шансами дожить до совершеннолетия...
показать весь комментарий
04.09.2021 17:31 Ответить
ВІТАЄМО !!!!!
Украинский пловец Крипак стал самым титулованным спортсменом Паралимпиады - Цензор.НЕТ 487

.
показать весь комментарий
04.09.2021 16:26 Ответить
Не просто молодец ,но и умница ,не обнимается с кем попало .
показать весь комментарий
04.09.2021 16:47 Ответить
Вітаємо!!!
показать весь комментарий
04.09.2021 16:58 Ответить
Велика пошана!!!
показать весь комментарий
04.09.2021 17:36 Ответить
МОЛОДЕЦЬ!!! ПИШАЮСЬ!!!
показать весь комментарий
04.09.2021 17:50 Ответить
Мы не рабы!

Пошана!
показать весь комментарий
04.09.2021 18:38 Ответить
РЕСПЕКТ !!! ПАТРІОТ !! МОЛОДЕЦЬ !! ТРУДІВНИК !!! ЛЮДИНА СИЛЬНОГО ДУХУ !! СПРАВЖНІЙ ГЕРОЙ !!!
показать весь комментарий
04.09.2021 20:38 Ответить
Из параолимпийцев можнот создавать небольшие диверсионные группы и забрасывть на оккупированные территории. Закосил под безного ветерана лднр, а сам ночью протезы одел, через заграждения сиганул склад взорвал едаль получил Можно и без параолимпийцев штабы взрывать, если это конечно кому то нужно, кроме ветеранов и патриотов
показать весь комментарий
05.09.2021 08:11 Ответить
 
 