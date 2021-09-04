"Пожежа в Костелі - результат дикої недбалості Мінкульту", - Ігор Луценко

Після пожежі в костелі святого Миколая міністр культури Олександр Ткаченко має піти у відставку. Костел перебуває на балансі Мінкульту, а з таким "управлінням" у Києві скоро не залишиться пам'яток культури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці громадський активіст Ігор Луценко.

"А знаєте, що спільного між палаючим костелом святого Миколая, київським цирком на площі Перемоги та зруйнованим Гостинним двором на Контрактовій? Всі вони перебувають на балансі Міністерства культури. За все, що відбувається всередині цих будівель (а там відбуваються жахливі речі, і пожежа – лише яскрава вершина айсберга), відповідало і відповідає саме це міністерство. Раджу подумати, чи не варто звільнити місце міністра культури для компетентнішого і рішучішого керівника. А то у нас у Києві скоро установи культури під керуванням міністерства закінчаться", - написав Ігор Луценко.

Громадський активіст висловлює впевненість, що костел святого Миколая потрібно рятувати від "управління" міністерства. Пожежа - це результат дикої недбалості держави, пише він.

"Тож, мабуть, досить! Варто передати (костел. - Ред.) католицькій громаді столиці, яка бореться за нього десятиліттями. Саботаж Мінкульту має закінчитися, бо призводить до того, що відповідальна за збереження пам'ятки держава в особі міністерства не може її зберегти", - вважає Луценко.

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Також, на його думку, слід передати на баланс інших структур цирк і Гостинний двір.

"Напівмертвий цирк потрібно передати Києву. І нарешті об'єднати в одну концепцію з Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтва. Мій улюблений Гостинний двір. Або негайно виділити кошти на його відновлення, або піти назустріч вимогам усіх фракцій Київради, які представляють громаду міста (зокрема, і вимогам фракції "Слуги народу" в КМР), і, нарешті, передати багатостраждальну будівлю на баланс міста, щоб почалася його довгоочікувана реставрація з урахуванням бачення громади міста і Подолу", - зазначає Ігор Луценко.

Як повідомлялося, в п'ятницю вночі сталася пожежа в костелі святого Миколая в Києві, унаслідок якої серйозно постраждало внутрішнє оздоблення будівлі. Зокрема, зруйновано унікальний орган. Причиною пожежі попередньо називають коротке замикання.