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Київ (13825) Міністерство культури (559) пожежа (3737) Ткаченко Олександр (459) Гостиний двір (20) Луценко Ігор (174)

"Пожежа в Костелі - результат дикої недбалості Мінкульту", - Ігор Луценко

Новини Цензор.НЕТ Події

Після пожежі в костелі святого Миколая міністр культури Олександр Ткаченко має піти у відставку. Костел перебуває на балансі Мінкульту, а з таким "управлінням" у Києві скоро не залишиться пам'яток культури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав у фейсбуці  громадський активіст Ігор Луценко.

"А знаєте, що спільного між палаючим костелом святого Миколая, київським цирком на площі Перемоги та зруйнованим Гостинним двором на Контрактовій? Всі вони перебувають на балансі Міністерства культури. За все, що відбувається всередині цих будівель (а там відбуваються жахливі речі, і пожежа – лише яскрава вершина айсберга), відповідало і відповідає саме це міністерство. Раджу подумати, чи не варто звільнити місце міністра культури для компетентнішого і рішучішого керівника. А то у нас у Києві скоро установи культури під керуванням міністерства закінчаться", - написав Ігор Луценко.

 Громадський активіст висловлює впевненість, що костел святого Миколая потрібно рятувати від "управління" міністерства. Пожежа - це результат дикої недбалості держави, пише він.

"Тож, мабуть, досить! Варто передати (костел. - Ред.) католицькій громаді столиці, яка бореться за нього десятиліттями. Саботаж Мінкульту має закінчитися, бо призводить до того, що відповідальна за збереження пам'ятки держава в особі міністерства не може її зберегти", - вважає Луценко.

Читайте також: Попередня причина пожежі в київському костелі святого Миколая - коротке замикання в органі, - Монастирський

Також, на його думку, слід передати на баланс інших структур цирк і Гостинний двір.

"Напівмертвий цирк потрібно передати Києву. І нарешті об'єднати в одну концепцію з Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтва. Мій улюблений Гостинний двір. Або негайно виділити кошти на його відновлення, або піти назустріч вимогам усіх фракцій Київради, які представляють громаду міста (зокрема, і вимогам фракції "Слуги народу" в КМР), і, нарешті, передати багатостраждальну будівлю на баланс міста, щоб почалася його довгоочікувана реставрація з урахуванням бачення громади міста і Подолу", - зазначає Ігор Луценко.

Як повідомлялося, в п'ятницю вночі сталася пожежа в костелі святого Миколая в Києві, унаслідок якої серйозно постраждало внутрішнє оздоблення будівлі. Зокрема, зруйновано унікальний орган. Причиною пожежі попередньо називають коротке замикання.
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Топ коментарі
+26
"Стоит передать (костел. - Ред.) католической общине столицы, которая борется за него десятилетиями" - підтримую.
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04.09.2021 15:53
+8
Просто ткаченко уже продал застройщикам земельку под костелом, а тут такой зашквар - костел не сгорел
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04.09.2021 15:56
+4
Ведь какая разница где молится: в костеле, мечети или синагоге?!!
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04.09.2021 16:00
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"Стоит передать (костел. - Ред.) католической общине столицы, которая борется за него десятилетиями" - підтримую.
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04.09.2021 15:53 Відповісти
Астенецца адна сінагога,шо вам мала?
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04.09.2021 15:53 Відповісти
Ведь какая разница где молится: в костеле, мечети или синагоге?!!
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04.09.2021 16:00 Відповісти
а торговать где ? храм=супермаркет всякой всячины. безбожники хреновы.

"дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников. "

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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04.09.2021 16:06 Відповісти
Што?!
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04.09.2021 19:43 Відповісти
Просто ткаченко уже продал застройщикам земельку под костелом, а тут такой зашквар - костел не сгорел
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04.09.2021 15:56 Відповісти
а ты в курсе? есть факты?тогда в студию.Если нет- не 3.14зди.
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05.09.2021 01:45 Відповісти
Набожный Луценко протрезвел "Пожар в Костеле - результат дикой халатности Минкульта", - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4902
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04.09.2021 15:57 Відповісти
Этот не тот Луценко, если вы имеете в виду Юрия.
Это его однофамилец, которого похищали во время Майдана вместе с Вербицким.
Его потом нашли еле живым в лесу, он долго лечился и восстанавливался.
А вообще он киевлянин, который давно занимается вопросами сохранения культурного наследия в городе.
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04.09.2021 17:18 Відповісти
Пардон. Виноват-с. "Пожежа в Костелі - результат дикої недбалості Мінкульту", - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 9354
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04.09.2021 19:58 Відповісти
"Пожар в Костеле - результат дикой халатности Минкульта", - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 5296В нічному пожежі в костелі Святого Миколая згорів орган. Це був єдиний дієвий інструмент такого роду у всій Європі. Орган Reiger-Kloss був побудований в 1980 році в Чехословаччині. Мав 3 мануала, 55 регістрів, 3845 труб і електричну трактура.
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04.09.2021 15:57 Відповісти
В нічному пожежі підлоги Макартні самодекомунізувався совіцький орган.
Може час вже повернути споруду її законному власнику - католицькій церкві?
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04.09.2021 19:16 Відповісти
Невже повністю знищений ? "Пожежа в Костелі - результат дикої недбалості Мінкульту", - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 1751
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05.09.2021 06:28 Відповісти
Разваливший гостинный двор рекетер очнулся.
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04.09.2021 16:00 Відповісти
После пожара Ткаченко должен уйти в отставку.- Пожар не повод к отставки для правящей мафии. Когда вор государственного значения Ткаченко ослушается Коломойского, скрысит взнос в общак-тогда да.
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04.09.2021 16:06 Відповісти
у ткаченка такая гнусная рожа, ну не может человек с такой мордой быть порядочным
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04.09.2021 16:12 Відповісти
министр - древнейшая профессия
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04.09.2021 16:26 Відповісти
убежденный ватан - у них всех такие рожи, Зеля лично выбирал
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04.09.2021 16:38 Відповісти
Они особоизбранные управлять всеми народами и пить их кровь сок.
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04.09.2021 20:10 Відповісти
У кацапа, як завжди, у макітрі лише "теорії змов" у вигляді шизофренічної фантасмагорії.
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04.09.2021 16:59 Відповісти
Чувак оснащённая группа диггеров в связке с группой хакеров способна в короткий срок создать множество проблем подземной и наземной инфраструктуре. "Пожежа в Костелі - результат дикої недбалості Мінкульту", - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 39
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04.09.2021 17:23 Відповісти
"Более компетентный и решительный руководитель" будет всё равно "зелёный". А значит это будет ещё больший пи...ец. Потому что зелень как правило меняет жопу на ещё большую задницу.
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04.09.2021 17:18 Відповісти
Ув.комментаторы,подскажите пожайлуста,когда сгорел Собор Парижской Богоматери,кто был уволен во Франции?И у кого на балансе находился этот Собор?Хотя,есть уже и закономерность,как толко Зе посещает с визитом большую,в геополитическом понимании,страну,сразу же горит какой нибудь христианский храм.Может ему все таки съездить на какое нибудь рандеву в Москву?Может Кремль сгорит со всеми "обитателями"...
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04.09.2021 22:45 Відповісти
Завклубом в селі вам працювати, пане Ткаченко. І не факт, що справитесь...
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04.09.2021 17:20 Відповісти
В селе за сгоревший клуб можно и отгрести в рыло.
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04.09.2021 17:33 Відповісти
В церкви святого Николая в Киеве сгорел орган.
Просто факт - последний раз деньги на ежегодную профилактику и обследование уникального музыкального инструмента выделялись в марте 2019 года.
У власти кварталопитеки ... )
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05.09.2021 00:04 Відповісти
Та какая разніца, що у столиці горіла пам'ятка архітектури та унікальна споруда, справжня прикраса міста та наша національна спадщина. До влади прийшла криворізька шобла-*****, яка не звертає увагу на такі «дрібниці».
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05.09.2021 01:58 Відповісти
костел у пiдпорядкування Риму, ватника Ткаченко на мило!
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05.09.2021 14:08 Відповісти
Абсолютный бред! Пожар в костёле умышленный поджог....другой формой жизни. Выброс автомобилей на встречку тоже их работа. Это все ..маленькие зеленые. Как поджигать зеленым расписано детально в Йеле, книжка там.
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06.09.2021 07:16 Відповісти
 
 