РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12259 посетителей онлайн
Новости Происшествия
7 996 34
Киев (24528) Министерство культуры и информационной политики (710) пожар (5557) Ткаченко Александр (429) Гостиный двор (104) Луценко Игорь (228)

"Пожар в Костеле - результат дикой халатности Минкульта", - Игорь Луценко

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

После пожара в костеле Святого Николая министр культуры Александр Ткаченко должен уйти в отставку. Костел находится на балансе Минкульта, а с таким "управлением" в Киеве скоро не останется памятников культуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал в Facebook общественный активист Игорь Луценко.

"А знаете, что общего между горящим Костелом Святого Николая, киевским цирком на площади Победы и разрушенным Гостиным двором на Контрактовой? Все они находятся на балансе Министерства культуры. За все, что происходит внутри этих зданий (а там происходят ужасные вещи, и пожар - лишь яркая вершина айсберга), отвечало и отвечает именно это министерство. Советую подумать, не стоит ли освободить место министра культуры для более компетентного и решительного руководителя. А то у нас в Киеве скоро учреждения культуры под управлением министерства закончатся", - написал Игорь Луценко.

Общественный активист выражает уверенность, что костел Святого Николая нужно спасать от "управления" министерства. Пожар - это результат дикой халатности государства, пишет он.

"Так что, пожалуй, хватит! Стоит передать (костел. - Ред.) католической общине столицы, которая борется за него десятилетиями. Саботаж Минкульта должен закончиться, потому что приводит к тому, что ответственное за сохранение памятника государство в лице министерства не может его сохранить", - считает Луценко.

Читайте также: Предварительная причина пожара в киевском костеле святого Николая - короткое замыкание в органе, - Монастырский

Также, по его мнению, следует передать на баланс других структур Киевский цирк и Гостиный двор.

"Полумертвый цирк нужно передать Киеву. И наконец объединить в одну концепцию с Киевской муниципальной академией эстрадного и циркового искусства. Мой любимый Гостиный двор. Или немедленно выделить средства на его восстановление, или пойти навстречу требованиям ВСЕХ фракций Киевсовета, которые представляют громаду города (в том числе и требованиям фракции Слуги Народа в КГС). И, наконец, передать многострадальное здание на баланс города, чтобы началась его долгожданная реставрация, с учетом видения громады города и Подола", - отмечает Игорь Луценко.

Как сообщалось, в пятницу ночью произошел пожар в костеле Святого Николая в Киеве, в результате которого серьезно пострадала внутренняя отделка здания. В частности, разрушен уникальный орган. Причиной пожара предварительно называют короткое замыкание.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
"Стоит передать (костел. - Ред.) католической общине столицы, которая борется за него десятилетиями" - підтримую.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:53
+8
Просто ткаченко уже продал застройщикам земельку под костелом, а тут такой зашквар - костел не сгорел
показать весь комментарий
04.09.2021 15:56
+4
Ведь какая разница где молится: в костеле, мечети или синагоге?!!
показать весь комментарий
04.09.2021 16:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Стоит передать (костел. - Ред.) католической общине столицы, которая борется за него десятилетиями" - підтримую.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:53 Ответить
Астенецца адна сінагога,шо вам мала?
показать весь комментарий
04.09.2021 15:53 Ответить
Ведь какая разница где молится: в костеле, мечети или синагоге?!!
показать весь комментарий
04.09.2021 16:00 Ответить
а торговать где ? храм=супермаркет всякой всячины. безбожники хреновы.

"дом Мой домом молитвы наречётся; а вы сделали его вертепом разбойников. "

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B7_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
показать весь комментарий
04.09.2021 16:06 Ответить
Што?!
показать весь комментарий
04.09.2021 19:43 Ответить
Просто ткаченко уже продал застройщикам земельку под костелом, а тут такой зашквар - костел не сгорел
показать весь комментарий
04.09.2021 15:56 Ответить
а ты в курсе? есть факты?тогда в студию.Если нет- не 3.14зди.
показать весь комментарий
05.09.2021 01:45 Ответить
Набожный Луценко протрезвел "Пожар в Костеле - результат дикой халатности Минкульта", - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 4902
показать весь комментарий
04.09.2021 15:57 Ответить
Этот не тот Луценко, если вы имеете в виду Юрия.
Это его однофамилец, которого похищали во время Майдана вместе с Вербицким.
Его потом нашли еле живым в лесу, он долго лечился и восстанавливался.
А вообще он киевлянин, который давно занимается вопросами сохранения культурного наследия в городе.
показать весь комментарий
04.09.2021 17:18 Ответить
Пардон. Виноват-с. "Пожежа в Костелі - результат дикої недбалості Мінкульту", - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 9354
показать весь комментарий
04.09.2021 19:58 Ответить
"Пожар в Костеле - результат дикой халатности Минкульта", - Игорь Луценко - Цензор.НЕТ 5296В нічному пожежі в костелі Святого Миколая згорів орган. Це був єдиний дієвий інструмент такого роду у всій Європі. Орган Reiger-Kloss був побудований в 1980 році в Чехословаччині. Мав 3 мануала, 55 регістрів, 3845 труб і електричну трактура.
показать весь комментарий
04.09.2021 15:57 Ответить
В нічному пожежі підлоги Макартні самодекомунізувався совіцький орган.
Може час вже повернути споруду її законному власнику - католицькій церкві?
показать весь комментарий
04.09.2021 19:16 Ответить
Невже повністю знищений ? "Пожежа в Костелі - результат дикої недбалості Мінкульту", - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 1751
показать весь комментарий
05.09.2021 06:28 Ответить
Разваливший гостинный двор рекетер очнулся.
показать весь комментарий
04.09.2021 16:00 Ответить
После пожара Ткаченко должен уйти в отставку.- Пожар не повод к отставки для правящей мафии. Когда вор государственного значения Ткаченко ослушается Коломойского, скрысит взнос в общак-тогда да.
показать весь комментарий
04.09.2021 16:06 Ответить
у ткаченка такая гнусная рожа, ну не может человек с такой мордой быть порядочным
показать весь комментарий
04.09.2021 16:12 Ответить
министр - древнейшая профессия
показать весь комментарий
04.09.2021 16:26 Ответить
убежденный ватан - у них всех такие рожи, Зеля лично выбирал
показать весь комментарий
04.09.2021 16:38 Ответить
Они особоизбранные управлять всеми народами и пить их кровь сок.
показать весь комментарий
04.09.2021 20:10 Ответить
У кацапа, як завжди, у макітрі лише "теорії змов" у вигляді шизофренічної фантасмагорії.
показать весь комментарий
04.09.2021 16:59 Ответить
Чувак оснащённая группа диггеров в связке с группой хакеров способна в короткий срок создать множество проблем подземной и наземной инфраструктуре. "Пожежа в Костелі - результат дикої недбалості Мінкульту", - Ігор Луценко - Цензор.НЕТ 39
показать весь комментарий
04.09.2021 17:23 Ответить
"Более компетентный и решительный руководитель" будет всё равно "зелёный". А значит это будет ещё больший пи...ец. Потому что зелень как правило меняет жопу на ещё большую задницу.
показать весь комментарий
04.09.2021 17:18 Ответить
Ув.комментаторы,подскажите пожайлуста,когда сгорел Собор Парижской Богоматери,кто был уволен во Франции?И у кого на балансе находился этот Собор?Хотя,есть уже и закономерность,как толко Зе посещает с визитом большую,в геополитическом понимании,страну,сразу же горит какой нибудь христианский храм.Может ему все таки съездить на какое нибудь рандеву в Москву?Может Кремль сгорит со всеми "обитателями"...
показать весь комментарий
04.09.2021 22:45 Ответить
Завклубом в селі вам працювати, пане Ткаченко. І не факт, що справитесь...
показать весь комментарий
04.09.2021 17:20 Ответить
В селе за сгоревший клуб можно и отгрести в рыло.
показать весь комментарий
04.09.2021 17:33 Ответить
В церкви святого Николая в Киеве сгорел орган.
Просто факт - последний раз деньги на ежегодную профилактику и обследование уникального музыкального инструмента выделялись в марте 2019 года.
У власти кварталопитеки ... )
показать весь комментарий
05.09.2021 00:04 Ответить
Та какая разніца, що у столиці горіла пам'ятка архітектури та унікальна споруда, справжня прикраса міста та наша національна спадщина. До влади прийшла криворізька шобла-*****, яка не звертає увагу на такі «дрібниці».
показать весь комментарий
05.09.2021 01:58 Ответить
костел у пiдпорядкування Риму, ватника Ткаченко на мило!
показать весь комментарий
05.09.2021 14:08 Ответить
Абсолютный бред! Пожар в костёле умышленный поджог....другой формой жизни. Выброс автомобилей на встречку тоже их работа. Это все ..маленькие зеленые. Как поджигать зеленым расписано детально в Йеле, книжка там.
показать весь комментарий
06.09.2021 07:16 Ответить
 
 