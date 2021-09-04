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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) аеропорт (684) Талібан (136) гуманітарна допомога (726) Гутерріш Антоніу (349)

Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару

Посол Катару в Афганістані заявив, що технічна група змогла знову відкрити аеропорт Кабула для прийому гуманітарної допомоги, а незабаром він буде готовий приймати цивільні авіарейси.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.

За словами дипломата, злітно-посадкова смуга була відремонтована "у співпраці з владою Афганістану".

Зазначається, що вже здійснено два внутрішні авіарейси з Кабула в міста Мазарі-Шаріф та Кандагар.

Читайте також: Щонайменше 17 людей загинули, понад 40 поранено в результаті "святкової стрільби" талібів у Кабулі, - Reuters

Тим часом Організація Об'єднаних Націй 13 вересня скликає в Женеві міжнародну конференцію, щоб запобігти тому, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "гуманітарною катастрофою, що насувається".

"Нам потрібно, щоб міжнародна спільнота стояла разом та підтримувала афганський народ", - сказав Гутерріш у відеозверненні у твітері, в якому оголосив про скликання конференції.

За його словами, захід має на меті швидке збільшення фінансування гуманітарної допомоги Афганістану.
"Ми також закликаємо до забезпечення повного та безперешкодного гуманітарного доступу, щоб пересвідчитися, що афганці і далі отримують необхідні послуги", - додав генеральний секретар.

Читайте також: Міжнародна спільнота має згуртуватися, щоб Афганістан ніколи більше не використовувався як база для терористів, - Гутерріш
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Топ коментарі
+8
Ага. Теперь ******** безвозмездно кормить и содержать будут Раша и Китай. Какая грандиозная победа. Или нет?
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04.09.2021 18:15
+7
Нормально.
"А теперь кормите нас..."
"Всех пускать, никого не выпускать". Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара - Цензор.НЕТ 6354
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04.09.2021 18:01
+5
Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара - Цензор.НЕТ 4139
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04.09.2021 18:06
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Ага. Теперь ******** безвозмездно кормить и содержать будут Раша и Китай. Какая грандиозная победа. Или нет?
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04.09.2021 18:15 Відповісти
В Афганістані насувається голод, бо продуктів немає, рахунки в банках заблоковані, а таліби заборонили сіяти мак, посіви якого впродовж останніх років збільшилися. Економіка впала, бо трималася на продажу наркотиків, а промисловості немає, як і родючих земель...
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04.09.2021 22:28 Відповісти
ну тупое кацапьё... валенки лаптеногие - одним словом...

Нежданчик из Вашингтона: Байден раскусил афганскую многоходовочку Путлера.
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04.09.2021 18:26 Відповісти
І грошей.
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04.09.2021 18:01 Відповісти
Нормально.
"А теперь кормите нас..."
"Всех пускать, никого не выпускать". Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара - Цензор.НЕТ 6354
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04.09.2021 18:01 Відповісти
тем не менее єто работает. Талибам на руку - бучи не будет, пиплу дадут жорева от еэсов и оонов всяких,а они будут искать "внешних врагов" в тех же еэсах и оон
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04.09.2021 18:57 Відповісти
Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара - Цензор.НЕТ 4139
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04.09.2021 18:06 Відповісти
Дуста им туда побольше.
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04.09.2021 18:07 Відповісти
Им и без него уже хорошо. Они на пороге голода и эпидемий. За что боролись ... Поэтому и так срочненько готовы принимать гуманитарку.
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04.09.2021 18:18 Відповісти
А я би їм нічого не присилала.
Вони ж воюють проти розвиненого світу.
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04.09.2021 18:07 Відповісти
"Буржуи сами дадут нам веревку, на которой мы их повесим". В.И. Ленин
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04.09.2021 18:08 Відповісти
Продадут-буржуи ничего никому не дают)))
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04.09.2021 18:15 Відповісти
ещё один кацап скрепоносный.
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04.09.2021 18:28 Відповісти
жалко, птичек...с бородами
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04.09.2021 18:09 Відповісти
тебе можу.
хай бородачі розважаться.
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04.09.2021 18:19 Відповісти
Себе - так.
Тебе -ні. Тому можу і послать Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару - Цензор.НЕТ 1357
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04.09.2021 18:30 Відповісти
Алкоголіки живуть інстинктами. Ну ти ж себе знаєш Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару - Цензор.НЕТ 4194
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04.09.2021 18:37 Відповісти
мир сошел с ума
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04.09.2021 18:08 Відповісти
І хто їх тепер має утримувати ?
Прийшла =влада= - вперед. Розвивайте країну.
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04.09.2021 18:20 Відповісти
Отримали перемогу,тепер одвічне питання всіх бандитів,а де ми будемо харчуватись? Наші спонсори з ордло теж зайняті цим питанням восьмий рік а до 2014 годували всю Україну.
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04.09.2021 18:26 Відповісти
кто кого кормил? а ну расскажи нам поподробнее про эти две дотационные области.
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04.09.2021 18:30 Відповісти
есть такое слово "сарказм" - не не слышал ?
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04.09.2021 18:43 Відповісти
родина должна знать своих "героев"
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04.09.2021 19:04 Відповісти
Взагалі то я з ************ прихвостнями окупантів не спілкуюсь бо мене від вас нудить коли чую в Україні ********* на восьмому році війни.А що до годувальників то спитай у даунської сєпарні, вони тобі розкажуть як нас годували,до речі вони теж ********** як і пан кацап.
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04.09.2021 18:56 Відповісти
я в своей стране буду разговаривать на том языке, на котором захочу. ты понял это, бот? и своим передай
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04.09.2021 19:04 Відповісти
Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару - Цензор.НЕТ 9540 Знайомся це ***** і ти з ним один народ,і несеш у мою країну війну і окупацію вже восьмий рік.Тебе жде рідна говень вертайся туди де твій вождь.А в Україні одна державна мова -українська. Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару - Цензор.НЕТ 9446
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04.09.2021 19:10 Відповісти
так я и не спорю. но еще в Украине свобода слова и в быту все пользуются любым удобным языком. или ты хочешь оспорить это мое право?
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04.09.2021 19:39 Відповісти
тем мы от вас и отличаемся. кстати, я умею без переводчика по-украински. а ты?
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04.09.2021 19:40 Відповісти
ограничивают свободу слова в Украине только оккупационные власти. вот на этом ты и спалился.
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04.09.2021 19:42 Відповісти
Послать несколько тонн распечатанных шариатских законов и ткани для чадры.
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04.09.2021 18:28 Відповісти
42 роки Афганістан в війні. Вони вже не вміюь ні-чо-го крім вбивати. Єдиний спосіб змусити їх менше молитись і більше вчитись це ізоляція. Голод та епідемії лікують мізки навіть у затятих релігійних фанатиків. Хоча ... першими зїдять віслючок а потім дівчаток і жінок...
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04.09.2021 18:30 Відповісти
сложно сказать насчет вправления мозгов голодом и эпидемиями - пример КНДР показывает, что из людей можно делать и гвозди
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04.09.2021 19:23 Відповісти
Краще "гвозді" ніж терористи...
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04.09.2021 19:32 Відповісти
талибы напоминают дамбасских кормильцев.
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04.09.2021 18:34 Відповісти
Їх ніщо не змінить. Там нема сечі щось усвідомити. Смороду вже неодноразово ялини стать шаурми і вболівали черевним тифом, але все одно тримали когось на прицільній комашці стовбура - бо тільки так треба мешкати за шаріатом, інакше Аллах надішле до лихих парфумів на пекельні борошна.
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04.09.2021 19:13 Відповісти
"Нам нужно, чтобы международное сообщество стояло вместе и поддерживало афганский народ" - а в чём поддерживало ? в стремлении афганского народа к уровню каменного века, может они захотят, чтобы международное сообщество признало Аллаха верховным божеством и зажило по законам Шариата, а тем кто не захочет - пожизненный эцих с гвоздями !
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04.09.2021 19:18 Відповісти
Кушать давай! бензин давай!Медикаменты давай!!! Удобненько.
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04.09.2021 22:40 Відповісти
 
 