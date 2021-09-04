Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посол Катару в Афганістані заявив, що технічна група змогла знову відкрити аеропорт Кабула для прийому гуманітарної допомоги, а незабаром він буде готовий приймати цивільні авіарейси.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомляє Al Jazeera.
За словами дипломата, злітно-посадкова смуга була відремонтована "у співпраці з владою Афганістану".
Зазначається, що вже здійснено два внутрішні авіарейси з Кабула в міста Мазарі-Шаріф та Кандагар.
Тим часом Організація Об'єднаних Націй 13 вересня скликає в Женеві міжнародну конференцію, щоб запобігти тому, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "гуманітарною катастрофою, що насувається".
"Нам потрібно, щоб міжнародна спільнота стояла разом та підтримувала афганський народ", - сказав Гутерріш у відеозверненні у твітері, в якому оголосив про скликання конференції.
За його словами, захід має на меті швидке збільшення фінансування гуманітарної допомоги Афганістану.
"Ми також закликаємо до забезпечення повного та безперешкодного гуманітарного доступу, щоб пересвідчитися, що афганці і далі отримують необхідні послуги", - додав генеральний секретар.
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"Всех пускать, никого не выпускать".
Вони ж воюють проти розвиненого світу.
хай бородачі розважаться.
Тебе -ні. Тому можу і послать
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