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Новости За рубежом Захват власти в Афганистане
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Афганистан (599) аэропорт (1494) Талибан (168) гуманитарная помощь (1202) Гутерриш Антониу (301)

Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара

Посол Катара в Афганистане заявил, что техническая группа смогла вновь открыть аэропорт Кабула для приема гуманитарной помощи, а вскоре он будет готов к принятию гражданских авиарейсов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ, об этом сообщает Al Jazeera.

По словам дипломата, взлетно-посадочная полоса была отремонтирована "в сотрудничестве с властями Афганистана".

Отмечается, что уже осуществлено два внутренних авиарейсы из Кабула в города Мазари-Шариф и Кандагар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters

Между тем Организация Объединенных Наций 13 сентября созывает в Женеве международную конференцию, чтобы предотвратить то, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "надвигающейся гуманитарной катастрофой".

"Нам нужно, чтобы международное сообщество стояло вместе и поддерживало афганский народ", - сказал Гутерриш в видеообращении в Твиттере, в котором объявил о созыве конференции.

По его словам, мероприятие имеет целью быстрое увеличение финансирования гуманитарной помощи Афганистану.
"Мы также призываем к обеспечению полного и беспрепятственного гуманитарного доступа, чтобы убедиться, что афганцы и продолжают получать необходимые услуги", - добавил генеральный секретарь.

Также читайте: Международное сообщество должно сплотиться, чтобы Афганистан никогда больше не использовался как база для террористов, - Гутерриш
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Топ комментарии
+8
Ага. Теперь ******** безвозмездно кормить и содержать будут Раша и Китай. Какая грандиозная победа. Или нет?
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04.09.2021 18:15
+7
Нормально.
"А теперь кормите нас..."
"Всех пускать, никого не выпускать". Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара - Цензор.НЕТ 6354
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04.09.2021 18:01
+5
Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара - Цензор.НЕТ 4139
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04.09.2021 18:06
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Ага. Теперь ******** безвозмездно кормить и содержать будут Раша и Китай. Какая грандиозная победа. Или нет?
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04.09.2021 18:15 Ответить
В Афганістані насувається голод, бо продуктів немає, рахунки в банках заблоковані, а таліби заборонили сіяти мак, посіви якого впродовж останніх років збільшилися. Економіка впала, бо трималася на продажу наркотиків, а промисловості немає, як і родючих земель...
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04.09.2021 22:28 Ответить
ну тупое кацапьё... валенки лаптеногие - одним словом...

Нежданчик из Вашингтона: Байден раскусил афганскую многоходовочку Путлера.
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04.09.2021 18:26 Ответить
І грошей.
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04.09.2021 18:01 Ответить
Нормально.
"А теперь кормите нас..."
"Всех пускать, никого не выпускать". Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара - Цензор.НЕТ 6354
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04.09.2021 18:01 Ответить
тем не менее єто работает. Талибам на руку - бучи не будет, пиплу дадут жорева от еэсов и оонов всяких,а они будут искать "внешних врагов" в тех же еэсах и оон
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04.09.2021 18:57 Ответить
Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара - Цензор.НЕТ 4139
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04.09.2021 18:06 Ответить
Дуста им туда побольше.
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04.09.2021 18:07 Ответить
Им и без него уже хорошо. Они на пороге голода и эпидемий. За что боролись ... Поэтому и так срочненько готовы принимать гуманитарку.
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04.09.2021 18:18 Ответить
А я би їм нічого не присилала.
Вони ж воюють проти розвиненого світу.
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04.09.2021 18:07 Ответить
"Буржуи сами дадут нам веревку, на которой мы их повесим". В.И. Ленин
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04.09.2021 18:08 Ответить
Продадут-буржуи ничего никому не дают)))
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04.09.2021 18:15 Ответить
ещё один кацап скрепоносный.
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04.09.2021 18:28 Ответить
жалко, птичек...с бородами
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04.09.2021 18:09 Ответить
тебе можу.
хай бородачі розважаться.
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04.09.2021 18:19 Ответить
Себе - так.
Тебе -ні. Тому можу і послать Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару - Цензор.НЕТ 1357
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04.09.2021 18:30 Ответить
Алкоголіки живуть інстинктами. Ну ти ж себе знаєш Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару - Цензор.НЕТ 4194
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04.09.2021 18:37 Ответить
мир сошел с ума
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04.09.2021 18:08 Ответить
І хто їх тепер має утримувати ?
Прийшла =влада= - вперед. Розвивайте країну.
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04.09.2021 18:20 Ответить
Отримали перемогу,тепер одвічне питання всіх бандитів,а де ми будемо харчуватись? Наші спонсори з ордло теж зайняті цим питанням восьмий рік а до 2014 годували всю Україну.
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04.09.2021 18:26 Ответить
кто кого кормил? а ну расскажи нам поподробнее про эти две дотационные области.
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04.09.2021 18:30 Ответить
есть такое слово "сарказм" - не не слышал ?
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04.09.2021 18:43 Ответить
родина должна знать своих "героев"
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04.09.2021 19:04 Ответить
Взагалі то я з ************ прихвостнями окупантів не спілкуюсь бо мене від вас нудить коли чую в Україні ********* на восьмому році війни.А що до годувальників то спитай у даунської сєпарні, вони тобі розкажуть як нас годували,до речі вони теж ********** як і пан кацап.
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04.09.2021 18:56 Ответить
я в своей стране буду разговаривать на том языке, на котором захочу. ты понял это, бот? и своим передай
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04.09.2021 19:04 Ответить
Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару - Цензор.НЕТ 9540 Знайомся це ***** і ти з ним один народ,і несеш у мою країну війну і окупацію вже восьмий рік.Тебе жде рідна говень вертайся туди де твій вождь.А в Україні одна державна мова -українська. Аеропорт Кабула відкрився для прийому гуманітарних вантажів, - посол Катару - Цензор.НЕТ 9446
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04.09.2021 19:10 Ответить
так я и не спорю. но еще в Украине свобода слова и в быту все пользуются любым удобным языком. или ты хочешь оспорить это мое право?
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04.09.2021 19:39 Ответить
тем мы от вас и отличаемся. кстати, я умею без переводчика по-украински. а ты?
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04.09.2021 19:40 Ответить
ограничивают свободу слова в Украине только оккупационные власти. вот на этом ты и спалился.
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04.09.2021 19:42 Ответить
Послать несколько тонн распечатанных шариатских законов и ткани для чадры.
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04.09.2021 18:28 Ответить
42 роки Афганістан в війні. Вони вже не вміюь ні-чо-го крім вбивати. Єдиний спосіб змусити їх менше молитись і більше вчитись це ізоляція. Голод та епідемії лікують мізки навіть у затятих релігійних фанатиків. Хоча ... першими зїдять віслючок а потім дівчаток і жінок...
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04.09.2021 18:30 Ответить
сложно сказать насчет вправления мозгов голодом и эпидемиями - пример КНДР показывает, что из людей можно делать и гвозди
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04.09.2021 19:23 Ответить
Краще "гвозді" ніж терористи...
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04.09.2021 19:32 Ответить
талибы напоминают дамбасских кормильцев.
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04.09.2021 18:34 Ответить
Їх ніщо не змінить. Там нема сечі щось усвідомити. Смороду вже неодноразово ялини стать шаурми і вболівали черевним тифом, але все одно тримали когось на прицільній комашці стовбура - бо тільки так треба мешкати за шаріатом, інакше Аллах надішле до лихих парфумів на пекельні борошна.
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04.09.2021 19:13 Ответить
"Нам нужно, чтобы международное сообщество стояло вместе и поддерживало афганский народ" - а в чём поддерживало ? в стремлении афганского народа к уровню каменного века, может они захотят, чтобы международное сообщество признало Аллаха верховным божеством и зажило по законам Шариата, а тем кто не захочет - пожизненный эцих с гвоздями !
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04.09.2021 19:18 Ответить
Кушать давай! бензин давай!Медикаменты давай!!! Удобненько.
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04.09.2021 22:40 Ответить
 
 