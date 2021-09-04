Аэропорт Кабула открылся для приема гуманитарных грузов, - посол Катара

Посол Катара в Афганистане заявил, что техническая группа смогла вновь открыть аэропорт Кабула для приема гуманитарной помощи, а вскоре он будет готов к принятию гражданских авиарейсов.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Al Jazeera.

По словам дипломата, взлетно-посадочная полоса была отремонтирована "в сотрудничестве с властями Афганистана".

Отмечается, что уже осуществлено два внутренних авиарейсы из Кабула в города Мазари-Шариф и Кандагар.

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Между тем Организация Объединенных Наций 13 сентября созывает в Женеве международную конференцию, чтобы предотвратить то, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал "надвигающейся гуманитарной катастрофой".

"Нам нужно, чтобы международное сообщество стояло вместе и поддерживало афганский народ", - сказал Гутерриш в видеообращении в Твиттере, в котором объявил о созыве конференции.

По его словам, мероприятие имеет целью быстрое увеличение финансирования гуманитарной помощи Афганистану.

"Мы также призываем к обеспечению полного и беспрепятственного гуманитарного доступа, чтобы убедиться, что афганцы и продолжают получать необходимые услуги", - добавил генеральный секретарь.

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