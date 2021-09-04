Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба

Під час візиту в США Володимир Зеленський передав список громадян України, яких незаконно утримують в окупованих Криму та Донбасі, а також на території Російської Федерації.

Глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" повідомив, для чого це зроблено, передає Цензор.НЕТ.

"Росія все нахабніше підриває сучасну архітектуру глобальної безпеки, створює реальні загрози демократичному розвитку цивілізованого світу і гарантуванню основоположних прав людини. У Москві грубо ігнорують виконання норм міжнародного гуманітарного права та своїх обов'язків як держави-окупанта.

Між Україною та США є абсолютне розуміння необхідності подальшої спільної роботи, щоб притягнути Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях нашої держави, домагатися звільнення політичних в'язнів і заручників, які утримуються на цих територіях або в Росії.

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Ми домовилися консолідувати наші зусилля, і всіляко вітатимемо допомогу США щодо звільнення незаконно утримуваних Росією українців", - повідомив міністр.

Нагадаємо, під час візиту в США 1 вересня президент України Володимир Зеленський передав керівництву Сполучених Штатів Америки списки полонених і політв'язнів громадян України.