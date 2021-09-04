Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба
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Під час візиту в США Володимир Зеленський передав список громадян України, яких незаконно утримують в окупованих Криму та Донбасі, а також на території Російської Федерації.
Глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" повідомив, для чого це зроблено, передає Цензор.НЕТ.
"Росія все нахабніше підриває сучасну архітектуру глобальної безпеки, створює реальні загрози демократичному розвитку цивілізованого світу і гарантуванню основоположних прав людини. У Москві грубо ігнорують виконання норм міжнародного гуманітарного права та своїх обов'язків як держави-окупанта.
Між Україною та США є абсолютне розуміння необхідності подальшої спільної роботи, щоб притягнути Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях нашої держави, домагатися звільнення політичних в'язнів і заручників, які утримуються на цих територіях або в Росії.
Ми домовилися консолідувати наші зусилля, і всіляко вітатимемо допомогу США щодо звільнення незаконно утримуваних Росією українців", - повідомив міністр.
Нагадаємо, під час візиту в США 1 вересня президент України Володимир Зеленський передав керівництву Сполучених Штатів Америки списки полонених і політв'язнів громадян України.
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Була така колись, коли все було на вічно.
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@USSRComeBack
·12 год
Мой дом на Гавайях построен из российской Тайги. Вата не в состоянии даже порезать палки. Китайцы рубят их леса, вывозят на переработку в Китай и строительный ламбер продают в США. ДБ!
А Лєнка чимчикує по клумбах Вашингтона, як наче по Кривому Розі за шаурмою.