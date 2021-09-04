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Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба

Під час візиту в США Володимир Зеленський передав список громадян України, яких незаконно утримують в окупованих Криму та Донбасі, а також на території Російської Федерації.

Глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню "РБК-Україна" повідомив, для чого це зроблено, передає Цензор.НЕТ.

"Росія все нахабніше підриває сучасну архітектуру глобальної безпеки, створює реальні загрози демократичному розвитку цивілізованого світу і гарантуванню основоположних прав людини. У Москві грубо ігнорують виконання норм міжнародного гуманітарного права та своїх обов'язків як держави-окупанта.

Між Україною та США є абсолютне розуміння необхідності подальшої спільної роботи, щоб притягнути Росію до відповідальності за системні порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях нашої держави, домагатися звільнення політичних в'язнів і заручників, які утримуються на цих територіях або в Росії.

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Ми домовилися консолідувати наші зусилля, і всіляко вітатимемо допомогу США щодо звільнення незаконно утримуваних Росією українців", - повідомив міністр.

Нагадаємо, під час візиту в США 1 вересня президент України Володимир Зеленський передав керівництву Сполучених Штатів Америки списки полонених і політв'язнів громадян України.
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Топ коментарі
+2
У нас сейчас неделя охренительных историй с одной стороны. Я очень хочу увидеть американские варианты текстов всех меморандумов и соглашений.
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04.09.2021 19:24
+2



Вернем Все Взад Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881+25%

@USSRComeBack

·12 год

Мой дом на Гавайях построен из российской Тайги. Вата не в состоянии даже порезать палки. Китайцы рубят их леса, вывозят на переработку в Китай и строительный ламбер продают в США. ДБ!
Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9267
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04.09.2021 19:59
+1
Т.е. никаких реальных усилий не будет. Американцы исторически привыкли дикарям впаривать бусики и зеркальца.
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04.09.2021 20:36
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У нас сейчас неделя охренительных историй с одной стороны. Я очень хочу увидеть американские варианты текстов всех меморандумов и соглашений.
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04.09.2021 19:24 Відповісти
Під Білою Хатою, через тиждень, у всіх китайських кіосках, по долляру продаватимось на сувеніри.
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04.09.2021 19:53 Відповісти
Кулеба, це скандуюча група.

Була така колись, коли все було на вічно.
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04.09.2021 19:50 Відповісти



Вернем Все Взад Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881󠁵󠁳󠁨󠁩󠁿Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 881+25%

@USSRComeBack

·12 год

Мой дом на Гавайях построен из российской Тайги. Вата не в состоянии даже порезать палки. Китайцы рубят их леса, вывозят на переработку в Китай и строительный ламбер продают в США. ДБ!
Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9267
показати весь коментар
04.09.2021 19:59 Відповісти
Россия наверное очень сильно испугалась. К чему эта показуха, видимость бурной деятельности? Каков практический результат говорильни?
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04.09.2021 20:17 Відповісти
Ну не кизди. Как тебя много Кулебяка)))
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04.09.2021 20:32 Відповісти
Т.е. никаких реальных усилий не будет. Американцы исторически привыкли дикарям впаривать бусики и зеркальца.
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04.09.2021 20:36 Відповісти
Для начала признайте медведчука и его шарагу опзж-организацией,спонсируемой росией и,соответствено вышлите медвидчука на росию,а если не согласится.то посадите его лет на 10.А так это разговоры ни о чем.
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04.09.2021 21:03 Відповісти
Зеленский что,серьезно считает себя президентом Украины?!!!
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04.09.2021 21:45 Відповісти
Это просто длинный выпуск квартала.
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05.09.2021 08:19 Відповісти
Пора прекращать!
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05.09.2021 20:50 Відповісти
Ермак себя считает. Очевидно его брат за всё заплатил.
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05.09.2021 20:49 Відповісти
Не! Ермак себя считает регентом,при слабоумном недоросле.
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05.09.2021 21:40 Відповісти
Україна та США домовилися консолідувати зусилля щодо звільнення бранців Кремля, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5347
А Лєнка чимчикує по клумбах Вашингтона, як наче по Кривому Розі за шаурмою.
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05.09.2021 08:18 Відповісти
 
 